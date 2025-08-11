আমার স্বামী নোংরা কথা বলছেন তবে এটি কাজ করছে না … আমি কীভাবে তাকে বলব?

জিনিসগুলি লাইভ করার চেষ্টা করার জন্য সম্মত হওয়ার জন্য আপনার পক্ষে ভাল, তবে নোংরা আলাপের মতো চ্যালেঞ্জের মতো কিছু প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনি উভয় কী করতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন সে সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে ভাল ধারণা হতে পারে।
তত্ত্বগতভাবে এটি সহজ শোনায় তবে এটির জন্য পারফরম্যান্স দক্ষতা প্রয়োজন যা আমাদের মধ্যে সেরাটি সরিয়ে দেয়। আপনার স্বামী স্পষ্টতই তার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন, তবে লোকেরা যখন জানে না তারা কী বলবে যে তারা এটি করছে বলে তারা কী করছে তা বর্ণনা করার জন্য ডিফল্ট। দুর্ভাগ্যক্রমে ‘আমি আমার এক্সকে আপনার ওয়াইতে রাখছি’ শোনাচ্ছে ফ্ল্যাটপ্যাক ফার্নিচার অ্যাসেমব্লির নির্দেশাবলীর মতো একটি যৌন আখ্যানের চেয়ে, এবং এটি যেমন আপনি বলছেন, একটি বিশাল টার্ন অফ।
যৌনতার উন্নতি করার উদ্দেশ্যে এমন কিছু যখন বিপরীতটি শেষ করে তখন এটি সত্যিই হতাশাব্যঞ্জক হতে পারে তবে এটি যদি কোনও সান্ত্বনা হয় তবে আপনার পরিস্থিতি অস্বাভাবিক নয়।
এটি নোংরা কথা বলার এবং কল্পনা ভাগ করে নেওয়ার সাথে অনেক কিছু ঘটে এবং দম্পতিরা যখন পর্ন একসাথে দেখার বা বিডিএসএম অনুশীলনগুলি অন্বেষণ করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এটি ঘটে। নতুন ক্রিয়াকলাপগুলি যা এর পরিবর্তে উত্তেজনাপূর্ণ হতে বোঝানো হয়েছিল তা বিভিন্ন পছন্দ বা সংবেদনশীলতা প্রকাশ করে যা যৌন সংযোগকে ক্ষুন্ন করে।
এজন্য নতুন কিছু চেষ্টা করার আগে একটি ‘হ্যাঁ/না/হতে পারে’ তালিকা তৈরি করা এত ভাল ধারণা।
নতুন যৌন ক্রিয়াকলাপগুলির একটি বিশদ তালিকা টাইপ করুন যা আপনার মনে হয় চেষ্টা করা আকর্ষণীয় হতে পারে এবং প্রতিটি আইটেমের পাশেই তিনটি বাক্স শিরোনাম সহ রাখে: একটি ‘হ্যাঁ’ এর জন্য একটি, একটি ‘না’ এর জন্য এবং একটি ‘সম্ভবত’ এর জন্য একটি। আপনি প্রতিটি আইটেমের অধীনে একটি অতিরিক্ত পাঠ্য বাক্স চাইতে পারেন যেখানে আপনি যে কৌশলগুলি করেন বা পছন্দ করেন না সে সম্পর্কে আপনি আরও নির্দিষ্ট গাইডেন্স যুক্ত করতে পারেন। পূরণ করার জন্য আপনার স্বামীকে একটি অনুলিপি দিন এবং আপনি অন্যটি পূরণ করুন।
আপনার তালিকাগুলি স্বাধীনভাবে সম্পূর্ণ করতে হবে যাতে আপনি একে অপরের প্রতিক্রিয়াগুলিকে প্রভাবিত না করেন। আপনি যখন আপনার তালিকাগুলি তুলনা করেন, ভাগ করা হ্যাঁ আইটেমগুলি দিয়ে শুরু করুন, তারপরে একটি হ্যাঁ এবং একটি সম্ভবত রয়েছে এমন আইটেমগুলি দেখুন। এই প্রক্রিয়াটি আপনাকে উভয়কে কী উন্মুক্ত এবং আপনার স্বতন্ত্র সীমানা কী হতে পারে সে সম্পর্কে আপনাকে উভয়ই একটি পরিষ্কার ধারণা দেয়।
আপনি যদি এই জিনিসটি আগেই খুঁজে বের করেন তবে আপনি অপরাধের কারণ বা বোকা বোধ করার জন্য একজন বা উভয় অংশীদারদের ঝুঁকি হ্রাস করেন। যেহেতু আপনি এই অনুশীলনে একসাথে গিয়েছিলেন আমি মনে করি না যে আপনার হাল ছেড়ে দেওয়া উচিত, তবে আমি মনে করি যে আপনি আপনার স্বামীকে যে ধরণের জিনিস বলতে চান সে সম্পর্কে আপনি আরও কিছুটা দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।
স্পষ্টতই যৌনতার সময় এটি করবেন না। এমন একটি সময় চয়ন করুন যখন আপনি উভয়ই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন এবং একটি চলমান ভাষ্য প্রেমমূলক আলাপ গঠন করে না তা উল্লেখ করার প্রলোভনকে প্রতিহত করুন।
তাকে ব্যবহারিক টিপস দিন – উদাহরণস্বরূপ, পরামর্শ দিন যে তিনি ভলিউমটি নীচে নামিয়ে আপনার কানে ফিসফিস করতে পারেন। তার জন্য এটি উচ্চস্বরে কথা বলার চেয়ে অনেক যৌন এবং কম বিশ্রী বোধ করবে।
আপনি যা চান তা জেনে এবং বলা আপনার এটি পাওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে, তাই আপনি যদি চান যে তিনি আপনাকে কতটা চান বা আপনি তাকে কতটা গরম করে তুলছেন সেদিকে মনোনিবেশ করুন, তবে আপনার এই শব্দগুলি তাঁর মুখের মধ্যে আক্ষরিক অর্থে রাখার প্রয়োজন হতে পারে।