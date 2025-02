আমার পুরানো ডেলের উয়েফি এনভিআরএএমকে ডিফ্র্যাগ করছে

2025-02-22



আমি একটি পুরানো ডেল বক্স (2011-যুগের প্রযুক্তি) স্থাপন করছি। আমি কিছু নতুন বুট ড্রাইভে স্থানান্তরিত করছিলাম এবং তাদের উপর আবার গ্রাব স্থাপন করছিলাম। পুরানো বুট এন্ট্রিগুলি মুছে ফেলা এবং নতুন যুক্ত করার পয়েন্টে পৌঁছেছে এবং এর মতো একটি ত্রুটি পেয়েছে Could not prepare boot

variable: No space left on device । অদ্ভুত, কারণ অনেকগুলি ইএফআই ভেরিয়েবল ছিল না, তবে df -h এও রিপোর্ট করেছেন যে এফিভাররা পূর্ণ ছিল:

efivarfs 64K 60K 0K 100% /sys/firmware/efi/efivars

এটি বুট এন্ট্রিগুলির একগুণের কারণে ছিল না; আমি পুরানোগুলি পরিষ্কার করে রাখতে বেশ আগ্রহী, তাই আমাদের এখানে কেবল কয়েকটি ছিল।

ঠিক আছে, আমি ভেবেছিলাম সম্ভবত এনভিআরএএম -তে প্রচুর মৃত স্থান রয়েছে যা ব্যবহৃত হয়নি তবে বরাদ্দও দেওয়া যায়নি। সুতরাং আমি একটি বুট ইএফআই শেলএবং এটি করেছে:

fs0: dmpstore -s efi-vars dmpstore -d dmpstore -l efi-vars

দয়া করে এই কমান্ডগুলির সাথে সাবধান থাকুন, এটি আমার পক্ষে কাজ করেছে তবে আমি জানি যে এটি আপনার সেটআপটি ইট করতে পারে। পরীক্ষা করুন help dmpstore প্রথম

এটি কি করে:

স্যুইচ করুন fs0 ফাইল সিস্টেম

ফাইল সিস্টেম এনভিআরএএম থেকে সমস্ত ইএফআই ভেরিয়েবলগুলি ফেলে দিন, ডিস্কে একটি ফাইলে এগুলি অনুলিপি করুন।

এনভিআরএএম থেকে সমস্ত ভেরিয়েবল মুছুন।

ফাইল থেকে সমস্ত ভেরিয়েবলগুলি আবার লোড করুন এবং সেগুলি আবার এনভিআরএমে অনুলিপি করুন।

এটি করার পরে, আমি রিবুট করেছি, এবং প্রচুর জায়গা ছিল:

efivarfs 64K 14K 46K 24% /sys/firmware/efi/efivars

এবং আমার সমস্ত ইউইএফআই কনফিগারেশনটি এটি করার আগে আমি এটি ছেড়ে চলে যাওয়ার সাথে সাথে সঠিক বলে মনে হচ্ছে। সুতরাং আমি মনে করি এটি আমার সন্দেহগুলি নিশ্চিত করে।