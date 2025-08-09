আমার স্বপ্ন হ’ল আন্তর্জাতিক ফ্যাশন লাইমলাইট- yomidun

রাহিম ish শ্বর ওলাবিসি জনপ্রিয় হিসাবে পরিচিত ইয়োমিডুন একটি জীবন্ত প্রমাণ যা আবেগ একটি ক্যারিয়ারে বিকশিত হতে পারে। মাত্র 22 -এ, সোশ্যাল মিডিয়া ব্যক্তিত্ব এবং মডেল অনলাইনে এবং বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এবং তার উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি এখন নাইজেরিয়ার সীমানা ছাড়িয়ে বিশ্বব্যাপী ফ্যাশন ব্র্যান্ডগুলির গ্ল্যামারাস রানওয়েতে পৌঁছে যায়।
ওয়ো স্টেটের দেহাতি রাজধানীতে জন্মগ্রহণ ও বেড়ে ওঠা, ইয়োমিডুন বলেছেন যে মডেলিং এবং ব্র্যান্ডের প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে তাঁর যাত্রা স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছিল। “ঠিক আছে, আমি মডেলিং এবং প্রভাবক বিপণনে যাওয়ার পরিকল্পনা করিনি। তবে, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন আমি ছবি তুলতে পছন্দ করি এবং ব্র্যান্ডগুলির জন্য মডেলিংয়ের স্বপ্ন দেখেছিলাম,” তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন। “আমি মজাদার জন্য সোশ্যাল মিডিয়ায় আমার এলোমেলো ‘প্রিটি-গার্ল’ ফটো পোস্ট করব। আমি লক্ষ্য করেছি যে লোকেরা আমার বিষয়বস্তু এবং ব্যক্তিত্বের প্রেমে পড়তে শুরু করেছে That এটাই আমি মডেলিং এবং ব্র্যান্ডের প্রভাবক বিপণনে রূপান্তরিত করেছি।” তিনি যোগ করেছেন।
তার স্বপ্নের তালিকায় বিশ্বের কয়েকটি স্বীকৃত ফ্যাশন লেবেলের সাথে কাজ করা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। “আমি ফ্যাশন নোভা, প্রিটিলিটলথিংথিং, বুহু এবং আরও কয়েকজন ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করতে চাই; এগুলি ফ্যাশন ব্র্যান্ড যেখানে প্রচুর লোক কেনাকাটা করে,” তিনি বলেছিলেন। “আমি সেগুলি বেছে নিয়েছি কারণ আমি ইচ্ছাকৃত ব্র্যান্ডগুলির সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক হয়েছি এবং তারা সত্যিই দুর্দান্ত, ভাল মানের পোশাক বিক্রি করে।”
তার যাত্রার শুরু থেকেই, ইয়োমিডুন অসংখ্য স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডের সাথে সহযোগিতা করে একটি চিত্তাকর্ষক পোর্টফোলিও তৈরি করেছেন। তিনি স্মার্টফোন জায়ান্ট টেকনো নাইজেরিয়ার সাথে তার কাজ এখনও তার গর্বিত অর্জন হিসাবে গণনা করেছেন। “এখন পর্যন্ত আমার বৃহত্তম প্রকল্পটি টেকনো নাইজেরিয়ার জন্য একটি চাকরিতে কাজ করছে,” তিনি স্মরণ করেছিলেন। “এটি এমন এক সময়ে এসেছিল যখন আমি ইতিমধ্যে এমন সুযোগের সন্ধান করছিলাম। আমার দরজায় নক করার মতো একটি বড় ব্র্যান্ড থাকা আমার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে।”
তিনি স্বীকার করেছেন, তার প্রভাবগুলি হ’ল বিশ্বব্যাপী আইকন এবং ব্যক্তিগত নায়কদের মিশ্রণ। “আমি কারদাশিয়ানদের প্রশংসা করি, বিশেষত কাইলি জেনার। তারা যখন শুরু করেছিল, তখন প্রচুর লোক তাদের সুযোগ দেয়নি এবং আমি এর সাথে সম্পর্কিত হতে পারি,” তিনি বলেছিলেন। “তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং দৃ acity ়তা আমাকে অনেক অনুপ্রাণিত করে। তিনি যোগ করেছেন।
তবে যাত্রাটি চ্যালেঞ্জ ছাড়াই হয়নি। “জনসাধারণের চোখে থাকা প্রচুর প্রতিক্রিয়া, বুলিং এবং নেতিবাচক মন্তব্য নিয়ে আসে। “আমি সর্বদা আমার লক্ষ্য অর্জনে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকি। আমি ক্রমাগত উন্নতি করতে ইতিবাচক পর্যালোচনা এবং গঠনমূলক সমালোচনার দিকে মনোনিবেশ করি।”
তরুণদের কাছে তার পদক্ষেপে অনুসরণ করার আশায়, ইয়োমিডুন অধ্যবসায়ের বার্তা দেয়। “আমার পরামর্শটি হ’ল আপনার ব্র্যান্ডটি তৈরিতে কঠোর হওয়া এমনকি যখন লোকেরা আপনাকে আপনার উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্জনের সুযোগ দেয় না। আপনি যদি ধারাবাহিকভাবে থাকেন তবে প্রত্যেকের স্বপ্ন বৈধ। আমি লোকদের একটি রোল মডেল রাখার পরামর্শও দেব, এমন কাউকে তারা দিকনির্দেশনা এবং সহায়তার জন্য সন্ধান করতে পারে কারণ সাফল্যের যাত্রা সহজ নয়।”
সামনের দিকে তাকিয়ে, ইয়োমিডুনের ধীরগতির কোনও পরিকল্পনা নেই। “আমার ভক্তদের আমার কাছ থেকে আরও ইতিবাচক ভাব পাওয়ার অপেক্ষায় থাকা উচিত,” তিনি নিশ্চিতভাবে একটি হাসি দিয়ে বলেছিলেন। “তাদের আশা করা উচিত যে আমি আমার নিজের ধরণের শক্তির সাথে মিলিয়ন ডলারের ডিলগুলি পিছনে পিছনে ফিরে স্বাক্ষর করব এবং মন-ফুঁকানো সামগ্রীকে মন্থন করব।”