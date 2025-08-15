আমার মা বলেছেন যে এআই – এল ফিনান্সিরো আমাকে প্রতিস্থাপন করবে

আমি মনে করি, একেবারে, অনেক ক্ষেত্রে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আমাকে এই জাতীয় পরিস্থিতিতে প্রতিস্থাপন করবে।
আমার মা তার মোটরগাড়ি বীমা পুনর্নবীকরণ করছেন এবং প্রত্যেকে হিসাবে সর্বনিম্ন ব্যয় এবং সর্বাধিক সুবিধা অর্জন করতে চান। তার দুটি বিকল্প রয়েছে: তার সন্তানের এক ডজন অবদান পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করুন, তাদের একের পর এক পর্যালোচনা করার জন্য অপেক্ষা করুন, বেশ কয়েকটি ওয়েবসাইট প্রবেশ করুন এবং যাচাই করুন যে দামগুলি বাজারের সাথে একত্রিত এবং তারপরে একটি মতামত দেয়।
যে এক দিন সময় নিতে পারে। তারপরে নিয়োগের প্রক্রিয়াটি আসবে, আরও একটি দীর্ঘ ইতিহাস।
তিনি যখন চ্যাটজিপিটি অ্যাপ্লিকেশনটির মৌখিক কার্যকারিতা জানতেন তখন তাদের আমার আরোহণের মুখটি দেখতে হবে। তার জন্য এটি ছিল এক ধরণের এপিফ্যানি।
এটি একটি 24 -ঘন্টা খোলা উইন্ডো যা শোনেন, কথা বলে এবং আপনি সন্দেহের উত্তর দিতে পারেন, কাগজপত্রগুলি পরীক্ষা করতে পারেন, কয়েক মিনিটের মধ্যে তুলনা করতে পারেন, কোনও ঘন্টা নেই। তার জন্য এটি আমার দুটি চাচী থাকার মতো ছিল, সর্বদা উপলব্ধ এবং একটি আইকিউ সুপার বিকাশ।
জটিলতার চেয়েও বেশি ঝুঁকি রয়েছে। এআই ব্যবহার করতে শেখার সময়টি সময় নিতে পারে যা রাস্তায় কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে আমাদের সময় নিয়েছিল। কেউ তার নাম এবং দিকনির্দেশ সরবরাহ করে না যা এটির জন্য জিজ্ঞাসা করে।
তবে মেক্সিকো চ্যাটজিপিটি, মেটা বা ক্লড এবং গ্রোকের মতো জেনারেটরি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহারে প্রশিক্ষণ দেয়। একই সাথে তারা ফেসবুকের মতো সাধারণ সরঞ্জাম হবে। এজন্য তারা প্রতিস্থাপন করবে … যারা আরও দক্ষ হয়ে ওঠে না।
গতকাল আমরা একটি প্যানেলে বিষয়টি নিয়ে কথা বলি মিটপয়েন্ট ভার্চুয়াল, এআই: ভবিষ্যত কেমন হবে?এল ফিনান্সিরো দ্বারা সংগঠিত। বিশেষজ্ঞ আমার সাথে ছিলেন ফ্রিদা রুহ; ক্লাউডিয়া দেল পোজোইওন ইনস্টিটিউট দ্বারা, এবং ফার্নান্দো সান্টাক্রুজগুয়ের পরামর্শের। (দুঃখিত, মা, এ কারণেই আমি পারিনি)।
আমরা সম্মত হই যে আপনি বা আপনার বাবা -মা সেল ফোনের আগে, স্লিম পরিবারকে ব্যাপকভাবে অর্থ প্রদান করেছিলেন এমন ফোন কল কার্ডের কাজগুলি হিসাবে বেশ কয়েকটি শিল্প অদৃশ্য হয়ে যাবে।
আজ স্যানোবারে পাবলিক ফোনের অঞ্চলগুলি হ’ল স্মার্টফোন লোড সেন্টার। যে প্রযুক্তিবিদদের তাদের সেবা করা উচিত তাদের অবশ্যই অবসরপ্রাপ্ত বা অন্য কোনও কিছুর জন্য উত্সর্গীকৃত হতে হবে।
সরঞ্জামগুলির উপস্থিতি তাই ত্বরান্বিত হয় এখানে সেরা সম্পর্কে একটি গাইড লেখার কোনও উপায় নেই। মনে রাখবেন, তারা আপনার প্রথম কম্পিউটারের সাথে একটি পরিষ্কার গাইড পান নি। তারা কেবল “তাকে কাটা” শিখেছে।
তবে এআই এর ওলা ইন্টারনেট, কম্পিউটার বা বিদ্যুতের উপস্থিতির মতো শক্তিশালী এবং বৃহত্তর একটি নতুন “মাত্রা” উপস্থাপন করে। নীল ডিগ্রাস টাইসন – সম্ভবত এই দশকের সর্বাধিক বিখ্যাত বিজ্ঞানী – যুক্তি দিয়েছেন যে কার্যকরী পৃথিবীটি গাড়ি আবিষ্কারের আগে সম্ভবত স্টিম মেশিনের সাথে শুরু হয়েছিল।
সেখান থেকে আজ অবধি আমরা থামি না এবং পরিবেশটি কেবল ত্বরান্বিত হয়।
এ কারণেই এটি “ক্লাউড” এ সংরক্ষিত একটি ডিজিটাল জগতের তৈরি নতুন “স্ট্রিটস” এ যাওয়া প্রাসঙ্গিক, যা আপনার ফোনের ক্যামেরার মতো, সম্ভবত একটি মানব কোষের চেয়ে অনেক ছোট, সুপার শক্তিশালী প্রসেসর (জিপিইউ) দ্বারা পূর্ণ বিশ্বজুড়ে বিতরণ করা ওয়াইনারিগুলির গাদা ছাড়া আর কিছুই নয়, সম্ভবত।
রুহ, ওয়েল এবং সান্টাক্রুজ থেকে কমবেশি সম্মত হয়েছে নতুন কাজের চেয়েও বেশি, বিশ্ব নতুন দক্ষতার জন্য ক্ষুধার্ত।
অর্থনীতি বা সংস্থাগুলি যেগুলি তৈরি করে, তারা যদি ইতিমধ্যে ছিল একই ব্যক্তি বা অন্যরা যারা আপনাকে প্রতিস্থাপন করে তবে তাদের যত্ন নেই।
তবে কী, যারা এই বাজারে আশ্চর্যজনকভাবে দ্রুত এবং প্রাণবন্ত অংশ নিতে চান তাদের পক্ষে, প্রথমে এর অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়।
একটি জীবন্ত এবং ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল পরিবেশ রয়েছে। প্রতিটি পর্দার পিছনে হাজার হাজার মানুষ রয়েছে যারা এটিকে বিনোদন দেওয়ার জন্য বা তাদের গাড়ির জন্য সেরা বীমা চয়ন করতে সহায়তা করে।
মেক্সিকানরা ভাল কৃষি উদ্ভাবন এবং কিছু বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকলাপে যা আঞ্চলিক সমস্যাগুলিকে সম্বোধন করে। তবে আমরা উদ্যোক্তায় ব্যর্থকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা উদ্ভাবনকে বিক্রয়যোগ্য পণ্যগুলিতে রূপান্তর করতে সহায়তা করতে পারে।
সরকারের জন্য অপেক্ষা করার কোনও উপায় নেই, একটি অর্থনৈতিক নীতি প্রকল্পগুলির ট্রিগার হওয়া উচিত নয়। দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এখানে আয়নায় দেখার সময় এসেছে।
আশা করি একদিন কর্মকর্তারা জাতীয় দারিদ্র্য হ্রাস, সাধারণ সমৃদ্ধির দ্রুত বৃদ্ধি ছাড়াও অনুমান করেন।
আমাকে তার এআই শেখার দাদীর সাথে যেতে হবে, সম্ভবত ভাল কিছু উত্থিত হয়েছে, যদিও এটি কখনও কখনও আমাকে প্রতিস্থাপন করে।