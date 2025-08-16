আমার প্রথম মদ টিভি অভিজ্ঞতা – রকফোর্ড ফাইল।

এটি কীভাবে ভালভাবে সুপারিশ করা হয়েছিল তা বিবেচনা করে আমি রকফোর্ড ফাইলগুলির সাথে ক্লাসিক টিভি ইউনিভার্সে আমার প্রথম পদক্ষেপটি শুরু করেছি। প্রথমবারের দর্শক হিসাবে শো সম্পর্কে কিছু বিবেচনা এখানে।
এবং এটি সম্পর্কে সদস্যদের মতামত কি? এবং আপনি কেন মনে করেন শোটি এখনও তার কবজটি ধরে রাখে ??
1 – আমি জেমস গার্নার বন্ধু হতে চাই এবং তার সাথে/অথবা তার সাথে যা করতে পারি তার সবই দেখতে চাই। কারণ তিনি দেখতে এমন একটি মৃদু, স্মার্ট, বন্ধুত্বপূর্ণ লোক এবং এটি জিমের চরিত্রে যেভাবে অভিনয় করে তা দেখায়, কারণ জিম মৃদু, স্মার্ট, বন্ধুত্বপূর্ণও।
2 – আমি যখন দেখছিলাম তখন আমার সেলফোনটি স্পর্শ না করে 45 মিনিট ব্যয় করেছি এবং এর অর্থ আমি গল্পটি সম্পর্কে সত্যই আগ্রহী ছিলাম, এমন জিনিস যা আমি সমসাময়িক সিরিজের সাথে কাজ করার সময় কখনও অভিজ্ঞতা করি নি।
3 – মূল থিম গানটি একটি বাস্তব অবশ্যই শুনতে হবে।
4 – ভাল (এবং সাধারণ লোক) এমন একটি অনুষ্ঠান দেখে আমাকে অবাক করে দিয়েছিল যেখানে ভাল (এবং সাধারণ লোক) মারধর করে, হুমকি দেওয়া হয় এবং এটি একটি স্মার্ট, প্রশংসনীয় এবং এমনকি মজার উপায়ে এটি নিয়ে কাজ করে এবং জিমের কোনও অন্ধকার অতীত নেই, বা একটি ডিপ্রেশনাল, ব্লাক বা সোমবার পরিবারের সদস্য বা বন্ধুবান্ধব নেই। এটি একটি জটিল কাজ সহ কেবল একটি সাধারণ লোক।
5 – এটি এমন একটি শো যেখানে আমি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে চিত্রগুলির উপরে এটির কোনও গা dark ় ফিল্টার নেই, প্রত্যেকে যেভাবে কথা বলে তা উচ্চস্বরে এবং পরিষ্কার।
6 – জেমস গার্নার এমন সুন্দর উপায়ে পোশাক পরে এবং আমি কোনও সময়ই তার প্রেমে পড়তাম।
/U /manoelquiroz দ্বারা জমা দেওয়া
