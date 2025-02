আমি অত্যন্ত প্রতিযোগিতামূলক – আমি কীভাবে এটি একটি সমস্যা হতে বাধা রাখি তা এখানে

উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রকাশিত মতামতগুলি তাদের নিজস্ব।

আমি প্রতিযোগিতামূলক, এবং আমি হারাতে ঘৃণা করি। যখন আমার মনে হয় কেউ আমার চেয়ে ভাল কিছু হতে চলেছে, এটি আমার ভিতরে কোথাও একটি স্যুইচ ফ্লিপ করে এবং আমাকে ওভারড্রাইভে রাখে।

আমার ফিউচারফান্ডে আমি যে কাজটি করি তার মধ্যে এটি সীমাবদ্ধ নয়, আমার বিনামূল্যে তহবিল সংগ্রহ প্ল্যাটফর্ম কে -12 স্কুল গ্রুপগুলির জন্য। আমি সেরা অ্যাথলেট, কোচ, পারিবারিক ম্যান এবং সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই যা আমি হতে পারি। এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, এটি কাজ করে। এটি আমাকে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য প্রচেষ্টা করতে এবং খুব আরামদায়ক এবং স্থির হওয়ার পরিবর্তে নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানাতে অনুপ্রাণিত করে।

তবে একই প্রবণতা যা আমাকে এই বিষয়গুলিতে দক্ষতা অর্জন করতে পরিচালিত করে তা কখনও কখনও বিপরীতমুখী হয়ে উঠতে পারে। আমার হারানোর অপছন্দ আসলে এতটাই শক্তিশালী যে আমি প্রায়শই বোর্ড গেম খেলতে ঘৃণা করি। আপনি যেমন কল্পনা করতে পারেন, আমি যদি এটি না রাখি তবে এটি ফ্যামিলি গেমের রাতে সত্যিই একটি দাম্পার রাখতে পারে।

প্রযুক্তিতে প্রচুর লোক এরকম কারণ এটি একটি প্রতিযোগিতামূলক আড়াআড়ি। Maybe it’s the same for you: anything you do, you have to do 100% — and because you put 100% of yourself into something, it’s almost impossible for your success or failure not to feel like a reflection of who you are. আমার মতো আপনারও একটি ব্র্যান্ড রয়েছে এবং সেই ব্র্যান্ডটি হ’ল: আপনি যখন কিছু করেন, আপনি সফল হবেন।

কৌশলটি হ’ল আপনার প্রতিযোগিতার ধারণাটি সুস্থ রাখা যাতে এটি আপনার পথে যাওয়ার পরিবর্তে আপনার কাজ এবং ব্যক্তিগত লক্ষ্যগুলি পরিবেশন করে। আমি কীভাবে এটি করি তা এখানে – এবং আপনি কীভাবে পারেন।

আপনি প্রতিযোগিতায় যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানান তা একটি পছন্দ

সবাই একইভাবে প্রতিযোগিতায় সাড়া দেয় না। লোকেরা যখন নিজের জন্য তাদের লক্ষ্য নিয়ে অন্য কেউ সফল হওয়ার সাক্ষী হয় তখন দুটি দলের মধ্যে একটিতে পড়ে যায়।

প্রথম গোষ্ঠী তারা অন্যদের মধ্যে যে সাফল্য দেখছে তা নাশকতার চেষ্টা করে। তারা জিজ্ঞাসা করে যে তারা কীভাবে তাদের প্রতিযোগিতার খ্যাতি পরিবর্তন করতে পারে যাতে এটি নেতিবাচক হয়। এটি আপনি ধরে নিতে পারেন তার চেয়ে বেশি সাধারণভাবে গৃহীত। আমরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট স্মিয়ার প্রচার চালাচ্ছেন এমন ব্র্যান্ডগুলির দিকে নজর রাখি, তবে প্রচুর সংস্থাগুলি প্রেস রিলিজগুলি লেখার সাথে পালিয়ে যায় যা তাদের পণ্য বা পরিষেবাদি তাদের বৃহত্তম প্রতিযোগীদের সাথে তুলনা করে।

দ্বিতীয় গোষ্ঠী নিজেদের উন্নতি করার চেষ্টা করে যাতে তারা অন্যদের যে সাফল্য দেখছে তা মেলে এবং ছাড়িয়ে যেতে পারে। তারা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপর জোরালো কাস্ট করার পরিবর্তে নিজেকে আরও উন্নত করতে অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠে। এই পদ্ধতির আরও অনেক কাজের মতো অনুভব করতে পারে তবে আমি খুঁজে পেয়েছি যে এটি প্রায়শই আরও বেশি পুরষ্কারজনক।

প্রথম গোষ্ঠীর পদ্ধতির প্রথমে কাজ করতে পারে – তবে সুস্পষ্ট ঝুঁকি রয়েছে। Not only can this blow back on you if you’re too heavy-handed, but it can also provoke your rivals and motivate them to work harder against you than they normally would have. তবে সবচেয়ে বড় সমস্যাটি হ’ল অন্যের প্রতি মনোনিবেশ করা আপনার দক্ষতার উন্নতি করতে কিছুই করে না।

দ্বিতীয় গোষ্ঠীর পদ্ধতির জন্য আপনাকে নিজের এবং আপনার দলের সাথে আপনার শক্তি এবং দুর্বলতা সম্পর্কে অবিচ্ছিন্নভাবে সৎ হওয়া প্রয়োজন, যা প্রথমে চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। তবে এটি লভ্যাংশও প্রদান করে। সর্বাধিক লাভের জন্য আপনার সময় এবং প্রচেষ্টা কোথায় বিনিয়োগ করবেন তা আপনি শিখুন। আপনি আপনার ভুলের জন্য অন্যকে দোষারোপ করার সম্ভাবনা কম এবং কম সম্ভাবনা হয়ে উঠুন এবং আপনি যা করছেন তাতে আপনি যে সেরা হতে পারেন তার সেরা হয়ে উঠতে পারেন।

বনাম হারাতে ঘৃণা করতে চাই

একবার আপনি নিজের প্রতিযোগীদের ছিঁড়ে ফেলার পরিবর্তে নিজেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য বেছে নেওয়ার পরে, পরবর্তী প্রশ্নটি কীভাবে এটি করা যায়। এটি সম্পর্কে ভাবার একটি উপায় এখানে যা আমাকে সর্বদা সহায়তা করে:

এটি কেবল জিততে চাওয়ার কথা নয়; এটি হারাতে ঘৃণা করার বিষয়ে। আপনি যদি আমার মতো কিছু হন তবে হারানোর হতাশা সাধারণত জয়ের আনন্দের চেয়ে আপনার পক্ষে শক্তিশালী।

এটি আপনাকে অনিবার্যভাবে ঘটলে সেই অনুষ্ঠানগুলিতে ঘা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার অনুমতি দেয় না – আপনি পারিবারিক গেমের রাতটি নষ্ট করতে চান না। But making it a priority to avoid unfavorable outcomes is often helpful because it makes you more likely to fix the kinds of things that people might let slide if they’re too focused on their wins.

ফিউচারফান্ডের অন্যতম প্রধান প্রতিযোগী শেষ পর্যন্ত ব্যবসায়ের বাইরে চলে যায় কারণ তাদের সমর্থন দলটি নিয়মিতভাবে লোকদের কাছে ফিরে আসতে কয়েক সপ্তাহ সময় নেয়। এই সমস্যাটি সংশোধন করা সহজ হত তবে তারা এটিকে তাদের অ্যাকিলিস হিল হতে দেয়। যদিও এটি তাদের ঠিক করার পক্ষে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি, তবে এটি তাদের ব্যবহারকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

সুতরাং আমরা স্থির করেছিলাম যে আমাদের অ-আলোচনাযোগ্যগুলির মধ্যে একটি হ’ল যুক্তিসঙ্গত সময়ে-কয়েক ঘন্টা বা তারও কম সময় ধরে সমর্থন টিকিটের উত্তর দেওয়া। এটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করা সহজ ছিল, তবে এটি আমাদের সাফল্যের উপর গভীরভাবে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

আপনার প্রারম্ভের প্রসঙ্গে এটি সম্পর্কে চিন্তা করুন। প্রতিযোগিতামূলক থাকার অর্থ আপনার জয় উদযাপন করা, তবে উন্নতির জন্য কোথায় জায়গা আছে সে সম্পর্কে নিজেকে আত্মতুষ্ট হতে দেয় না।

আপনি কী বিজয়ী তা নির্ধারণ করুন

অবশেষে, আপনার জয়ের পরিমাণ নির্ধারণ এবং স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আপনার একটি স্বাস্থ্যকর উপায় প্রয়োজন। এটি কঠিন হতে পারে কারণ ব্যবসায়ে, কে জিতছে তা সর্বদা পরিষ্কার নয়। এমন কোনও সার্বজনীন গোলপোস্ট নেই যা প্রত্যেকে দেখতে পারে।

আমার নিয়মটি এখানে: আপনি যখন অন্যকে এটি না করার পরিবর্তে সাফল্য দেখতে কেমন তা সিদ্ধান্ত নেন তখন প্রতিযোগিতা সুস্থ থাকে। Measure your progress by how far you’ve come in relation to the goals you’ve set instead of letting your competitors control the narrative and always being one step behind them.

সাফল্য, আমার কাছে, আমার আগের দিনটির চেয়ে কিছুটা ভাল হওয়া সম্পর্কে। আপনি যখন কোনও স্টার্টআপে থাকেন, আপনার পণ্যটি প্রথমে নিখুঁত হবে না – বা সম্ভবত কখনও। তবে আপনি এটি নিশ্চিত করার জন্য কাজ করছেন যে এটি গত মাসের চেয়ে আজকের চেয়ে ভাল – বা গত সপ্তাহে বা গতকাল। এইভাবে, আপনি কমপক্ষে নিশ্চিত করতে পারেন যে আপনি সঠিক দিকে যাচ্ছেন।

আপনি যদি আপনার মিশনটি সাবধানতার সাথে বেছে নিয়েছেন তবে এই ধরণের অগ্রগতি অন্য কোনও সংস্থা যা করছে তার চেয়ে সাফল্যের জন্য আরও ভাল মানদণ্ডে পরিণত হয়।