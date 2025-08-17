আমিরিফার: যারা রাষ্ট্রপতির সমালোচনা করেন তারা আসলে নেতৃত্ব/ জাফরজাদেহকে গ্রহণ করেন না:

অনলাইনে সংবাদ সংস্থা অনুসারে, রাষ্ট্রপতি ম্যাসউড মেডিকেল তার অবস্থানগুলিতে তিনি জোর দিয়েছেন যে লোকেরা অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক বাস্তবতা যেমন শুনেছে তেমন শুনতে হবে। রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে সমস্যা প্রকাশে সততা সংকট সমাধানের অংশ। তবে প্রশ্নটি হল, সমাজ কি এ জাতীয় সততা গ্রহণ করে এবং এটিকে সরকারের দক্ষতার কাছে ছেড়ে দেয়?
আব্বাস আমিরিফার“এই সমালোচনাগুলি বেশিরভাগই রাসা এবং গাজানফাড়ির পছন্দ এবং এই চার শতাংশ প্রতিনিধিদের পছন্দের চরমপন্থায় রয়েছে,” একজন রক্ষণশীল রাজনৈতিক কর্মী বলেছেন। এই লোকেরা মানুষ নয়। সম্প্রতি এই লোকেরা অভিশংসনের বিতর্ক উত্থাপন করেছে; সরকারের সমালোচনা রয়েছে, অবশ্যই কোনও সরকার নির্দোষ নয়, তবে এই সমালোচনাগুলি অবশ্যই ন্যায্য হতে হবে।
“সরকার গত বছরে, বিশেষত যুদ্ধের সময় ভাল করেছে,” তিনি বলেছিলেন। আমার মতে, সরকার মূল বিষয়গুলিতে ভাল মন্তব্য করেছে, তবে এটি আরও স্বচ্ছ অবস্থান নেওয়া উচিত; উদাহরণস্বরূপ, জাংজুর স্ট্রেইটকে স্বচ্ছ অবস্থান পাশাপাশি আলোচনার পাশাপাশি নেওয়া উচিত।
আমিরি ফার: সরকার আলোচনার মুখে মর্যাদাপূর্ণ পদ গ্রহণের চেষ্টা করেছে।
“সরকার বেল রং এবং আজারবাইজানের ইস্যুগুলির মতো স্রোতের মুখে মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করেছে, পাশাপাশি আলোচনার আলোচনারও রয়েছে; যাতে জাতির মর্যাদাকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয় না। এটি সুপ্রিম নেতৃত্বের নির্দেশাবলী অনুসারে এইভাবে দেখানো হয়েছে,” তবে তারা নিজেরাই আলোচনার কোনও বিরোধী ছিল না। “
রাষ্ট্রপতি কীভাবে জনগণের সাথে কথা বলছেন তা উল্লেখ করে তিনি আরও যোগ করেছেন: “ন্যায্য চেহারা দিয়ে, সরকারের অভিনয় গ্রহণযোগ্য এবং সত্যই কাজ করছে এবং কাজ করছে। সম্মানিত রাষ্ট্রপতিও জনগণের সাথে সততার সাথে কথা বলেন এবং জনগণের ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করেন। এই আচরণগুলি আমার পক্ষে খুব ইতিবাচক নয়, তবে কিছু সমালোচনা করা উচিত, যেমন কিছু প্রযোজ্য,” কিছু প্রোভেনশনের বিবরণী, ” তিক্ততা বা উদ্বেগ। “
“সম্প্রদায়ের পক্ষে সৎ হওয়া খুব গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষত মিঃ মেডিকেল,” সংকট নিয়ে সরকারের দ্বন্দ্বের বিষয়ে মৌলবাদী রাজনৈতিক কর্মী বলেছিলেন। লোকেরা যখন মনে করে যে সরকার তাদের সাথে সততার সাথে আচরণ করে এবং তাদের সাথে প্রকৃত সমস্যাগুলি ভাগ করে দেয়, লোকেরা নিজেরাই সততার সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়। উদাহরণস্বরূপ, জ্বালানী এবং পেট্রোলের দামের বিষয়টি স্বচ্ছ লোকদের সাথে উত্থাপন করা উচিত এবং ব্যাখ্যা করা উচিত যে কেন কিছু ডেসিল কম হার থেকে উপকৃত হয়। “যদি সরকার ভর্তুকিগুলি সামঞ্জস্য করতে বা বাড়ানোর ইচ্ছা করে তবে স্বচ্ছতা এবং সততার কারণে লোকেরা এটি গ্রহণ করবে।”
লোকেরা আশা করে যে থেকে আড়াল না
“লোকেরা তাদের কাছ থেকে লুকিয়ে থাকার কোনও কিছুই আশা করে না,” তিনি বলেছিলেন। “যদি কিছু গোষ্ঠী উন্নয়ন এবং পরিষেবার পথে কাজ করে তবে তাদের অবশ্যই জনগণের সাথে স্পষ্টভাবে পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত এবং সম্প্রদায়ের সমর্থন পাওয়ার জন্য তাদের সাথে সততার সাথে আচরণ করা উচিত।”
আমিরি সুদূর রাষ্ট্রপতির সমালোচনা সম্পর্কে বলেছিলেন: “কারণ কিছুই নেই, তারা উপহাস করা হয় এবং তারা যেভাবে কথা বলে।” যদিও পূর্ববর্তী সরকারগুলি খুব কঠিন ছিল, উদাহরণস্বরূপ, মিঃ রাইসির সরকার আপত্তি পূর্ণ ছিল, তিনি সঠিকভাবে কথা বলতে পারেননি এবং এমনকি তিনি ভাল অবস্থানও নিতে পারেননি; তার পুত্র -বেলা তার স্ত্রীর উপর দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিল। তবে যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয় তা হ’ল কেন কিছু লোক সেই সময়ে নীরব ছিল, তবে মিঃ মেডিকেল এখন মানুষের সাথে সততার সাথে কথা বলছেন। মিঃ মেডজিয়া ধর্মীয় বিষয়ে সাবলীল এবং আঘা বারবার তাকে বিজ্ঞানী হিসাবে মনোনীত করেছেন। এই নেতাদের গ্রহণ করে না; হার্ড -লাইনাররা বলছে প্রাচীরটি শুনতে দেয়ালটি আসলে আঘাকে প্রশ্ন করে।
“সমস্ত সমস্যা এবং ঝামেলা সত্ত্বেও, মিঃ মেডিকেল চব্বিশ ঘন্টা কাজ করে এবং দেশের সমস্যাগুলি পরিচালনা করে,” তিনি বলেছিলেন। তাঁর কঠোর পরিশ্রম জনগণের সমর্থনের দাবিদার। “এটি এমন একটি বিষয় যা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং এটি উপেক্ষা করা উচিত নয়।”
জাফরজাদেহ: দুর্ভাগ্যক্রমে, এটি এমন একটি বর্ণালীতে জড়িত যা নির্বাচনের ব্যর্থতা মোটেও গ্রহণ করে না
এক্ষেত্রে মাজলিসের সদস্য গোলাম আলী জাফরজাদেহ আয়মান আবাদি নিউজ অনলাইনকে চিকিত্সকদের সাম্প্রতিক সমালোচনা সম্পর্কে বলেছেন: “মিঃ মেডিকেল মানুষকে মিথ্যা বলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন; এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সমালোচনা করা লোকেরা কী ছিল? তারা মিঃ মেডিকেল মিথ্যা বলে আশা করছেন?
তিনি আরও যোগ করেছেন: “মিঃ মেডিকেল সম্প্রদায়ের বাস্তবতা বলেছিলেন, তবে মূল কথাটি হ’ল আমরা দুর্ভাগ্যক্রমে এমন একটি বর্ণালীতে জড়িত যা নির্বাচনের ব্যর্থতা মোটেও গ্রহণ করে না।”
জাফরজাদেহ আয়মান আবাদি যারা রাষ্ট্রপতির সমালোচনা করেছেন তাদের সম্পর্কে বলেছিলেন: “সংসদে যা ঘটে বা সংসদের বাইরে যে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে তা হ’ল নির্বাচনের ব্যর্থতা থেকে উদ্ভূত বিশ্বাস।” এই বিষয়গুলি মিঃ জালিলির পরাজয়ের দিকে পরিচালিত করেছে। তারা এই চরমপন্থীদের সাথে ব্যর্থ হয়েছিল। আমি আশা করি যে এই লোকেরা একবার রাজনৈতিক পরিপক্কতায় আসবে এবং এই ব্যর্থতাগুলি মেনে নিতে সক্ষম হবে। পরের দিন ঠিক যেদিন তারা ব্যর্থ হয়েছিল সেদিন তারা মোকাবেলা করার জন্য অন্য একটি সরঞ্জাম ব্যবহার করে।
মিঃ মেডিকেল সোসাইটি সম্প্রদায়ের সাথে কথা বলেছেন
তিনি আরও যোগ করেছেন: “মিঃ মেডিসিন সম্প্রদায়ের বিষয়ে কথা বলছেন; মিঃ মেডিসিন যুদ্ধের যুক্তি ব্যবহার করেছিলেন। মিঃ চিকিত্সকরা কখন আমাদের যে কোনও সমস্যার সাথে আপস করা দরকার?
শেষে, জাফরজাদেহ আয়মান আবাদি বলেছিলেন: “আমাদের মিঃ মেডিকেল আশা করা উচিত নয়, তারা খুব সৎ, তারা কোনও জটিল ব্যক্তি নয়।” তাঁর সর্বোচ্চ নেতার সহানুভূতি এবং পরিকল্পনার সাথে তারা তা করেছে; মিঃ মেডিকেলকে সহায়তা করা উচিত এবং এটি খুব বেশি কঠিন হওয়া উচিত নয়। তিনি তাদের রাষ্ট্রপতির প্রথম দফা; আপনি কি মনে করেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি খুব ভাল ছিলেন? তারা প্রতিদিন একটি ফাঁক দেয়।
