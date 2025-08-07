আমার রক্তের রক্ত ‘, সফল সিরিজের স্পিন অফ?

আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত দুটি ভিন্ন সময়কালে অবস্থিত এবং নায়ক জেমি এবং ক্লেয়ারের পিতামাতার গল্পটি বলবে
আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্তসাফল্যের স্পিন অফ আউটল্যান্ডারস্ট্রিমিংয়ে শীঘ্রই পৌঁছেছে। প্রযোজনায় নায়ক জেমি এবং ক্লেয়ারের পিতামাতার গল্পটি যথাক্রমে বেঁচে থাকবে স্যাম হিউঘান (ভালবাসা প্রেরণ বার্তা) ই কৈত্রিয়ানা বাল্ফ (বেলফাস্ট) মূল সিরিজে। কি সময় আত্মপ্রকাশ জানুন:
স্পিন অফের ইতিহাস কী?
“আমার রক্তের রক্ত দুটি ভিন্ন সময়ের মধ্যে সেট করা দুটি সমান্তরাল প্রেমের গল্পগুলিতে মনোনিবেশ করবে, জেমির বাবা -মা আঠারো শতকের প্রথম দিকে স্কটল্যান্ডের জমি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ক্লেয়ারের বাবা -মা’র সাথে“, সরকারী সংক্ষিপ্তসার বলেছেন। ডেরাইভেটিভ হওয়া সত্ত্বেও গল্পটি লেখকের কাজের উপর ভিত্তি করে নয় ডায়ানা গ্যাবাল্ডনতবে তিনি খবরে পরামর্শদাতা।
কাস্টে কে?
পর্বগুলিতে, জেমির বাবা -মা বেঁচে আছেন জেমি রায় (কনডোর) ই হ্যারিয়েট স্লেটার (পেনিওয়ার্থ) পার্বত্য অঞ্চলে একটি তোরণ সেট, এখনও প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর শক্তিশালী প্রভাবের অধীনে। সমান্তরাল, জেরেমি ইরভিন (যুদ্ধ ঘোড়া) ই হার্মিওন করফিল্ড (মিশন: অসম্ভব – ফলআউট প্রভাব) ক্লেয়ারের পিতামাতাদের বাস করুন, যারা যুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে একে অপরকে চেনেন এবং একটি রহস্যময় উপাদান দিয়ে 1714 এ স্থানান্তরিত হয়, দম্পতির সাথে দেখা হওয়ার আগে জেমির অতীতের কাছে ক্লেয়ারকে এনেছিলেন।
নায়কদের পাশাপাশি, সিরিজটিতে শ্রোতাদের কাছ থেকে সুপরিচিত চরিত্রগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত আউটল্যান্ডারএখন ছোট সংস্করণে। কাস্টের মতো নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ররি আলেকজান্ডার (মুরতাঘ), স্যামাস ম্যাকলিন রস (কলাম), স্যাম রেটফোর্ড (ডগাল), কনর ম্যাকনিল (জোনস দেখুন) ইন টনি কারান (সাইমন ফ্রেজার)
নতুন সিরিজটি কখন আত্মপ্রকাশ করবে?
ডেরাইভেটিভের প্রথম মরসুমে 10 টি পর্ব থাকবে এবং এটি থাকবে ম্যাথু বি রবার্টসএর আউটল্যান্ডারশোরনার এবং নির্বাহী নির্মাতা হিসাবে। আউটল্যান্ডার: আমার রক্তের রক্ত এটি 9 আগস্ট ডিজনি+এ এর প্রথম 2 টি পর্ব সহ প্রকাশিত হবে। নিম্নলিখিতগুলিতে সর্বদা শনিবারে সাপ্তাহিক প্রিমিয়ার থাকবে।
যদিও স্ট্রিমিং এপিসোডের আত্মপ্রকাশের সঠিক সময়টি প্রকাশ করেনি, তবে প্রথম দুটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আত্মপ্রকাশের কয়েক ঘন্টা পরে সকাল 0 টা (ব্রাসিয়া সময়) থেকে পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
