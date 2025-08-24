আমার ভাই আমাদের বয়স্ক মাকে দেখা বন্ধ করে দিয়েছেন এবং আমি স্ল্যাকটি তুলছি

আমাদের বাবা -মা আমাদের বেশিরভাগ বন্ধুদের বাবা -মা বেড়ে ওঠার চেয়ে অনেক বেশি বয়স্ক ছিলেন এবং আমরা কলেজের মাধ্যমে আমাদের শেষ কৈশোর থেকে তাদের যত্ন নিচ্ছিলাম।
আমি সাহায্য করতে পারি না তবে অনুভব করতে পারি যে আপনি এখানে দুটি ফ্রন্টে পিছনে রয়েছেন। প্রথমত, আপনার যমজ তার জীবনে নতুন কেউ রয়েছে এবং এটি আসল চুক্তি বলে মনে হয়।
দ্বিতীয়ত, আপনি আপনার মাকে মনে রাখবেন যার অর্থ আপনার নিজের জীবন আপনাকে পাশ দিয়ে যাচ্ছে, এমন বিন্দুতে আপনি নিজের পরিকল্পনাও করতে পারবেন না। আপনার সাথে একবারে অনেক কিছু আসছে।
আমি মনে করি যখন বাচ্চাদের তাদের বাবা -মাকে বিশেষত অল্প বয়স থেকেই মনে করতে হয় তখন এটি খুব শক্ত। এটি কারও দোষ নয়, কেউ এটির মতো পরিকল্পনা করে না, এটি কেবল ঘটে। যখন এটি হয়, কাউকে সেখানে থাকতে হবে।
দীর্ঘকাল ধরে এটি আপনার দুজনেই ছিল, যা ন্যায্য বলে মনে হয়েছিল, তবে এখন এটি পরিবর্তিত হয়েছে।
এই সমস্ত ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার ভাইয়ের দৃষ্টিভঙ্গিও দেখতে হবে, তিনি এমন কারও সাথে দেখা করেছেন যার সাথে তিনি তাঁর বাকী জীবনটি কাটাতে চান এবং এটি ঠিক আছে।
আমার বইগুলিতে যা ঠিক নেই তা যখন তার প্রয়োজন হয় তখন তার নিজের পরিবারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আপনি এটি করতে পারবেন না এবং যদি তার বাগদত্তের কোনও পুলিশ থাকে তবে তিনি এটিও লক্ষ্য করবেন এবং বলবেন: “এটি কোন ধরণের মানুষ?”
আমি বিশ্বাস করি না যে আপনি সম্ভবত তার উপর প্রভাব ফেলছেন। তার বয়স 29 বছর, তিনি একটি বড় ছেলে এবং নিজের মন তৈরি করতে সক্ষম।
এটি চরিত্রের বাইরে মনে হয় যে তিনি এখন আপনার মাকে না দেখে কয়েক দিন যাবেন, তবে আমি আসল কারণটি জানতে চাই।
এটি তার বাগদত্তের সাথে সময় কাটাতে চেয়ে আরও বেশি কিছু হতে হবে, এটি করার জন্য তাঁর বাকী জীবন রয়েছে। আমি ভাবছি যদি তিনি আপনার মাকে তার শেষ বছরগুলিতে দেখতে দেখতে পান তবে বিশেষত এখন আপনার বাবা কেটে গেছে।
এটি তার সাথে মোকাবিলা করার উপায় হতে পারে। ইদানীং তার আচরণটি এত অদ্ভুত, এর মতো কোনও কারণ থাকতে পারে। আমাকে ভুল করবেন না, কারণ যাই হোক না কেন, এটি হওয়া উচিত নয় এবং তার অংশটি খেলতে হবে।
তিনি আপনার যমজ এবং আপনি সর্বদা খুব কাছাকাছি ছিলেন, তাই এটি সম্পর্কে তাঁর সাথে কথা বলুন, তাকে মনে করিয়ে দিন যে আপনার মা মন খারাপ করছেন, এবং তিনি তাকে এতটা মিস করেছেন।
যদি তার মাথাটি এখনও বালিতে থাকে তবে তাকে মনে করিয়ে দিন যে তিনি চিরকাল থাকবেন না। এই সমস্ত কিছুর শেষ প্রান্তে, তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে তিনি এটি কঠিন মনে করেন কিনা। এছাড়াও, আপনি এটি সম্পর্কে আপনি কেমন অনুভব করছেন এবং তিনি যখন কোনও শো-না থাকাকালীন আপনাকে সমস্ত অতিরিক্ত কাজ করতে হবে।
আপনার এবং আপনার ভবিষ্যতের শ্যালকের মধ্যে সম্পর্ক এগিয়ে যাওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আমি মনে করি আপনি এই সমস্ত ক্ষেত্রে তাকে অনেকের জন্য দোষ দিচ্ছেন এবং এটি আপনার কাছ থেকে তাকে সঠিকভাবে না জেনে আসতে পারে, তাই আপনার এ সম্পর্কে কিছু করা দরকার।
তিনি আপনার যমজ এবং এটি যদি আপনাকে চেষ্টা করে দেখেন তবে এটি তার কাছে বিশ্বকে বোঝায়। সুতরাং, আপনার পরিবারের দিকে মাথা থেকে বেরিয়ে আসার বিষয়ে আপনার যা কিছু ধারণা রয়েছে তা পান।
আপনাকে বালিতে একটি লাইন আঁকতে হবে এবং তার সাথে একটি ইতিবাচক আলোতে এগিয়ে যেতে হবে। আমি জানি যে কিছু লোক এটি পড়ছে তা বলছে যে আপনি যমজ ভাইকে আপনার জন্য কিছুটা alous র্ষা করছেন, তবে আমি তা মনে করি না। আমি মনে করি আপনি অন্য যে কোনও কিছুর চেয়ে আপনার মাকে নিয়ে বেশি চিন্তিত।
এখন যদি আপনি সবকিছু চেষ্টা করে থাকেন এবং কিছুই পরিবর্তন বা পরিবর্তন হতে চলেছে তবে আপনাকে কেবল লাঙল করতে হবে। যেমনটি আমি আগেই বলেছি, আপনি কেবল নিজের ক্রিয়াকলাপের জন্যই গণনা করতে পারেন এবং অন্য কারওর জন্যই।
আপনি কাউকে যা করতে চান না তা করতে পারেন না। যদি আপনি কেবল প্রতিদিনই আপনার মায়ের কাছে যান তবে আপনিই সেই থেকেই উপকৃত হবেন এবং যখন আপনার মা একদিন চলে যাবেন, তখন আপনার ভাই ঘুরে ফিরে বলবেন: “ছিঃ, আমার সেখানে থাকা উচিত ছিল এবং তা করা উচিত ছিল না।”
এ সবই তাঁর উপর, আপনি নন।
যখন আপনার মা পাস করেন, আপনি নিজেকে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করতে পারেন, “আমি কি তার জন্য ছিলাম?” এবং উত্তর হ্যাঁ। সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে সান্ত্বনা অর্জন করতে হবে এবং আপনি যে কঠোর পছন্দগুলি করেছেন তার কারণে আপনি রাতে আরও ভাল ঘুমাবেন।
আপনিও যদি সত্যিই চান তবে তাকে না দেখে আপনিও কয়েক দিন যেতে পারতেন, তবে না, আপনি আপনার মাকে মনে করতে পছন্দ করেন এবং আমি সেই বৈশিষ্ট্যটি মানুষের মধ্যে পছন্দ করি।
সুতরাং, তাকে কাঁপানোর দরকার নেই, কেবল কথা বলুন এবং কী ঘটছে তা ব্যাখ্যা করুন এবং নিশ্চিত করুন যে এই নতুন মহিলাটিও এর অংশ। তিনি সমাধানের অংশ এবং আমি মনে করি এটিরও অংশ হতে চাই। এখানে সমস্যাটি বিশাল নয়, এটি কেবল পরিচালনা করা দরকার এবং আপনি এটি করার জন্য ব্যক্তি।