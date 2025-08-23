আমি আমার এলোমেলো আঘাতগুলি প্রতিদিনের নক হিসাবে বরখাস্ত করেছি – তবে এটি ছিল মারাত্মক রোগের প্রথম চিহ্ন। এখন চিকিত্সকরা বলছেন আমার বেঁচে থাকার মাত্র কয়েক মাস আছে

প্রথমদিকে, তার শরীর জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট আঘাতগুলি নিরীহ মনে হয়েছিল। একজন কাঠের কর্মী শিক্ষক হিসাবে, এলেন হোল্ড এর কিছুই ভাবেননি।
তিনি স্মরণ করেন, ‘আমি ধাক্কা খেলতে, ছিটকে বাছাই করতে এবং কিছুটা আনাড়ি হওয়ার অভ্যস্ত ছিলাম, তাই যখন তারা উপস্থিত হয়েছিল, তখন আমি সত্যিই চিন্তা করিনি,’ তিনি স্মরণ করেন।
নিউক্যাসল থেকে দু’জনের তত্কালীন 46 বছর বয়সী মা যখন শ্বাসকষ্ট এবং ক্লান্তি ভুগতে শুরু করেছিলেন, তখন তিনি তার জিপি পরিদর্শন করেছিলেন-তবে রক্ত পরীক্ষা পরিষ্কার হয়ে যায়। তার লক্ষণগুলি ব্রঙ্কাইটিসে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এটি এমন একটি শর্ত ছিল যা তিনি বছরের পর বছর ধরে ছিলেন।
প্রকৃতপক্ষে, তারা একটি বিরল, আক্রমণাত্মক ধরণের রক্ত ক্যান্সারের লক্ষণগুলি সতর্ক করেছিল যা পাঁচ বছরের মধ্যে বেশিরভাগ রোগীদের হত্যা করে।
এটি এলেনের স্বামী ছিল, অগণিত আঘাতের কারণে শঙ্কিত ছিল যা উপস্থিত হতে থাকে এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, যিনি শেষ পর্যন্ত তাকে আবার চিকিত্সা সহায়তা চাইতে অনুরোধ করেছিলেন।
আরেকটি রক্ত পরীক্ষার আদেশ দেওয়া হয়েছিল – এবং এক দিনের মধ্যে, তিনি হাসপাতালের কাছ থেকে একটি জরুরি কল পেয়েছিলেন যা তাকে রাতারাতি ব্যাগ প্যাক করতে, এবং একা না আসতে বলে। রোগ নির্ণয়টি ছিল তীব্র লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। তাকে বলার মুহুর্তটি স্মরণ করে, এলেন বলেছেন: ‘আমি সম্পূর্ণ ধাক্কায় ছিলাম – আমি আসলে হেসেছিলাম।
‘এ পর্যন্ত, আমি সত্যিই ভেবেছিলাম এটি কেবল একটি সংক্রমণ। চিকিত্সা অবিলম্বে শুরু হয়েছিল তাই আমি এটি প্রক্রিয়া করার সুযোগ পাইনি, তবে বছরের পর বছর ধরে এটি আমার এবং পরিবারের উপর সত্যই মানসিক প্রভাব ফেলেছে। ‘
ইলাইন তার চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল, এবং দৈনন্দিন জীবন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। একটি ভাইরাস ধরতে আতঙ্কিত, যা লিউকেমিয়ার সাথে মারাত্মক হতে পারে, তিনি বাইরে যাওয়া এড়াতে পারেন।
সেই থেকে, এলেনের অসুস্থতা সফলভাবে চিকিত্সা করা হয়েছে এবং চারবার ফিরে এসেছে। তিনি কেমোথেরাপি, রেডিওথেরাপি এবং এমনকি একটি স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্টের মধ্য দিয়ে আছেন। তিনি বলেন, ‘এটি সত্যিই একটি টোল নিয়েছিল, আমি অবিশ্বাস্যভাবে দুর্বল বোধ করতাম এবং প্রায়শই হাসপাতালটি কয়েক সপ্তাহের জন্য আবদ্ধ হতাম,’ সে বলে।
‘তারপরে প্রতিবার আমাকে যখন বলা হয়েছিল যে আমি ক্ষমা করছি, ত্রাণটি কেবল স্বল্পস্থায়ী ছিল। আমি শুধু জানতাম এটি ফিরে আসবে। আমার প্রায় প্রতিটি চিকিত্সা উপলব্ধ ছিল তবে কিছুই ক্যান্সারকে ভাল করার জন্য মুক্তি দিতে পারে না ”
একটি স্টেম সেল ট্রান্সপ্ল্যান্ট – পূর্বে অস্থি মজ্জা ট্রান্সপ্ল্যান্ট হিসাবে পরিচিত – প্রায়শই লিউকেমিয়ার মতো আক্রমণাত্মক রক্ত ক্যান্সারের জন্য ব্যবহৃত হয়।
এটি কেমোথেরাপি বা রেডিওথেরাপির মাধ্যমে রোগীর নিজস্ব অসুস্থ অস্থি মজ্জা (যেখানে রক্তকণিকা তৈরি করা হয়) মুছে ফেলার মাধ্যমে কাজ করে, তারপরে এটি স্বাস্থ্যকর স্টেম সেলগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করে।
এগুলি সাধারণত কোনও দাতার রক্ত বা অস্থি মজ্জা থেকে আসে এবং একবার সংক্রামিত হয়ে তারা রোগীর অস্থি মজ্জাতে ভ্রমণ করে, যেখানে তারা সাধারণ লাল রক্তকণিকা, সাদা কোষ এবং প্লেটলেটগুলিতে পরিণত হয়-মূলত শরীরকে ক্যান্সার মুক্ত একটি নতুন রক্ত তৈরির ব্যবস্থা দেয়।
এলেনের ট্রান্সপ্ল্যান্ট ব্যবহৃত স্টেম সেলগুলি তার বড় ছেলের দ্বারা দান করা হয়েছিল, যিনি ছিলেন চিকিত্সকরা ‘হাফ ম্যাচ’ বলে।
এর অর্থ হ’ল তাঁর কিছু প্রতিরোধ ক্ষমতা চিহ্নিতকারী (কোষের পৃষ্ঠের প্রোটিনগুলি যা শরীরের নিজস্ব টিস্যু এবং বিদেশী যে কোনও কিছুর মধ্যে প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে পার্থক্য করতে সহায়তা করে) তার সাথে মিলে যায়, অন্যরা তা করেনি।
একটি নিখুঁত ম্যাচ ছাড়াই, নতুন কোষগুলি রোগীর দেহে আক্রমণ করার সম্ভাবনা বেশি থাকে, প্রক্রিয়াটিকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে এবং ক্যান্সার সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের সম্ভাবনা কম করে তোলে। তবে তার নির্ণয়ের নয় বছর পরে, একজন নিখুঁত দাতা খুঁজে পাওয়া যায় নি।
কৃপণ চিকিত্সার অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য, এলেন দাতব্য তহবিল সংগ্রহের ইভেন্টগুলিতে অংশ নিয়েছিলেন পাশাপাশি বিধবা পুরুষদের জন্য কাঠবাদাম সেশনের নেতৃত্ব দিয়েছেন।
এখন, রোগটি টার্মিনাল হয়ে গেছে। ক্রিসমাসে, চিকিত্সকরা তাকে বলেছিলেন যে তার বেঁচে থাকার জন্য কয়েক মাস থাকতে পারে।
সর্বশেষ পুনরায় সংক্রমণের ফলে লিউকেমিয়া কোষগুলির ক্লাস্টারগুলি তার পাঁজর এবং মেরুদণ্ডের চারপাশে গঠন করে, তাকে ছয়টি ভাঙা হাড় দিয়ে ফেলে এবং হুইলচেয়ারের উপর নির্ভরশীল।
তিনি বলেন, ‘আজ এখানে থাকা একটি অলৌকিক কাজ।’ ‘আমি নিশ্চিত নই যে ভবিষ্যতটি আমার জন্য কী রাখে বা আমার ভবিষ্যতের কতটা আছে, তবে আমি যা জানি তা হ’ল আমি এটিকে সুখে ব্যয় করব। আমাকে দেওয়া এই মূল্যবান সময়ের এক মুহুর্ত আমি নষ্ট করতে চাই না। ‘
তীব্র লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া ঘটে যখন দুর্বৃত্ত সাদা রক্তকণিকা নিয়ন্ত্রণের বাইরে বেড়ে ওঠে, অস্থি মজ্জা অপ্রতিরোধ্য এবং স্বাস্থ্যকর কোষগুলিকে ভিড় করে।
এটি ব্রিটেনের সবচেয়ে সাধারণ শৈশব ক্যান্সার এবং আধুনিক চিকিত্সার জন্য ধন্যবাদ এখন দশজনের মধ্যে নয় জনেরও বেশি বেঁচে রয়েছে। তবে প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ছবিটি আরও মনোরম – বেঁচে থাকার হার বয়সের সাথে তীব্রভাবে হ্রাস পায়।
প্রায় 750 প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি বছর 10,000 টি নতুন লিউকেমিয়া মামলার মধ্যে নির্ণয় করা হয়। তবুও চ্যারিটি লিউকেমিয়া কেয়ারের গবেষণায় দেখা গেছে যে জনসাধারণের মাত্র ১৪ শতাংশ মূল লক্ষণগুলির নাম রাখতে পারে।
ইউনিভার্সিটি কলেজ লন্ডন হাসপাতালের রক্ত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক হেন্ডরিক-টোবিয়াস আরকেনাউ বলেছেন, ‘লিউকেমিয়ায় প্রাথমিক রোগ নির্ণয়টি সত্যই গুরুত্বপূর্ণ, সুতরাং এটি গুরুত্বপূর্ণ রোগীরা লক্ষণগুলি সম্পর্কে সচেতন।’
ক্ষত, ক্লান্তি এবং অব্যক্ত রক্তপাতের পাশাপাশি, তিনি বলেছেন যে রোগীদের হঠাৎ ওজন হ্রাস, রাতের ঘাম এবং জ্বরের সন্ধান করা উচিত।
‘এটিও গুরুত্বপূর্ণ রোগীদের অধ্যবসায়। দুর্ভাগ্যক্রমে, বিশেষত বিরল ক্যান্সারের জন্য, তারা প্রথমবারের মতো নির্ণয় করার সম্ভাবনা কম, তাই যখন বিষয়গুলি উন্নতি না করে বা পরিবর্তন না করে তখন ডাক্তারের কাছে ফিরে যাওয়া মূল বিষয় ”
লিউকেমিয়া যুক্তরাজ্যের প্রধান নির্বাহী ফিয়োনা হ্যাজেল যোগ করেছেন: ‘অনেকেই বা তাদের পরিচিত কেউ সনাক্ত না করা পর্যন্ত লক্ষণ ও লক্ষণ সম্পর্কে অবগত নন। তবে প্রাথমিক রোগ নির্ণয় জীবন বাঁচায়, তাই আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে আরও লোকেরা তাদের জিপির সাথে যোগাযোগ করতে জানে যে তারা চিন্তিত হলে পূর্ণ রক্ত-গণনা পরীক্ষার জন্য জিজ্ঞাসা করতে পারে। ‘