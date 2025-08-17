আমার রক্তের রক্ত ডুগল ম্যাকেনজি খালাস করে

সতর্কতা! আউটল্যান্ডারের জন্য স্পোলারস: আমার রক্তের পর্ব 3 এগিয়ে!
আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত একটির মুক্তির দিক দেখিয়েছে আউটল্যান্ডারএর সবচেয়ে নৈতিক জটিল চরিত্র। জেমির বাবা -মা, এলেন ম্যাকেনজি এবং ব্রায়ান ফ্রেজারের সাথে দেখা হয়েছিল এবং প্রেমে পড়েছিল তখন মূলত প্রিকোয়েল সিরিজটি মূলত সেট করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই, এর অর্থ হ’ল আমরা কী এর ছোট সংস্করণগুলিতে আরও ঘনিষ্ঠভাবে নজর দিচ্ছি আউটল্যান্ডার কলাম এবং ডগাল ম্যাকেনজির মতো চরিত্রগুলি।
এর আগের মরসুমে ফিরে আউটল্যান্ডারআমরা জেমির চাচাদের বেশ খানিকটা দেখেছি। তিনি যখন 18 শতকে প্রথম পৌঁছেছিলেন তখন তারা ক্লেয়ারের সবচেয়ে বড় বাধাগুলির মধ্যে ছিলেন, যেহেতু ডগাল এবং কলাম উভয়ই তাকে ইংরেজ গুপ্তচর হিসাবে বিশ্বাস করেছিলেন। ডগাল বিশেষত বিপজ্জনক ছিল, যেহেতু তাঁর গরম মাথা এবং আবেগ তাকে সম্পূর্ণ অনির্দেশ্য করে তুলেছিল। এটি এমন কিছু যা আমরা দেখতে থাকি আমার রক্তের রক্ত।
ডগাল ম্যাকেনজি কোনও traditional তিহ্যবাহী খলনায়ক ছিলেন না, তবে তিনি এখনও বিরোধী ছিলেন আউটল্যান্ডার। সব মিলিয়ে তিনি একজন ভক্ত প্রিয় ছিলেন। জেমি এবং ক্লেয়ারের শেষে ডুগলকে হত্যা করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না আউটল্যান্ডার মরসুম 2, এবং চরিত্রটি আসল মুক্তির ক্ষেত্রে সত্যিই কোনও সুযোগ ছিল না। এটি একটি উল্লেখযোগ্য অবিচার ছিল, কিন্তু আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত ডুগল কী সক্ষম ছিল তা প্রত্যাবর্তনমূলকভাবে প্রদর্শন করেছে।
আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত ডুগালের মূল মুক্তির মুহুর্তটি প্রকাশ করে
প্রথম দুটি পর্বের জন্য আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্তডগাল ঠিক তেমন বিশৃঙ্খলা এবং সাধারণভাবে বিরোধী ছিল। যদিও তিনি ছোট ভাই ছিলেন, ডুগল এখনও ক্যাসেল লিওচের লেয়ার্ড হওয়ার আশা করেছিলেন, এই সত্যটি উল্লেখ করে যে তাঁর বাবা কখনই আনুষ্ঠানিকভাবে কলামের নাম তাঁর উত্তরসূরির নাম রাখেননি। তিনি একের পর এক বেপরোয়া শক্তি পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এই বিন্দুতে যে কলমেরও নোংরা খেলার উপায় ছিল না।
তবুও, পর্ব 3 এর আমার রক্তের রক্ত ডগালকে বরং একটি মুক্তির পদক্ষেপ দেখছে। ম্যাকেনজি পুরুষরা তাদের মধ্যে লড়াই করে, সম্ভবত দেখা যাচ্ছিল যে পরিবারটি পুরোপুরি বংশের নেতৃত্ব হারাবে। এলেন এমন একটি সমাধান নিয়ে এসেছিলেন যা তার ভাইদের শক্তিতে খেলবে। এখনও এটি প্রাথমিক লেয়ার্ড হিসাবে কলমের কাছে ফ্যাল্টি শপথ করার জন্য ডগলকে প্রয়োজন – এমন কিছু যা অবশ্যই তার কাছে আবেদন করে না।
যদিও আমরা জানতাম যে কলাম লেয়ার্ড হয়ে উঠবে এবং ডগাল যুদ্ধের প্রধান হিসাবে কাজ করবে, তবে এটি কীভাবে ঘটবে তা স্পষ্টতই অস্পষ্ট ছিল। এটা স্পষ্ট আউটল্যান্ডার এটি, এমনকি কয়েক বছর পরেও, ডগাল পুরোপুরি পরিস্থিতি অনুমোদন করছিল না, তাই আমি ভেবেছিলাম সম্ভবত তাকে একপাশে পা রাখার জন্য প্রতারণা করা হবে। তবে, তবে আমার রক্তের রক্ত ডুগাল স্বেচ্ছায় কলমের নেতৃত্বকে তার বংশের ভালোর জন্য গ্রহণ করে।
আউটল্যান্ডার প্রিকোয়েল ডুগালের মৃত্যুকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে
যদিও ডগাল স্বেচ্ছায় কলামের কাছে ফিল্টির শপথ করে, আমরা জানি যে এটিই তিনি তাঁর সারাজীবন লড়াইয়ের সাথে লড়াই করছেন। নির্বিশেষে, আমরা দেখতে পাই আউটল্যান্ডার এই চরিত্রটি তার আনুগত্যে অবিচল (যদিও কিছুটা অনিচ্ছুক) রয়েছে, এমনকি তার ভাইকে উত্তরাধিকারী উত্পাদন করতে সহায়তা করে। আমরা জানতাম না যে বিষয়টি ডুগালের কতটা পছন্দ ছিল, কিন্তু আমার রক্তের রক্ত প্রদর্শন করে যে তিনি স্বেচ্ছায় একপাশে পা রেখেছিলেন।
জেমি লোকটিকে ভিলেনের মতো আচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, ক্লেয়ারকে হত্যার চেষ্টা করার সময় তাকে নিজের ডার্ক দিয়ে ছুরিকাঘাত করেছিল।
অবশ্যই, এটি শেষ পর্যন্ত ডুগালের মৃত্যুকে আরও মর্মান্তিক করে তোলে। জেমি লোকটিকে ভিলেনের মতো আচরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, ক্লেয়ারকে হত্যার চেষ্টা করার সময় তাকে নিজের ডার্ক দিয়ে ছুরিকাঘাত করেছিল। এটা জেনে ডগাল সত্যই সঠিক কাজটি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন (বেশিরভাগ সময়) এবং যে তার খালাসমূলক গুণাবলী ছিল এই ভাগ্যটিকে আরও তিক্ত করে তোলে। অবশ্যই, আমরা ডুগল ইন আরও দেখতে পাচ্ছি আমার রক্তের রক্ততার শেষটি আরও খারাপ মনে হবে।
