আমার মর্মান্তিক অভিজ্ঞতাটি একটি $ 160k গোলাবারুদ চেম্বারের ভিতরে

কোন ট্রেন্ডি ওয়েলনেস গ্যাজেটটি লাল, স্পন্দিত এবং বিলাসবহুল গাড়ির মতো ব্যয় হয়?
দেখা আম্মোরাল চেম্বারএকটি “হিউম্যান অপ্টিমাইজেশন ডিভাইস” যা দেখে মনে হচ্ছে এটি ট্রোন ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে সরাসরি টেনে নেওয়া হয়েছিল।
হাই-টেক পডের নির্মাতারা বলছেন যে এটি আপনার শারীরিক, মানসিক এবং মানসিক সুস্থতা 30 মিনিটের কম সময়ে বাড়িয়ে তুলতে পারে-এবং এটি ইতিমধ্যে বায়োহ্যাকার, প্রো অ্যাথলেট এবং সুস্থতা প্রভাবকদের মধ্যে ভক্তদের উপার্জিত।
সন্দেহজনক? আমিও ছিলাম। আসলে, আমি অত্যন্ত সন্দেহ করেছি যে এটি অনেক কিছুই করবে।
২০২৩ সালে $ 160,000 গোলাবারুদ চেম্বারটি ঘটনাস্থলে হিট করেছে এবং এখন ক্রমবর্ধমান স্পা, ক্লিনিক, ক্রীড়া সুবিধা এবং ব্যক্তিগত বাড়িতে পাওয়া যাবে।
“চেম্বারটি দেহ ও মনকে অনুকূলিতকরণ, সংযোগ স্থাপন এবং প্রসারিত করার একটি শক্তিশালী আকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল, যাতে আমাদের প্রত্যেককে আরও সহজেই আমাদের সম্ভাবনাগুলি স্বীকৃতি দিতে এবং পূরণ করতে সক্ষম করে তোলে,” ব্রায়ান লে গেটি, সিইও এবং আম্মোরালের সহ-প্রতিষ্ঠাতা, পোস্টকে বলেছেন।
ভবিষ্যত বিছানা-যা নাসার জিরো গ্র্যাভিটি বডি পজিশনিং রিসার্চ থেকে নকশা সংকেত গ্রহণ করে-10 টি অ-আক্রমণাত্মক পুনরুদ্ধার প্রযুক্তিগুলিকে একক অভিজ্ঞতার সাথে একত্রিত করে।
লে গেটি বলেছিলেন, “প্রতিটি একে অপরের কার্যকারিতা এবং সুবিধাগুলি যৌগিক করে তোলে এবং সংমিশ্রণটি আলাদাভাবে ব্যবহারের তুলনায় কয়েক ঘন্টা সময় সাশ্রয় করে,” লে গেটি বলেছিলেন।
প্রযুক্তিগুলির মধ্যে থেরাপিউটিক লাল এবং নিকট-ইনফ্রারেড আলো, মাল্টি-ওয়েভ স্পন্দিত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র (পিইএফ) এবং পালস ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড (পিইএমএফ) থেরাপি, ভাইব্রোকাস্টিক সাউন্ড থেরাপি এবং আণবিক হাইড্রোজেন, গাইডেড মেডিটেশন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
অ্যাথলিটেক নিউজ ইনোভেশন সামিটের অংশ হিসাবে এটি পঞ্চম অ্যাভিনিউতে পার্ক করার সময় আমি গত মাসে চেম্বারটি চেষ্টা করেছিলাম।
চেম্বারের জন্য প্রিপিং
আমার 20 মিনিটের সেশনের জন্য, আমাকে আমার অন্তর্বাসের দিকে নামানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যাতে আমার বেশিরভাগ ত্বক লাল এবং নিকট-ইনফ্রারেড আলোর সংস্পর্শে আসতে পারে। কিছু লোক এটি পুরোপুরি বাফে ব্যবহার করে।
আমি শুয়ে পড়লাম এবং ট্যানিং বিছানার চশমার মতো – এক জোড়া গগলসের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলাম – আলো থেকে আমার চোখ ield ালতে, তারপরে আণবিক হাইড্রোজেন সরবরাহ করার জন্য আমার নাকের ভিতরে একটি অনুনাসিক কাননুলাকে জড়িয়ে ধরে।
একবার অবস্থানে থাকলে, একটি টাচস্ক্রিন আমাকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আমাকে গাইড করার জন্য একটি ভয়েস নির্বাচন করতে অনুরোধ জানায়।
আমি আট ঘণ্টার কাজের দিনটি নিয়ে আসছিলাম এবং নার্সিংকে একটি পাউন্ডিং মাথা ব্যাথা করছিলাম। আমার শরীর এবং মস্তিষ্ক উভয়ই আগের রাতে সামান্য ঘুমানোর পরে শুকিয়ে গেছে।
সুতরাং যখন ভয়েস আমাকে অধিবেশনটির জন্য একটি উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে বলেছিল, তখন আমি এটিকে সহজ রেখেছিলাম: আমার ভিতরে যাওয়ার চেয়ে ভাল বোধ করতে বেরিয়ে আসা।
ঠিক কি করে?
Id াকনাটি ধীরে ধীরে আমার উপরে উঠতে নীচে নামার সাথে সাথে ডিভাইসটি লাল জ্বলজ্বল করে। কণ্ঠস্বরটি আমাকে গভীর নিঃশ্বাস নিতে নির্দেশ দিয়েছিল, মেশিনটি হালকাভাবে হুম এবং স্পন্দিত হতে শুরু করে।
অনেক টাইপ-এ নিউ ইয়র্কারের মতো আমি প্রায়শই আমার মনকে শান্ত করার জন্য সংগ্রাম করি। তবে চেম্বারের অভ্যন্তরে, গাইডেড মেডিটেশন এবং শ্বাস -প্রশ্বাস আমাকে মেশিনটি আমার শরীরে কাজ করার সময় আমাকে ফোকাস করার জন্য কিছু দিয়েছে।
একবারের জন্য, আমি রাতের খাবারের জন্য কী তৈরি করবেন বা কুইন্সে শেষ আর ট্রেনটি ধরব কিনা তা নিয়ে চিন্তাভাবনা দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে পুরোপুরি শিথিল করতে সক্ষম হয়েছি।
লে গেটি বলেছিলেন, “আমরা একই সাথে দেহকে নিরাময়ের জন্য মন এবং মনকে নিরাময়ের জন্য শরীরকে জড়িত করি।”
অধিবেশনটির পরে কী আশা করা যায় তা আমি নিশ্চিত ছিলাম না, তবে আমি জানতাম যে চেম্বারের প্রতিটি প্রযুক্তি তার নিজস্ব চিকিত্সার সুবিধাগুলি সরবরাহ করেছিল।
উদাহরণস্বরূপ, লাল এবং কাছাকাছি-ইনফ্রারেড লাইট থেরাপি উদ্দীপিত দেখানো হয়েছে ত্বক পুনর্নবীকরণ এবং মেরামতসেলুলার পুনরুদ্ধারের প্রচার করুন, প্রদাহ হ্রাস করুন এবং শক্তি বৃদ্ধি।
একইভাবে, অধ্যয়নগুলি পরামর্শ দেয় যে পিইএফ এবং পিইএমএফ থেরাপি সহায়তা করতে পারে ব্যথা ত্রাণ, ক্ষত নিরাময় এবং পুনরুদ্ধার।
বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন যে ভাইব্রোকাস্টিক থেরাপি যেমন সুবিধাগুলি সরবরাহ করতে পারে ব্যথা পরিচালনা, উন্নত ঘুমমেজাজ বর্ধন এবং স্নায়ুতন্ত্রের শান্তকরণ।
আণবিক হাইড্রোজেন ইনহেলিং শরীরের প্রতিরক্ষা জোরদার করার সম্ভাবনাও রয়েছে, সেলুলার স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করুন এমনকি দীর্ঘায়ু বাড়ান।
এবং গাইডেড মেডিটেশন এবং শ্বাস -প্রশ্বাসের চারপাশের প্রাচীনতম সুস্থতার সরঞ্জামগুলির মধ্যে একটি।
আমি এটি জানার আগে আমার অধিবেশন শেষ হয়েছিল। মৃদু কণ্ঠস্বর আমাকে আমার ট্রান্স থেকে সরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে উজ্জ্বল লাল আলো একটি নরম, উষ্ণ আভাতে বিবর্ণ হয়ে গেছে।
রায়: গোলাবারুদ চেম্বারটি কতটা ভাল কাজ করেছিল?
পোশাক পরা, আমি তাত্ক্ষণিকভাবে লক্ষ্য করলাম যে আমার শরীরটি কেমন অনুভূত হয়েছিল। আমার কাঁধে এবং ঘাড়ে থাকা কয়েক ঘন্টা ধরে একটি কম্পিউটারের উপর চাপ দেওয়া পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে।
আমি আর স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না। পরিবর্তে, আমি উভয়ই স্বাচ্ছন্দ্যময় এবং উত্সাহিত ছিলাম, যেমন আমি অন্য একটি সম্পূর্ণ কাজের দিন নিতে পারতাম। আমার মেজাজ হালকা ছিল, এবং সামগ্রিক শান্তির অনুভূতি আমার উপর ধুয়ে ফেলেছিল।
ব্যস্ত রাস্তায় ট্রেলার থেকে বেরিয়ে এসে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম যে আমার মাথাব্যথা অদৃশ্য হয়ে গেছে-একটি পরিষ্কার-মাথা শান্ত দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে আমি এমনকি প্রেসক্রিপশন ব্যথানাশকগুলির সাথেও খুঁজে পাইনি।
আমি একটি সংশয়ী গিয়েছিলাম – তবে এখন আমাকে অফিস জিমের জন্য একটি পেতে 160,000 ডলার পোনি আপ করতে নিউজকর্প লবি করতে হতে পারে।
ভিআইপি ভক্ত
লস অ্যাঞ্জেলেস ডজজার্সের ডান হাতের কলস ববি মিলারকে একটি বসন্ত প্রশিক্ষণ গেমের সময় কপালটিতে 106 মাইল প্রতি ঘন্টা লাইন ড্রাইভ নেওয়ার পরে এই বছরের শুরুর দিকে কনসশন প্রোটোকলে রাখা হয়েছিল।
যদিও তিনি কোনও উল্লেখযোগ্য শারীরিক ক্ষতির মুখোমুখি হন না, মিলার বলেছিলেন যে তার দীর্ঘমেয়াদে মাথাব্যথা ম্লান হয়ে গেছে, আম্মরাল চেম্বারে 15 মিনিটের অধিবেশন শেষে ম্লান হয়ে গেছে কমলা কাউন্টি রেজিস্টার।
আরও বেশ কয়েকটি পেশাদার দল এমএলবির অ্যারিজোনা ডায়মন্ডব্যাকস এবং এনএফএল এর ডেনভার ব্রোনকোস সহ ডিভাইসটি কিনেছে।
চেম্বারের অন্যান্য বিখ্যাত ভক্তদের মধ্যে শার্ক ট্যাঙ্কের ডেডমন্ড জন এবং স্ব-বর্ণিত “বায়োহ্যাকিংয়ের জনক,” ডেভ অ্যাসপ্রে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
আম্মোরাল দ্বারা অভ্যন্তরীণ জরিপগুলি দেখায় যে 95% ব্যবহারকারী তাদের অধিবেশন শেষে গভীর শান্তি এবং শান্তির অভিজ্ঞতা অর্জন করে। মোটামুটি 85% বর্ধিত ফোকাস সহ মনের শান্তির প্রতিবেদন করে, যখন 90% “ক্যাফিনেটেড শান্ত” এর অনুভূতি বর্ণনা করে।
লে গেটি বলেছিলেন যে সুবিধার দৈর্ঘ্য ব্যক্তি থেকে পৃথক, স্থায়ী ঘন্টা, দিন বা সম্ভাব্যভাবে দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তনের দিকে পরিচালিত করে।
সর্বোত্তম ফলাফলের জন্য, সংস্থাটি সপ্তাহে তিন থেকে চারবার চেম্বারটি ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়। তবে এটি বলেছে যে এমনকি একবার বা দু’বার সাপ্তাহিক সংবেদনশীল স্বাস্থ্যকে সমর্থন করতে পারে এবং স্নায়ুতন্ত্রকে তার “লড়াই বা বিমান” মোড থেকে বের করে নিতে সহায়তা করতে পারে।
লে গেটি বলেছেন যে পোস্টটিতে আম্মোরটাল শীঘ্রই 100 টিরও বেশি চেম্বার ব্যবহার করবে, বেশিরভাগ যুক্তরাষ্ট্রে।
ডাউন পেমেন্টের মতো যে কোনও ডিভাইসের জন্য নগদ নেই?
আপনি নিউ জার্সির ক্রেসকিলের প্যাডেল ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের মতো জায়গাগুলিতে চেম্বারটি চেষ্টা করতে পারেন; পেনসিলভেনিয়ার নিউটনে ওয়েল লাউঞ্জ; এবং সান্তা মনিকার যথাযথ হোটেল।
“আমাদের শীঘ্রই বেশিরভাগ বড় শহরগুলিতে অংশীদারদের সাথে চেম্বারগুলি থাকবে,” লে গেটি বলেছেন। “আমাদের লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত সকলের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের অ্যাক্সেস সক্ষম করা, যাতে প্রত্যেকেই গোলাবারুদ চেম্বারের অবিশ্বাস্য সুবিধা উপভোগ করতে পারে।”