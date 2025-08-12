You are Here
‘আমার বিরুদ্ধে একটি স্মিয়ার ক্যাম্পেইন’: হুদা বিউটি প্রতিষ্ঠাতা ইস্রায়েল বিরোধী ষড়যন্ত্রের রেন্টকে রক্ষা করেছেন

বিউটি মোগুল হুদা কাতান একটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ভিডিওতে ইস্রায়েল সম্পর্কে একাধিক বিরোধী ষড়যন্ত্র তত্ত্বের প্রতিধ্বনিত হওয়ার পরে বিরোধীতার অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করছেন।

কাতান বলেছিলেন, “আমি একজন মানুষ হিসাবে অন্য মানুষের পক্ষে কথা বলতে বাধ্য হয়েছি এবং আমি মনে করি না যে এতে কোনও ভুল আছে, এবং এটিও ন্যায়সঙ্গত নয় যে আপনি বিভ্রান্ত না হয়ে ইস্রায়েলের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতে পারবেন না,” কাতান বলেছিলেন।

হুদা বিউটি প্রতিষ্ঠাতা এই মাসের শুরুর দিকে টিকটোকের একটি ভিডিও পোস্ট করার পরে সেফোরা স্টোর থেকে তার ব্র্যান্ডটি সরিয়ে নেওয়ার আহ্বানের মুখোমুখি হয়েছে, যেখানে তিনি ইস্রায়েলকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, 9/11 এর সন্ত্রাসী হামলা এবং হামাসের হামলার পিছনে 7 অক্টোবর, 2023 এ পিছনে থাকার অভিযোগ করেছিলেন।

“আমরা পরাশক্তিদের সাথে লড়াই করার একমাত্র উপায় হ’ল ইউনাইটেড লোকেদের মতো, আমরা যে দুষ্ট ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম হব না, যা আক্ষরিক শতাব্দী ধরে এই সিস্টেমটি পরিচালনা করে চলেছে, যদি না আমরা একসাথে এটি না করি,” ভিডিওতে কাতান বলেছিলেন, যা সিএনএনকে বলেছিল যে এটি তার সম্প্রদায়ের নির্দেশিকাগুলি লঙ্ঘনের জন্য সরিয়ে দিয়েছে। “এটি একেবারে পাগল। আমার মতো অনুভূতি ছিল, আমি যেমন ছিলাম, তারা কি প্রতিটি বিশ্বযুদ্ধের পিছনে ছিল? হ্যাঁ। ১১ ই সেপ্টেম্বরের পিছনে? একেবারে?”

ভিডিওতে কাতান ইস্রায়েলকে “লুকিয়ে থাকা পেডোফিলস” হিসাবে অভিযুক্ত করেছিলেন, এমন একটি দাবি যা দীর্ঘদিনের বিরোধী ষড়যন্ত্র তত্ত্ব এবং শতাব্দী প্রাচীন রক্তের লিবেলকে প্রতিধ্বনিত করেছিল যা ইহুদিদের বাচ্চাদের বিরুদ্ধে অপরাধে যৌন বিচ্যুত বা জড়িত হিসাবে মিথ্যা চিত্রিত করে।

গাজায় সামরিক অভিযানের কারণে ইস্রায়েলের সমালোচনার এক ঝাঁকুনির মধ্যে কাতনের সোশ্যাল মিডিয়া তিরাদে এসেছিল, একটি দ্রুত এবং তীব্র প্রতিক্রিয়া আকর্ষণ করেছিল। আমেরিকান ইহুদি কমিটি এক্স -তে ভিডিওটি পুনরায় পোস্ট করেছে যে কাতান “তার বিশাল প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে তার বিশাল প্ল্যাটফর্মটি ব্যবহার করে নির্লজ্জ বিরোধী ষড়যন্ত্র তত্ত্বগুলি ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য – ইহুদিদের ফিলিস্তিনিদের অঙ্গ সংগ্রহ করার অভিযোগ এনে 9/11 এবং গ্লোবাল পেডোফিল রিং চালানোর অভিযোগ করেছে।”

কাতনের টিকটকে ১.৮ মিলিয়ন অনুগামী রয়েছে এবং হুদা বিউটির ইনস্টাগ্রামে ৫7 মিলিয়নেরও বেশি অনুগামী রয়েছে। তিনি ২০১৩ সালে বিউটি ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, যা বার্ষিক বিক্রয় প্রায় 200 মিলিয়ন ডলার নিয়ে আসে এবং ফোর্বসের মতে 2017 সালে তার মূল্য 1.2 বিলিয়ন ডলার ছিল।

সেফোরা স্টোরগুলি থেকে তার পণ্য নিষিদ্ধ ও বয়কট করার জন্য একটি পরিবর্তন.অর্গ পিটিশন প্রায় 33,000 স্বাক্ষর অর্জন করেছে এবং প্রকাশের সময়কালে আর একটি আবেদন কখনও কখনও 17,000 এরও বেশি ছিল না।

প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে, সেফোরা সিএনএনকে একটি বিবৃতি জারি করে বলেছিল যে এটি “সক্রিয়ভাবে এই সমস্যাটিকে অভ্যন্তরীণভাবে পর্যালোচনা করছে” এবং “ঘৃণা, হয়রানি, বা ভুল তথ্য প্রচার করা আমাদের মূল্যবোধ বা আচরণবিধিগুলির সাথে একত্রিত হয় না।”

সেফোরা ইহুদি টেলিগ্রাফিক এজেন্সি থেকে হুদা সৌন্দর্যের অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার আপডেটের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।

“সেফোরার বক্তব্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত যে বড় খুচরা বিক্রেতারা প্ল্যাটফর্মিং ঘৃণার গুরুতর প্রভাবগুলি স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে,” অ্যান্টি-মানহান লীগের সিইও জোনাথন গ্রিনব্ল্যাট এক বিবৃতিতে বলেছেন। “আমরা এই পদক্ষেপের দ্বারা উত্সাহিত হয়েছি – এবং এটি অর্থবহ পদক্ষেপের পরে এটি অনুসরণ করা হয়েছে কিনা তা দেখার জন্য আমরা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করব। যখন তার প্রতিষ্ঠাতা বিপজ্জনক বিরোধী কল্পকাহিনী ছড়িয়ে দেয় তখন কোনও ব্র্যান্ডকে পাস দেওয়া উচিত নয়।”

তবে তীব্র প্রতিক্রিয়া অনুসরণ করার পরে, কাতান গত শুক্রবার তার টিকটোক অ্যাকাউন্টে পোস্ট করা দ্বিতীয়, ছয় মিনিটের ভিডিওতে তার অ্যান্টিসেমিটিক রেন্টে দ্বিগুণ হয়ে পড়েছিলেন, যেখানে তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার বিরুদ্ধে একটি “স্মিয়ার ক্যাম্পেইন” চালু করা হয়েছে।

কাতান বলেছিলেন, “আপনাকে কথা বলার হাত থেকে নিঃশব্দ করার জন্য, আমাকে নীরব করুন, তারা সর্বদা যা করে তা করে They “আমাকে একটি অ্যান্টিসেমাইট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং আমার বিরুদ্ধে একটি স্মিয়ার প্রচারণা রয়েছে।”

কাতান বিরোধীতার অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে যোগ করে যোগ করেছেন যে, “ইস্রায়েলের ক্রিয়াকলাপের সমালোচনা করতে না পারা কেবল বিরোধীতা তৈরি করে না, তবে আমি যুক্তি দেব যে এটি নিজেই বিরোধীতার একটি রূপ।”

ভিডিওতে কাতান যুক্তি দিয়েছিলেন যে তার বার্তাটি “ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ অপব্যবহার করা হয়েছে” এবং তিনি “‘ইহুদিদের’ শব্দটিরও কখনও উল্লেখ করেননি।”

“আপনাকে পৃথিবীতে ঘটছে এমন নৃশংসতার বিষয়ে কথা বলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, এবং এটি কোনওভাবেই আপনাকে এন্টিসেমাইট করে তোলে না। এটি আপনাকে স্ব-ঘৃণ্য ইহুদি করে তোলে না,” কাতান বলেছিলেন, যিনি নিজেকে মুসলিম হিসাবে বর্ণনা করেছেন। “এটি মানবতার জন্য শান্তি চাওয়া থেকে এসেছে এবং এটি উন্মাদ যে আপনি যদি মানবতার পক্ষে কথা বলেন তবে আপনি এতটা ব্যাকল্যাশের মুখোমুখি হতে পারেন, এবং এখনই আমি এটিই অনুভব করছি।”

