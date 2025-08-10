‘আমার পাঁজরে একটি ব্যর্থ অস্ত্রোপচার আমাকে বছরের পর বছর ধরে শক্ত খাবার খেতে অক্ষম করেছে’

এক দশকেরও বেশি সময় আগে তার পাঁজরে একটি ব্যর্থ অপারেশনের পরে দৃ food ় খাবার খেতে না পেরে কয়েক বছর অতিবাহিত করা একজন ব্যক্তি আশা করেন যে কোনও অপারেশন তাকে “স্বাভাবিকতার অনুভূতি” ফিরে পেতে সহায়তা করবে।
৩ 37 বছর বয়সী রব লিন্ডসেল জুলাই ২০১০ সালে পেকটাস এক্সাভ্যাটাম নামে একটি শর্তের জন্য ছুরির নীচে গিয়েছিলেন, যার ফলে স্তনবোনটি অভ্যন্তরীণ দিকে টিপে এবং পাঁজরের মধ্যে একটি ডুব তৈরি করে।
বোর্নেমাউথের কফি শপের মালিক মিঃ লিন্ডসেল বলেছিলেন যে এই অবস্থাটি তার দৈনন্দিন জীবনকে সীমাবদ্ধ করে, তার হৃদয় এবং ফুসফুসকে প্রভাবিত করে, শ্বাসকষ্ট এবং বুকে ব্যথা সৃষ্টি করে।
তবে যে অপারেশনটি তাকে আরও স্বাচ্ছন্দ্যে বাঁচতে সহায়তা করেছিল, তার পরিবর্তে তাকে বড় খাবার খেতে অক্ষম করে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত কোনও শক্ত খাবারকে নীচে রাখার জন্য লড়াই করে।
তিনি বলেন, “আমার প্রচুর সমস্যা রয়েছে যার মাধ্যমে খাবার কেবল নিচে থাকে না; আমার কাছে উন্মাদ অ্যাসিড রিফ্লাক্স রয়েছে I দ্য স্বতন্ত্র।
তবে মিঃ লিন্ডসেল দাবি করেছেন যে এনএইচএস তাকে তার প্রয়োজনীয় অস্ত্রোপচারের প্রস্তাব দিচ্ছে না, তাকে ব্যক্তিগত চিকিত্সা ব্যয় পরিশোধে সহায়তা করার জন্য কোনও তহবিল সংগ্রহ করা ছাড়া অন্য কোনও বিকল্প নেই।
“প্রতিদিন শারীরিক ও মানসিকভাবে উভয়ই একটি সংগ্রাম। আমি আবার কিছুটা স্বাভাবিকতার বোধের সাথে বেঁচে থাকার সুযোগ চাই,” তিনি বলেছিলেন।
“এটি ক্লান্তিকর। আমি বন্ধু বা পরিবারের সাথে খাবারের জন্য বাইরে যেতে পারি না। আমি ওজন বাড়াতে পারি না I
দাতব্য অ্যাজমা এবং লুং ইউকে অনুসারে এক হাজার শিশুদের মধ্যে প্রায় একের মধ্যে পেকটাস খনন হবে। মিঃ লিন্ডসেলের মতো, শর্তটি সহ 10 জনের মধ্যে একজনেরও স্কোলিওসিস রয়েছে – মেরুদণ্ডের বক্রতা।
যদিও কিছু লোক কোনও লক্ষণ অনুভব করবে না, এটি বুকে ব্যথা, শ্বাসকষ্ট, চরম ক্লান্তি, মাথা ঘোরা এবং দ্রুত হার্টের হার হতে পারে।
মিঃ লিন্ডসেলের ক্ষেত্রে, তাঁর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন ছিল এবং যখন তিনি 22 বছর বয়সে ছিলেন, তখন তাকে নুস পদ্ধতি দেওয়া হয়েছিল। এটিতে স্তনবোনটির অবস্থান পরিবর্তন করতে এক বা একাধিক স্টেইনলেস স্টিল বারগুলি বুকের মধ্যে স্থাপন করা জড়িত। এই বারগুলি অপসারণের আগে দুই বা তিন বছর ধরে রেখে দেওয়া হয়েছে।
মিঃ লিন্ডসেল বলেছিলেন যে তাঁর স্কোলিওসিস রয়েছে বলে তিনি জটিলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং এখন বিশ্বাস করেন যে অস্ত্রোপচারটি তার অবস্থার জন্য উপযুক্ত নয়।
“এটি একটি ‘আকৃতির’ স্কোলিওসিস, সুতরাং এটি আমার শরীরকে শক্তভাবে মোচড় দেয় এবং এর সাথে, বাম-পাশের পদ্ধতিটি যেখানে এটি করা উচিত ঠিক সেখানেই ছিল But
15 বছর আগে অস্ত্রোপচারের পর থেকে মিঃ লিন্ডসেল বলেছিলেন যে তিনি বড় খাবার খেতে লড়াই করেছেন এবং গত কয়েক বছর ধরে এটি ক্রমশ আরও খারাপ হয়ে গেছে, তাকে তরল ডায়েটে বাঁচতে বাধ্য করেছে।
“আমি আর সঠিকভাবে খেতে পারি না I
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমি দিনে ছয়টি হুয়েল খাবারের প্রতিস্থাপনের বাইরে বেঁচে আছি, এবং তারপরে যখন আমাকে বাড়িতে প্রচুর পরিমাণে চলাচল করতে হবে না, তখন আমি চেষ্টা করব এবং নরম কিছু বা এমন কিছু খাবেন যা স্যুপ বা পিউরির মতো গলে যায়,” তিনি যোগ করেন।
কারণটি সন্ধানের জন্য, মিঃ লিন্ডসেল একটি এন্ডোস্কোপির জন্য হাসপাতালে গিয়েছিলেন এবং চিকিত্সকরা আবিষ্কার করেছিলেন যে তার পেটটি 10 সেমি হার্নিয়া দ্বারা জায়গা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল – যখন কোনও অঙ্গের অংশ পেশী প্রাচীরের মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয় এবং একটি গলদা বা ফোলাভাব সৃষ্টি করে।
তিনি বলেছিলেন যে যেখানে তার পাঁজর খাঁচার একপাশে অস্ত্রোপচারের পরে ভেঙে পড়েছে, সেখানে বিকৃতিটি তার দেহের অভ্যন্তরে চাপ সৃষ্টি করেছে যা হার্নিয়ার দিকে পরিচালিত করে, যার ফলে দীর্ঘস্থায়ী অ্যাসিড রিফ্লাক্স এবং খাবারের ধ্রুবক পুনর্গঠন ঘটেছে।
তবে তিনি দাবি করেছেন যে চিকিত্সকরা তাকে হার্নিয়া “জীবিত” বলে বলেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি খেতে এবং ওজন হ্রাস করার জন্য লড়াই করে যাচ্ছেন তা সত্ত্বেও তার অস্ত্রোপচারের দরকার নেই।
“আমাকে অস্ত্রোপচারের সহায়তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং ডায়েটিশিয়ানকে দেখতে বলা হয়েছে যেন এটি আমি ইচ্ছাশক্তি এবং খাবারের পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিচালনা করতে পারি,” তিনি বলেছিলেন।
“আমি ডাক্তারকে বলেছিলাম যে যেহেতু আমি এপ্রিল মাসে তাকে সর্বশেষে দেখেছি, তাই আমি আরও একটি অর্ধেক পাথর হারিয়েছি এবং তিনি সেখানে বসে বললেন, ‘আপনি আসলে আপনাকে শেষবারের মতো দেখেছি তার চেয়ে অনেক বেশি ভাল দেখাচ্ছে’। তবে আমি দৃশ্যমানভাবে অনেক বেশি চর্মসার।”
মিঃ লিন্ডসেল এনএইচএসের বিরুদ্ধে একটি আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করার পরিকল্পনা করছেন, কিন্তু এরই মধ্যে একটি চালু করেছে Gofundme বেসরকারী চিকিত্সা ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে সহায়তা করার জন্য প্রচারণা। তিনি দ্বিতীয় মতামত পেতে এবং হার্নিয়া অপসারণের জন্য অস্ত্রোপচারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন।
এখনও অবধি, উত্থাপিত অর্থ তাকে আরও একটি এক্স-রে পেতে সহায়তা করেছে, যা প্রকাশ করেছে যে তার মেরুদণ্ড আরও বাঁকা হয়ে গেছে এবং তার খাদ্যনালী একাধিক স্থানে চূর্ণ করা হচ্ছে, হার্নিয়ার লক্ষণগুলিকে আরও বাড়িয়ে তোলে।
মিঃ লিন্ডসেল ব্যাখ্যা করেছিলেন, “হার্নিয়া প্রচুর ইস্যু সৃষ্টি করছে, তবে মনে হচ্ছে আমার বেশিরভাগ সমস্যা আমার মেরুদণ্ডের নতুন আকারের সাথে রয়েছে It এটি আমার পক্ষে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি কারণ এটি কোনও সহজ সমাধান নয়,” মিঃ লিন্ডসেল ব্যাখ্যা করেছিলেন।
বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ডরসেটের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “গোপনীয়তার কারণে আমরা পৃথক রোগীদের বিষয়ে মন্তব্য করতে পারছি না, তবে আমরা যারা আমাদের রোগীর পরামর্শ এবং যোগাযোগ দলের সাথে যোগাযোগ রাখতে তাদের যত্ন বা চিকিত্সার বিকল্পগুলি নিয়ে আলোচনা করতে চান তাদের সর্বদা উত্সাহিত করব।”