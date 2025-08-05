শেয়ারবাজার সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ৪০,০০০, ১০,০০০ পয়েন্ট থেকে বেড়ে ২৫,০০০, ড্রাইভিং শক্তি স্টক, বিশেষত হ্যাং সেনং সূচক চীনের শক্তিশালী প্রবণতা, অনেকে তাদের শহর শহরগুলি দেখেছেন, যখন তারা দেখেছেন, সেখানে দুটি ঘটনা উদ্ভূত হয়েছে। অনলাইন স্ক্যামারগুলি আবার সক্রিয়। অনলাইন স্ক্যামাররা আবার সক্রিয় রয়েছে, প্রায় সমস্ত সেলিব্রিটিদের কেলেঙ্কারীতে ধার করা হয়, আমি অবশ্যই কিছুটা দৃশ্যমানতা, অবশ্যই ঠকানো, বিরক্তিকর বাধা। কেবলমাত্র এই ঘোষণা: প্রিয়, আমি “উচ্চ-ফলন স্টক” বা “মশার-টাইপ স্টক” কেনার জন্য লোকদের পরিচয় করিয়ে দেব না, যদি আপনি ওয়েব পৃষ্ঠার ধরণটি দেখতে পান তবে অবশ্যই যেতে হবে এবং কেলেঙ্কারী। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা, পুলিশকে কল করা কি দরকারী? ছাড়া! প্রথমত, কেলেঙ্কারীগুলি হ্যাং সেং রিভার স্যান্ড কাউন্টের মতোই, আরও 100,000 এরও বেশি পুলিশ সদস্যকে পরিচালনা করা যায় না, আরও গুরুত্বপূর্ণ, কেলেঙ্কারী
Source link
আমার নিজের শহরটি আবার দেখার স্বপ্ন ｜ জেং ঝিহুয়া
শেয়ারবাজার সক্রিয় হয়ে উঠেছে, ৪০,০০০, ১০,০০০ পয়েন্ট থেকে বেড়ে ২৫,০০০, ড্রাইভিং শক্তি স্টক, বিশেষত হ্যাং সেনং সূচক চীনের শক্তিশালী প্রবণতা, অনেকে তাদের শহর শহরগুলি দেখেছেন, যখন তারা দেখেছেন, সেখানে দুটি ঘটনা উদ্ভূত হয়েছে। অনলাইন স্ক্যামারগুলি আবার সক্রিয়। অনলাইন স্ক্যামাররা আবার সক্রিয় রয়েছে, প্রায় সমস্ত সেলিব্রিটিদের কেলেঙ্কারীতে ধার করা হয়, আমি অবশ্যই কিছুটা দৃশ্যমানতা, অবশ্যই ঠকানো, বিরক্তিকর বাধা। কেবলমাত্র এই ঘোষণা: প্রিয়, আমি “উচ্চ-ফলন স্টক” বা “মশার-টাইপ স্টক” কেনার জন্য লোকদের পরিচয় করিয়ে দেব না, যদি আপনি ওয়েব পৃষ্ঠার ধরণটি দেখতে পান তবে অবশ্যই যেতে হবে এবং কেলেঙ্কারী। কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা, পুলিশকে কল করা কি দরকারী? ছাড়া! প্রথমত, কেলেঙ্কারীগুলি হ্যাং সেং রিভার স্যান্ড কাউন্টের মতোই, আরও 100,000 এরও বেশি পুলিশ সদস্যকে পরিচালনা করা যায় না, আরও গুরুত্বপূর্ণ, কেলেঙ্কারী