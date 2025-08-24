“আমার বিরুদ্ধে 8 নভেম্বর আনামব্রা গুবার জরিপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা প্রার্থীরা কেবল হারানোর পরে অ্যাপয়েন্টমেন্টে আগ্রহী”

আনামব্রা রাজ্যের গভর্নর, অধ্যাপক চুকওয়ুমা সলুডো আসন্ন ৮ ই নভেম্বর গভর্নরশিপ নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের সম্ভাবনা হ্রাস করেছেন।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে তাদের বেশিরভাগই প্রকৃত প্রশাসনের চেয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্টে বেশি আগ্রহী।
অল প্রগ্রেসিভ গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স (এপিজিএ) এর অধীনে দ্বিতীয় মেয়াদ সন্ধান করে সলুডো শনিবার আনামব্রা রাজ্য বাজারের অমলগমেটেড ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন দ্বারা আয়োজিত একটি রাজনৈতিক সমাবেশের সময় এই মন্তব্য করেছিলেন।
এই অনুষ্ঠানটি চুবা ইকপিজু স্পোর্টস কমপ্লেক্স, ওনিতশায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে ব্যবসায়ীরা তার পুনর্নির্বাচনের বিডকে সমর্থন করেছিলেন।
সমাবেশকে সম্বোধন করে গভর্নর বলেছিলেন, “৮ ই নভেম্বর নির্বাচনের যাত্রা এখনও অনেক দূরে। আমরা এটিকে মর্যাদাবান করব না।
“যদিও আমাদের কোনও প্রতিযোগী নেই, আমরা সমস্ত গুরুত্ব সহকারে নির্বাচনে যাচ্ছি।
“অন্য প্রতিটি প্রতিযোগী অ্যাপয়েন্টমেন্টের সন্ধান করছেন, তবে তারা কী খুঁজছেন তা আমাদের এসে আমাদের জানান, তারা নির্বাচনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার দাবি করছেন।”
তিনি বিরোধী প্রার্থীদেরও সমালোচনা করে বলেছিলেন, “আমাদের বিরোধীদের শংসাপত্র নেই। এই দিনগুলি চলে গেছে যখন চার্লাতানরা আনামব্রাকে শাসন করে; এটি মহান নামদী আজিকিওয়ে, চিনুয়া আচেব, অ্যালেক্স একউইউইম; আর কোনও অজানা চরিত্রকে আবার আনামব্রাকে শাসন করার অনুমতি দেওয়া হবে না।
“তাদের উচিত এবং তাদের ভূমি-দখলদারিত্বের ব্যবসা চালিয়ে যাওয়া উচিত এবং গভর্নর হওয়ার প্রতিযোগিতা বন্ধ করা উচিত।”
সলুডো একটি নতুন ট্যাক্স সিস্টেমের ব্যবসায়ীদের আশ্বাস দিয়েছিল যেখানে কাউকে নগদ অর্থ প্রদান করতে বাধ্য করা হবে না। তিনি ১ August আগস্টের বাই-নির্বাচনে এপিজি-র বিজয়ের প্রশংসা করেছিলেন, এটিকে রাজ্যে দলের আধিপত্যের পুনর্বিবেচনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
তিনি আরও যোগ করেছেন, “গতবার এটি সর্বত্র লেবার পার্টি ছিল, তারা শব্দ করছে।
“আমি তাদের যাযাবর রাজনীতিবিদ বলে অভিহিত করি; প্রতি নির্বাচনের বছরে তারা অন্য দলে প্রবেশ করে। তবে আমাদের জন্য আমরা এপিজিএ এবং আমরা বলছি এপিজিএ আনামব্রা এবং আনামব্রা এপিজিএ।”
গভর্নর ব্যবসায়ীদের নিরাপদ ও পরিষ্কার বাজার বজায় রাখতে এবং নতুন উন্নয়ন প্রকল্পগুলি রাজ্য জুড়ে রোল আউট হওয়ার কারণে ব্যবসায়িক ক্রিয়াকলাপ চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।