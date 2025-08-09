আমিনের পরিকল্পনার শিক্ষকরা অনিশ্চয়তা অবিরত রাখছেন

۰۲: ۴۸ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব – নতুন স্কুল বছরের শুরুর দিকে দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া, আমিনের প্রকল্পের প্রভাষকদের একটি গ্রুপ; কুরআনিক শিক্ষক; প্রাক বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ এবং সাক্ষরতা শিক্ষাবিদরা চাকরির সুরক্ষা এবং চাকরির সুরক্ষার জন্য অপেক্ষা করছেন।
আমাদের সাংবাদিক এই ইস্যুটির আহ্বান জানিয়ে একটি বার্তা পাঠিয়েছিলেন।
নাগরিক নাগরিকের বার্তার পাঠ্য
শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা, আমরা অ্যামিন প্রকল্পের শিক্ষক, কুরআন শিক্ষক, প্রাক বিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ এবং সাক্ষরতা আন্দোলনের শিক্ষাবিদদের একটি দল, নতুন স্কুল বছরের শুরুতে শিক্ষকদের তীব্র ঘাটতি বিবেচনা করে আমরা দাবি করি যে তারা এই বাহিনীর ব্যবহারকে অ -ট্রেনিং এবং অননুমোদিত হিসাবে ত্বরান্বিত করে। এবং ন্যূনতম বেতন এবং চাকরির সুরক্ষার অভাবের সাথে অবিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা আশা করা যায় যে অবসরপ্রাপ্তদের উপস্থিতি দূর করে এবং তরুণ এবং অনানুষ্ঠানিক তরুণ বাহিনীর সক্ষমতা ব্যবহার করে, শিক্ষাগত পরিষেবার মান উন্নত করা হবে এবং এই স্তরগুলির মধ্যে আশা এবং অনুপ্রেরণার একটি তরঙ্গ। তার মনোযোগ এবং অনুসরণ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
নিউজ ইমেজিংয়ের নীতিগুলি শিখতে, “নাগরিকদের জন্য ইমেজিং প্রশিক্ষণ” দেখুন।