আমার সুন্দর ফরাসি ডিটোর: দ্য বেলি ইপোক কবজ অফ দ্য পে লা লা লোয়ার কোস্টলাইন | ব্রিটানি ছুটি

আমার সুন্দর ফরাসি ডিটোর: দ্য বেলি ইপোক কবজ অফ দ্য পে লা লা লোয়ার কোস্টলাইন
টিতিনি বলছেন যে “কৌতূহল বিড়ালটিকে হত্যা করেছে”, যেন নসি হওয়া খারাপ জিনিস। আমি যখন শীতল আটলান্টিক মহাসাগরে হাঁটু গভীরভাবে দাঁড়িয়েছিলাম, প্লাজ ডি পোর্ট লিনের সৌন্দর্য এবং শূন্যতা দেখে অবাক হয়েছি, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে এটি বাজে কথা: এই ছোট্ট পথটি ছাড়া, “কেবল একটি চেহারা” না থাকলে আমি কখনই লে ক্রোইসিক আবিষ্কার করতে পারি নি, গুয়ারান্দে উপদ্বীপে। নেতিবাচক দিকটি হ’ল সময়টি আমার পক্ষে নয়: এটি বিকেল 5 টা পেরিয়ে গেছে এবং আমার এখন পর্যন্ত ছয় মাইল পূর্ব দিকে বিগ রিসর্ট, লা বাউলে-এস্কুব্ল্যাকের কাছে থাকার কথা। তবে উপদ্বীপ (একটি “প্রায় দ্বীপ”), ফরাসীরা এটিকে কল করার সাথে সাথে ব্রিটানি যেখানে পে লা লা লোয়ারের সাথে মিলিত হয় সেখানে টাক করা হয়েছে, এটি অন্বেষণ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

প্রথমত, যদিও, সমুদ্রের দিকে দুপুরের দেরিতে ডুবানো প্রতিরোধ করা খুব শক্ত, এবং আমি জলে প্রবেশ করি, সহকর্মীদের সাথে একটি আনন্দিত হাসি ভাগ করে নিই। ফুলের সাঁতারের ক্যাপগুলিতে দু’জন প্রবীণ মহিলা একটি আনন্দদায়ক “শুভ সন্ধ্যা“আমি যখন আমার প্রথম স্ট্রোকগুলি নিই। এরপরে, আমি উপকূলটি কিছুটা পথ ঘুরে দেখি Belly বেল এপোক ভিলাগুলির একটি সারি পাথুরে উপকূলরেখাটি উপেক্ষা করে এবং আমি সমুদ্রের দিকে ঝাঁকুনির মতো ছোট ছোট হেডল্যান্ডগুলির মন্ত্রমুগ্ধ দৃশ্যের দিকে পশ্চিম দিকে তাকানোর জন্য তাদের সামনে বালির দিকে আরোহণ করি।

চিত্র: অভিভাবক গ্রাফিক্স

গাড়িতে ফিরে, আমি বিপদজনক যে আমি লা বাউলে আমার সন্ধ্যা রাতের খাবারের সংরক্ষণে বিলম্ব করলে উপদ্বীপের একটি সার্কিট করার জন্য আমার যথেষ্ট সময় আছে এবং তাই আমি কোস্ট রোড ওয়েস্টকে অনুসরণ করি, স্পট করে মেনহিরসছোট বেলে কভস এবং পথে একটি গল্ফ কোর্স। আমি যখন লে ক্রোইসিক শহরে পৌঁছেছি, তখন বিশাল মেরিটাইম পাইন গাছের নীচে ঘুরে বেড়ানোর জন্য আরও অনেক লোক রয়েছে এবং আমি কিছুক্ষণের জন্য তাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আবার পার্ক করি।

যে জেটিতে সাধারণত যাত্রীরা বোর্ডিং দেখেন ফুট ফেরি উপকূলের দ্বীপগুলিতে যেমন বেল-ইলে-এন-ইয়ার এবং হোয়েডিকের কাছে আমি লক্ষ্য করেছি যে লোকের ভিড় সারিবদ্ধ নয়, তবে মাছ ধরছে। বয়স্ক পুরুষ এবং কিশোর ছেলেরা রেলিংয়ের উপর নজর রাখছে, নেটগুলি লাইনে নীচে নামানো হয়েছে; একটি জলি ক্যামেরাদারি রয়েছে এবং তাদের বকবক বাতাসে বহন করে।

লে ক্রোইসিকের স্কোয়ারগুলির মধ্যে একটি। ফটোগ্রাফ: হেমিস/আলামি

তাদের পিছনের সমুদ্রের মধ্যে, আমি ট্রেহিক জেটি, একটি 850-মিটার পাথরের পিয়ারটি দেখতে পেয়েছি যা কাছাকাছি উপসাগরে সাপ করে-এর শেষ পয়েন্টটি একটি বাতিঘর দ্বারা চিহ্নিত-পাশাপাশি উপসাগরের অন্য পাশের কলম ব্রোন উপদ্বীপের ডগা, যা মনে হয় এটি এতটাই কাছাকাছি হতে পারে এটি সাঁতারের দূরত্বের মধ্যে থাকতে পারে। এর সান্নিধ্য আমাকে দুটি উপদ্বীপকে কী গ্রহণ করে তা মনে করিয়ে দেয়: ২ হাজার হেক্টর (৪,৯৪০ একর) মার্শল্যান্ড এবং লবণের পুকুরগুলি যা থেকে বিখ্যাত গুয়ারান্দে লবণের স্ফটিকগুলি কাটা হয়। আমার ডিনারে এটি ছিটিয়ে দেওয়ার চিন্তাভাবনাটি আমার পেটে ঝাঁকুনি দেয় এবং তাই আমি লা বাউলের দিকে রওনা হলাম, মূল শহরটি দিয়ে একটি ঘুরে বেড়াচ্ছি, তার ইয়ট এবং কুইসাইডগুলি সহ সুন্দর হারবারের সামনে।

চেক করার পরে হোটেল ডেস ডুনসআমি রাতের খাবারের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি। শহরে একটি ছুটির ভাব রয়েছে এবং রেস্তোঁরাগুলি পরিবার এবং বন্ধুবান্ধবদের সাথে একসাথে ডাইনিং করে পূর্ণ, ব্ল্যাক ক্লেড ওয়েটারগুলি তাদের মধ্যে ট্রেগুলি দিয়ে ঘুরছে। আমি আমার রিজার্ভেশন জন্য পৌঁছেছি রেস্তোঁরা লে মি (স্টার্টার, মেইন কোর্স এবং ডেজার্টটি 18.90 ডলার থেকে), এবং ব্রিটানি থেকে উজ্জ্বল ঝিনুক এবং ভূমধ্যসাগরীয় শাকসব্জী সহ গ্রিলড ফিশে টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

লা বাউলে-ইস্কুব্ল্যাক প্রথম 19 শতকের শেষের দিকে রেললাইন খোলার পরে পর্যটকদের স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং একটি পরিশীলিত রিসর্টে পরিণত হন। আজ, এটি আধুনিক অ্যাপার্টমেন্ট, বেল এপোক-যুগের কাঠ-ফ্রেমযুক্ত আর্কিটেকচার, ক্যাফে, রেস্তোঁরা এবং স্যুভেনির শপগুলির মিশ্রণ। মূল ড্রাগগুলি থেকে দূরে 19 শতকের দশকের গোড়ার দিকে রোপণ করা সাইপ্রাস এবং পাইনের দ্বারা ছায়াযুক্ত 19 শতকের শতাব্দীর আকাঙ্ক্ষিত ভিলাগুলি টিলাগুলি স্থিতিশীল করার জন্য। এটি অনস্বীকার্যভাবে পর্যটক, তবে এত ভাল সৈকত সহ কোনও জায়গার জন্য এটি অবাক হওয়ার কিছু নেই।

পরের দিন সকালে, আমি সমুদ্রের দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং উপকূলে ঘুরে বেড়ানোর আগে ওজোনটি নিঃশ্বাস ফেললাম, সোনার বালিতে কিছুক্ষণ বসে আছি।

লা বাউলে-ইস্কুব্ল্যাকের প্রায় 15 মিনিটের উত্তরে চিত্তাকর্ষক গুউরান্দে-এর নামটি নাম থেকে পরিচিত-এর শক্তিশালী দেয়াল, টাওয়ার, শৈল এবং গ্র্যান্ড মধ্যযুগীয় গেট সহ, সেন্ট-মিশেল গেট। ভিতরে, এটি একটি আনন্দের বিষয়: বেকারি, আর্টি বুটিক এবং ক্রেপারি দিয়ে ভরা রাস্তাগুলির উপরে বুটিং ফ্লুটারগুলি।

মধ্যযুগীয় শহর গুউরান্দে শক্তিশালী দেয়াল এবং গ্র্যান্ড গেট লা পোর্ট সেন্ট-মিশেল। ফটোগ্রাফ: হেমিস/আলামি

সূর্য জ্বলজ্বল করছে, তাই আমি ক্রেপারি চেজ লুসিয়ানের টেরেসের মূল স্কোয়ারে একটি টেবিল নিয়েছি এবং শীঘ্রই আমি একটি খাস্তা সোনালি হয়ে যাচ্ছি পূর্ণ কেকহ্যাম, পনির এবং এর কেন্দ্রে একটি গুয় ডিম এবং এক কাপ সিডার সহ। আমি কঠোরভাবে পেস দে লা লোয়ারের অঞ্চলে থাকতে পারি, তবে এখানে পরিচয়টি দৃ olute ়ভাবে ব্রেটন, এবং নিকটবর্তী জলাভূমি থেকে কাটা লবণ শতাব্দী ধরে ব্রিটানির বিখ্যাত সল্টযুক্ত মাখনের মূল উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফসল কাটার আকর্ষণীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও জানতে গুয়ারান্দে লবণআমি জলাভূমির দিকে রওনা দিলাম। এর দোকান এবং দর্শনার্থী কেন্দ্রে লবণের মাটি সমবায় (10.50 ডলার থেকে সল্ট মার্শ ট্যুর), আমি সাইমন পেরনের সাথে দেখা করি, ক প্যালুডিয়ার বা সল্ট হারভেস্টার, যিনি আমাকে এবং তার 220 সহকর্মী আমাকে দেখাতে সম্মত হয়েছেন প্যালুডিয়ার্স জুন থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে লবণ ফসল কাটার প্রক্রিয়াটি কার্যকর করুন। রোমান কাল থেকে এই অংশগুলিতে লবণের মূল্যবান হয়ে উঠেছে, যখন সৈন্যদের মাঝে মাঝে লবণের মধ্যে দেওয়া হত (তাই বেতনের শব্দের উত্স), তবে জলাভূমিগুলি যেমন আমরা দেখি আজ তাদের প্রায় এক হাজার বছর আগে থেকে।

আমরা যখন সাইমনের পুকুরগুলিতে গাড়ি চালাচ্ছি, আমি বড় আকাশ এবং খোলা বাতাসের নীচে কাজ করার আবেদন এবং তার বাবার এবং দাদার পদক্ষেপে যে কারণটি অনুসরণ করেছিলেন তা দেখতে শুরু করি। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, “সরকার আমাদের ‘কৃষক’ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করে, তবে আমরা সমুদ্রের জলের সাথে কাজ করি এবং পুরো আড়াআড়ি জমি এবং সমুদ্রের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ।” একটি দীর্ঘ, দাঁতবিহীন রেকের সাথে একটি বলে লাসতিনি সমুদ্রের জলকে অগভীর আয়তক্ষেত্রাকার পুকুরগুলির একটি গোলকধাঁধার মধ্যে সরিয়ে নেন যা নিষ্কাশন করে না, নীচে মাটির কাদামাটির কারণে, এখানে সমৃদ্ধ শৈবাল দ্বারা রঙিন গোলাপী। প্রতিটি পুকুরের মধ্যে জল চলার সাথে সাথে এটি ক্রমবর্ধমান ঘন হয়ে যায় কারণ সূর্য জল বাষ্পীভবন করে এবং লবণ পিছনে ফেলে দেয়।

‘বড় আকাশ এবং খোলা এয়ার’ – গুয়ারান্দে লবণের জলাভূমি। ফটোগ্রাফ: হিলকে মাউন্ডার/আলামি

সাইমন ঝাড়ু লাস পুকুরগুলি জুড়ে এবং জলটি আলতোভাবে ছড়িয়ে পড়ে: প্রক্রিয়াটি সম্মোহিত। প্রতিটি দিন শেষে, তিনি পুকুরের মধ্যে ডাইকগুলিতে ঝরঝরে গাদাগুলিতে নুনটি ছড়িয়ে দিয়েছেন। “গ্রীষ্মে, আমরা প্রতিদিন 50 কেজি ফসল সংগ্রহ করি। ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য মেশিন সহ কয়েক বছর ধরে কাজটি বিকশিত হয়েছে, তবে প্রকৃত লবণ ফসল কাটার জন্য আমরা এখনও শতাব্দী ধরে প্রায় একই রকম অভিন্ন প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করি।”

এই প্রশান্তি যুগে যুগে কেটে গেছে: আমি প্রতিবেশী লেগুনে অ্যাভোসেটস এবং আইবিআইএসের কলগুলির চেয়ে কিছুটা বেশি শুনি। সাইমন বলেন, “আমি দিবস থেকে শুরু করি,” এবং দিনের প্রথম কয়েক ঘন্টা আমি সূর্য উঠতে দেখি, পাখিদের কথা শুনি এবং আশেপাশে কেউ নেই। দিনের শেষেও আমি কেবল সূর্যকে নীচে নামতে দেখি। “

এটি আনন্দের মতো শোনাচ্ছে এবং আমি সেদিনের পরে লবণের জলাভূমির মধ্য দিয়ে অন্য একটি পথচলা করার পরে-লালচে আকাশের মেঘগুলি আয়নার মতো পুকুরগুলিতে প্রতিফলিত হয়-আমি আশ্বস্ত হয়েছি যে কৌতূহল কেবল একটি ভাল জিনিস হতে পারে।

ট্রিপ সরবরাহ করা হয়েছিল দে লা লোয়ার পর্যটন প্রদান করে; আবাসন দ্বারা সরবরাহ করা হোটেল ডেস ডুনস একটি দিনেদ্বিগুণ থেকে €65 কেবল ঘর)। ব্রিটানি ফেরিপোর্টসমাউথ থেকে সেন্ট মালো থেকে ক্রসিং রয়েছে £ 229 বাহ্যিক, রাতারাতি পায়ে এন স্যুট কেবিন সহ একটি গাড়ি এবং দু’জনের জন্য ফিরে আসুন

এমিউস বাউচে: ক্যারোলিন বয়েড দ্বারা ফ্রান্সের চারপাশে কীভাবে আপনার পথ খাবেন তা প্রকাশিত হয়েছে প্রোফাইল দ্বারা£10.99। গার্ডিয়ানকে সমর্থন করার জন্য, আপনার অনুলিপিটিতে অর্ডার করুন গার্ডিয়ানবুকশপ.কম

