আমিরাত যাত্রীরা আগুন এবং বিস্ফোরণের আশঙ্কায় বিদ্যুৎ ব্যাংকের ব্যবহার নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি
আমিরাত যাত্রীরা আগুন এবং বিস্ফোরণের আশঙ্কায় বিদ্যুৎ ব্যাংকের ব্যবহার নিষেধাজ্ঞার মুখোমুখি

আমিরাতের সাথে ফ্লাইটে যাত্রীদের আগুন, বিস্ফোরণ এবং বিষাক্ত গ্যাসের বিষয়ে উদ্বেগের কারণে শীঘ্রই ফোন পাওয়ার ব্যাংক ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে।

এয়ারলাইন এই সপ্তাহে ঘোষণা করেছে যে সুরক্ষা পর্যালোচনার পরে 1 অক্টোবর থেকে নতুন সুরক্ষা ব্যবস্থাগুলি কার্যকর করা হবে – জনপ্রিয় পোর্টেবল চার্জার ডিভাইসগুলির উপর উদ্বেগ উত্থাপনের সর্বশেষতম হয়ে উঠেছে।

পাওয়ার ব্যাংকগুলি রিচার্জেবল এবং তারপরে লোকেরা বাইরে থাকলে অন্যান্য বৈদ্যুতিন ডিভাইস যেমন মোবাইল ফোন, ট্যাবলেট, ল্যাপটপ এবং ক্যামেরা চার্জ করতে পারে।

এমিরেটস গ্রাহকদের এখনও একটি পাওয়ার ব্যাংক জাহাজে বহন করার অনুমতি দেওয়া হবে, যতক্ষণ না এটিতে সক্ষমতা রেটিং সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া যায় এবং কেবল সিটের পকেটে বা সামনের সিটের নীচে একটি ব্যাগ সংরক্ষণ করা হয়, ওভারহেড স্টোরেজে নয়। ইতিমধ্যে জায়গায় একটি নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যা তাদের চেক করা লাগেজগুলিতে সংরক্ষণ করা থেকে বিরত রাখে।

তবে এয়ারলাইন সতর্ক করেছিল যে “আগুন, বিস্ফোরণ এবং বিষাক্ত গ্যাসের মুক্তির মতো বিপজ্জনক পরিণতি” ভয়ে এই ডিভাইসটি বিমানের কেবিনগুলিতে ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া হবে না।

আগুন, বিস্ফোরণ এবং বিষাক্ত গ্যাসের আশঙ্কার কারণে শীঘ্রই বিদ্যুৎ ব্যাংকগুলি বোর্ড আমিরাতের ফ্লাইটে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে

আগুন, বিস্ফোরণ এবং বিষাক্ত গ্যাসের আশঙ্কার কারণে শীঘ্রই বিদ্যুৎ ব্যাংকগুলি বোর্ড আমিরাতের ফ্লাইটে ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হবে (এপি)

এটি একটি বিবৃতিতে বলেছে: “সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গ্রাহকদের বিদ্যুৎ ব্যাংক ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি হয়েছে, যার ফলে বৃহত্তর বিমান চলাচল শিল্প জুড়ে লিথিয়াম ব্যাটারি সম্পর্কিত ঘটনাগুলির ক্রমবর্ধমান সংখ্যক ঘটনা ঘটেছে।

“নতুন বিধিগুলি বিমানটিতে চলাকালীন তাদের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে বিদ্যুৎ ব্যাংকগুলির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। কেবিনের মধ্যে অ্যাক্সেসযোগ্য স্থানে বিদ্যুৎ ব্যাংকগুলি সংরক্ষণ করা নিশ্চিত করে যে আগুনের বিরল ইভেন্টে, প্রশিক্ষিত কেবিন ক্রুরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং আগুন নিভিয়ে দিতে পারে।”

এটি পাওয়ার ব্যাংকগুলিতে ব্যবহৃত লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি যা অতিরিক্ত চার্জিং বা ক্ষতির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত গরমের ঝুঁকির কারণে বিমান সংস্থা এবং বিমান চলাচল সুরক্ষা নিয়ন্ত্রকদের মধ্যে বড় উদ্বেগ উত্থাপন করেছে।

এই পদক্ষেপটি পাওয়ার ব্যাংকের ব্যবহারে তাদের নিজস্ব বিধিনিষেধ প্রবর্তন করতে অন্যান্য ক্যারিয়ারকে ট্রিগার করতে পারে।

সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনস, ক্যাথে প্যাসিফিক এবং থাই এয়ারওয়েজের মতো চীন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া এবং সিঙ্গাপুরের বাহক সহ একাধিক এশিয়ান এয়ারলাইনস ইতিমধ্যে এটি করেছে।

বাটিক এয়ার ফ্লাইটটি মার্চ মাসে ব্যাংককে অবতরণের কয়েক মিনিটের আগে জ্বলন্ত পাওয়ার ব্যাংক থেকে ধোঁয়ায় পূর্ণ হতে শুরু করে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয়

বাটিক এয়ার ফ্লাইটটি মার্চ মাসে ব্যাংককে অবতরণের কয়েক মিনিটের আগে জ্বলন্ত পাওয়ার ব্যাংক থেকে ধোঁয়ায় পূর্ণ হতে শুরু করে, সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিডিও পোস্ট করে যাত্রীদের মধ্যে আতঙ্ক দেখা দেয় (কেন্টমোহের/টিকটোক)

১ মার্চ থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ২৮ জানুয়ারী এয়ার বুসান বিমানের আগুনের পরে অপারেটরদের জুড়ে কঠোর নিয়ম প্রয়োগ করেছে।

এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, দক্ষিণ -পশ্চিম এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের এখন তাদের পোর্টেবল চার্জার এবং ব্যাটারিগুলি সাধারণ দৃষ্টিতে ব্যবহার করতে হবে। এয়ারলাইনগুলি ২৮ শে মে থেকে একাধিক অতিরিক্ত উত্তাপের ঘটনার পরে সুরক্ষার উদ্বেগের কথা উল্লেখ করে এই নিয়মটি নিয়ে আসে।

গত বছর, প্লেনগুলিতে ওভারহিটিং লিথিয়াম ব্যাটারিগুলির একটি পাক্ষিকের তিনটি ঘটনা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন দ্বারা বিশ্বব্যাপী রেকর্ড করা হয়েছিল, 2018 সালের এক সপ্তাহের তুলনায়।

ইউকে সিভিল এভিয়েশন অথরিটি (সিএএ) পরামর্শ দেয় যে “লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারিযুক্ত পোর্টেবল ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির জন্য অতিরিক্ত ব্যাটারিগুলি 100 ডাব্লু এর ওয়াট-ঘন্টা রেটিং ছাড়িয়ে তবে 160 ডাব্লু এর বেশি নয়” ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বহনকারী লাগেজগুলিতে অনুমোদিত।

এটি যোগ করেছে: “ব্যক্তি প্রতি পৃথকভাবে সুরক্ষিত অতিরিক্ত ব্যাটারি দুটি বেশি বহন করা যেতে পারে না।”

প্রতিটি লিথিয়াম-আয়ন সেল বা ব্যাটারিও অবশ্যই “স্বতন্ত্রভাবে সুরক্ষিত থাকতে হবে যাতে শর্ট সার্কিটগুলি প্রতিরোধ করতে পারে”।

যে কোনও অতিরিক্ত ব্যাটারি চেক করা ব্যাগেজে উড়ানোর অনুমতি নেই, সিএএকে সতর্ক করে।

সিএএর ফ্লাইট অপারেশনের প্রধান গ্লেন ব্র্যাডলি বলেছিলেন: “লিথিয়াম ব্যাটারি ভ্যাপস এবং মোবাইল ফোন থেকে ক্যামেরা এবং পাওয়ার ব্যাংক পর্যন্ত সমস্ত কিছু শক্তি দেয়। যদি তারা ত্রুটিযুক্ত বা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে যায় তবে তারা তীব্র আগুনের কারণ হতে পারে যা কেবিন বা বিমানের উভয়ই নিভানোতে কঠিন।

“সঠিক হ্যান্ডলিং ঝুঁকি হ্রাস করে। লিথিয়াম ব্যাটারিগুলি আপনার ক্যারি অন ব্যাগেজে বহন করা উচিত Power পাওয়ার ব্যাংক এবং অতিরিক্ত ব্যাটারিগুলিও একটি কেবিন ব্যাগে থাকা উচিত এবং এটি সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত এবং স্ট্যান্ডবাই মোডে নয়।”

বৈদেশিক অফিসের ভ্রমণের পরামর্শ “আপনার এয়ারলাইন্সের সাথে নির্দিষ্ট ধরণের ব্যাটারিগুলির উপর বিধিনিষেধগুলি পরীক্ষা করার পরামর্শ দেয় যদি আপনি নিশ্চিত না হন যে আপনি কী বহন করতে পারেন”।

