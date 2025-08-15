আমার প্রিয় কীচেইন আনুষাঙ্গিক এয়ারট্যাগটিকে আরও দরকারী ট্র্যাকারে পরিণত করে

2022 সালের নভেম্বরে, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমার পকেট ইডিসি (প্রতিদিনের ক্যারি) গিয়ারটি সংগঠিত করা দরকার। সেই পুনর্গঠনের অংশ হিসাবে, আমি একটি বাছাই কীসমার্ট জল আমার কীগুলি বাছাই করার উপায় হিসাবে মূল সংগঠক এবং একটি সংযুক্ত করুন এয়ারট্যাগ তাদের কাছে।
সুতরাং, আমরা এখানে প্রায় তিন বছর পরে আছি, এবং আমি এখনও কীসমার্ট এয়ার ব্যবহার করছি এবং এটি যখন কিছুটা ব্যাটার দেখাচ্ছে, তখনও এটি শক্তিশালী চলছে।
কীসমার্ট এয়ার তিনটি সংস্করণে আসে – ছদ্ম চামড়া, চামড়াএবং ক পলিমার বৈকল্পিক বলা হয় ফ্লেক্স (আমি নিশ্চিত যে আমি যখন আমার কিনেছি তখন কেবল চামড়া এবং ভুয়া চামড়া পাওয়া যায় – এবং আমি ফক্স স্মার্টশিল্ড লেদার সংস্করণটির জন্য গিয়েছিলাম কারণ কীসমার্ট বলেছিলেন যে এটিতে “রাগান্বিত চামড়ার অনুভূতি” এখনও স্থায়ী ছিল “traditional তিহ্যবাহী চামড়ার চেয়ে 10x দীর্ঘ” “এটি আমার কাছে ভাল লাগছিল।
কীসমার্ট এয়ারের পিছনে ধারণাটি সহজ – এটি এমন উপাদানগুলির একটি লুপ যেখানে কীগুলি স্ক্রু ফাস্টেনারের সাথে ফিট করে এবং এয়ারট্যাগটি একটি ed ালাই লুপের সাথে ফিট করে। হোল্ডারের কাছে আপনার কীগুলি ফিট করা বেশ সহজ: আপনার যা দরকার তা হ’ল ফ্ল্যাট-হেড স্ক্রু ড্রাইভার (বা একটি পাতলা মুদ্রা)।
সহজ, তবে এটি অত্যন্ত কার্যকর।
কীমার্ট লাইনটি সম্পর্কে আমি যা পছন্দ করি তা হ’ল তারা বাতাসে বা তাদের অন্যান্য মূল আয়োজকদের যেমন একটি টন শীতল আনুষাঙ্গিক সরঞ্জাম তৈরি করে, যেমন একটি মিনি ছুরি (টিএসএ বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, তাই সে সম্পর্কে সচেতন হন), ক ক্ষুদ্র 5-ইন -1 মাল্টিটুলক চৌম্বকীয় ব্রেকাওয়ে সংযোগকারীএবং অন্যান্য একটি পরিসীমা ছোট তবে দরকারী মাল্টিটুলস। আমার কাছে এই আনুষাঙ্গিকগুলির বেশ কয়েকটি রয়েছে; তারা সমস্ত ভাল মানের এবং অর্থের জন্য মূল্যবান।
সুতরাং, কীসমার্ট এয়ার প্রায় তিন বছরের ব্যবহার পর্যন্ত কীভাবে রাখা হয়েছে?
খুব ভাল। অবশ্যই, এটি বাক্স থেকে বের করার চেয়ে এটি আরও রাউগার দেখাচ্ছে তবে এটি এখনও পুরোপুরি কার্যকরী এবং সেবাযোগ্য। উপাদানটি এখনও পুরোপুরি অক্ষত, এবং কীগুলি ধারণ করে এমন স্ক্রু ফাস্টেনারটি নতুনের মতো। এবং 30 ডলারে, আমি অভিযোগ করতে পারি না।
আমার কীসমার্ট এয়ারে আমি যে পরিবর্তন করেছি তা হ’ল সরবরাহিত ধাতব স্প্লিট রিংটি একটি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা কীউনিটি টাইটানিয়াম ডি-রিং শ্যাকল কারণ এটি আমার সেটআপের জন্য আরও সুবিধাজনক এবং আরও শক্তিশালী পছন্দ ছিল। আমার জীবনযাত্রার জন্য ইতিমধ্যে মূল্যবান সরঞ্জামটি ব্যক্তিগতকৃত করার জন্য এটি একটি সহজ আপগ্রেড ছিল।
কেন আমি এই পণ্যটি সুপারিশ করি
আমার ইডিসির অংশ যে জিনিসগুলি বেশ কঠিন জীবন পায় এবং যখন আমি এটি তুলেছিলাম কীসমার্ট জল এটি কতটা ভালভাবে ধরে থাকবে তা দেখতে আমি কৌতূহলী ছিলাম। এবং এখন বেশ কয়েক বছর পরে, আমি এটি দুর্দান্ত বলে জানাতে পেরে খুশি। এটি নিরাপদে আমার কীগুলি, সরঞ্জাম এবং এয়ারট্যাগ ধরে রেখেছে এবং কোনও বাধা ছাড়াই প্রতিদিনের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে স্থায়ী হয়েছে।
এটি আমি ব্যবহার করেছি এমন সেরা এয়ারট্যাগধারীদের মধ্যে একটি, দুল-শৈলীর ধারকদের চেয়ে অনেক ভাল এবং আরও কমপ্যাক্ট। আমি সিলিকন এয়ারট্যাগধারীদের কোনও অনুরাগী নই কারণ আমার কাছে এমন কিছু ছিল যেখানে ট্যাগটি পড়েছে। কীসমার্ট এয়ারের সাথে এর কোনও সম্ভাবনা নেই।
ভুয়া চামড়া আশ্চর্যজনকভাবে ভালভাবে ধরে রেখেছে, তবে আমি কৌতূহলী যে জেনুইন লেদার এবং পলিমারটি কতটা ভালভাবে ধরে থাকবে। আমি কিছু পরীক্ষা করতে পারে!
