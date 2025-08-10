আমি অ্যাপল, সনি, বোস এবং সোনোসের সেরা হেডফোনগুলির তুলনা করেছি: এয়ারপডস ম্যাক্স কীভাবে জিতেছে তা এখানে

বিগত কয়েক বছরে, বোস, সনি, সোনোস এবং বিটস একে অপর এবং অ্যাপলের সাথে প্রতিযোগিতা করার জন্য প্রিমিয়াম হেডফোন প্রকাশ করেছে এয়ারপডস সর্বোচ্চ।
আমি এয়ারপডস ম্যাক্সের শীর্ষ প্রতিযোগীদের সমস্ত পরেছি এবং তারা প্রত্যেকে বিভিন্ন বিভাগে এক্সেল করে। তবে এই লড়াইয়ে একটি বয়স্ক কুকুরের জন্য, এয়ারপডস সর্বোচ্চ এখনও লাথি মারছে। তাদের 2020 প্রকাশের পরে (এবং 2024 পুনরায় প্রকাশ), ম্যাক্স নতুন রঙ, একটি ইউএসবি-সি পোর্ট এবং ইউএসবি-সি এর মাধ্যমে লসলেস অডিওর জন্য সমর্থনকে বাদ দিয়ে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য সফ্টওয়্যার বা হার্ডওয়্যার আপডেট পান নি।
সুতরাং, পাঁচ বছর পরে, এই শরত্কালে সম্ভাব্য উত্তরসূরির পটভূমিতে সেট করা, এয়ারপডস সর্বোচ্চ কি এখনও কেনা মূল্যবান? বাজারে সেরা হেডফোনগুলি পরীক্ষা করার পরে, এখানে আমার কেনার পরামর্শ।
ভাল: ডিজাইন, ডিভাইস আন্তঃব্যবহারযোগ্যতা এবং দুর্দান্ত শব্দ
একটি জিনিস নির্বিচারে: এয়ারপডস ম্যাক্স হেডফোনগুলির একটি সুন্দর জুটি। এগুলি সহজ, মসৃণ এবং প্রায়শই অনুকরণ করা হয় – তবুও কখনও প্রতিলিপি করা হয়নি। স্টেইনলেস স্টিলের অ্যাকসেন্টগুলি এটিকে একটি উন্নত চেহারা দেয় না, কোনও লোগো বা ব্র্যান্ডিং এগুলিকে পরিশীলিত করে তোলে না এবং ডিজিটাল ক্রাউনটি সফলভাবে একাধিক বোতাম প্রতিস্থাপন করে যা একে অপরের সাথে বিভ্রান্ত হতে পারে।
নকশা বিভাগে, সোনোস এস ম্যাক্সের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এগুলি পরিষ্কার লাইন, একটি সাধারণ নকশা, ধাতব অ্যাকসেন্ট এবং অপসারণযোগ্য চৌম্বকীয় কানের প্যাড দ্বারাও সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তবে পাতলা কানের কানে এবং একটি হালকা বিল্ড রয়েছে। একইভাবে কার্যকরী সামগ্রী কী সহ ডিজিটাল ক্রাউনটিতে তাদের নিজস্ব টেক বৈশিষ্ট্যটি রয়েছে তবে এটি কানের কাপে একটি সহজ-পৌঁছনো স্পটে রাখা হয়েছে।
বর্ধিত স্থায়িত্বের জন্য বোসের শান্ত কমফোর্ট আল্ট্রা স্পোর্ট অ্যালুমিনিয়াম ইয়োকস, তবে বেশিরভাগ হেডফোনটি প্লাস্টিকের তৈরি। একইভাবে, সোনির এক্সএম 6 বেশিরভাগ প্লাস্টিকের সাথে নির্মিত – যদিও এটি অত্যন্ত টেকসই এমন উপকরণ সহ।
অ্যাপল ব্যবহারকারীদের জন্য, এয়ারপডস ম্যাক্স হ’ল আপনার আইফোন, আইপ্যাড, ম্যাক বা অ্যাপল টিভির সাথে তাদের স্বয়ংক্রিয় জুটি করার জন্য ধন্যবাদ ওভার-ইয়ার হেডফোন বিকল্প। এমনকি তারা তাদের পঞ্চম জন্মদিনের কাছাকাছি থাকাকালীন, এয়ারপডস ম্যাক্স এখনও আজকের মান অনুসারে অবিশ্বাস্য শোনায়। অ্যাপলের ব্যক্তিগতকৃত স্থানিক অডিও সুন্দরভাবে কাজ করে, একটি বৃহত্তর সাউন্ডস্টেজ তৈরি করে যা খুব বেশি কম্পিউটারাইজড শোনায় না।
স্থানিক অডিও বিভাগে, সোনোস এস এবং বিটস স্টুডিও প্রো মারাত্মক প্রতিযোগী, একই জাতীয় স্থানিক শ্রবণ অভিজ্ঞতা সরবরাহ করে।
সক্রিয় শব্দ বাতিল (এএনসি) এর জন্য আটটি মাইক্রোফোন সহ তাদের পারফরম্যান্সের কারণে এয়ারপডস ম্যাক্সের দুর্দান্ত শব্দ-বাতিল করার ক্ষমতা রয়েছে। সোনোস টেক্কা পরিবেশগত আওয়াজ বাতিল করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চের পাশাপাশি পারফর্ম করে, তবে বোসের শান্ত কমফোর্ট আল্ট্রা এবং সোনির ডাব্লুএইচ -1000 এক্সএম 6 এএনসির রাজা।
যাইহোক, এমনকি পাঁচ বছর পরেও, এয়ারপডস ম্যাক্স এখনও তাদের প্রতিযোগীদের স্বচ্ছতার মোডগুলিতে একটি পা রাখে। অ্যাপলের স্বচ্ছতা মোড হ’ল পরিষ্কার, সর্বাধিক স্বচ্ছ এবং সর্বাধিক প্রাকৃতিক-সাউন্ডিং।
অ্যাপল হেডফোনগুলির জাল কানের প্যাডগুলি, অন্য ব্র্যান্ডগুলির চেয়ে আলাদা, তারাও ভালভাবে ধরেছে। তারা কঠোর না হয়ে দৃ firm ়, নিমজ্জনের জন্য আপনার কানের চারপাশে একটি শক্ত এখনও আরামদায়ক সিল সরবরাহ করে। কানের প্যাডগুলিতে পলিউরেথেন চামড়ার অভাব একই সাথে তাদের ব্যয় এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা যুক্ত করে।
আমার সহকর্মী, জেডডনেটের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কেরি ওয়ান বলেছেন, ম্যাক্সের জাল কানের প্যাডগুলি তাদের সম্পর্কে অন্যতম সেরা জিনিস। “আমি প্রতিযোগিতামূলক হেডফোনগুলিতে পাওয়া মোমী, সিলিকন-ভিত্তিক কভারগুলির চেয়ে চাপ এবং ঘাম বিল্ড-আপকে আরও ভাল থেকে মুক্তি দিতে এয়ারপডস ম্যাক্সের জাল স্টাইলের কানের কুশনগুলি পেয়েছি।”
এবং আমি একমত হতে হবে; জাল প্যাডগুলি আমার ত্বকের বিরুদ্ধে আরও ভাল বোধ করে এবং তাপের বিল্ডআপটি আরও ভালভাবে পরিচালনা করে। তবে মহান শক্তির সাথে দুর্দান্ত দায়িত্ব আসে। জাল প্যাডগুলি প্রতিযোগীদের কানের প্যাডগুলির মতো পৃষ্ঠে রাখার পরিবর্তে ঘাম, তেল এবং গন্ধগুলি শোষণ করে। সুতরাং, আপনি হয় এগুলি একবারে একবারে ধুয়ে ফেলতে পারেন বা তাদের প্রতিস্থাপনের জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন।
খারাপ: সফ্টওয়্যার, সমস্ত জিনিস ব্যাটারি লাইফ এবং আরামের জন্য একটি ওড
আমি এখনও অ্যাপলের এইচ 1 অডিও প্রসেসরকে সম্মান করি, তবে এটি স্পষ্ট যে এটি শিল্পের আরও উন্নত সফ্টওয়্যার বৈশিষ্ট্যগুলি ধরে রাখতে পারে না। এজন্য এয়ারপডস সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীরা যখন এয়ারপডস প্রো 2 ব্যবহারকারী প্রতি সেপ্টেম্বরে সমস্ত শীতল সফ্টওয়্যার আপডেট পান তখন উইন্ডোটি দীর্ঘস্থায়ীভাবে দেখায়।
আজকাল, অভিযোজিত শব্দ বাতিলকরণ সমস্ত ক্রোধ। হেডফোন প্রসেসরগুলি আপনার পরিবেশের শব্দের মাত্রা শোনার জন্য এবং উপযুক্ত পরিমাণ শব্দ বাতিল করার জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান। এই বৈশিষ্ট্যটি ব্যাটারির জীবন সংরক্ষণ করতে পারে, পরিস্থিতিগত সচেতনতার সাথে সহায়তা করতে পারে এবং সাধারণত এএনসি মোডগুলি স্যুইচ করার চেয়ে বেশি সুবিধাজনক হতে পারে।
আমি প্রায়শই বোস কুইটকোমফোর্ট আল্ট্রা’র সংক্ষিপ্ত 24 ঘন্টা ব্যাটারি লাইফে র্যাগ করি তবে অ্যাপলের 20 ঘন্টা কম হয়। সোনোস এস এবং সনি এক্সএম 6 এএনসির সাথে প্রায় 30 ঘন্টা ধরে টেস্টিংয়ের সাথে এয়ারপডস ম্যাক্সের তাদের প্রতিযোগীদের তুলনায় দুর্বল সহনশীলতা রয়েছে।
আমার পরামর্শটি হ’ল আপনার যদি কমপক্ষে একটি অ্যাপল পণ্য না থাকে তবে আপনার এয়ারপডস ম্যাক্স কিনে নেওয়া উচিত নয় এবং আমি প্রায়শই যে বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যবহার করতে পারবেন না তার জন্য অর্থ প্রদানের জন্য আমি প্রায়শই এটি দায়ী করি, যেমন আমার এবং ব্যক্তিগতকৃত স্থানিক অডিও সন্ধান করার মতো।
অতিরিক্তভাবে, কোনও সহযোগী অ্যাপ্লিকেশন ব্যতীত, সফ্টওয়্যার আপডেটগুলি আইওএস আপডেটগুলিতে আবৃত করা হয়, আইফোন, আইপ্যাড বা ম্যাক ছাড়া আপনার এয়ারপডগুলি আপডেট করা অসম্ভব করে তোলে। জেডডনেটের কেরি ওয়ান মূলত একজন অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারী, যদিও তিনি নির্লজ্জভাবে হেডফোনগুলি আপডেট করতে এবং সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি পরীক্ষা করার জন্য একটি আইফোন রাখার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। এটি অবশ্যই বেশিরভাগ ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে নয়।
আরেকটি আশ্চর্যজনক সতর্কতা হ’ল এয়ারপডস ম্যাক্স হেডফোনগুলির একটি বিশাল জুটি। এগুলি তাদের সমস্ত চ্যালেঞ্জারের চেয়ে ভারী, এবং আমি যখন দীর্ঘ সময় ধরে তাদের পরিধান করি তখন তাদের পাতলা জাল হেডব্যান্ড ভারী কানের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে পাল্টা ওজনের কাজ করে না। সোনোস টেক্কা এবং বোস শান্তকক্ষ আল্ট্রা প্লিউশি ইয়ারকাপস এবং স্টুরডিয়ার হেডব্যান্ডগুলি রয়েছে এবং আমি যখন আমার ডেস্কে ভ্রমণ করি বা কাজ করি তখন তারা দীর্ঘমেয়াদী পরিধানের জন্য আরও উপযুক্ত।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
যেমন এয়ারপডস সর্বোচ্চ তাদের পঞ্চম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য প্রস্তুত, এটি চিত্তাকর্ষক যে তারা এখনও প্রিমিয়াম হেডফোন কথোপকথনে রয়েছে; এটি তাদের অভিনয় এবং ভবিষ্যতের প্রুফিংয়ের একটি প্রমাণ। তাদের সম্পর্কে বলার মতো খারাপ জিনিসগুলির চেয়ে আমার কাছে আরও ভাল আছে তবে আমি মনে করি না যে তারা সবার জন্য, এমনকি প্রতিটি অ্যাপল ফ্যানের জন্যও নয়।
আপনি যদি কখনও আইওএস ইকোসিস্টেম থেকে বিভ্রান্ত হন এবং ডিজাইন, দুর্দান্ত শব্দ এবং ভাল শব্দ বাতিলকরণকে অগ্রাধিকার দেন তবে এয়ারপডস ম্যাক্স আপনাকে ভালভাবে পরিবেশন করবে। কেবল তাদের বিক্রয় কেনার বিষয়ে নিশ্চিত হন; এটা প্রায়শই ঘটে।
আপনি যদি কোনও এয়ারপডকে সর্বাধিক অনুপ্রাণিত নকশা, আরাম, শব্দ এবং আইওএস এবং অ্যান্ড্রয়েডের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যতার মূল্য দেন তবে বিবেচনা করুন সোনোস এস। যদি সান্ত্বনা এবং শব্দ বাতিলকরণ আপনার তালিকার শীর্ষে থাকে তবে চেষ্টা করুন বোস কিউসি আল্ট্রা। যদি অনবদ্য শব্দ, শিল্প-নেতৃস্থানীয় শব্দ বাতিলকরণ আপনার অবশ্যই হ্যাভস, এর সাথে যান সনি এক্সএম 6।
এবং যদি আপনি একটি সাধারণ, পরিষ্কার নকশা সহ হেডফোনগুলি চান যা অ্যাপলের ব্যবহারকারী ইন্টারফেসের দিকগুলি সরবরাহ করে এবং নেটিভ অ্যান্ড্রয়েড বৈশিষ্ট্যগুলিকে সমর্থন করে, দ্য বিটস স্টুডিও প্রো আপনার জন্য।