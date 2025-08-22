‘আমি অবশেষে মনে করি আমি প্রায় নিজের কাছে ফিরে এসেছি’

2022 সালের মার্চ মাসে, পাওলা গুকিয়ান ঝরনার সময় তার ডান হাতের নীচে একটি গলদা পেয়েছিলেন। তিনি তার জিপির সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করার জন্য যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ছিলেন, তবে পরীক্ষায় তাকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই।
যাইহোক, গলদটি দূরে যায় নি, এবং তিনি আরও পরিবর্তনগুলি অনুভব করেছিলেন এবং আট মাস পরে আবার ওষুধের সাথে কথা বলেছিলেন, কারণ কেবল সেখানে গলদটি এখনও ছিল না, তবে তার ডান স্তনটি বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছিল।
“এই মুহুর্তে, আমি কিছুটা উদ্বিগ্ন হতে শুরু করেছিলাম এবং জোর দিয়েছিলাম যে আমার ডাক্তার আমাকে একটি ম্যামোগ্রামের জন্য পাঠান,” তিনি বলে। “আমি এটির জন্য একটি রেফারেল পেয়েছি এবং ২৯ শে ডিসেম্বর ডাবলিনের সেন্ট জেমস হাসপাতালে গিয়েছিলাম – তবে আমার পরীক্ষা করার পরে আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার এক সপ্তাহ পরে একটি ট্রিপল মূল্যায়নের জন্য ফিরে আসা উচিত। আমি প্রাথমিকভাবে বেশ বিরক্ত হয়েছিলাম যে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য সেখানে সমস্ত পথ চালিত করেছিলাম, তবে আমার কনফিডেন্সটি ভেঙে পড়তে শুরু করেছিল।”
হাসপাতালে ফিরে আসার সময়, তিনি একটি বায়োপসি করেছিলেন। “আমি অশ্রু প্রবাহিত করে বিছানায় শুয়ে ছিলাম। দলটি এতটা সহানুভূতিশীল এবং যত্নশীল ছিল, তবে তা ভয়াবহ ছিল।
“আমার মনে আছে আমার স্বামীর কাছে বেরিয়ে আসা, মনে হচ্ছে আমি যুদ্ধের অঞ্চল থেকে বেরিয়ে এসেছি।”
যখন দুই কিশোরী মেয়ের মা ফলো-আপ সভায় ফলাফল পেয়েছিলেন, তখন তার সবচেয়ে খারাপ ভয় নিশ্চিত হয়ে গেছে।
“আমি জানতাম যে মুহুর্তে একজন স্তন যত্ন নার্স সেই ঘরে এসেছিলেন যেখানে আমি পরামর্শদাতার সাথে দেখা করছিলাম যে আমার ক্যান্সার হয়েছিল,” সে বলে। “আমাকে বলা হয়েছিল যে আমার একটি আক্রমণাত্মক ড क्ट াল কার্সিনোমা ছিল এবং আমার কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি এবং একটি মাস্টেকটমি প্রয়োজন হবে।
“এটি গ্রহণ করা এত কঠিন ছিল। আমি চিৎকার করেছিলাম, তবে আমার চিন্তাভাবনাগুলি আমার মেয়েদের সম্পর্কে ছিল, রবিন এবং লোটি। এছাড়াও, আমি স্কুলের প্রথম বছরগুলি চালানোর পরে, আমি কীভাবে ব্যবসা চালিয়ে যাব তা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন ছিলাম। আমি নিজের কথা ভাবছিলাম না বা আমি মোটেও কী করব।
“আশ্চর্যের বিষয় হল, আমার দীর্ঘ চুল হারাতে আমি আরও উদ্বিগ্ন ছিলাম, যা আমার পরিচয় ছিল, আমার স্তনের চেয়ে আমার পরিচয় ছিল – আমি অনুমান করি আপনি যখন এই জাতীয় সংবাদ শুনেন তখন আপনি কেবল সোজা ভাবেন না। আমার কাছে যা ঘটেছিল তার উপর আমার কোনও নিয়ন্ত্রণ ছিল না।”
তিনি কেমোথেরাপির একটি 12-সপ্তাহের প্রোগ্রাম শুরু করেছিলেন, তার পরে মাস্টেকটমি, যা হঠাৎ করেই বাস্তবে পরিণত হয়েছিল যখন সে অস্ত্রোপচারের মুখোমুখি হয়েছিল।
“সার্জারির দিকে যাওয়ার সপ্তাহে, আমি এটি করতে চাইনি এবং খুব খারাপ জায়গায় গিয়েছিলাম। তবে আমি হাসপাতালে উঠলাম, এবং যখন আমি বিছানায় শুয়ে ছিলাম, ভিতরে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম, তখন আমি কেবল কাঁদতে থামাতে পারিনি।
“অ্যানাস্থেসিস্ট, যিনি একজন সুন্দরী মানুষ ছিলেন, এসে বিছানায় বসে আমাকে বলেছিলেন যে আমাকে চেষ্টা করতে হবে এবং শিথিল করতে হবে এবং অপারেশনের জন্য শান্ত থাকতে হবে।
“তারপরে আমার সার্জন এসে বললেন, ‘আপনি অস্ত্রোপচারে যাবেন এবং আপনি আপনার স্তন ছাড়াই এ থেকে বেরিয়ে আসবেন, তবে আপনি ক্যান্সার ছাড়াইও বেরিয়ে আসবেন’ This এটি আমাকে সত্যই শান্ত করতে সহায়তা করেছিল।
“তবে, থিয়েটারে যাওয়ার পথে আমি আবার ভেঙে পড়লাম, ট্রলিতে নিঃশব্দে কাঁদছিলাম, এতটাই সুন্দরী নার্স বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে শুরু করতে যাচ্ছেন।
“আমি যখন সেখানে উঠলাম তখন আমার মনে আছে দলকে বলেছিলাম যে আমার মাথা জানত যে আমাকে এটি করতে হবে, তবে আমার হৃদয় এখনও ধরা পড়েনি।”
তিনি চিন্তিত ছিলেন যে তিনি নিজেকে অস্ত্রোপচারের পরে দেখার সাহস জাগাতে পারেন কিনা: “তবে আমি যখন আশেপাশে এসেছি, (আমার বুক) উন্মোচিত হয়েছিল, এবং এটিই আমার জন্য তারা সবচেয়ে ভাল কাজ করতে পারত। সেখানে একটি দীর্ঘ, পাতলা দাগ ছিল, এবং আমার স্তনটি চলে গিয়েছিল, তবে বিল্ড আপটি অবশ্যই বাস্তবতার চেয়ে ভয়ঙ্কর ছিল।”
অপারেশনের পরে, তার পুনরুদ্ধারের একটি সময় ছিল এবং তারপরে, 2023 সালের সেপ্টেম্বরে রেডিওথেরাপি শুরু হয়, তারপরে ইমিউনোথেরাপি হয়। চিকিত্সা শেষ করার প্রায় এক বছর পরে, তার স্তন পুনর্গঠন হয়েছিল এবং বলেছেন যে তিনি এখন অবশেষে নিজের মতো বোধ করতে শুরু করেছেন।
“পুনর্গঠনের আগে, প্রতিবার আমি আয়নায় তাকানোর সময় আমাকে আমার ক্যান্সারের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল,” সে বলে। “একবার আমি এটি শেষ করার পরে, আমি বলেছিলাম যে এটি ছিল, আমার আর কোনও অস্ত্রোপচার করা হয়নি। আমি নিজেকে বলেছিলাম যে আমি আবার অসুস্থ হব না, এবং আমি আমার নাতি -নাতনিদের দেখতে বেঁচে থাকব – তাই আমি এটি প্রকাশ করছি এবং অধ্যায়টি বন্ধ করছি।
“এখন অবশেষে আমি মনে করি আমি প্রায় নিজের কাছে ফিরে এসেছি। গত মাসে বা তার মধ্যে আমি আমার শক্তি ফিরে আসতে অনুভব করতে পারি এবং মেনোপজ (অস্ত্রোপচারের দ্বারা প্ররোচিত) বাদে আমি ভাল করছি। আমার যাত্রা – পরিবার, বন্ধুবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসেবা জুড়ে প্রত্যেকের কাছ থেকে আমার অনেক সমর্থন ছিল।”
তিনি “স্তন এবং বগিতে অনিয়ম” চেক করার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে চান, তাত্ক্ষণিকভাবে চিকিত্সার পরামর্শ চাইতে এবং প্রথম নির্ণয়ের সাথে সন্তুষ্ট না হলে, ম্যামোগ্রামের জন্য চাপ দিন বা দ্বিতীয় মতামত পান।
“যে কোনও মহিলা যে কোনও মহিলাকে গলদ দিয়ে উপস্থাপন করেন, তিনি ঝুঁকিপূর্ণ বন্ধনীতে ফিট করে কিনা তা নির্বিশেষে একটি ম্যামোগ্রাম থাকা উচিত। আমি জানি লোকেরা বলবে যে এটি সরবরাহ করা আর্থিকভাবে কার্যকর নয়, তবে যদি আমাকে আগে স্ক্যান করা হত তবে আমার নিজের বেস্টের প্রয়োজন হতে পারে।
গাকিয়ান স্তন ক্যান্সার আয়ারল্যান্ডের কাজকে সমর্থন করছেন Cop সেপ্টেম্বর লিওপার্ডস্টাউনে, কো ডাবলিনে খুব গোলাপী দৌড়ে অংশ নিয়ে: “আমি দৌড়ে যাব না, তবে আমার খুব সুন্দরী মহিলাদের সাথে আমার খুব সুন্দর দল যারা আমার দ্বারা আটকে গিয়েছিল তাদের সাথে হাঁটব – এবং অন্যকেও অংশ নেওয়ার বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য উত্সাহিত করবে।”
৪৫ বছর বয়সী লেইট্রিম মহিলা আবার তার পায়ে ফিরে এসেছেন, তবে তারা বলেছেন যে, তাদের দেহে পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পাশাপাশি, যদি কেউ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় তবে তাদের দেওয়া সমস্ত সমর্থন গ্রহণ করা উচিত এবং অফারটিতে দুর্দান্ত যত্ন নেওয়া উচিত।
“আমি আশা করি আমি ফিরে যেতে পারি এবং কেবল নিজেকে আলিঙ্গন করতে পারি এবং বলতে পারি যে এটি ঠিক হয়ে যাবে,” সে বলে। “আপনি ভাবেন যে আপনি আর কখনও ঠিক থাকবেন না এবং আপনি আগে ছিলেন না But তবে জীবন বদলে যাবে এবং আপনি আলাদা হবেন, আপনি আরও শক্তিশালী হবেন।”
স্তন ক্যান্সার আয়ারল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আইলিং হারলি বলেছেন, স্তন ক্যান্সার সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
“আমি দৃ strongly ়ভাবে বিশ্বাস করি যে গবেষণা এবং সচেতনতা হ’ল স্তন ক্যান্সারে থেকে শূন্য মৃত্যুর দিকে পরিচালিত করবে,” তিনি বলেছেন। “একটি স্তন ক্যান্সার নির্ণয়ের বিষয়ে চিন্তাভাবনা বহন করে না, তবে স্তন ক্যান্সার আয়ারল্যান্ডে আমরা কেবল এটিই ভাবি। আমাদের নিশ্চিত করা দরকার যে আমরা সঠিক গবেষণাটি সুপারচার্জ করছি এবং গবেষণার আউটপুট বাড়িয়ে তুলছি।”
খুব গোলাপী রান সম্পর্কে কথা বলতে গিয়ে হারলি বলেছেন যে যারা অংশ নেন তাদের প্রত্যেকেই একটি পার্থক্য আনবে: “প্রতিটি খুব গোলাপী টি-শার্ট পরা এবং নেওয়া প্রতিটি পদক্ষেপ আমাদের এটিকে সবার জন্য চিকিত্সাযোগ্য অসুস্থতা তৈরির লক্ষ্যে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে আসে এবং ভবিষ্যতকে স্তন ক্যান্সার থেকে পুরোপুরি মুক্ত করার জন্য।”
সাতজন মহিলার মধ্যে একজন তাদের জীবদ্দশায় স্তন ক্যান্সার বিকাশ করবেন।
738 জন পুরুষের মধ্যে একজন স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হবে।
প্রতি 29 সেকেন্ডে, বিশ্বের কেউ স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়।
প্রতি বছর আয়ারল্যান্ডে স্তন ক্যান্সারের ৩,7০০ টি নতুন কেস নির্ণয় করা হয়।
23% মহিলা 20 থেকে 50 বছর বয়সের মধ্যে নির্ণয় করা হয়।
34% মহিলা 50 থেকে 69 বছর বয়সের মধ্যে নির্ণয় করা হয়।
36% মহিলা 70 বছর বয়সে নির্ণয় করা হয়।
স্তন ক্যান্সারের মাত্র 5% থেকে 10% ক্ষেত্রে বংশগত।
- খুব গোলাপী দৌড়ের জন্য যোগদানের জন্য, খুব পিঙ্ক্রুন.আইইতে নিবন্ধন করুন – অংশগ্রহণকারীরা চালাতে, জগ বা এমনকি বন্ধু, পরিবার, সম্প্রদায় বা তাদের নিজের সাথে ঘুরে বেড়াতে পারে।
- শনিবার, September সেপ্টেম্বর শনিবার ডাবলিন ইভেন্টটি দুপুর ১২ টায় চিতাবাঘের রেসকোর্স থেকে শুরু হয়।
- কর্কে, ইভেন্টটি রবিবার, September সেপ্টেম্বর রবিবার, মুনস্টার টেকনোলজিকাল ইউনিভার্সিটি, বিশপস্টাউন, কর্কে শুরু হবে।
- কিলকেনি ইভেন্টটি 14 সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুর বারোটায় ক্যাসেল পার্কে অনুষ্ঠিত হয়।
- আরও তথ্যের জন্য, দেখুন ব্রেস্টক্যান্সেরিরল্যান্ড ডটকম