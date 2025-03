‘আমার মনে এচডেড’: দক্ষিণ ক্যারোলিনা ফায়ারিং স্কোয়াডের মৃত্যুদণ্ডের সাক্ষী হত্যার বর্ণনা দিয়েছে | দক্ষিণ ক্যারোলিনা

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের একজন প্রতিবেদক যিনি দক্ষিণ ক্যারোলিনা হিসাবে একজন দোষী সাব্যস্ত খুনিকে গুলি চালিয়েছিলেন বলে দেখেছিলেন, তিনি এই অভিজ্ঞতাটি বর্ণনা করেছেন যে এই হত্যার সাক্ষী হওয়ার অভিজ্ঞতা এখন তার মনে “খাঁজকাটা” ছিল।

জেফ্রি কলিন্স, যিনি 21 বছর ধরে নিউজ এজেন্সির জন্য দক্ষিণ ক্যারোলিনায় মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছেন এবং এখন তিনটি পৃথক পদ্ধতি ব্যবহার করে 11 জন নিহত হয়েছেন, অভিজ্ঞতা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত রচনা লিখেছেন।

তিনি শুক্রবার সন্ধ্যায় কারাগারের পরিষেবা শ্যুট ব্র্যাড সিগমন থেকে তিনজন স্বেচ্ছাসেবক প্রত্যক্ষ করেছেন। সিগমন ছিলেন রাজ্যের ইতিহাসে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা সবচেয়ে বয়স্ক ব্যক্তি এবং তাঁর মৃত্যু গত ছয় মাসে রাজ্যটি যে ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড অনুসরণ করেছিল তার একটি সিরিজের অংশ ছিল কারণ এটি মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি পুনরুদ্ধার করে।

১৩ বছরের বিরতির পরে, দক্ষিণ ক্যারোলিনা এখন তাদের মৃত্যুদণ্ডে পুরুষদের মৃত্যুর পদ্ধতি বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেয়-বৈদ্যুতিন চেয়ার, প্রাণঘাতী ইনজেকশন বা ফায়ারিং স্কোয়াড। মানবাধিকার কর্মী এবং মৃত্যুর বিরোধী পেনাল্টি গ্রুপ দ্বারা এই উন্নয়নের ব্যাপক নিন্দা করা হয়েছে।

সিগমন, যিনি তার প্রাক্তন বান্ধবীর বাবা-মা ডেভিড এবং গ্ল্যাডিস লার্কের ২০০১ সালের হত্যার জন্য দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন, আইনী ইনজেকশনে ব্যবহৃত ওষুধ সম্পর্কে অস্পষ্ট তথ্যের কারণে এবং তারা কাজ করতে দীর্ঘ সময় নিতে পারে এমন আশঙ্কায় গুলি করে হত্যা করা বেছে নিয়েছিল।

“একজন সাংবাদিক হিসাবে আপনি নিজেকে একটি কার্যভারের জন্য প্রস্তুত করতে চান। আপনি একটি কেস গবেষণা। আপনি বিষয়টি সম্পর্কে পড়েছেন, ” কলিন্স লিখেছেন।

“সিগমন কীভাবে মারা যাচ্ছে তা আমি জানতাম যে দু’সপ্তাহে আমি ফায়ারিং স্কোয়াড এবং বুলেটগুলির দ্বারা যে ক্ষতি করতে পারে তা পড়েছি। আমি ২০১০ সালে ইউটাতে রাজ্যের দ্বারা গুলি করে হত্যা করা শেষ ব্যক্তির ময়নাতদন্তের ছবিগুলি দেখেছি।

“I also pored over the transcript of his trial, including how prosecutors said it took less than two minutes for Sigmon to strike his ex-girlfriend’s parents nine times each in the head with a baseball bat, going back and forth between them in different rooms of their Greenville County home in 2001 until they were dead,” he added.

এরপরে কলিন্স ফায়ারিং স্কোয়াড এবং এটি সাক্ষ্য দেওয়ার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বিশদটি চালিয়ে যান।

তিনি বলেন, “আপনি যখন কখনও আপনার সামনে ঘনিষ্ঠ পরিসরে গুলি করতে দেখেননি তখন কী আশা করা উচিত তা জানা অসম্ভব।”

“ফায়ারিং স্কোয়াড অবশ্যই মারাত্মক ইনজেকশনের চেয়ে দ্রুত – এবং আরও সহিংস -। এটিও অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ। সিগমনের আইনজীবী তার চূড়ান্ত বিবৃতিটি পড়ার পরে আমার হৃদয় কিছুটা ধাক্কা শুরু করে। সিগমনের মাথার উপরে হুডটি দেওয়া হয়েছিল, এবং একজন কর্মচারী ব্ল্যাক পুল শেডটি খুললেন যেখানে তিনটি কারাগার সিস্টেমের স্বেচ্ছাসেবক শ্যুটার ছিল সেখানে ield ালিয়েছিল। “

“প্রায় দুই মিনিট পরে তারা গুলি চালায়। কোনও সতর্কতা বা কাউন্টডাউন ছিল না। রাইফেলগুলির হঠাৎ ক্র্যাকটি আমাকে চমকে উঠল। এবং সিগমনের পুরো শরীরটি ফ্লিনচ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে তার কালো কারাগারের জাম্পসুটের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে থাকা রেড বুলসেয়ের সাথে সাদা টার্গেটটি তাত্ক্ষণিকভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল, “তিনি লিখেছিলেন।

“একটি ছোট মুঠির আকার সম্পর্কে একটি জেগড লাল স্পট উপস্থিত হয়েছিল যেখানে সিগমন গুলি করা হয়েছিল। তার বুক দুই বা তিনবার সরে গেছে। রাইফেল ক্র্যাকের বাইরে কোনও শব্দ ছিল না।

“একজন ডাক্তার এক মিনিটেরও কম সময়ে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং তার পরীক্ষায় প্রায় এক মিনিট সময় লেগেছিল। সিগমন সন্ধ্যা: 0: ০৮ এ মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল

“তারপরে আমরা একই দরজা দিয়ে চলে এসেছি,” তিনি যোগ করেছেন।

সিগমনের আইনজীবীরা বলেছেন যে মৃত্যু সারি পুরুষদের তাদের মৃত্যুর পদ্ধতিটি বেছে নেওয়া “বর্বর” ছিল এবং যুক্তি দিয়েছিল যে রাষ্ট্রটি মারাত্মক ইনজেকশন ওষুধ সম্পর্কে আরও তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য ছিল। তাঁর শেষ শব্দগুলির মধ্যে মৃত্যুদণ্ডের অবসানের জন্য আবেদন অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তাঁর শেষ কথা, তাঁর অ্যাটর্নিদের দ্বারা ভাগ করা, অংশে পড়েছেন: “আমি আমার সমাপনী বিবৃতিটি আমার সহকর্মী খ্রিস্টানদের একটি ভালবাসা এবং আহ্বান হতে চাই আমাদের মৃত্যুদণ্ডের অবসান ঘটাতে সহায়তা করার জন্য। মৃত্যুদণ্ডের সন্ধানের জন্য জুরির পক্ষে ন্যায়সঙ্গত হিসাবে চোখের জন্য একটি চোখ ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই সময়, আমি কতটা ভুল তা জানতে পেরে আমি খুব অজ্ঞ ছিলাম। “

কলিন্সের প্রবন্ধটি শ্যুটিংয়ের সাক্ষ্য দেওয়ার প্রভাবও বিস্তারিত জানিয়েছিল।

“আমি শুক্রবার রাইফেলগুলির ক্র্যাকটি ভুলব না এবং সেই লক্ষ্যটি অদৃশ্য হয়ে যাবে। আমার মনেও এচড হয়েছে: সিগমন তার আইনজীবীর দিকে কথা বলছেন বা হিংস্র, তাকে জানানোর চেষ্টা করছেন যে হুড চলার আগে তিনি ঠিক আছেন, “তিনি লিখেছিলেন।