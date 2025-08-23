আমার মস্তিষ্কের টিউমার সন্ত্রাস এবং যে লোকটি আমাকে এর মাধ্যমে সহায়তা করেছিল: ডেভিনা ম্যাককাল তার দৃষ্টিভঙ্গি কীভাবে পরিবর্তিত হয়েছে, তার অসাধারণ পরবর্তী পদক্ষেপগুলি – এবং কেন সে তার হেয়ারড্রেসারের জন্য পড়েছিল

ডেভিনা ম্যাককালের 50 এর দশকে মহিলাদের জন্য তাদের আত্মার সহকর্মীকে খুঁজে পেতে সংগ্রাম করার জন্য কিছু অমূল্য পরামর্শ রয়েছে – আপনি নিজের মৃত্যুর সাথে ব্রাশের সময় আপনাকে হাসি এবং আপনাকে উত্সাহিত করার জন্য আপনার পক্ষ থেকে আপনার পক্ষ থেকে যে ধরণের চ্যাপটি চান তা আপনি চান: আপনার স্থানীয় হেয়ার সেলুনের চেয়ে আর দেখার দরকার নেই।
কারণ এটি এখানে আদর্শ অংশীদার খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, পুরুষ হেয়ারড্রেসাররা আপনার সেরা বন্ধু এবং প্রেমিকের মতো একটিতে গড়িয়ে পড়ে।
এবং তার জানা উচিত। 2017 সালে ফিরে 17 বছরের স্বামী থেকে বিভক্ত হওয়ার পরে, ডেভিনা তার নিজের হেয়ারড্রেসার মাইকেল ডগলাসকে ডেটিং শুরু করেছিলেন, যাকে তিনি বিয়ে করার আগে থেকেই তিনি জানেন।
তিনি তার হোস্টিং বিগ ব্রাদারের দশক জুড়ে চেয়ারের অপর প্রান্তে সেখানে ছিলেন এবং সেখানে যখন ম্যাথিউ – তার তিন সন্তানের সাথে তাঁর বিয়ে তাঁর তিন সন্তানের সাথে বিয়ে করেছিলেন, হলি, 23, টিলি, 21, এবং চেস্টার, 18 – ভেঙে পড়েছিলেন।
তারা 2019 সালে একটি দম্পতি হয়ে ওঠে এবং প্রকাশ্যে একই বছরে তাদের সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করে। তারা একসাথে বাস করে এবং মেকিং দ্য কাট নামে একটি পডকাস্ট সহ-হোস্ট করে, তাদের বন্ধনকে আরও দৃ ifying ় করে তোলে।
তিনি বলেন, ‘আপনি যদি কোনও মহিলাকে জিজ্ঞাসা করেন তবে তাদের হেয়ারড্রেসার তাদের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে তাদের সেরা বন্ধু হিসাবে যতটা জানে,’ সে বলে।
‘মাইকেল পুরোপুরি কোনও মেয়েদের বাড়িতে থাকবে’। তিনি একজন সম্মানিত মহিলার মতো, কারণ তিনি তাদের পুরো জীবন সম্পর্কে অনেক মহিলার সাথে কথা বলেছেন।
‘আমরা একত্রিত হওয়ার আগে তিনি আমার সম্পর্কে সমস্ত কিছু জানতেন। আমরা একে অপরকে সমস্ত কিছু বলেছি কারণ আমরা একে অপরকে অভিনব না করি, তাই আপনি যদি কাউকে অনুরাগী করেন তবে আপনি সত্যই সৎ, আরও সৎ হতে পারেন। আপনার সেরা বন্ধু, ওয়ার্টস এবং সমস্ত কিছুর সাথে আপনার যে ধরণের সততা রয়েছে। এটা হাসিখুশি ছিল। এটা সত্যিই স্বাস্থ্যকর।
‘তাহলে, আমার ধারণা কিছু বদলেছে। মাইকেল আমাকে পেয়ে যায়, কারণ সে বুঝতে পারে। ‘
ডেভিনা ম্যাককাল এবং তার হেয়ারড্রেসার মাইকেল ডগলাস 2019 সালে এক দম্পতি হয়েছিলেন They তারা এখন একসাথে থাকেন এবং একটি পডকাস্ট হোস্ট করে কাটা কাটা
ডেভিনা মাইকেলকে তার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক সময়ের মধ্য দিয়ে তাকে সমর্থন করার জন্য কৃতিত্ব দেয় – যখন তার মস্তিষ্কে একটি বিরল টিউমার পাওয়া যায়
আমি এটি 2000 সালের মুভিটির মতো উল্লেখ করেছি যে মেল গিবসন অভিনীত একটি কৌতুকপূর্ণ, চ্যাভিনিস্টিক বিজ্ঞাপন নির্বাহী যখন মহিলারা কী ভাবছেন তা শোনার ক্ষমতা খুঁজে পান। ‘ঠিক এরকম,’ ড্যাভিনা হেসে।
এবং এটি মাইকেল, একজন সুপরিচিত টিভি হেয়ার স্টাইলিস্ট যিনি বিবিসির দ্য ওয়ান শোতে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতির জন্য বিখ্যাত এবং ফ্যাশন উইকসে সেলিব্রিটি এবং সুপার মডেলগুলির সাথে তাঁর কাজ, যাকে ডাভিনা তার জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক সময়ের মধ্য দিয়ে তাকে সমর্থন করার জন্য কৃতিত্ব দেয়।
গত নভেম্বরে ডেভিনা, 57, তার মস্তিষ্ক থেকে একটি সৌম্য কলয়েড সিস্ট অপসারণের জন্য একটি অপারেশন করেছিলেন।
মেনোপজ স্বাস্থ্যের পক্ষে পরামর্শ দেওয়ার সময় এটি একটি রুটিন চেক-আপের সময় পাওয়া গিয়েছিল। একটি স্ক্যান প্রকাশ করেছে যে তার একটি বিরল ধরণের টিউমার ছিল যা ‘খুব, খুব কমই’ ‘হঠাৎ মৃত্যুর কারণ হতে পারে’।
ডেভিনা তখন ক্র্যানিওটমির মাধ্যমে টিউমারটি অপসারণের জন্য সফল অস্ত্রোপচার করেছিলেন। তার সাধারণ গা dark ় হাস্যরসের সাথে – কোনও সন্দেহ নেই যে হেয়ারড্রেসারের চেয়ারে এই সমস্ত বছর ধরে মাইকেলকে সম্মানিত করা হয়েছে – এমনকি তিনি এটিকে একটি নামও দিয়েছিলেন (জেফ্রি কারণ তার নামের কোনও বন্ধু নেই), এবং এটি একটি জন্মদিনের পার্টি নিক্ষেপ করেছিলেন, মাইকেল পিয়ানো বাজিয়েছিলেন এবং গান গাইছিলেন।
2025 সালের এপ্রিলের মধ্যে, একটি চূড়ান্ত এমআরআই স্ক্যানের পরে, তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে টিউমারটি ‘ফিরে আসছে না’।
তার জন্য এটি একটি ভয়াবহ অগ্নিপরীক্ষা ছিল এবং তিনি অবিশ্বাস্যভাবে কৃতজ্ঞ – এবং স্বস্তি পেয়েছেন – এটি পেয়েছিলেন।
52 বছর বয়সী মাইকেল তার সুস্থ হয়ে উঠলে তার বিছানায় ছিলেন এবং তার অগ্রগতির সাথে ডেভিনার ভক্তদের আপডেট রাখতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন।
তবে তিনি পুনরুদ্ধারের জন্য তাঁর শিলাও ছিলেন – যা তিনি বলেছিলেন যে তিন মাসের কনভলসেসিংয়ের পরে কাজে ফিরে যাওয়া অন্তর্ভুক্ত।
স্ব-স্বীকৃত ওয়ার্কাহলিক হিসাবে, ডেভিনা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ক্যামেরার সামনে ফিরে আসার জন্য খুব উত্সাহের প্রয়োজন ছিল।
এবং তাই তিন মাস কনভলসেস করার পরে, তিনি আইটিভি সিরিজ, লং লস্ট ফ্যামিলি ফিল্মে ফিরে এসেছিলেন। তিনি বলেন, ‘বাড়িতে আসার মতো’।
‘মাইকেল জানত যে এটি আমাকে সাহায্য করবে তাই তিনি ফিরে যেতে আমাকে সমর্থন করেছিলেন। এটি যেতে ভয়ঙ্কর ছিল তবে মাইকেল জানতেন যে এটি আমাকে সবচেয়ে সুখী করবে। তিনি একেবারে ঠিক ছিলেন। আমার তিন মাসের ছুটি ছিল কিন্তু এটি ছিল। ‘
ডেভিনা সবেমাত্র হাসি থামে যখন আমরা দেখা করি, এত উত্সাহী তিনি বাড়িতে এবং কর্মক্ষেত্রে জীবন সম্পর্কে। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে অস্ত্রোপচারের পর থেকে তার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তিত হয়েছে।
একসময় যে কেউ ছুটি কাটাবে, বা মজাদার অভিজ্ঞতাগুলি, যদি কাজটি পেলে, এখন সে আমাকে বলেছে যে মাইকেলের সাথে তিনি দিনটি দখল করছেন।
‘আমার দৃষ্টিভঙ্গিটি একটি মেগা, মেগা ওয়েতে অপারেশনের পর থেকে পরিবর্তিত হয়েছে, লাইফ ওয়ে সম্পর্কিত পুরো দৃষ্টিভঙ্গির মতো। এখন আমি সব কিছু করতে যাচ্ছি। কখনও কখনও আমি মনে করি যে তিন বা চার বছরে আমি গিয়ে এটি করতে যাচ্ছি তবে এখন আমি পছন্দ করি, “না, আমি এই বছর বা পরের সপ্তাহে এটি করতে যাচ্ছি।”
একটি অস্বাভাবিক লক্ষ্য রয়েছে যা তিনি নিজেকে একটি মেমরি পরীক্ষার পরে সেট করেছেন যা তার অপারেশনের আগে তাকে নিতে হয়েছিল।
‘আমি জানি এটি সত্যিই পাগল শোনায়, তবে আমার একটি পরীক্ষা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে আমি অ মৌখিক যুক্তিতে ভাল ছিলাম।’
মাইকেল, ডেভিনা এবং তার মেয়ে হোলি গত বছর বাকিংহাম প্যালেসে ডেভিনার এমবিই বিনিয়োগের পরে উদযাপন করুন
তার অস্ত্রোপচারের পরে কিছুটা বিরতি দেওয়ার পরে, ডেভিনা আমাদের পর্দায় ফিরে এসেছেন – বিবিসি এবং আইটিভি উভয় ক্ষেত্রেই
‘এখন, আমি জানি আমার এটি জানা উচিত ছিল, যেমন আমি গণিতকে ভালবাসি। তবে আমি এক বছরের পরে আমার গণিতগুলি এ-লেভেল থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমি এখন আমার ফোনে একটি অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করেছি এবং আমি নিজেকে জিসিএসই গণিতে পেয়েছি।
‘এটি বাচ্চাদের জন্য তবে আমি এটি ভালবাসি তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি আমার গণিতকে এ-লেভেলটি পুনরুদ্ধার করব। এটি এমন কিছু যা আমি অপারেশনের আগে করতাম না তবে এটি আমার পক্ষে অসম্পূর্ণ ব্যবসা। এটা আমাকে ভাল লাগবে। ‘
আমাদের পর্দা থেকে বিরতির পরে, 57 বছর বয়সী ডেভিনা ফিরে এসেছেন – এবং বিবিসি এবং আইটিভি উভয় ক্ষেত্রেই।
আমরা এই সপ্তাহে তার আসন্ন বিবিসি শো সম্পর্কে কথা বলার জন্য মিলিত হই, হানিমুন দ্বীপে আটকে থাকা, যা দম্পতিদের সাথে মিলে যাওয়া 12 টি সিঙ্গেলনকে দেখেছে, বিয়ে করে এবং তারপরে অবিলম্বে একটি দূরবর্তী গ্রীষ্মমণ্ডলীয় দ্বীপে প্রেরণ করতে পাঠানো হয় যা সীমিত সংস্থানগুলির সাথে বিচ্ছিন্নতার সাথে তাদের সম্পর্কগুলি পরীক্ষা করার জন্য।
এবং পরের মাসে লং লস্ট পরিবারের প্রত্যাবর্তন দেখেছে, যা ডেভিনা 14 বছর ধরে নিকি ক্যাম্পবেলের পাশাপাশি হোস্ট করেছে।
এই শো, যা বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের পুনরায় একত্রিত করে, এটি বিশেষত তার হৃদয়ের কাছাকাছি।
তিনি বলেন, ‘এটাই আমাকে সবচেয়ে সুখী করে তোলে।’ ‘আমার পরিবার দাতা। ম্যাককালগুলি সর্বদা অতিথিপরায়ণ ছিল, সর্বদা মানুষকে নিয়ে যায় ”
তিনি তিন বছর বয়সে তার বাবা-মা বিভক্ত হন, এবং তার ফরাসী মা ফ্লোরেন্স-একজন অ্যালকোহলিক যার সাথে তার একটি স্ট্রেইড সম্পর্ক ছিল-ফ্রান্সে ফিরে এসেছিলেন, ডেভিনাকে তার বাবা অ্যান্ড্রু এবং সৎ-মা গ্যাবি দ্বারা উত্থিত করতে পেরেছিলেন।
‘আমি যখন ছোট ছিলাম তখন লোকেরা সবসময় আমাদের সাথে থাকতে আসে। আমার স্টেপমাম এবং আমার বাবা এমন একজন পুরুষ মডেলের দেখাশোনা করেছিলেন যার বেঁচে থাকার জন্য কোথাও কোথাও প্রয়োজন ছিল এবং তিনি ছয় মাস ধরে আমাদের সাথে বসবাস শেষ করেছিলেন। আমি আমার এক বন্ধুকেও নিয়েছিলাম, যিনি আমার বয়স প্রায় 17 বা 18 বছর বয়সে খুব কঠিন সময় কাটাচ্ছিলেন। তিনি ছয় মাস আমাদের সাথে থাকতে এসেছিলেন।
‘আমার ঠাকুরমা সর্বদা লোকেরা থাকতে আসত এবং তারা অসুস্থ থাকলে গির্জার প্রত্যেককে দেখাশোনা করত।
‘আমি দিয়ে বড় হয়েছি, এবং লোকেরা মাঝে মাঝে আমাকে বলবে “এত কিছু দেওয়া বন্ধ করুন”, তবে কারও জন্য কিছু করতে ভাল লাগছে।’
লং লস্ট ফ্যামিলি ভিউয়ার্সের আসন্ন সিরিজে ডেভিনা একজন ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের স্টুয়ার্ডকে তার জৈবিক পরিবারের সাথে একত্রিত করতে দেখবেন স্টুয়ার্ড তার ফ্লাইটে দাভিনাকে চিহ্নিত করার পরে এবং সাহায্যের জন্য তাঁর কাছে পৌঁছেছিলেন।
‘একজন মহিলা আমাকে ফ্লাইটে বললেন যে তাকে গৃহীত হয়েছিল। তাই আমি বললাম, “আমাকে গল্পটি বলুন”। আমি তখন তাকে বলেছিলাম যে আমরা তাকে সহায়তা করতে পারি এবং সে শোয়ের জন্য আবেদন করা উচিত এবং আমি তার ভাগ্য কামনা করি … ‘
গবেষকরা যখন তার পরিবারের সদস্যদের সন্ধান করেছিলেন, তখন ডেভিনা তাকে দেখতে গেলেন।
‘এটা এত আনন্দ। এটি একটি সংবেদনশীল ছিল … যদিও আমি মনে করি তারা সবাই সংবেদনশীল, ‘সে বলে।
1992 সালে মিউজিক চ্যানেল এমটিভিতে তার টিভি আত্মপ্রকাশের পর থেকে ডেভিনা অনেক দূর এগিয়ে এসেছেন। তখন থেকে তিনি বিগ ব্রাদার, দ্য জাম্প, মাই মম আপনার বাবা এবং মুখোশধারী গায়ক সহ শোয়ের একটি স্ট্রিমের আয়োজন করেছেন। এখনও উপস্থাপন করা, তিন দশক পরে, আনন্দ এবং আশ্চর্য উভয়েরই উত্স।
‘যখন আমার বয়স 47, আমি বলতাম যে আমি 50 বছর বয়সে অবসর নেব,’ সে বলে। ‘আমি বিশ্বাস করি যে টেলিভিশন আমাকে অবসর নেবে এবং আমি কেবল শেষ করব, তবে এটি ঘটেনি।
‘আমি অনুমান করি যে প্রচুর টেলিভিশন সংস্থা রয়েছে যারা মনে করেন আমি আমার চাকরিতে বেশ ভাল। আমি এখন সময়ের সাথে সাথে রয়েছি তাই তারা সম্ভবত মনে করে আমি হাতের নিরাপদ জুড়ি। তারা আমার কাছ থেকে কী পেতে পারে তা তারা জানে। আমি চেষ্টা করব এবং পেশাদার হব এবং আমি যা কিছু করতে পারি তার সেরা কাজটি করব। তবে আমি এখনও এটি করার জন্য অনেক কৃতজ্ঞ কারণ আমি এই কাজটি পছন্দ করি ”
তিনি আমাকে বলেন তার টেলিভিশন আইডলটি সিল্লা কালো।
ডেভিনা বলেছেন, ‘তিনি একজন ট্রেলব্লেজার। ‘সে আমার জন্য আলো ছিল।’
ডেভিনার মতো সিলিও মানুষকেও একত্রিত করেছিল। ‘তিনি করেছিলেন এবং তিনি এটি অনেক পছন্দ করেছিলেন, ঠিক যেমন আমি করি,’ সে জবাব দেয়।
অবশ্যই, সিল্লা ব্লাইন্ড ডেটের হোস্ট হিসাবে সর্বাধিক পরিচিত ছিল – যেখানে তিনি হিট শোয়ের সিঙ্গলেটনের মধ্যস্থতাকারী হিসাবে অভিনয় করেছিলেন। হানিমুন দ্বীপে আটকে থাকা দম্পতিদের পরামর্শদাতা হিসাবে ডেভিনার ভূমিকা থেকে মিলিয়ন মাইল দূরে নয়।
সুতরাং, আমি জিজ্ঞাসা করি, মাইকেলের সাথে নতুন ভালবাসা খুঁজে পেয়ে তিনি কি আবার আইলটিতে হাঁটতে প্রস্তুত?
‘আমরা কোনও তাড়াহুড়ো করছি না,’ সে হাসল। ‘আমরা সত্যিই খুশি।’