You are Here
আমার বাবা এবং সেক্স টেপ ফাঁস হারানো আমার সর্বনিম্ন সময় ছিল – টিওয়া সেভেজ
News

আমার বাবা এবং সেক্স টেপ ফাঁস হারানো আমার সর্বনিম্ন সময় ছিল – টিওয়া সেভেজ

নাইজেরিয়ান গায়ক এবং গীতিকার, তিওয়াটোপ ওমোলার সেভেজ, যা টিওয়া সেভেজ নামে পরিচিত, তিনি বলেছেন যে তার বাবার মৃত্যু এবং তার যৌন টেপ প্রকাশের বিষয়টি তার ক্যারিয়ারের সর্বনিম্ন পয়েন্ট হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

বৃহস্পতিবার ইউটিউবে পোস্ট করা একটি টক শো চলাকালীন তিনি এটি জানিয়েছিলেন, যেখানে তিনি তার ব্যক্তিগত লড়াই এবং সংবেদনশীল চ্যালেঞ্জগুলির প্রতিফলন করেছিলেন।

ক্যারিয়ারের সবচেয়ে অন্ধকার মুহুর্ত সম্পর্কে জানতে চাইলে গায়কটি বলেছিলেন, “আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন এবং আমার যৌন টেপটি মুক্তি পেয়েছিল। আমি বেঁচে থাকতে পারতাম এমন একমাত্র উপায় ছিল এটি সম্পর্কে চিন্তা করা।”

তিনি আরও যোগ করেছেন যে সাক্ষাত্কারে অংশ নেওয়া তার কাছে অনেক কিছু বোঝানো হয়েছিল, বিশেষত বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে কাজ করার পরে।

“আপনার সাথে পালঙ্কে এখানে থাকা এমন এক আশীর্বাদ। আপনি আমার সাথে কথা বলতেও চান – লোকেরা কত বছর পরে আমি কী বলতে চাই তা শুনতে চান – এটি কেবল ভাল লাগছে। আমি এতটা পেরেছি, তবে আমি কি মুহূর্তটি উপভোগ করেছি?” তিনি বললেন।

ব্রিটিশ মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, জেজ মিলসকে দেওয়া সাক্ষাত্কারে আরও বক্তব্য রেখে পুরষ্কারপ্রাপ্ত গায়ক বলেছিলেন যে বয়স এবং অতীতের সম্পর্ক সত্ত্বেও তিনি কখনও সত্যিকারের ভালবাসা অনুভব করেননি।

“আমি মনে করি না যে আমি আমার পুত্রকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের ভালবাসা অনুভব করেছি।

কারও পুত্র ক্রোনার ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি সত্যিকারের ভালবাসা খুঁজে পাওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা করেছিলেন, তবে প্রতিবার হতাশায় শেষ হয়েছিল।

“সম্ভবত ভালবাসা আমার পক্ষে নয় কারণ আমি বারবার চেষ্টা করেছি তাই সম্ভবত প্রেম এই জীবনকাল আমার পক্ষে নয়,” তিনি বলেছিলেন।

সেভেজ এর আগে তার প্রাক্তন পরিচালক টুনজি বালোগুনের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল, তিনি টিবিলজ নামে পরিচিত। এই জুটিটি 2013 সালে বিয়ে হয়েছিল এবং পরে 2018 সালে বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছিল Their তাদের ইউনিয়ন একটি পুত্র জামিল প্রযোজনা করেছিল।

টিওয়া সেভেজকে আফ্রিকার অন্যতম শীর্ষস্থানীয় মহিলা শিল্পী হিসাবে বিবেচনা করা হয়, কোরোবা, সর্বত্র এবং তার নামে লোড করা হিট গান সহ।

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts