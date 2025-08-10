আমার ভাই একটি দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিলেন এবং আমি ক্ষতির সাথে লড়াই করছি না

এটি একটি সত্যিকারের শক্ত এবং এক অর্থে আমি নিশ্চিত নই যে আমি এমন কিছু বলতে পারি কিনা তা আপনার পক্ষে আরও সহজ করে তুলবে, অন্য কোনও পরিবারের সদস্যকে হারাতে কেমন তা আমি জানি।
আমার বোন দির্দ্রে 34 বছর বয়সে হঠাৎ করে মারা গেলেন এবং আপনার ভাইয়ের মতো তিনি জীবন, দয়ালু এবং এত মজার ছিলেন এবং আপনার এবং আপনার পরিবারের মতো আমরাও খুব কাছের ছিলাম।
যে কোনও কারণে যে কোনও কারণে কাউকে হারানো সবচেয়ে কঠিন জিনিস যা জীবনে যে কেউ মুখোমুখি হবে, বিশেষত যখন আপনি কখনই বিদায় না বলে থাকেন।
আপনার ভাই মাত্র 22 বছর বয়সী, একটি শিশু, তিনিই ছিলেন তাঁর পুরো জীবন তাঁর সামনে।
আমি এখন আপনাকে কিছু বলতে যাচ্ছি এবং 2002 সালে আমার বোন মারা যাওয়ার সময় যদি আমাকে একই কথা বলা হয় তবে আমি এটি বিশ্বাস করতাম না, এবং আপনি এখন একইভাবে ভাবেন। এটি সহজ হয়, এবং আপনি এটি মাধ্যমে পাবেন।
এটি আপনার জন্য কেবল আট মাস কেটে গেছে এবং আপনি যখন জানেন যে আপনার ভাই পরবর্তী অধ্যায়ে নেই তবে আপনার পক্ষে পৃষ্ঠাটি ঘুরিয়ে দেওয়া খুব কঠিন তবে আপনাকে অবশ্যই শক্তিশালী হতে হবে।
এই মুহুর্তে, আপনি অন্য সবার জন্য শক্তিশালী হয়ে উঠছেন এবং এটি দুর্দান্ত জিনিস। এবং যদিও আপনি মনে করেন আপনি জিনিসগুলির সাথে কাজ করছেন না, আপনি।
আপনি নিজেকে না জেনে আপনি কতটা শক্তিশালী তা দেখিয়ে দিচ্ছেন। আমি মনে করি এটি এমন এক উপায় যা আপনি এই শোকের সাথে মোকাবিলা করছেন তবে এটি কেবল শোকের অংশ এবং আপনার ভিতরে থাকা ভাঙা অনুভূতিটি অন্য একটি অংশ এবং আপনাকে অবশ্যই এটি মোকাবেলা করতে হবে।
আপনি গাড়ীতে এবং ঝরনাটিতে কাঁদুন – আবার এটি আপনার পক্ষে স্বাভাবিক এবং ভাল এবং যাইহোক, আমরা সকলেই এটি করেছি। এটি একটি মুক্তি; এর অর্থ হ’ল আপনি এই আবেগগুলিকে ভিতরে রাখছেন না, আপনি সেগুলি সিস্টেমের বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন – আবার, সমস্ত খুব স্বাভাবিক।
আমি জানি আপনি এতে খুব দুঃখিত এবং, যদি আপনি মনে করেন যে আপনি আরও গভীর হতাশায় পড়ছেন তবে আপনার কোনও পেশাদারের সাথে কথা বলা উচিত।
দুঃখ সম্পর্কে পরিষ্কার হওয়া গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রতিটি পরিস্থিতিতে প্রত্যেকের শোকের জায়গা রয়েছে।
আমি জানি এটি আপনার বাবা -মা এবং বোনের পক্ষে খুব শক্ত তবে আপনার দুঃখ ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং এর সাথে মোকাবিলা করা দরকার। এই সমস্ত কীভাবে আপনাকে অনুভব করছে সে সম্পর্কে আপনার তাদের সাথে কথা বলা উচিত।
আপনি এটি ভাবেন না তবে আপনার বাবা -মা আপনি কীভাবে এটি মোকাবেলা করছেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন, যদিও এটি আপনাকে বলা হয়নি।
যদি আপনার পিতামাতারা জানেন যে আপনি এটির সাথে লড়াই করছেন – এবং আপনি আবারও রয়েছেন, আমি নিশ্চিত নই যে আপনি জানেন আপনি তবে আপনি রয়েছেন – এটি তাদের বোঝা হালকা করবে, সুতরাং তারা এটি জানা গুরুত্বপূর্ণ।
আপনি বলছেন যে এটি কীভাবে করতে হয় তা আপনি জানেন না। ঠিক আছে, এটি আমার কাছে স্পষ্ট যে আপনি এটি করছেন, আপনি এর মাঝখানে রয়েছেন, প্রক্রিয়াটি শুরু হয়েছে এবং আপনি অন্যকে মনে করছেন বলে আপনিও খেয়ালও করেননি।
আপনার ভাল বন্ধু আছে, এবং তারা কী বলতে হবে তা জানে না। সত্যিই, তারা বলতে পারে এমন কিছুই নেই তবে কেবল আপনার জন্য সেখানে থাকুন এবং তারা যা করছে তা।
এ সম্পর্কে আপনার পিতামাতার সাথে চ্যাট করার মতো, আপনারও তাদের সাথে চ্যাট করা উচিত; তারা আপনার সম্পর্কে উদ্বিগ্ন, এবং তারা শুনে আপনার জন্য আবার সেখানে থাকবে।
আপনিও চিন্তিত যে আপনি মোকাবেলা করছেন না। ঠিক আছে, সত্যটি হ’ল আপনি রয়েছেন তবে আপনি কেবল এটির দ্বারা এত বেশি অন্ধ হয়ে গেছেন যে আপনি এটি দেখতে পাচ্ছেন না। তবে আপনার কাছে এখনও এই রাস্তায় যেতে কিছুটা আছে, এবং এখান থেকেই আমি মনে করি এই অনিশ্চয়তার এই অনুভূতিটি আসছে।
বিশ্বাস করুন, আপনি দুর্দান্ত করছেন। আমি এমন লোকদের জানি যারা এই ধরণের ক্ষতির কারণে বিছানা থেকে উঠতে পারে না।
আপনার চিঠির শেষের দিকে আপনার দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রয়েছে।
এত ছোট হওয়া কাউকে আপনি কীভাবে শোক করবেন? তাদের জীবন উদযাপন করে, যদি আপনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন এবং তাদের স্মৃতি কখনও মরে না বা বিবর্ণ না করে। তারা চলে যেতে পারে তবে তাদের একটি অংশ সর্বদা তাদের পরিবারের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকবে এবং আমি এটি অভিজ্ঞতা থেকে জানি।
এটা কি সবসময় এই কঠিন হবে? না, আমার উত্তর। আমি অবশ্যই সেই অনুভূতিটি জানি যখন আপনি সকালে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সেই বিভাজনের দ্বিতীয়টির জন্য আপনি মনে করেন যে এটি একটি স্বপ্ন ছিল যতক্ষণ না বাস্তবতার পাথরটি আপনার পেটের নীচে আঘাত করে এবং এটি আর স্বপ্ন নয় তবে একটি দুঃস্বপ্ন।
সেই পাথরটি সময়ের সাথে হালকা নেমে যাবে এবং একই সময়ে, আপনার এখন যে সমস্ত খারাপ এবং খালি চিন্তাভাবনা রয়েছে সেগুলি আপনার কাছে সুখী এবং শৌখিন স্মৃতিগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করা হবে – তবে এটি সময় লাগে।