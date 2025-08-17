“আমিও একই নৌকায় ছিলাম”- কুলদীপ যাদব এবং অভিমন্যু ইজওয়ারানের উপর শারদুল ঠাকুর ইঞ্জিন বনাম ইন্ড সিরিজে বেঞ্চ করা হচ্ছে

শারদুল ঠাকুর বলেছিলেন যে কোনও খেলোয়াড়ের পক্ষে কোনও সিরিজ জুড়ে বসে থাকা সহজ নয়।
ভারতের অলরাউন্ডার শারদুল ঠাকুর কুলদীপ যাদব এবং অভিমন্যু ইজওয়ারান সম্পর্কে সম্প্রতি শেষ হওয়া অ্যান্ডারসন-টেন্ডুলকার ট্রফি ২০২৫ সালে বেঞ্চ করা হয়েছে তার মতামত ভাগ করেছেন।
উল্লেখযোগ্যভাবে, কিছু প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার কুলদীপকে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ফ্রন্টলাইন স্পিনার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য সমর্থন করেছিলেন; তবে অধিনায়ক শুবম্যান গিল এবং প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীর স্পিন বিভাগে স্পিন অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর এবং রবীন্দ্র জাদেজাকে নিয়ে এগিয়ে যান।
একইভাবে, ইজওয়ারান সিরিজের সময় তার টেস্টে আত্মপ্রকাশ করবে বলে আশা করা হয়েছিল; তবে সাই সুধারসান এবং করুণ নায়েরের সুযোগ পাওয়ার সাথে তিনি সমস্ত খেলায় বেঞ্চ করেছিলেন। প্রথম তিনটি খেলায় নায়ারকে বড় নক নিয়ে আসতে লড়াই করা সত্ত্বেও, ওভালে তাকে পঞ্চম টেস্টে বেছে নেওয়া হয়েছিল।
একজন খেলোয়াড় হিসাবে, আপনি প্রচুর আবেগের মধ্য দিয়ে যান: শারদুল ঠাকুর
রেভসপোর্টজকে দেওয়া একটি সাক্ষাত্কারের সময়, ঠাকুর পুরো ইংল্যান্ড সফরের সময় কুলদীপ এবং ইজওয়ারানের অবস্থান সম্পর্কে তার মতামত ভাগ করে নিয়েছিলেন। ৩৩ বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন যে তিনি অতীতেও একইরকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন, তিনি আরও যোগ করেছেন যে একজন খেলোয়াড় এই জাতীয় মুহুর্তগুলিতে প্রচুর আবেগের মধ্য দিয়ে যায়।
“কয়েকটি অনুষ্ঠানে আমি একই নৌকায়ও ছিলাম, বাইরে ছিলাম এবং আমার সম্ভাবনা দেখানোর জন্য পর্যাপ্ত গেমস পাচ্ছিলাম না। সুতরাং হ্যাঁ, একজন খেলোয়াড় হিসাবে আপনি প্রচুর আবেগের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন, এবং এটি বাইরে থাকা সহজ নয়। এক পর্যায়ে আপনি বিরক্ত বোধ করবেন এবং প্রশ্ন শুরু করবেন, ‘আমি এখানে কী করছি? আমি একটি খেলা পাচ্ছি না,” তিনি ড।
“তবে দিনের শেষে দুটি জিনিস রয়েছে, যেমন আমি আগে বলেছিলাম। প্রথমত, প্রত্যেকেই ভারতীয় পক্ষে থাকার মতো যথেষ্ট সুযোগ নেই; প্রত্যেকেই এতে একমত হবে। এবং দ্বিতীয় বিষয়টি দুর্ভাগ্যক্রমে বা সৌভাগ্যক্রমে, ভারতে প্রতিযোগিতা এত বেশি। এখানে অনেক খেলোয়াড় রয়েছে এবং তাদের মধ্যে কেবল 11 টি খেলেন, এবং তাদের মধ্যে কেবল 11 বছরের শেষে খেলেন,” তিনি যোগ করেছেন।
সিম অলরাউন্ডার আরও উল্লেখ করেছে যে কোনও খেলোয়াড়কে বুঝতে হবে যে পিচ এবং আবহাওয়ার অবস্থার কারণে পরিচালনা কখনও কখনও তাকে ফেলে দেয়। তদুপরি, এই জাতীয় প্রচারের সময় অন্যান্য সতীর্থদের সাথে একই ড্রেসিংরুমটি ভাগ করে নিতে তাদের খুশি হওয়া উচিত।
“সুতরাং, বসে বসে আমাদের বুঝতে হবে যে সম্ভবত এটিই সেরা 11 যা ম্যানেজমেন্টের দিকে তাকিয়ে আছে, এবং আপনাকে বারবার আপনার মন বলতে হবে এটি আমার খেলা ছিল না That এজন্যই আমাকে নির্বাচিত করা হয়নি, এবং সম্ভবত পিচ শর্ত বা আবহাওয়ার পরিস্থিতি অনুসারে, এটিই সেরা 11 যা আমরা দিনের জন্য ফিল্ড করতে পারি, এবং আমি কেবল এর অংশ নই”, তিনি ড।
“তবে হ্যাঁ, আমি ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া সফর করার পক্ষে যথেষ্ট ভাগ্যবান, বা আপনি যখন ভারতে খেলছেন, পাশে থাকবেন, একই ড্রেসিংরুম এবং খাবারগুলি ভাগ করে নেওয়ার জন্য অন্যান্য ছেলেদের যে খাবার রয়েছে,” তিনি যোগ করেছেন।
এদিকে, ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের সময় ঠাকুর একটি বিরক্তিকর পারফরম্যান্স দিয়েছেন। দুটি ম্যাচ খেলে তিনি তিনটি ইনিংস জুড়ে 46 রান করেছিলেন এবং মাত্র দুটি উইকেট বেছে নিয়েছিলেন। বলের সাথে খুব ব্যয়বহুল হওয়ার কারণে এবং রান রান করার লড়াইয়ের জন্য তাকে প্লে একাদশ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
ঠাকুর আসন্ন দুলিপ ট্রফি 2025-26 এর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, যেখানে তিনি পশ্চিম জোন দলের নেতৃত্ব দিতে যাচ্ছেন। ঘরোয়া টুর্নামেন্টটি ২৮ আগস্ট বেঙ্গালুরুতে শুরু হবে।
শারদুল ঠাকুর ইঞ্জি বনাম ইন্ড টেস্ট সিরিজে কয়টি উইকেট বেছে নিয়েছিলেন?
শারদুল ঠাকুর ইঞ্জি বনাম ইন্ড সিরিজের সময় দুটি খেলায় দুটি উইকেট বেছে নিয়েছিলেন।
ডুলিপ ট্রফি 2025-26-এ পশ্চিম জোনের অধিনায়ক কে?
শারদুল ঠাকুর 2025-26 ডুলিপ ট্রফিতে পশ্চিম জোনের অধিনায়ক।
ইঞ্জি বনাম আইএনডি টেস্ট সিরিজের ফলাফল কী ছিল?
পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজটি 2-2 ড্রতে শেষ হয়েছিল।
