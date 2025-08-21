You are Here
আমার বাড়ির বিদ্যুৎ আপটাইম স্ট্যাটাস.হরেফ.ক্যাট যুক্ত করা হচ্ছে
News

আমার বাড়ির বিদ্যুৎ আপটাইম স্ট্যাটাস.হরেফ.ক্যাট যুক্ত করা হচ্ছে

স্থিতি.হরেফ.ক্যাট আমার বাড়ির শক্তি/ইন্টারনেট নেমে গেলে এখন প্রতিবেদন করে এবং আমাকে অবহিত করে!

অন্য দিন, পিজি অ্যান্ড ই এবং আমার বাড়িওয়ালা আমাকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট সম্পর্কে ইমেল করেছিল। লিফট সিস্টেমের এটি পুনরায় সেট করার জন্য একজন প্রযুক্তিবিদ প্রয়োজন। লবির সমস্ত ই-কী পাঠক আর কাজ করেন না। এটি আমাকে ভাবতে পেরেছিল, কতক্ষণ পাওয়ার আউট ছিল? এটির সাহায্যে আমি আমার বাড়ির বিদ্যুতের জন্য আপটাইম পরিসংখ্যান যুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

পিজি অ্যান্ড ই বিদ্যুৎ বিভ্রাট সম্পর্কে ইমেল করেছে। 10 মিনিট পরে, আমার শক্তি পুনরুদ্ধার করা হয়েছিল। আমার বাড়িওয়ালা ইমেল করেছেন, তারা যাচাই করেছেন এবং ব্যর্থ হচ্ছেন সেগুলি রিপোর্ট করে

আমার প্রথম চিন্তা ছিল, আমার বাড়ির শক্তি বাইরে আছে কিনা তা আমি কীভাবে পরীক্ষা করতে পারি? আমার কাছে ওয়াই-ফাইয়ের সাথে সংযুক্ত বাড়ির চারপাশে কিছু আইওটি ডিভাইস রয়েছে। যদি শক্তি চলে যায় তবে এই ডিভাইসগুলি অফলাইনে যাবে, তাই না? দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি সময়ের একটি বড় অপচয় ছিল; ওয়াইজ এপিআই থেকে “সর্বশেষ সংযুক্ত” টাইমস্ট্যাম্পগুলি প্রায় 20 ঘন্টা আগে থেকে। আমার ধারণা, ওয়াইজ ডিভাইসগুলি অবিশ্বাস্যভাবে প্যাসিভ, যা আমার সমস্যার সমাধান করে না।

আমার ইরো অ্যাপটি বলছে আমার রাউটারটি চালিত এবং ইন্টারনেটে সংযুক্ত। এটি অবশ্যই একটি এপিআই শক্তি প্রয়োগ করতে হবে, তাই না?

তারপরে আমি বুঝতে পারি যে আমার ইরো রাউটারের একটি অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে যা আমাকে জানায় যে আমার রাউটারটি অনলাইনে এবং ইন্টারনেটে সংযুক্ত রয়েছে! আমি পেয়েছি গিথুব উপর একটি রেপোকোডটি চোখের জল দিয়ে কার্লে অনুরোধগুলি পুনরুত্পাদন করে এবং নির্মিত একটি এন 8 এন ওয়ার্কফ্লো 10 মিনিটে।

আমার জীবনে এত বেশি অটোমেশন “চালান একটি কার্ল কমান্ড” এবং তারপরে “কিছু যুক্তি চালান” এর উপর দিয়ে লুপ করে ফোটে। সমস্ত বয়লারপ্লেটের পরিবর্তে সেই মূল বিষয়গুলিতে ফোকাস করতে সক্ষম হওয়া ভাল।

এখন যেহেতু আমি নির্ভরযোগ্যভাবে আমার ক্ষমতার প্রাপ্যতা দেখতে পাচ্ছি, আমি কীভাবে এই তথ্য সংরক্ষণ করব? নির্লজ্জভাবে, আমি একটি ব্লক যুক্ত করতে পারি যা শক্তি অনুপলব্ধ থাকে যখন আমাকে ইমেল করে/পাঠ্য দেয় তবে আমি প্রতি মিনিটে নিজেকেও জানিয়েছি যে পাওয়ার বাইরে রয়েছে। আমি জানতে চেয়েছিলাম কখন আমার শক্তি প্রথম অফলাইনে গিয়ে অনলাইনে ফিরে এসেছিল। Historical তিহাসিক তথ্য দেখানো আদর্শ হবে। তারপরে আমি বুঝতে পারি আমি আমার আপটাইম ড্যাশবোর্ডটি ব্যবহার করতে পারি! আমি আমার ছোট কোডের জন্য একটি ওয়েবহুক যুক্ত করেছি এবং এখন আমার আপটাইম ড্যাশবোর্ড ইতিহাস এবং পরিসংখ্যান সহ প্রতি 5 মিনিটে চেক করে। তাদা!

আমার আপটাইম ড্যাশবোর্ড আমার হোম ইন্টারনেট এবং শক্তি অনলাইনে থাকলে এখন দেখায়। এটি আপটাইম শতাংশ এবং পূর্ববর্তী বিভ্রাটের প্রতিবেদন করে।

এই পোস্টটি ব্যক্তিগত সফ্টওয়্যার তৈরির একটি প্রমাণ। আমি প্রোগ্রামিং শুরু করেছি কারণ আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে একটি সামান্য কোড দিয়ে অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারি। আমি আশা করি আজ আমার যে সরঞ্জামগুলি রয়েছে তা 5 বছর আগে বিদ্যমান ছিল। এর মাধ্যমে এবং এর মাধ্যমে একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে, আমি আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের জন্য লো-কোড, নো-কোড বিপ্লব উপভোগ করি। আমি কোনও স্ক্রিপ্ট লিখতে চাই না, একটি শিডিয়ুলিং সিস্টেম বের করতে, পর্যবেক্ষণযোগ্যতা তৈরি করতে এবং একটি কার্যকরী ইউআই পোলিশ করতে চাই না। আপনি যদি সঠিক সরঞ্জামগুলি জানেন তবে প্রচুর ব্যক্তিগত সফ্টওয়্যার অত্যন্ত সহজ। যাই হোক না কেন, সফ্টওয়্যারটি এআই হাইপ ছাড়াই তৈরি করা আরও সহজ হয়ে গেছে। এই “হোম বিদ্যুৎ আপটাইম” প্রকল্পটি জাভাস্ক্রিপ্টের মাত্র 20 লাইন ব্যবহার করেছে; স্ব-হোস্টিং এন 8 এন এর সম্প্রদায় সংস্করণ আমাকে বাকি পথ পেয়েছি।

আমি যে সফ্টওয়্যারটির জন্য সবচেয়ে বেশি গর্বিত তা হ’ল আমাদের স্থানীয় আশ্রয়ে যখনই কোনও নতুন কুকুর গ্রহণের জন্য নতুন কুকুর উপলব্ধ ছিল তখন আমার বন্ধুকে অবহিত করেছিল। পেজারডিউটির রোবোটিক ভয়েস শুনে আপনাকে বলে যে মিস্টি একটি মিষ্টি কুকুরছানা যিনি চুদাচুদি পছন্দ করেন এবং কাদা খনন করা আপনার সবচেয়ে হৃদয় গলানো সংবেদনগুলির মধ্যে একটি যা আপনি অনুভব করতে পারেন। এবং এটি কাজ! আমার বন্ধু একটি সুন্দর কেনজি গ্রহণ করেছে!

আমি যদি এর চেয়ে ভাল কিছু না জানতাম তবে কেনজি ছিলেন একটি রাগডল বিড়াল।

এটি একটি শট দিন, ছোট সফ্টওয়্যার তৈরি করুন এবং আপনার বন্ধুদের খুশি করুন।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts