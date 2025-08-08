You are Here
আমার ভবিষ্যতের নিয়োগকর্তাকে একটি প্রেমের চিঠি

আমি এত তাড়াতাড়ি এটির মুখোমুখি হওয়ার আশা করিনি, তবে সপ্তাহের চারটি নির্মাতারা প্রাক-কোর্স আমাকে আমার সিভির প্রথম খসড়া শুরু করার পথে পরিচালিত করেছে। আমি এই জন্য প্রস্তুত ছিল না।

আমার নিজের সম্পর্কে আমার সমস্ত অন্তর্নিহিত চিন্তাভাবনাগুলি এবং আমার ক্ষমতাগুলি একটি শনি ভি রকেটে আটকে রাখা হয়েছে এবং আমার মনের অগ্রভাগে বিস্ফোরিত হয়েছে। আমি জানি এটা বেকি কথা বলছি, তবে এর একটি বিশাল অংশ রয়েছে শার্লট যে তার সাথে একমত। কে কখনও আমাকে ভাড়া নিতে চাইবে?

দক্ষতা পেয়েছেন?#

বুটক্যাম্পগুলি বেশিরভাগ লোকের জন্য আমরা সকলেই একই অবস্থানে আছি। আমরা সফ্টওয়্যার বিকাশে ক্যারিয়ার শুরু করতে নিবিড়ভাবে পুনরায় প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। বেশিরভাগ, মনে হয়, অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার থাকার সুবিধাও রয়েছে, কেউ কেউ খণ্ডকালীন প্রাক-কোর্স করার সময় এই ক্যারিয়ারগুলি শেষ করে। যদিও তারা তাদের নতুন নির্বাচিত ক্যারিয়ারের পথের সাথে সম্পূর্ণ সম্পর্কযুক্ত নাও হতে পারে, তবুও এখনও অনেকগুলি নরম দক্ষতা রয়েছে যা এই ভূমিকা এবং সুযোগগুলি প্রদর্শন করার সুযোগগুলিতে অর্জিত হয় যেখানে তারা সম্প্রতি একটি কাজের পরিবেশে তাদের ব্যবহার করেছে।

তবে আমি সত্যিই করি না। তিন মাসের টেম্পের কাজ ব্যতীত, আমি গত দশকে প্রাপ্তবয়স্ক হিসাবে শিক্ষায় ফিরে যেতে শুরু করেছি; বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জন; বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ এবং স্নাতক; একটি মর্যাদাপূর্ণ পিএইচডি প্রোগ্রামের জন্য আবেদন এবং স্থান প্রাপ্ত; তারপরে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন; তিন বছরের দীর্ঘ নাচ বন্ধ করে মৃত্যুর দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা; বিজয়ী বলেছেন নাচ বন্ধ; বড় অস্ত্রোপচারের চার মাস পরে পিএইচডি ফিরে ফিরে; বুঝতে পেরে এটা আমার পক্ষে ঠিক ছিল না; তারপরে স্বীকার করে যে আমার শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে পুনরুদ্ধার করার জন্য সময় প্রয়োজন; আমি যে অভিজ্ঞতা এবং চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হয়েছি তার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি হয়ে উঠেছে; এবং এখন আমরা বর্তমান সময়ে।

আপনি কিভাবে লিখবেন যে সিভিতে?!

মঙ্গলবার রাতে, আমি আমার স্বামীর কাছে আমার অনুভূতিগুলি সম্পর্কে উন্মুক্ত করেছি। চেষ্টা করার কোনও বিষয় আছে কি, এবং আমরা কি কেবল প্রচুর পরিমাণে অর্থ নষ্ট করেছি, যদি আমি বিশ্বাস না করি যে অন্যরাও আমাকে চাইবে?

আমরা আমাদের আলোচনার এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছি যেখানে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি কী হতে চাই? আমি এ থেকে কি চাই? বিনা দ্বিধায়, আমি সাড়া দিয়েছি;

“আমি অন্যান্য জিনিসগুলির মধ্যে একটি অভিশাপ ভাল সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই*”

*মাউন্টেনিয়ার, লতা, ট্রেইল রানার, ব্যাক-কান্ট্রি স্কাইয়ার, দীর্ঘ দূরত্বের হাইকার এবং লেখক।

এবং সত্য thats। এ কারণেই আমি নিজেকে অনিশ্চয়তার পথে ফেলে দিচ্ছি, আমার বৌদ্ধিক ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করছি, আমি এখনও যে ডিগ্রি রেখেছি তা এখনও ধূলিকণা সংগ্রহের জন্য ফেরত দেওয়া শুরু করতে এবং অবিচ্ছিন্ন প্রত্যাখ্যানের খুব বাস্তব সম্ভাবনার দিকে নিজেকে উন্মুক্ত করে নিই। আমি এই চাই এবং আমি মনে করি আমার কিছু অফার আছে।

যেমনটি আমি আগেই বলেছি, আমার অসুস্থতা আমাকে সংজ্ঞায়িত করে না, তবে এটি আমার একটি অংশ। ক বিশাল আমার অংশ। এটি একক বৃহত্তম ঘটনা যা আমাকে এখন পর্যন্ত আমার জীবনে একজন ব্যক্তি হিসাবে বাড়তে বাধ্য করেছে। এই সময়ের সময় এবং তার পরে ঘটে যাওয়া অভিজ্ঞতাগুলি উপেক্ষা করে খুব অন্ধকার মেঘের রৌপ্য আস্তরণটি কেড়ে নেয়। তবে আমার আরও অন্যান্য অংশ রয়েছে, শার্লট ধাঁধার অন্যান্য অংশগুলি, আমি ব্রাশ করছি এবং উপেক্ষা করছি কারণ আমি কীভাবে এটি আমার প্রক্রিয়াটি প্রতিফলিত করে এমনভাবে ব্যাখ্যা করতে জানি না, বা কারণ আমি আমার সিদ্ধান্ত এবং দক্ষতার জন্য বিচার করা সম্পর্কে নার্ভাস।

ভালবাসার সাথে, শার্লট#

আমি শিরোনামে এই অনুচ্ছেদের নীচে একটি সম্পূর্ণ বিভাগ লিখেছিলাম, আমার ভবিষ্যতের নিয়োগকর্তাকে আমার প্রেমের চিঠি। এটি হাসপাতালে থাকাকালীন আমার যে অভিজ্ঞতা ছিল এবং আমার পুনরুদ্ধারের পরে আমি কীভাবে দৃ strong ়, দৃ determined ়প্রত্যয়ী, সমস্যা সমাধান, কৌতূহলী, অভিযোজ্য, করুণাময় এবং মাঝে মাঝে মজাদার, ব্যক্তি।

আমি নির্মাতাদের কেরিয়ার কোচের কাছে পৌঁছানোর আগে আমার উদ্বেগ প্রকাশ করতে এবং জমিটির লে -ল্যাটি জানেন এমন কারও কাছ থেকে পরামর্শ পেতে চাইছিলাম। আমাদের কথোপকথনের প্রতিফলন করে, আমি মনে করি যে আমি সম্ভবত সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতিটিকে আমি মানসিকভাবে যে অগ্রগতি করছি তা কাটিয়েছি এবং গত দশকে আমি যে পুরো যাত্রা নিয়েছি তা থেকে দূরে সরে যেতে পারি। আমি আগে লিখেছি সেই দীর্ঘ তালিকা মনে আছে? আমি কোথায় প্রশ্ন করেছি যে আমি কীভাবে এটি একটি সিভিতে রাখতে পারি? আমি পারি। পরিবেশ বিজ্ঞানে বিএসসি অর্জনের পরে, আমি আমার পিএইচডি (আমার পিএইচডি (যিনি তখন জীবন পরিবর্তনের ঘটনার মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, অন্য পক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের জন্য সঠিক কী ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন)। আমি আসলে কখনও নিজেকে (প্রাক্তন) একাডেমিক হিসাবে উল্লেখ করি নি, এটি সর্বদা আমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য সংরক্ষিত কিছু মনে হয়েছে আমার মনে হয় তবে আমি মনে করি যে সমস্ত উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্যগুলির জন্য, আমি যা ছিলাম, এবং এটি স্বীকার করা বেশ ভাল লাগছে।

সুতরাং আমার পূর্ববর্তী চিন্তাভাবনা এবং র‌্যাম্বলিংয়ের পরিবর্তে এটি আমার ভবিষ্যতের নিয়োগকর্তার কাছে আমার প্রেমের চিঠি। আমি নিজেকে দেখাতে যাচ্ছি (এবং পরিবর্তে, আপনি) যে আমি জানি আমার যে বৈশিষ্ট্যগুলি এবং দক্ষতা রয়েছে তা আমি ধারণ করি; যে আমি তাদের আরও বিকাশ করতে সক্ষম, এবং প্রক্রিয়াটিতে নতুন অর্জন করতে সক্ষম; সফ্টওয়্যার বিকাশকারী হিসাবে পুনরায় প্রশিক্ষণ দেওয়ার সময় সমস্ত। এবং এর পরে, আপনি যদি এখনও জানতে চান যে আমি কীভাবে নিজের জন্য জরুরি-হালকা ঝাল জারি করেছি এবং 3 জন অন্যান্য রোগীদের জন্য একটি শিরা ফিড (সমস্যা সমাধান), বা কীভাবে আমি বাধাগুলি চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখি, এবং বাধা (দৃ determination ় সংকল্প) না দেখি তবে আপনি আমার সাক্ষাত্কারে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন 😉 😉 😉

সত্যিকারের কোডিংও আছে, আপনি কি জানেন?#

বিশ্বাস করুন বা না করুন, আমার কাছে এই সপ্তাহেও কিছু কোডিং ছিল। ফুল-টাইম মেকার্স কোর্স শুরুর আগে চারটি সপ্তাহের সমাপ্তি। প্রথমত, আমার একটি জুটি-প্রোগ্রামিং টাস্ক ছিল, যা আমাদের বিশ্বের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে পরীক্ষা চালিত উন্নয়ন (টিডিডি) দ্বিতীয়ত, আমার একটি বৃহত্তর একক কাজ ছিল যা গত কয়েক সপ্তাহ ধরে সম্পন্ন কাজটি তৈরি করে এবং শক্তিশালী করে; পাশাপাশি ভাষা ডকুমেন্টেশন/স্ট্যাক ওভারফ্লো ব্যবহারের জন্য কিছু নতুন ধারণা এবং টিপস প্রবর্তন করা।

এটা নামে ..#

আমরা সোমবার দিয়ে শুরু করব।

আমি প্রথমে জুটি বাঁধার কাজটি পেতে চেয়েছিলাম যাতে আমাকে জুটি বেঁধে স্নায়ু নিয়ে কয়েকদিন বসে থাকতে হবে না, এবং আমার এক সহযোগিতা উজ্জ্বল এবং তাড়াতাড়ি জুড়ি দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলাম।

পাঠ প্রথম, একবার, দু’বার, তিনবার নির্দেশাবলী পড়ুন এবং সৌভাগ্যের জন্য সম্ভবত একটি এগিয়ে যান। টিডিডি, টেস্ট চালিত বিকাশ… নামের কীগুলি ঠিক আছে?

তাহলে আমি কি করব? নির্দেশাবলী ভুল পড়ুন, বড় সময়। প্রথমত, আমি প্রোগ্রামটি লেখার সাথে সাথে এগিয়ে গিয়েছিলাম, তারপরে আরএসপিসি ফাইলটি লিখেছি, তারপরে অন্য ফাইলটি তৈরি করা কোর্স উপাদানটি আমাদের চেয়েছিল, যা আমি ভেবেছিলাম যেখানে আমরা যে প্যারামিটারগুলি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম সেখানে রাখব (তবে এটি আসলে আমাদের প্রোগ্রামটি লেখার জন্য বোঝানো হয়েছিল), তারপরে আমি আসলে আরএসপেকের সাথে আমার প্রোগ্রামটি পরীক্ষা করার জন্য কীভাবে বোঝাতে চাইছি তা সম্পর্কে খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই খরগোশের গর্তটি নীচে আমার দরিদ্র জুটি অংশীদারকে নেতৃত্ব দেওয়ার সময়। এমনকি এখন এই বাক্যগুলি পড়ছি, আমি আমার নিজের চিন্তার প্রক্রিয়া দ্বারা বিভ্রান্ত। জিজ

আমার মাথাটি আঁচড় দিয়ে, আমি আমার জুটি বাঁধার অংশীদারকে বিরতির জন্য বলেছিলাম, আমার চিন্তাভাবনাগুলি সংগ্রহ করতে এবং দিনের পরে এটিতে ফিরে আসতে। আমি গুগলিংয়ের চেষ্টা করেছি, আমি নির্দেশাবলী পুনরায় পড়েছি; আমি একটি মৃত প্রান্তে আঘাত করেছি, আমি বুঝতে পারি না যে আমি কী ভুল করছি। স্বামীর জন্য সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার থাকার অন্যতম সুবিধা হ’ল আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে আমি কীভাবে এত খারাপভাবে স্ক্রু করছি ন্যূনতম রায়, এবং তাই আমি ঠিক এটি করেছি। আমি যখন আমার কোডটি দিয়ে তাকে চলতে চলেছি তখন তিনি মাথা নীচু করে বললেন যে আমি কীভাবে আমার প্রোগ্রাম, আরএসপেক এবং তথাকথিত ‘টেস্টিং’ ফাইলটি একসাথে কাজ করার জন্য কীভাবে বোঝাতে চাইছিলাম তা নিয়ে আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম। যখন আমি শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছি, এবং আমি জানি যে তিনি এটি স্বীকার করবেন না, তবে তিনি কৌতুক করেছিলেন, “আপনি পরীক্ষাটি লিখুন .. তারপরে আপনি প্রোগ্রামটি লিখুন”।

আমার মাথায় যে হালকা বাল্বটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তা এত বড় ছিল আপনি ভাবেন যে আমি সবেমাত্র মাধ্যাকর্ষণ বা কিছু আবিষ্কার করেছি। আমি কীভাবে পৃথিবীতে পাঠের পুরো পয়েন্টটি মিস করতে পেরেছি? পরীক্ষা চালিত উন্নয়ন। একটি সাধারণ অনুলিপি এবং পেস্ট করুন এবং আমি যে পরীক্ষাগুলি লিখেছিলাম সেগুলি আমার কোডের সাথে নির্বিঘ্নে কাজ করেছে। আমি যে কোডিং উচ্চতা খুঁজছিলাম! আমি যখন আমার জুড়ি সঙ্গীর সাথে আধ ঘন্টা পরে পুনর্গঠন করেছি, তখন তিনিও বুঝতে পেরেছিলেন যে আমরা কোথায় ভুল করেছি। ভাই, তবে আমি এখনও এই টিডিডি হংসের তাড়া করতে তাকে টেনে আনার জন্য অবিশ্বাস্যভাবে নির্বোধ বোধ করছি। আমার সম্ভবত আবার তার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

ইতিবাচক দিক থেকে, আমার কাছে এখন একটি অভিজ্ঞতা আছে যা টিডিডি কী তা ধারণাটি সত্যই চালিত করেছে এবং আমি মনে করি কমপক্ষে এটি পরবর্তী সময়ের চেয়ে শীঘ্রই ঘটেছে? এছাড়াও, এটি সত্যিই আমার মধ্যে পাঠকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমি এটিকে জয় হিসাবে দেখতে যাচ্ছি (ধরণের)।

আমি মনে করি আমি এই ভাল হয়ে উঠছি#

মঙ্গলবার থেকে আমি একক কোডিং প্রকল্পে কাজ করেছি এমন অসংখ্য ঘন্টা বাদ দিয়ে আমি আমার সিভি সম্পর্কে আমার মস্তিষ্ককে জড়িয়ে ধরে ব্যয় করেছি। এই সপ্তাহে কিছু নতুন ধারণা চালু করা হয়েছিল, যেমন ফাইলগুলিতে লেখা এবং পড়া এবং ইন্টারেক্টিভ মেনুগুলি, তবে বেশিরভাগ কাজ আগের সপ্তাহগুলিতে যা শেখানো হয়েছিল তা থেকে তৈরি করা হয়েছিল। আমি প্রয়োজনীয় প্রোগ্রামটি তৈরির মাধ্যমে নেতৃত্ব দিয়েছিলাম এবং তারপরে বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য কোড পরিবর্তন করতে বেশ কয়েকটি অনুশীলন দিয়েছি।

অনুশীলনের তালিকার মাধ্যমে কাজ করা, এমন কয়েকটি ছিল যা আমাকে স্টাম্প করেছিল, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠদের জন্য আমি তাদের মাধ্যমে দ্রুত এবং কার্যকরভাবে কাজ করতে সক্ষম হয়েছি। হঠাৎ করেই বুঝতে পারলাম, ‘আমি আসলে এখানে কিছু শিখেছি!’। আমি কোনও টাস্ক পড়তে পারি এবং আমি কীভাবে এটি পরিচালনা করতে চাই তা জানতে পারি এবং কোথায় আমি সেই কোডের টুকরোটি আমার প্রোগ্রামের মধ্যে থাকতে চাই। এটি সত্ত্বেও, আমি কীভাবে অল্প কয়েক মাসের মধ্যে আরও জটিল প্রোগ্রামগুলি তৈরি করতে সক্ষম হব তা এখনও আমার কোনও ধারণা নেই, তবে এটি সেই পর্যায়ে পৌঁছানোর দিকে আরও একটি মাইলফলক। এটি সত্যিই ভাল লাগছে, এবং আমি যেখানে পেয়েছি তা নিয়ে আমি গর্বিত বোধ করি। আমার মস্তিষ্ক আমার উপর বাড়তে শুরু করেছে।

আমার জীবনে অন্য প্রেম#

আমি গত সপ্তাহে উল্লেখ করেছি যে আমি শিখছিলাম মেকার্স কোর্সের পাশাপাশি যেতে। আমি এখনও বজায় রেখেছি যে এটি একটি সত্যই স্মার্ট ধারণা, বা অবিশ্বাস্যরূপে বোকা (এটি এখন পর্যন্ত কোনও মাঝারি স্থল নেই) তবে ভাষাগুলির মধ্যে পার্থক্যগুলি শিখতে সক্ষম হওয়া এবং আমি কীভাবে একই রকম জিনিসগুলি অর্জন করতে পারি, কারণ আমি এ পর্যন্ত প্রথমবারের মতো শিখেছি, এখনও পর্যন্ত, সত্যই সহায়ক হয়েছে।

একটু মজা করার জন্য, এবং কিছুটা শেখার জন্য, এবং কিছুটা চাপ ত্রাণ; আমি গো বলা হয় একটি পাঠ্য-ভিত্তিক অ্যাডভেঞ্চার গেমটিতে কাজ করছি টুনওয়ার্থ মনোরে সন্ত্রাস। আমি এটিকে সমস্ত পৃথক শেখার ধারণাগুলি যেতে যাওয়ার জন্য একটি কাজে ডেকে আনার উপায় হিসাবে ব্যবহার করছি। এটি যেমন শোনাচ্ছে ঠিক ততটাই হাস্যকর, তবে গেমপ্লেটির কোনও দিকের জন্য আমার ধারণা থাকলে এটি সত্যিই পূর্ণ হয়ে যায় এবং আমি জানি যে আমি এটিকে গেমের একটি আসল অংশ হিসাবে তৈরি করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহার maps (hashes) একটি দৈত্যের সাথে দ্বন্দ্বের জন্য যেখানে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্নের ভুল উত্তর একটি ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে। তিন সপ্তাহ আগে, আমার ধারণা ছিল, তবে আমি কীভাবে এটি বাস্তবায়ন করতে পারি তার কোনও ধারণা নেই; এখন আমার একটি ধারণা আছে যে আমি কেবল তৈরি করতে পারি না, তবে সময়ের সাথে সাথে আমি পুনরাবৃত্তি করতে পারি।

এটি আমাকে এই ধারণাটিও উন্মুক্ত করে দিয়েছে যে আমি যখন কোনও সফ্টওয়্যার ব্যবহার করি, বা কোনও গেম খেলি, তখন কীভাবে নির্দিষ্ট দিকগুলি কোড করা যেতে পারে। যদিও আমি সবসময় অনুভব করি; ওহ এই প্রযুক্তি/গেমের টুকরোটি এত দুর্দান্তআর! আমি কখনই সত্যিই ভাবিনি যে এটি ব্যবহারকারী ইন্টারফেসের পিছনে কীভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখন আমার মস্তিষ্ক সেখানে বসে বসে আমি যে জিনিসটির সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছি তার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলিও বোঝার চেষ্টা করছে এবং সম্ভবত একদিন আমি যে জিনিসটির ঠিক একই চিন্তাভাবনা করছি তা আমি ডিজাইন ও তৈরি করব।

পুরো সময়টি আপনার সাথে থাকতে পারে#

তাই আমি এখানে আছি। কোর্সের পুরো সময়ের দিকটি শুরু করার দিনগুলি। এটি এখনও আমাকে আঘাত করতে পারেনি যে পরবর্তী তিন মাসের জন্য আমি প্রতি সপ্তাহে 9 থেকে 5 এর মধ্যে দখল করব। চার বছরের মধ্যে আমার এই কাঠামোটি ছিল না। আসলে, আমি দুর্ঘটনাক্রমে কিছু আউটডোর সাজানোর চেষ্টা করেছি অত্যন্ত আমার স্বামী আমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে না হওয়া পর্যন্ত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সোমবারের জন্য সামাজিকভাবে দূরত্বযুক্ত ক্রিয়াকলাপগুলি আমি এখন একজন ছিলাম শ্রমজীবী মহিলা এবং কেবল একটি ঝাঁকুনিতে বনের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না।

আমি স্নায়ু, হতাশার এবং উত্তেজনার মিশ্রণ অনুভব করছি। পরের তিন মাস অবিশ্বাস্যভাবে চ্যালেঞ্জিং হতে চলেছে, তবে আমার কেবল বেকিকে উপসাগরীয় করে রাখা এবং প্রক্রিয়াটি আলিঙ্গন করা দরকার। আমি মনে করি আমি জানি যে আমি এই সমস্ত থেকে নির্দিষ্ট ফলাফলটি কী হতে চাই, যা আমাকে লক্ষ্য করার লক্ষ্য দিচ্ছে। আমি নিশ্চিত যে এই পরিস্থিতিতে আমি সাধারণত আমার চেয়ে বেশি ভিত্তি স্থাপন করতে সহায়তা করতে চলেছে।

কিন্তু, শুধু ইনসেসপরবর্তী সপ্তাহের পোস্টের জন্য জরুরি (ভেগান) চকোলেট হাতে রাখুন। আমাদের এটি প্রয়োজন হতে পারে।

