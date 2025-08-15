আমার প্রিয় ব্যক্তিগত সুরক্ষা অ্যালার্মটি জ্যাকহ্যামারের মতোই জোরে এবং এটি কেবল একটি আপগ্রেড পেয়েছে

একটি সুরক্ষার অ্যালার্ম সবার রাডারে নাও থাকতে পারে, তবে 20-কিছু মহিলা হিসাবে যিনি দেশের ব্যস্ততম মহানগর অঞ্চলগুলির মধ্যে এবং বাইরে একা ভ্রমণ করেছিলেন, এটি একটি আবশ্যক-এবং এটি যে কোনও বয়সের যে কারও পক্ষে।
আমি বহন তিনি বার্ডি ব্যক্তিগত অ্যালার্ম পুরো কলেজ জুড়ে, এবং তখন থেকে এটি চালিয়ে গেছে। যদিও আমি আশা করি এটি কখনই ব্যবহার করতে হবে না, আমি এটির জন্য ব্যয় করা প্রতিটি ডলার এটি আমাকে নিয়ে আসে মনের শান্তির জন্য এটি মূল্যবান। যখন বার্ডির শীর্ষ পিনটি টেনে আনা হয়, তখন একটি 130 ডিবি সাইরেন শব্দ এবং একটি স্ট্রোব আলো 40 মিনিট পর্যন্ত জ্বলজ্বল করে। এটিকে দৃষ্টিকোণে বলতে গেলে, একটি 130 ডিবি শব্দ একটি জ্যাকহ্যামারের সমতুল্য এবং দূরত্বে একটি জেট ইঞ্জিনের শব্দের সমান, শুনানি স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন।
এছাড়াও: এই ক্ষুদ্র কীচেইন আপনার ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম
বার্ডি সবেমাত্র তার মূল অ্যালার্মটি আপগ্রেড করেছে, একটি ফ্ল্যাশলাইট, একটি অন/অফ স্যুইচ এবং ইউএসবি-সি এর মাধ্যমে রিচার্জ করার ক্ষমতা হিসাবে নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করেছে। আমি যে সংস্করণটি ব্যবহার করি তা CR2032 ব্যাটারিতে চলে, যা সমানভাবে কার্যকরী। আমার মালিকানাধীন 6-প্লাস বছরগুলিতে আমাকে কেবল কয়েকবার ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করতে হয়েছিল।
হয় আপনি যে মডেলটি চয়ন করেন, পুরানো বা নতুন, এটি একটি বুদ্ধিমান বিনিয়োগ। যদিও একটি অ্যালার্ম আমাকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না, তবে আমি জানতে চাই যে যে কোনও মুহুর্তে আমার নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার বিকল্প রয়েছে এবং আশা করি কোনও ঘৃণ্য ক্রিয়াকলাপকে ব্যর্থ করে।
এছাড়াও: এই এয়ারট্যাগ কী আয়োজক চূড়ান্ত নির্যাতন পরীক্ষা থেকে বেঁচে গেছেন – এবং আমি যে কোনও সময় এটি পুনরায় কিনে ফেলেছি
আমি এটি আমার কীচেইনে বহন করি এবং যে কোনও জায়গায় হাঁটার সময় এটি ধরে রাখি। এটি কলেজ শিক্ষার্থীদের জন্য, ছোট বাচ্চাদের সাথে বাবা -মা, বয়স্ক প্রাপ্তবয়স্কদের এবং আরও অনেক কিছুর জন্য দুর্দান্ত বিনিয়োগ, তবে $ 30 এর জন্য, আমি প্রত্যেককে স্কুপ আপ করার পরামর্শ দিই।
আমি এই পণ্যটি ভয়ের বাইরে বা কাউকে ভয় দেখাতে সুপারিশ করি না, তবে আমি বরং একটি পেয়েছি বার্ডি অ্যালার্ম এবং এর কিছু নেই তার চেয়ে কিছু নেই।
কেন আমি এই পণ্যটি সুপারিশ করি
অবশ্যই, আপনি ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য আরও অনেক গ্যাজেট বহন করতে পারেন। আমি সুপারিশ তিনি বার্ডি অ্যালার্ম এর আধা-ডিসক্রিট ডিজাইনের জন্য, জোরে সাইরেন, স্ট্রোব লাইট এবং পুনঃস্থাপনের মতো আপগ্রেড করা বৈশিষ্ট্যগুলি। এটি বেশ কয়েকটি উজ্জ্বল রঙেও আসে এবং এটি একটি কীরিং অন্তর্ভুক্ত করে যাতে এটি সহজেই চারপাশে বহন করা যায়।
সম্ভাব্যভাবে বিপদ থেকে বিরত রাখতে যে কারও কাছে সহজেই ব্যবহারযোগ্য গ্যাজেট রয়েছে তা নিশ্চিত করার জন্য এটি একটি সাশ্রয়ী মূল্যের, ব্যবহারিক উপায়-বা জরুরী পরিস্থিতিতে নিজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। আমি অর্ধ দশকেরও বেশি সময় ধরে আমার বার্ডি অ্যালার্মটি ব্যবহার করছি, এবং আমি যখন একা হাঁটতে হাঁটতে বাইরে যাই তখন এটি আমাকে নিরাপদ বোধ করে। এটি আপনার যত্ন নেওয়া যার জন্য এটি দুর্দান্ত উপহার দেয়।
পরবর্তী সেরা পণ্য খুঁজছেন? বিশেষজ্ঞের পর্যালোচনা এবং সম্পাদকের পছন্দের সাথে পান জেডডনেট সুপারিশ করে।