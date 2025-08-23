আমার নান আমাকে একটি ব্যবসা শুরু করার জন্য loan ণ দিয়েছে – আমি এটিকে একটি £ 71m সাম্রাজ্যে পরিণত করেছি | ইউকে | খবর

একজন উদ্যোক্তা তার ন্যানের কাছ থেকে loan ণ ধার নেওয়ার পরে মেকআপের প্রতি তার আবেগকে million 71 মিলিয়ন ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। গ্রেটার ম্যানচেস্টারের ড্রোলসডেনের কাউন্সিল এস্টেটে বেড়ে ওঠা পাইগে লুইস কোনও যোগ্যতা ছাড়াই স্কুল ছেড়ে চলে যান।
এখন 32 বছর বয়সী, তিনি যখন ছোট ছিলেন তখন তিনি কলেজ থেকে বাদ পড়েছিলেন, যেখানে তিনি শিশুদের সমাজকর্মী হওয়ার জন্য পড়াশোনা করছিলেন এবং তারপরে ম্যাক বিউটি কাউন্টারে চাকরি ছেড়ে দেন। যাইহোক, মেকআপের আবেগের সাথে, তিনি একজন ফ্রিল্যান্স মেকআপ শিল্পী হয়ে উঠলেন এবং তিনি একটি স্বাক্ষর শৈলী তৈরি করেছিলেন যা একটি অনুগত গ্রাহক বেসকে আকর্ষণ করেছিল। তারপরে, তার ব্যবসায় বাড়ার স্বপ্নের সাথে, তিনি তার ন্যানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যিনি খণ্ডকালীন ক্লিনার হিসাবে কাজ করছেন, সাহায্যের জন্য। লুইস প্রেস্টউইচ -এ নিজের সেলুন খোলার জন্য, 000 20,000 ধার নিয়েছিলেন এবং 2014 সালে তিনি পি.লিউজ মেকআপ একাডেমি চালু করেছিলেন।
তিনি সাশ্রয়ী মূল্যের মেকআপ কোর্স অফার করেছিলেন; তবে, তাকে চালিয়ে যেতে তার গাড়ি বিক্রি করতে বাধ্য করা হয়েছিল, রিপোর্ট বিবিসি।
উত্সর্গীকৃত উদ্যোক্তা ধারাবাহিকভাবে ছিলেন এবং তার কোর্সগুলি খ্যাতি অর্জন করেছিল। তারপরে, তিনি অনলাইন কোর্স অফার শুরু করেছিলেন, এমন সময়ে যখন লাইভ স্ট্রিমিং শোনা যায় নি।
তার ফ্যান বেস বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং 2018 থেকে চার বছর ধরে দ্রুত এগিয়ে গেছে, পাইগে প্রসাধনীগুলিতে প্রসারিত হয়েছিল। তার আইশ্যাডো বেস, বর্তমানে গুজব বেস হিসাবে পরিচিত, ইউটিউবে নিক্কিয়েটুটোরিয়ালস দ্বারা বাজারে প্রথম স্থান অর্জন করেছিল, যা তার ব্যবসায়ের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত ছিল।
তারপরে, তিনি মেকআপ একাডেমি চালু করার 10 বছর পরে, 2024 সালের আগস্টে, তিনি মাত্র 12 ঘন্টার মধ্যে 1.5 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি উপার্জনের পরে যুক্তরাজ্যের একটি ব্র্যান্ডের দ্বারা টিকটোক শপে উত্পন্ন সর্বাধিক উপার্জনের জন্য যুক্তরাজ্যের রেকর্ডটি ভেঙেছিলেন।
ব্র্যান্ডটি তখন মিডলটনের একটি 8,000 বর্গফুট ফুট গুদামে চলে গেছে এবং এটি তখন থেকে স্টকপোর্টের 36,000 বর্গফুট ফুট গুদামে স্থানান্তরিত হয়েছে।
পাইজের পি.লুইস ব্র্যান্ডটি গত অর্থবছরে £ 71 মিলিয়ন ডলার করেছে এবং বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়ের এই বছর 138 মিলিয়ন ডলার আয় হয়েছে।
পাইগের পক্ষে মনে হচ্ছে একমাত্র উপায়, যিনি অক্টোবরে ট্র্যাফোর্ড সেন্টারের ট্র্যাফোর্ড পালাজোতে তার প্রথম খুচরা দোকান খুলবেন।
“আমি আশা করি যে আমার পৃথিবীতে পদক্ষেপ নেওয়া যে কেউ বুঝতে পারে যে যে কোনও কিছুই সম্ভব,” তিনি বিবিসিকে বলেছেন। “আপনার পটভূমি আপনি কে তা নির্ধারণ করে না।”