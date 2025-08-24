আমার স্বামী আমাদের হানিমুনে ভয়াবহভাবে মারা গিয়েছিলেন। আমাদের জনপ্রিয় গন্তব্যটি আইডিলিক বলে মনে হয়েছিল, তবে এটি গোপনে মারাত্মক ছিল: জো হোলোহান

জো হোলোহানকে তার সারা জীবন তার বিয়ের দিনের স্মৃতি লালন করতে সক্ষম হওয়া উচিত ছিল। পরিবর্তে, তারা স্মরণ করতে পারে এমন সবচেয়ে বেদনাদায়কদের মধ্যে হয়ে উঠেছে।
‘আমি যেদিন ব্রায়ানকে বিয়ে করেছি সেদিনই নিখুঁত ছিল,’ সে ব্যাখ্যা করে। ‘এবং এটি এখন ফিরে তাকানো প্রায় অসহনীয় করে তোলে। এটা আমি সবচেয়ে সুখী ছিল। এর সাথে আমার কীভাবে এটি পুনর্মিলন করার কথা? ‘
এরপরে যা এসেছিল তা ছিল সত্যই দুঃস্বপ্নের জিনিস। একটি অত্যাশ্চর্য দেশের ম্যানোরের প্রাচীরযুক্ত বাগানে তাদের ব্রত নেওয়ার দু’দিন পরে, জো এবং ব্রায়ান তাদের হানিমুনের জন্য গ্রীসের মাতিতে উড়েছিল।
মূল ভূখণ্ডের উপকূলে একটি নিদ্রাহীন সমুদ্র উপকূলের শহর, জো মাতিকে তার শান্ত, আইডিলিক সৌন্দর্যের জন্য বেছে নিয়েছিল। তবে সেখানে তাদের দ্বিতীয় দিন, তাদের অজানা, দাবানলগুলি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনও সতর্কতা ছিল না এবং কোনও অ্যালার্ম শোনা যায় নি, তাই আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে এগুলি সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল।
বিকেলে জ্বলজ্বলে তাদের ভিলায় পৌঁছেছিল, তাদেরকে শিখা এবং ঘন ধোঁয়া দিয়ে সমুদ্রের দিকে পালাতে বাধ্য করেছিল এই আশায় যে, তারা শেষ পর্যন্ত নিরাপদ থাকবে। আগুনের প্রাচীরের সাথে দেখা হওয়ার পরে তাদের মরিয়া প্রচেষ্টা স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল, তবুও নববধূরা ভেবেছিল যে তারা শেষ পর্যন্ত পরিত্রাণ পেয়েছে যখন একটি পাসিং গাড়ি তাদের তুলে নিয়েছিল – কেবল একটি পতিত গাছের জন্য গাড়িটি শিখায় জড়িয়ে পড়ার জন্য।
দুঃখজনকভাবে, ব্রায়ান (46) জোয়ের চোখের সামনে মারা গিয়েছিলেন যা ইউরোপ দেখেছিল এমন এক মারাত্মক দাবানল হিসাবে পরিচিত হয়ে উঠবে।
“এটি ছিল সবচেয়ে অকল্পনীয়ভাবে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা,” জো বলেছেন, এখন 52 বছর বয়সী বিপণন নির্বাহী এবং সাংবাদিক, যিনি সাত বছর পরে, তিনি বার্নস সচেতনতার উকিল হয়ে গেছেন। ‘আমি কেবল ব্রায়ানকে ভয়ঙ্করভাবে মিস করি না, এখনও মাটি বেছে নেওয়ার জন্য আমি দোষী বোধ করি। আমি সবসময় এই ভয়ানক স্মৃতি এবং “কি যদি?” এর একটি ভয়াবহ ধারণা উভয়ের সাথেই বেঁচে থাকব
জো একটি ডেটিং সাইটে সংযোগ স্থাপনের পরে ২০১৪ সালের অক্টোবরে দাতব্য সংস্থা ও ক্যাটারিং কর্মী ব্রায়ান ও’কলাঘান-ওয়েস্ট্রপ্পের সাথে দেখা করেছিলেন। তিনি বলেন, ‘তিনি এমন এক সুদর্শন লোক ছিলেন যা সবচেয়ে সুন্দর পলকযুক্ত নীল চোখের সাথে ছিল।’ ‘আমরা দুজনেই এর আগে বিয়ে করতাম এবং আমাদের উভয়েরই সন্তান ছিল না।
‘আমার সাম্প্রতিক কয়েকটি তারিখের বিপরীতে, ব্রায়ানের তাঁর প্রাক্তন স্ত্রী সম্পর্কে কেবল ভাল জিনিস ছিল, যা আমি সত্যিই পছন্দ করেছি। আমি অনুভব করেছি যে আমি তাকে বিশ্বাস করতে পারি। ‘
কফি মধ্যাহ্নভোজনে পরিণত হয়েছিল, যা রাতের খাবারের মধ্যে পরিণত হয়েছিল, সমস্ত একই ক্যাফেতে। ‘ব্রায়ান উষ্ণতা এবং দয়া প্রকাশ করেছে; আমি ভাল কারও উপস্থিতিতে থাকার এই অপ্রতিরোধ্য অনুভূতি ছিল। সেও মজার ছিল। ‘
কর্মীরা যখন বলেছিল যে তারা বন্ধ হচ্ছে, তারা কাছের বারের দিকে রওনা হয়েছিল, অবশেষে রাতের শেষে চুমু খাচ্ছে।
জো বলেছেন, ‘আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সেদিন থেকে আমি কেবল কখনও ব্রায়ান দ্বারা চুমু খেতে চেয়েছিলাম।’ ‘আমি আমার আত্মার সাথে দেখা করেছি। আমরা কয়েক মাস পরে একসাথে চলে এসেছি। ‘
তারা চার বছর পরে কাউন্টি মেথের ক্লোনাব্রিয়ান হাউসে বিয়ে করেছিলেন। ‘আমি আমার মানত দিয়ে পরম আনন্দের অশ্রু কাঁদলাম। বোকামি, আমি ধরে নিয়েছিলাম যে আনন্দ কখনই শেষ হবে না। ‘
তারা দু’দিন পরে গ্রিসের দিকে রওনা হয়েছিল। 23 জুলাই, 2018 এ, তারা তাদের ফেসবুক প্রোফাইলগুলি ‘বিবাহিত’ আপডেট করার সাথে সাথে ভিলা পুলের মাধ্যমে সকালে কাটিয়েছিল।
পরে, তারা ভিতরে চলে গেল, যেখানে তারা প্রেম করেছে। জো বলেছেন, ‘শেষবারের মতো আমরা কখনই এটি করতাম।’ ‘পরে, আমি গভীর ঘুমের মধ্যে পড়ে গেলাম।’
তিনি এক ঘন্টা পরে জেগে উঠেছিলেন ব্রায়ান জরুরীভাবে তার নামটি ডাকছিলেন। তিনি তাকে প্যাটিওর দরজায় হিমশীতল দেখতে নীচে ছুটে এসেছিলেন, বাগানের বেড়া ইতিমধ্যে জ্বলতে থাকে।
জো পোশাকের জন্য উপরের দিকে দৌড়ে গেল, ভারী তুলা তার পা রক্ষা করতে পারে এমন ভাবেন একটি দীর্ঘ, সাদা সূচিকর্মযুক্ত পোশাকটি ধরল। তারপরে তারা ড্রাইভওয়েতে তাদের ভাড়া করা গাড়িতে ছুটে গেল, কেবল ভিলার বৈদ্যুতিক গেটগুলি পাওয়ার কাটার কারণে লক হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ভিতরে আটকে রেখেছিল। একমাত্র উপায় ছিল 9 ফুট গেটটি স্কেল করা।
জো অবতরণে তার হাঁটুতে স্থানচ্যুত করলেন। ‘আমাকে ব্যথা উপেক্ষা করতে হয়েছিল,’ সে বলে। ‘সেই মুহুর্ত থেকে আমরা আমাদের জীবনের জন্য দৌড়াদৌড়ি করছিলাম।
‘আমার মনে আছে ব্রায়ানের দিকে ফিরে তাকে অনুরোধ করছিলাম আমাকে বলার জন্য আমরা বেঁচে যাব। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন আমরা করব। ‘
মাত্র কয়েকশো মিটার পরে তারা আগুনের অন্য পর্দায় ছুটে গেল। তারা পিছনে ফিরে গেল কিন্তু আকাশটি কালো হয়ে গেছে এবং তারা ধোঁয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, যখন গাছ থেকে ধ্বংসাবশেষ জ্বলছিল। তারা কোথায় যাচ্ছিল সে সম্পর্কে তাদের কোনও ধারণা ছিল না।
ছুটির দিনে একটি ছোট্ট দল হঠাৎ করে ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, চিৎকার করে বলেছিল যে সামনের রাস্তাটি আবার বিলুপ্ত হওয়ার আগে নির্দিষ্ট মৃত্যু ছিল। জো বলেছেন, ‘আপনি সেই স্তরের ভয়ের বর্ণনা দিতে পারবেন না।’
তার পোশাকটি তাদের চারপাশে জ্বলন্ত জ্বলন্ত পাতাগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছিল। ‘আমি চিৎকার করে উঠলাম এবং ব্রায়ান তার খালি হাতে শিখা ফেলে দিল। আমার পাগুলি খারাপভাবে গাওয়া হয়েছিল – তার হাত অবশ্যই পুড়ে গেছে। তবে আমরা থামাতে পারিনি। ‘
রাস্তায় ফিরে, ধোঁয়াটি চার বা পাঁচটি আতঙ্কিত শিশুদের একটি দল প্রকাশ করার জন্য যথেষ্ট দীর্ঘ ভাগ করে নিয়েছিল। ‘তারা এত ছোট লাগছিল, তাই হারিয়ে গেছে এবং আমরা কোনও প্রাপ্তবয়স্ককে দেখতে পেলাম না,’ জোকে স্মরণ করে।
হঠাৎ একটি গাড়ি উপস্থিত হয়ে দু’জন যাত্রী নিয়ে একজন প্রবীণ ব্যক্তি দ্বারা চালিত। ব্রায়ান এবং জো বাচ্চাদের গাড়িতে করে ফেলেছিল, বুঝতে পেরে তাদের কোনও জায়গা নেই। ‘আমি বুটটি খোলার জন্য চিৎকার করেছিলাম,’ জো বলে। তারা আরোহণ করেছিল, তাদের দেহগুলি ফিট করার জন্য কুঁকড়ে উঠল, এবং গাড়িটি ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে তাদের হাত দিয়ে id াকনাটি অর্ধেকটি ধরেছিল, শিখায় তাড়া করে।
তিনি বলেন, ‘ওভেনের ভিতরে থাকার মতো ছিল। ‘আমার হাত ধাতুতে গলে গেছে। ব্যথা অকল্পনীয় ছিল। মনে হচ্ছিল আমার মুখটি দ্রবীভূত হচ্ছে। ব্রায়ান তার হাত দিয়ে শিখাগুলি ধূমপান করার চেষ্টা করেছিল। সে তার নিঃশ্বাসের নীচে কিছু বলতে থাকে। হয়তো সে প্রার্থনা করছিল। আমি শুনতে পেলাম না। ‘
হঠাৎ করে, তারা একটি জ্বলন্ত গাছে আঘাত করেছিল, যা গাড়ির উপরে এবং এখন প্রশস্ত-খোলা বুটে ধসে পড়ে। জো বলেন, ‘আমার দরিদ্র প্রিয়তম স্বামী এর কান্ড পেয়েছিল। ‘তার জামাকাপড়গুলি শিখায় ফেটে গেল এবং সে বুট থেকে বেরিয়ে গেল, চিৎকার করে রাস্তায়।
‘আমি তাকে ধরার চেষ্টা করেছি, তাকে আবার বুটে টেনে আনার চেষ্টা করেছি, তবে তিনি খুব দ্রুত গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং আমার হাত থেকে অনেক দূরে। সেখানে, ঠিক আমার সামনে, তিনি আগুনে জড়িয়ে পড়েছিলেন।
‘শেষ কথাটি তিনি চিৎকার করে উঠলেন, নিছক সন্ত্রাসের দীর্ঘ, যন্ত্রণাদায়ক চিৎকার, তিনি ছিলেন: “কেন?” ‘এবং তারপরে সে চলে গেল। সে আমার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল, ঘন কালো ধোঁয়ায়। ‘
অশান্ত ও খারাপভাবে আহত, বাকি যাত্রীদের কী ঘটেছিল তা কোনও ধারণা ছাড়াই জো উত্তাপে আত্মসমর্পণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ‘আমি যন্ত্রণায় ছিলাম এবং মনে হয়েছিল এটি আমার পক্ষেও শেষ হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এটি আমার চূড়ান্ত মুহূর্ত। আমি একমাত্র নিঃশ্বাস ফেলেছিলাম, আমি ব্রায়ানকে ডাকলাম। আমি তাকে দেখতে পেলাম না, তাকে শুনতে পেলাম না, তবে আমি সেই গাড়ির বুট থেকে তাঁর নাম ডাকতে থাকি। ‘
এই মরিয়া কান্নাকাটি প্রায় অবশ্যই জোকে বাঁচিয়েছিল। কয়েক মুহুর্ত পরে একজন দমকলকর্মী তাকে শুনে, বুটে পৌঁছে তাকে টেনে নিয়ে যায়। ‘তিনি যদি কয়েক সেকেন্ড পরে উপস্থিত হন, আমি মারা যেতাম,’ সে বলে।
তিনি তাকে তার বাহুতে স্কুপ করে এবং জ্বলন্ত গাছের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গেলেন, তার মুখ ield ালছিলেন, যতক্ষণ না তারা সুরক্ষায় পৌঁছায়।
জো বলেছেন, ‘ব্রায়ান এটি তৈরির খুব কাছাকাছি ছিল।’ ‘আমি দমকলকর্মীকে অনুরোধ জানালাম এবং তাকে খুঁজে পেতে আমাকে সহায়তা করতে। তিনি আমার সাথে গ্রীক ভাষায় কথা বলতে থাকেন; আমি বুঝতে পারি নি তবে এটি স্পষ্ট ছিল যে তিনি বলছিলেন যে কোনও উপায় নেই। গভীর নিচে আমি অবশ্যই জানি যে এটি অসম্ভব ছিল; ব্রায়ান ইতিমধ্যে আমার কাছে হারিয়ে গিয়েছিল। তবে আমি ভিক্ষা করে চলেছি, যদি আমি এটি ভুল করে ফেলি। ‘
জোকে সৈকতের সুরক্ষায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং অজ্ঞান হয়ে যায়। তিনি তার মুখ, বুক, বাহু, পা এবং পিঠ সহ তার অর্ধেকেরও বেশি শরীর জুড়ে তৃতীয় এবং চতুর্থ ডিগ্রি পোড়াও ধরে রেখেছিলেন।
আগুনের পরের দিন অ্যাথেন্সের হাসপাতালে, জো কোনওভাবে নিজেকে নিশ্চিত করেছিল যে তিনি ব্রায়ানকে মরে দেখার কল্পনা করেছিলেন। ‘আমি নিজেকে একটি নতুন, বিস্ময়কর বাস্তবতা জাগিয়ে তুলি যেখানে ব্রায়ান জীবিত ছিল এবং অন্য কোনও ওয়ার্ডে পুনরুদ্ধার করেছিল।’
তবে তার বড় ভাই জন, যিনি সম্প্রতি গ্রিসে এসেছিলেন, তাকে ব্রায়ানের দেহ সনাক্ত করতে মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ‘যখন সে রাতে আমাকে বলতে এসেছিল তখন আমি কথা বলতে পারিনি। এটি কেবল ব্রায়ানকে মর্টুরিয়ায় শুয়ে থাকার চিন্তাভাবনা ছিল না, এটিই তিনি মারা গিয়েছিলেন এবং সত্য যে আমি এখনও বেঁচে ছিলাম। আমি পরিবর্তে ব্রায়ানকে ভাবতে চেষ্টা করেছি কারণ তিনি গত সকালে ছিলেন, পুলের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, হাসতে হাসতে এবং বিবাহ সম্পর্কে গসিপিং করছিলাম। ‘
এই চিত্রটি মানসিকভাবে পশ্চাদপসরণ করার জন্য জোয়ের নিরাপদ জায়গায় পরিণত হয়েছিল। কিন্তু রাতে, তিনি যন্ত্রণাদায়ক দুঃস্বপ্নের শিকার হয়েছিলেন: ‘বেশিরভাগ হরোয়িং ছিল আমার স্বামীর দৃশ্য, পৌঁছেছিল, আমাকে তাঁর হাত ধরে ভিক্ষা করছিল। তিনি আমার আগে মারা যেতেন, বার বার। ‘
এবং তারপরে শারীরিক পুনরুদ্ধার ছিল। জো তার মুখ, বুক, বাহু, হাত এবং পায়ে ফোকাস করে প্রতি দুই থেকে তিন দিন প্রতি ত্বক-গ্রাফটিং সার্জারি সহ্য করে। সেই সময়ের মধ্যে, পরিবার এবং বন্ধুরা নিশ্চিত করেছিল যে জো সর্বদা তার বিছানার পাশে কাউকে ছিল।
তবে যেন তিনি যথেষ্ট সহ্য করেননি, ব্রায়ানকে হারানোর তিন সপ্তাহ পরে, জোয়ের বাবা কলম হার্ট অ্যাটাকের কারণে মারা গিয়েছিলেন। তিনি কিছু সময়ের জন্য অসুস্থ ছিলেন এবং তাকে দেখতে উড়ে যেতে পারতেন না। এখনও নিবিড় যত্নে, তিনি তাঁর জানাজায় অংশ নিতে পারেননি। জো বলেছেন, ‘ব্রায়ানের সেরা বন্ধুকে সেই ভয়াবহ সংবাদটি ভেঙে ফেলতে হয়েছিল। ‘আমার বাবা খুব অসুস্থ ছিলেন এবং আমি মনে করি এটি তার হৃদয় সহ্য করা খুব বেশি ছিল।’
এদিকে, মাতির দাবানলের মাত্রার বিশদটি উদ্ভূত হয়েছিল; দমকলকর্মীরা এবং স্বেচ্ছাসেবীরা সারা দিন এবং সারা রাত এবং পরের দিনেই এটি কেবল দু’দিন পরে ‘নিয়ন্ত্রণে’ ঘোষণা করেছিল।
ফ্লেয়ার-আপস এবং দেহ পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা কয়েক সপ্তাহ ধরে অব্যাহত ছিল, 104 জনের সরকারী মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে এটি গ্রীক ইতিহাসের সবচেয়ে মারাত্মক দাবানল হিসাবে পরিণত হয়েছে।
পাঁচ সপ্তাহ পরে, জোকে ডাবলিনের সেন্ট জেমস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে তিনি হাঁটতে এবং কথা বলতে শিখতে শুরু করেছিলেন – তার উইন্ডোপাইপটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে – আবার। ‘হাঁটতে শেখা যন্ত্রণা ছিল,’ সে বলে। ‘তবে আমি একগুঁয়ে। আমি এটি ব্রায়ানের জন্য করতে চেয়েছিলাম, তাই আমরা যখন শেষ পর্যন্ত একটি স্মৃতিসৌধের পরিষেবা অনুষ্ঠিত করি তখন আমি হাঁটতে সক্ষম হব ”
জো চার মাস পরে দেশে ফিরে আসার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, এমন একটি অভিজ্ঞতা যা তিনি ক্রাশিং পেয়েছিলেন। ‘আমাদের ছবিগুলি আমার ভাঙা হৃদয়কে উপহাস করেছে বলে মনে হয়েছিল। ক্যালেন্ডারটি এখনও আমাদের বিয়ের দিনটি দেখিয়েছিল, লাল রঙের চক্করযুক্ত – তবে তার পরে কোনও প্রবেশ নেই। মনে হচ্ছিল সময় থেমে গেছে। ‘
এদিকে, তার চিকিত্সা অব্যাহত রেখেছিল: ‘যখন আমি আর এখানে থাকতে চাই না সে সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করি, তখন হাসপাতালটি আমাকে সত্যিই দ্রুত থেরাপিতে নিয়ে যায়, যা আমাকে বাঁচিয়েছিল।’
তার পর থেকে, সমস্ত কিছু হেরে গেলেও, জো তার জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।
2021 সালে, তিনি দ্য স্মোক ক্লিয়ার্স হিসাবে বেস্টসেলিং প্রকাশ করেছিলেন, এটি একটি অবিচ্ছিন্ন স্মৃতিচারণ যা সেই যাত্রার বেশিরভাগ অংশকে চার্ট করে।
আজ, তিনি স্কুল এবং বার্নস ইউনিটগুলিতে কথা বলেন এবং সেন্ট জেমসের একজন রাষ্ট্রদূত। গত মাসে, তিনি তার চিকিত্সা করা দলের 50 জন সদস্যকে নিয়ে ডাবলিন মহিলা মিনি ম্যারাথনকে হেঁটেছিলেন। তার বুক জুড়ে, দাগের উপরে কালিযুক্ত, একটি ড্রাগন ট্যাটু। ‘আমার যোদ্ধা স্ট্যাম্প,’ সে বলে। ‘আমাদের সবার মধ্যে একজন যোদ্ধা আছে। আমাদের না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেবল তাদের সাথে দেখা করি না। ‘
এখনও ট্রিগার রয়েছে যা তাকে সেই ভয়ানক দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ইউরোপে বর্তমানে দাবানলের দাবানলের কথা শুনে ওঠা কঠিন। তবে কখনও কখনও এটি সুপার মার্কেটে স্বামীর প্রিয় বিস্কুটগুলির একটি প্যাকেট দেখার মতো ছোট কিছু।
‘আমি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ব্রায়ানের জন্য আমার ট্রলিতে কিছু রাখতে যাই। এবং তারপরে এটি আমাকে আঘাত করে: সে চলে গেছে। আমি ঘটনাস্থলে ভেঙে পড়েছি। ‘
দীর্ঘদিন ধরে তিনি তাদের হানিমুনের জন্য গ্রিসকে বেছে নেওয়ার জন্য নিজেকে দোষ দিয়েছেন, কিন্তু কয়েক বছর ধরে থেরাপির মাধ্যমে তিনি বলেছিলেন যে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে আমি God শ্বর নই। আমি এটা কারণ করিনি। এটা ছিল ভয়াবহ ভাগ্য ‘।
গত মাসে, জো তার মৃত্যুর সপ্তম বার্ষিকীতে তার স্বামীকে সম্মান জানাতে ব্রায়ানের পরিবার এবং বন্ধুদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন। ‘প্রথম দিনগুলিতে, বিশেষত 19 জুলাই আমার বিবাহ বার্ষিকীতে, আমি কেবল ডুয়েটের নীচে লুকিয়ে থাকতাম। আমার ফোনটি বন্ধ ছিল। তবে সময়ের সাথে সাথে আমি সেই তারিখগুলি অন্যভাবে দেখতে শিখেছি। এখন আমি তাদের ব্রায়ানের জীবন উদযাপন করার সুযোগ হিসাবে দেখছি ”
তিনি এখন নতুন সম্পর্কের ছয় মাস। ‘আমরা তাত্ক্ষণিকভাবে ক্লিক করেছি,’ সে বলে। ‘পার্থক্যটি কী ঘটেছে তা হ’ল তিনি আমাকে সরাসরি বলেছিলেন: “আপনি যা চান সে সম্পর্কে আপনি কথা বলতে পারেন। আপনি যা করেছেন তা সম্পর্কে আমি সত্যিই দুঃখিত।” তিনি আমাকে নিজের ত্বকে আরও স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন যা আমি যতটা সম্ভব ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।
‘এবং আমি জানি ব্রায়ান এখন আমার জন্য ঠিক তাই চাই।’