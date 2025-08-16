আমার স্যামসাং ফোনে এই 10 টি সেটিংস পরিবর্তন করা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার ব্যাপক উন্নতি করেছে

আমি সম্প্রতি মোটামুটি সোচ্চার হয়েছি যে স্যামসুংয়ের ওয়ান ইউআই 7 আমার প্রিয় অ্যান্ড্রয়েড ত্বক। এটি দ্রুত, প্রতিক্রিয়াশীল এবং স্বজ্ঞাত। তবে বাক্সের বাইরে সরাসরি আপনার অভিজ্ঞতার সাথে কিছুই সূক্ষ্ম সুরযুক্ত হয় না। আপনার স্মার্টফোনটিকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আপনাকে ব্যক্তিগতকৃত করতে হবে। আমি আমার প্রয়োজন অনুসারে প্রতিটি স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোনে প্রায় এক ডজন সেটিংস পরিবর্তন করি এবং আমি বিশ্বাস করি যে এগুলি আপনার ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাও উন্নত করবে।
সর্বোচ্চ উপলব্ধ স্ক্রিন রেজোলিউশনটি আরও গোপনীয়তা-কেন্দ্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিতে সেট করা থেকে শুরু করে এখানে 10 টি গ্যালাক্সি ফোন সেটিংস (প্লাস একটি বোনাস) রয়েছে যা আমি আপনার গ্যালাক্সি ফোনের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য পরিবর্তনের পরামর্শ দিচ্ছি। দয়া করে নোট করুন যে কিছু সেটিংস ফোন-নির্দিষ্ট হতে পারে।
1। পপ-আপ বিজ্ঞপ্তিগুলি বন্ধ করুন
আমি যখন অনলাইনে পড়ার বা আমার প্রিয় লোকদের টেক্সট করার মাঝামাঝি সময়ে থাকি তখন কোনও যোগাযোগের বার্তা বা কোনও অনুপ্রবেশকারী অ্যাপ্লিকেশন বিজ্ঞপ্তি পপ আপ হয় তখন আমি এটি পছন্দ করি না। আমি সহজেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ি। যদি কোনও বিজ্ঞপ্তি পপ আপ হয় তবে আমি এটিতে ট্যাপ করি এবং আমি যা করছিলাম তা ভুলে যাই।
আপনি যদি আমার মতো কিছু হন তবে অঙ্গভঙ্গি নেভিগেশনে স্যুইচ করার আগেও আপনার এই সেটিংটি পরিবর্তন করা উচিত। সংক্ষিপ্ত হিসাবে দেখানোর জন্য বিজ্ঞপ্তি> বিজ্ঞপ্তি পপ-আপ স্টাইল> অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে যান> সমস্ত অ্যাপ্লিকেশন টগল করে।
2। অঙ্গভঙ্গি নেভিগেশনে স্যুইচ করুন
আপনি যদি কোনও পুরানো মডেল থেকে আপনার নতুন স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোনটি সেট আপ না করেন তবে এটি পুরানো থ্রি-বোতাম নেভিগেশন সিস্টেমে ডিফল্ট হয়। আপনি যদি এটি পছন্দ করেন তবে ঠিক আছে। তবে আমি অ্যান্ড্রয়েডের অঙ্গভঙ্গি নেভিগেশনকে আরও স্বজ্ঞাত দেখতে পাই-অন-স্ক্রিন বোতামের পরিবর্তে সবকিছু একটি সোয়াইপ।
আপনি যদি এটি চান তবে আপনি সেটিংস> ডিসপ্লে> নেভিগেশন বার> সোয়াইপ অঙ্গভঙ্গিগুলিতে গিয়ে অঙ্গভঙ্গিগুলিতে সিস্টেম নেভিগেশন পরিবর্তন করতে পারেন।
3 .. সর্বোচ্চ স্ক্রিন রেজোলিউশনে সেট করুন
স্যামসাংয়ের গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা এখনই একটি স্মার্টফোনে সেরা প্রদর্শন রয়েছে। দ্বিতীয় প্রজন্মের গরিলা আর্মারকে ধন্যবাদ, এটি কম প্রতিফলিত এবং এর পূর্বসূরীর চেয়ে রঙগুলি আরও ভাল প্রদর্শন করে। আপনি একটি ধারালো কিউএইচডি+ স্ক্রিন পান তবে এটি ডিফল্টরূপে সেই রেজোলিউশনে সেট করা হয়নি।
সেরা উপলভ্য প্রদর্শনের অভিজ্ঞতা পেতে আপনাকে সেটিংস> প্রদর্শন> স্ক্রিন রেজোলিউশনে যেতে হবে। এটি আরও ব্যাটারি ব্যবহার করবে, তবে আল্ট্রা একটি দক্ষ স্মার্টফোন। এমনকি স্ক্রিন রেজোলিউশনটি সর্বাধিক করার পরেও আমি এখনও একটি সারাদিনের ব্যাটারি লাইফ পাই।
4 .. পাশের কীটির কার্যকারিতা পরিবর্তন করুন
স্মার্টফোনগুলির আর একটি “পাওয়ার বোতাম” নেই। একে এখন সাইড কী বা সাইড বোতাম বলা হয় এবং এটি সাম্প্রতিক সময়ে আমার অন্যতম অপছন্দযুক্ত পরিবর্তন। ফোন সংস্থাগুলি লং প্রেসে তাদের স্মার্ট সহায়কদের থাকার জন্য পাওয়ার বোতামটির নামকরণ করেছে।
গুগলের জেমিনি অন্যান্য পদ্ধতিতে উপলব্ধ, এবং বিক্সবি যেভাবেই কার্যকর নয়, তাই আমি পাওয়ার মেনু অফার করার জন্য সাইড কীটির ফাংশনটি পরিবর্তন করার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি সেটিংস> উন্নত বৈশিষ্ট্য> সাইড বোতাম> লং প্রেস> পাওয়ার অফ মেনুতে গিয়ে এটি করতে পারেন।
5। লক স্ক্রিন বিজ্ঞপ্তিগুলি সামঞ্জস্য করুন
একটি ইউআই 7 আপনার লক স্ক্রিনে কীভাবে বিজ্ঞপ্তিগুলি প্রদর্শিত হবে তা পরিবর্তন করেছে। এটি ডিফল্টরূপে উপরের বাম কোণে আইকনগুলি দেখানোর জন্য সেট করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী কার্ড ভিউ থেকে একটি বড় পরিবর্তন। আমি পরবর্তী আকারে বিজ্ঞপ্তিগুলি দেখানোর জন্য অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে পছন্দ করি। এটি পরিবর্তন করতে, আপনি সেটিংস> বিজ্ঞপ্তি> লক স্ক্রিন বিজ্ঞপ্তি> কার্ডগুলিতে যেতে পারেন।
আমি লক স্ক্রিনে সংবেদনশীল বিজ্ঞপ্তি সামগ্রীও লুকিয়ে রাখি কারণ আমি চাই না যে কেউ আমার ফোনে উঠে আমার ব্যক্তিগত বার্তাগুলি দেখে। এই সেটিংটি পরিবর্তন করতে, আপনি একই লক স্ক্রিন বিজ্ঞপ্তি মেনুর অধীনে সামগ্রী লুকিয়ে রাখতে পারেন।
6। সাইন ইন বা স্যামসাং অ্যাকাউন্টে সাইন আপ করুন
আমি বিভিন্ন ফোনের মধ্যে জাগ্রত করি তবে একটি ইউআইয়ের জন্য স্যামসাং ফোনে ফিরে আসতে থাকি। স্যামসাং অ্যাকাউন্ট থাকা গ্যালাক্সি ফোনে ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার একটি বড় অংশ। স্যামসাং ওয়ালেট থেকে স্যামসাংয়ের নিজস্ব পাসওয়ার্ড ম্যানেজার পর্যন্ত আমার প্রচুর তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে।
অনেকে আরও ভাল ক্রস-ডিভাইস কার্যকারিতার জন্য গুগল পাসওয়ার্ডগুলিতে ফিরে যেতে চাইতে পারে তবে আমি এখনও স্যামসাং অ্যাকাউন্টে গ্যালাক্সি থিমগুলি (নীচে এইটিতে আরও) এবং গ্যালাক্সি স্টোর অ্যাক্সেস করতে সাইন আপ করার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি যখন একটি স্যামসাং ফোন থেকে অন্যটিতে একটি বিরামবিহীন স্থানান্তর নিয়ে যান তখন এটি আপনার উপকার করবে।
7। এই অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করুন
আমি গ্যালাক্সি স্টোর থেকে ভাল লক অ্যাপ্লিকেশন ইনস্টল করার পরামর্শ দিচ্ছি। এটি আপনার ফোনে বেশ কয়েকটি স্যামসাং-এক্সক্লুসিভ বৈশিষ্ট্যগুলি সক্ষম করে। আমি যখন গ্যালাক্সি এস 25 আল্ট্রা পর্যালোচনা করছিলাম তখন আমি এটির জন্য সেরা ব্যবহারের কেসটি পেয়েছি। এটিতে হোম আপ নামক একটি মডিউল রয়েছে যার এক হাত অপারেশন+ ফাংশন রয়েছে।
যেহেতু নতুন স্যামসাং ফ্ল্যাগশিপটি একটি বড় ফোন, তাই আমি দ্রুত সেটিংস অ্যাক্সেস করতে ডান প্রান্ত থেকে একটি সোয়াইপ সেট আপ করেছি। আপনি শর্ট সোয়াইপ এবং দীর্ঘ সোয়াইপ অঙ্গভঙ্গির মধ্যে ছয়টি শর্টকাটগুলির জন্য একই কাজ করতে পারেন এবং ভাল লক অ্যাপের মধ্যে আরও অনেক বৈশিষ্ট্য অ্যাক্সেস করতে পারেন।
8। ব্লাটওয়্যারটি আনইনস্টল করুন
স্যামসাং গ্যালাক্সি ফোনগুলি এমন অনেকগুলি অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আসে যা আপনি ব্যবহার করতে পারেন না। আগের বছরগুলির মতো নয়, আপনি এখন আনইনস্টল করতে পারেন বা কমপক্ষে মেমরি বাঁচাতে তাদের অক্ষম করতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, আমার কাছে স্যামসাং টিভি নেই এবং আমার ফোনে মাইক্রোসফ্ট কপাইলট অ্যাপটি চাই না, তাই আমি যথাক্রমে টিভি এবং কপাইলট আনইনস্টল করি। আমি যে অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশনগুলিকে অক্ষম বা আনইনস্টল করি সেগুলির মধ্যে ফেসবুক, স্যামসাং টিউটর এবং ওয়ানড্রাইভ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
9 .. হোম স্ক্রিনটি কাস্টমাইজ করুন
স্যামসাংয়ের একটি ফোনে সেরা কিছু উইজেট রয়েছে। আমি ক্যালেন্ডার উইজেটটি পছন্দ করি কারণ আমি স্বচ্ছতা সামঞ্জস্য করতে পারি। ফলস্বরূপ, এটি আরও ভাল দেখায় এবং আমার হোম স্ক্রিনের বিন্যাসটি বিরক্ত না করে কার্যকারিতা অক্ষত রাখে। আমার কাছে এটি শীর্ষে অবস্থিত তাই সবকিছু কেবল এক ঝলক দূরে, তবুও এটি কখনই মনোযোগের জন্য জিজ্ঞাসা করে না – অন্যান্য অস্বচ্ছ ক্যালেন্ডার উইজেটগুলির মতো নয়।
আমি নীচের সর্বাধিক সারিতে আরও আইকনগুলিকে সামঞ্জস্য করতে আমার আইকন গ্রিডটি 5×5 লেআউটেও পরিবর্তন করি। এগুলি কেবল একটি থাম্ব ট্যাপ দূরে। অতিরিক্তভাবে, আমি আরও আনন্দদায়ক চেহারার জন্য আমার ওয়ালপেপার রঙের টোনগুলি অ্যাপ আইকনগুলিতে প্রয়োগ করি। আপনি ওয়ালপেপার এবং স্টাইল> রঙিন প্যালেটে যেতে পারেন এবং পুরো সিস্টেমে ওয়ালপেপারের রঙ প্রয়োগ করতে এটি টগল করতে পারেন। এটি নিখুঁত নয়, এবং কিছু আইকন এখনও সমর্থিত হতে পারে না। তবে এটি মৌলিক রঙগুলির চেয়ে ভাল দেখাচ্ছে।
10। সর্বদা অন প্রদর্শন করুন
আপনি স্যামসাং ফোনগুলিতে দক্ষ প্রদর্শনগুলি পান – সেগুলি ব্যবহার করুন এবং সর্বদা প্রদর্শিত সর্বদা সহ সমস্ত কিছু সক্ষম করুন। আমি ঠিক সময়, দিন এবং তারিখের তথ্যটি ঠিক সেখানে স্ক্রিনে থাকা পছন্দ করি, যা দ্রুত নজরে পাওয়া যায়। স্যামসুং সেটিংস দেখানোর জন্য এটি ট্যাপে ডিফল্ট করে, যার অর্থ আপনাকে তথ্যের জন্য স্ক্রিনে আলতো চাপতে হবে।
আমি এটিকে আরও কার্যকরী করার জন্য সর্বদা এটি পরিবর্তন করার পরামর্শ দিচ্ছি। সেটিংস> লক স্ক্রিন এবং এওডি> সর্বদা অন ডিসপ্লে> এ যান। আপনি যদি ওয়ালপেপারটি প্রদর্শন করতে চান বা না চান তবে আপনি চয়ন করতে পারেন – আমি এটি কেবল একটি কালো স্ক্রিন প্রদর্শন করতে সেট করেছি যাতে এটি আরও ব্যাটারি নিষ্কাশন না করে।
বোনাস বিজ্ঞপ্তি প্যানেলে পরিবর্তনগুলি ফিরিয়ে দিন
স্যামসুং তার বিজ্ঞপ্তি প্যানেল নকশাকে একটি আইওএস-এর মতো ড্রয়ারে পরিবর্তন করেছে। একটি ডান সোয়াইপ ডাউন আপনাকে দ্রুত সেটিংসে অ্যাক্সেস দেয়, অন্যদিকে স্ক্রিনের বাম দিক থেকে একটি সোয়াইপ আপনাকে বিজ্ঞপ্তিগুলিতে অ্যাক্সেস দেয়। তবে, আপনি যদি আগের নকশাটি আরও ভাল পছন্দ করেন তবে আপনি এটি পরিবর্তন করতে পারেন।
আমি ভাল পুরানো দিনের মতো দ্রুত সেটিংসের অধীনে আমার বিজ্ঞপ্তিগুলি পছন্দ করি। এই নতুন ডিজাইনের উপাদানটি ফিরিয়ে আনতে, হোম স্ক্রিন> পেন্সিল আইকন> প্যানেল সেটিংস> একসাথে উপরের ডান কোণ থেকে সোয়াইপ করুন। আপনি এই মেনুতে শীর্ষ দ্রুত সেটিংস সম্পাদনা করতে পারেন।
আমার গ্যালাক্সি ফোনে আমি আরও কয়েকটি জিনিস করি এমন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা কীবোর্ডটি গুগল কীবোর্ডে পরিবর্তন করা এবং বাড়ির ড্রয়ার আইকনগুলি বর্ণানুক্রমিক ক্রমে বাছাই করা তাই নেভিগেট করা আরও সহজ। স্যামসুং ফোনগুলি বাজারে সেরা কিছু। যদিও তারা ওভার-দ্য টপ বৈশিষ্ট্যগুলির প্রতিশ্রুতি দেয় না, তারা নির্ভরযোগ্য এবং একটি ইউআইয়ের সাথে সর্বাধিক পালিশ ব্যবহারকারী ইন্টারফেস সরবরাহ করে। এই কয়েকটি সেটিংস কেবল সামঞ্জস্য করুন এবং আপনি সমস্ত সেট করেছেন। আপনার নতুন গ্যালাক্সি ফোন উপভোগ করুন!
