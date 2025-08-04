আমার প্রিয় লিনাক্স সিস্টেম -মনিটরিং সরঞ্জামগুলির মধ্যে 5 – এবং কেন আমি সেগুলি ব্যবহার করি

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- লিনাক্স থেকে সর্বাধিক উপার্জনের জন্য সিস্টেমের পারফরম্যান্স চাবিকাঠি।
- এই কাজটি সহজ করার জন্য বেশ কয়েকটি কমান্ড লাইন এবং জিইউআই সরঞ্জাম রয়েছে।
- এখানে আপনি এইচটিওপি, ঝলক, মিশন সেন্টার এবং আরও অ্যাপ্লিকেশন সম্পর্কে শিখবেন।
লিনাক্স ব্যবহারকারীরা তাদের সিস্টেমগুলি এবং কীভাবে তারা চালায় সে সম্পর্কে তারা যতটা সম্ভব তথ্য জানতে চান তার জন্য কুখ্যাত। এমনকি অ্যাপস এবং উইজেটগুলি (যেমন কনকি) রয়েছে যা ডেস্কটপে এই জাতীয় তথ্য প্রদর্শন করতে ইনস্টল এবং কনফিগার করা যেতে পারে।
আপনি যদি আপনার লিনাক্স ডেস্কটপে সিস্টেমের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করতে চান তবে আপনার কোন অ্যাপ্লিকেশনগুলি ব্যবহার করা উচিত? ঠিক আছে, বেশ কয়েকটি রয়েছে, তবে এগুলি সমস্তই সমানভাবে তৈরি হয় না। এখানে জিইউআই অ্যাপ্লিকেশন এবং কমান্ড-লাইন অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে, যার প্রত্যেকটিরই এর উপকারিতা এবং কনস রয়েছে। আমি এই কাজের জন্য আমার পছন্দসই অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে আপনাকে পরিচয় করিয়ে দিতে যাচ্ছি-কিছু জিইউআই, কিছু কমান্ড-লাইন ভিত্তিক।
1। এইচটিওপি
দীর্ঘ সময়ের জন্য, শীর্ষ আমার পছন্দের সরঞ্জাম ছিল। অবশেষে, তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম শীর্ষ ব্যবহার করতে কিছুটা হতাশ হতে পারে এবং রঙ বা মাউস ইন্টারঅ্যাকশন এর মতো বৈশিষ্ট্যগুলি অন্তর্ভুক্ত করে না। এই বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য, আমি ঘুরেছি এইচটিওপিযা লিনাক্সের জন্য সেরা কমান্ড-লাইন ভিত্তিক সিস্টেম মনিটরিং সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি।
এইচটিওপি সহ, আপনি প্রক্রিয়াগুলি মেরে ফেলতে এবং ফিল্টার করতে পারেন, গাছের দৃশ্যে প্রক্রিয়াগুলি দেখতে পারেন, মেমরি এবং সিপিইউ ব্যবহার দেখুন, সিপিইউ ব্যবহার দ্বারা বাছাই প্রক্রিয়াগুলি, কার্যগুলি দেখুন, সিস্টেম লোড গড় এবং এমনকি আপটাইম। একটি খুব সহজ বৈশিষ্ট্য হ’ল এইচটিওপি ইন্টারফেসের মধ্যে প্রক্রিয়াগুলি হত্যা করার ক্ষমতা। আপনি যেমন একটি কমান্ডের সাথে প্রক্রিয়াটি দেখতে পারেন হেট – 1234তালিকাভুক্ত প্রক্রিয়াটি নির্বাচন করুন এবং তারপরে এটি মারতে F9 টিপুন।
এইচটিওপি সরঞ্জামটি ব্যবহারের জন্য নিখরচায় এবং আপনার বিতরণের স্ট্যান্ডার্ড সংগ্রহস্থলগুলির মাধ্যমে ইনস্টল করা যেতে পারে।
2। এক নজরে
গ্লেন্সগুলি একটি খুব জনপ্রিয় টার্মিনাল-ভিত্তিক লিনাক্স সিস্টেম মনিটর যা এইচটিওপি-র উপরে কয়েকটি অতিরিক্ত বিট সরবরাহ করে, যেমন ধারক পর্যবেক্ষণ, লগ-ইন ব্যবহারকারী, তাপমাত্রা মনিটর, ভোল্টেজ এবং ফ্যানের গতি। যদিও এক নজর এক টন তথ্য উপস্থাপন করে, এটি একটি ড্যাশবোর্ডে স্থাপন করা হয়েছে যা এটি পড়তে মোটামুটি সহজ করে তোলে।
একটি পরাশক্তি দৃষ্টিতে অন্তর্ভুক্ত হ’ল রিমোট সিস্টেমগুলি নিরীক্ষণের ক্ষমতা, সুতরাং আপনার ল্যানে যদি আপনি ট্যাবগুলি চালিয়ে যেতে চান তবে আপনার ডেস্কটপের সুবিধা থেকে আপনি এটি করতে পারেন। আপনি নির্দিষ্ট মোডগুলিতে যেমন ওয়েব সার্ভার, ক্লায়েন্ট/সার্ভার এবং এমনকি একটি ওয়েবইউআই মোডেও নজর রাখতে পারেন, যেখানে আপনি কোনও ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে নজর দেখতে পারেন (ঝলক -ডাব্লু এবং তারপরে আপনার ব্রাউজারটিকে আউটপুটে URL এ নির্দেশ করুন)।
নজরে স্ট্যান্ডার্ড সংগ্রহস্থল বা স্ন্যাপের মাধ্যমে ইনস্টল করতে বিনামূল্যে।
সময় এসেছে জিইউআইদের কাছে যাওয়ার।
3। মিশন সেন্টার
মিশন সেন্টার একটি তুলনামূলকভাবে নতুন সিস্টেম মনিটর জিইউআই অ্যাপ্লিকেশন, এবং এটি খুব দ্রুত খ্যাতি অর্জন করে। আসলে, মিশন সেন্টার সিস্টেমের কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণের জন্য আমার ডিফল্ট সরঞ্জাম হয়ে উঠেছে। মিশন সেন্টার সহ, আপনি রিয়েল টাইম সিপিইউ, মেমরি, ডিস্ক এবং নেটওয়ার্কে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন; প্রক্রিয়া সংস্থান ব্যবহার দেখুন; এবং স্টপ বা ফোর্স-স্টপ অ্যাপ্লিকেশন।
আপনি আপডেটের গতিও কনফিগার করতে পারেন, প্রক্রিয়া রাষ্ট্রের মার্জ হ্যান্ডেল করতে পারেন এবং অ্যাপটি আপনার বাছাইয়ের কথা মনে রাখতে পারেন। যদিও মিশন সেন্টারে বৈশিষ্ট্যগুলির কোনও কর্নোকোপিয়া অন্তর্ভুক্ত নেই, তবে এর ইউআই সু-নকশাযুক্ত এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব যথেষ্ট যে যে কেউ এই সরঞ্জামটি নিয়ে কাজ করতে পারে। একমাত্র ত্রুটিটি হ’ল এটি কেবল ফ্ল্যাটপাকের মাধ্যমে বিনামূল্যে পাওয়া যায়।
4। জিনোম সিস্টেম মনিটর
জিনোম সিস্টেম মনিটর হ’ল আরেকটি অসামান্য জিইউআই যা আপনার সিস্টেমকে মনিটরিংকে বাতাস করে তোলে। এই সু-নকশিত ইন্টারফেসের সাহায্যে আপনি প্রক্রিয়া, সংস্থান, ফাইল সিস্টেম, সক্রিয় প্রক্রিয়া, ব্যবহারকারী প্রক্রিয়া, নির্ভরতা এবং সিপিইউ, আই/ও, মেমরি, ডিস্ক রিড এবং লেখার এবং অগ্রাধিকারগুলি দেখতে পারেন। আপনি আপডেটের ব্যবধানটি কাস্টমাইজ করতে পারেন, প্রক্রিয়াগুলি বন্ধ করতে, শেষ করতে বা হত্যা করতে পারেন, মেমরি মানচিত্রগুলি দেখতে পারেন, কোনও প্রক্রিয়া দ্বারা খোলা থাকা ফাইলগুলি দেখতে, কোনও প্রক্রিয়াটির অগ্রাধিকার পরিবর্তন করতে এবং আরও অনেক কিছু পরিবর্তন করতে পারেন।
রিসোর্স পৃষ্ঠাটি হ’ল হাইলাইট, কারণ এটি আপনাকে প্রতিটি সিপিইউ কোর, মেমরি এবং অদলবদল এবং নেটওয়ার্কের ব্যবহার সম্পর্কে এক-এক নজর দেয় … সমস্তই একটি সু-লেড-আউট জিইউআইতে। জিনোম সিস্টেম মনিটরটি বেশিরভাগ ডেস্কটপ বিতরণগুলিতে তৈরি করে যা জিনোম পরিবেশ ব্যবহার করে।
5 .. যেখানে সিস্টেম মনিটর
সিস্টেম মনিটর হ’ল কেডি প্লাজমা সরঞ্জামটি গ্রহণ করে এবং, আমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাকি তবে এর একটি উচ্চতর জিইউআই রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কোনও প্রক্রিয়া ডান-ক্লিক করার পরিবর্তে এবং তারপরে এটি মেরে বা শেষ করার জন্য নির্বাচন করার পরিবর্তে আপনি কেবল একটি প্রক্রিয়া নির্বাচন করতে পারেন এবং শেষ প্রক্রিয়া বোতামটি ক্লিক করতে পারেন। তারপরে অ্যাপ্লিকেশন ট্যাব রয়েছে, যা আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন এবং ইতিহাস ট্যাব চালাচ্ছে, যা আপনাকে সিপিইউ, জিপিইউ, মেমরি এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহারে রিয়েল-টাইম ডেটা দেয়। প্রক্রিয়া ট্যাবটি যেখানে অ্যাপ্লিকেশন ট্যাব ছেড়ে যায় সেখানে তুলে নেয়। একটি প্রক্রিয়া ডান ক্লিক করুন এবং আপনি হয় দ্রুত এটি শেষ করতে পারেন বা এটিতে একটি নির্দিষ্ট সংকেত প্রেরণ করতে পারেন (যেমন স্টপ, কনট, হুপ, ইনট এবং আরও অনেক কিছু)।
আপনি তালিকা বা গাছের মোডে প্রক্রিয়াগুলিও দেখতে পারেন। ট্রি মোডটি সন্তানের প্রক্রিয়াগুলি পিতামাতার অন্তর্ভুক্ত তা দেখতে সম্ভব করে তোলে, কারণ আপনি যদি অজান্তেই কোনও পিতামাতাকে হত্যা করেন তবে আপনি এর শিশু প্রক্রিয়াগুলিও হত্যা করতে পারেন। কেডি সিস্টেম মনিটরটি কেডি প্লাজমা ডেস্কটপের সাথে প্রিন্সটল করা আসে, সুতরাং এটি ম্যানুয়ালি ইনস্টল করার দরকার নেই।
