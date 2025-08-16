কারাস ম্যাগাজিনের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে অভিনেতা কাকো সিয়োকলার 30 বছরের ক্যারিয়ারের উদযাপন করেছেন এবং তাঁর শিল্পে ক্রমবর্ধমান নিরাপদ রয়েছেন
যখন পিছনে তাকানো এবং আপনার ট্র্যাজেক্টোরি পর্যালোচনা করা হয়, কাকো সিওক্লার (53) উদযাপনের প্রচুর কারণ রয়েছে। সাফল্যের সাথে স্টাফ করা একটি জীবনবৃত্তান্তের সাথে, তিনি সবেমাত্র নাটকটির প্রশংসিত সাও পাওলো মরসুম শেষ করেছেন ভ্যান মহিলা পরবর্তী নাথলিয়া টিম্বার্গ (96) এবং গ্লোবাল রিমেকের কাস্টে যোগদান করেছেন এটা সব কিছুর মূল্য কুৎসিত পরে একটি অংশগ্রহণ।
“এটি ক্যারিয়ারের ৩০ বছরের এবং আমি এটি বুঝতে পারি নি। আমি নিরাপদ বোধ করি, কারণ আমি দেখি যে আমি কীভাবে কাজ করতে পারি না, এটি পরীক্ষা -নিরীক্ষা ছিল, আমি আমার কাজের আরও বেশি মালিক বোধ করি, আমি যে জিনিসগুলি করি তা আমি পছন্দ করি – অবশ্যই, ভুল করা, তবে আমি আরও ভাল বোধ করি, কোনও সন্দেহ নেই,” অভিনেতা, যিনি সম্প্রতি ক্লাসরুমে ফিরে আসতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং ইন্টার্নশিপের অধিকারী জীববিজ্ঞানে স্নাতক হন।
“আমি সবসময় পড়াশোনা করতে পছন্দ করি এবং ছিল কলেজে যাওয়ার ইচ্ছা। এমনকি আমি মনে করি আমি আরও ভাল অভিনেতা ছিলাম, কারণ আমি স্যাক্রা/লাইফের যুগে মোহিত ছিলাম, এটি অবিশ্বাস্য যে একটি কোষ তৈরি করে, জীবিত থাকা পবিত্র “পবিত্র”তিনি বলেন, ছেলেদের সাথে একচেটিয়া আলাপে।
– কী আপনাকে জীববিজ্ঞানের দিকে নিয়ে গেছে?
– আমি গত বছর ইউএসপিতে ইঞ্জিনিয়ারিং বাদ দিয়েছি, এবং একটি নির্বোধ বিষয় ছিল, লজ্জাজনক: যখন আমার শিক্ষার ডিগ্রি পূরণ করার দরকার ছিল, তখন আমি অসম্পূর্ণ ছিল। একদিন আমি গাছের বুদ্ধি সম্পর্কে একটি বই পড়ছিলাম এবং আমাকে আরও জৈবিকভাবে জীবন বুঝতে চাইছিলাম। আমি কোর্সটি নিয়েছি এবং এটি পছন্দ করেছি।
– শুরুতে, আপনি অভিনেতা হওয়ার জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ছেড়ে চলে যান। সিদ্ধান্ত কি কঠিন ছিল?
– এটি কঠিন ছিল, তবে অভ্যন্তরীণভাবে আমার ইতিমধ্যে এই বিনিময়টি করার একটি দুর্দান্ত ইচ্ছা ছিল। এটি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে অসন্তুষ্ট ছিল না, তবে আমার অভিনেতা হওয়ার ইচ্ছা ছিল। জিনিসগুলি ঘটেছে 30 বছর কেটে গেছে। আমি থিয়েটারে পুরষ্কার জিতেছি, আমাকে সাবান অপেরা তৈরির জন্য ডাকা হয়েছিল, আমি একজন বাবা ছিলাম, এটি সমস্ত একসাথে ছিল। এড়ানোর কোনও উপায় ছিল না। অবশ্যই এটি সমস্ত সময়ে খুব বিশৃঙ্খল ছিল, কিন্তু এটি কাজ করেছে!
– আপনি কি মনে করেন জীববিজ্ঞান আপনার জীবনের অংশ হতে থাকবে?
– আমি এমনকি ইউএফআরজে ল্যাবরেটরিতে একটি ইন্টার্নশিপও করেছি, আমি ছত্রাকের সাথে কাজ করেছি এবং আমি এটি পছন্দ করেছি। প্রতিটি কেরিয়ারের মতো, আপনাকে নিজেকে উত্সর্গ করতে হবে তবে আমি একটি স্নাতক স্কুল করতে চাই। আমার জীবন পুরোপুরি পরিবর্তিত হয়েছে। আমার আগ্রহের বিষয় হ’ল মাইক্রোবায়োলজি, কোষগুলি, খুব অলৌকিক ঘটনা এবং এটি আমার সমস্ত কিছু সম্পর্কে উপলব্ধি পরিবর্তন করেছে।
– আরও পরিপক্ক হয়ে ঘরে ফিরে যাওয়া কি আলাদা স্বাদ?
– যখন আমরা ছোট হই, বছরটি পাস করার জন্য অধ্যয়ন করতে চাই, শীঘ্রই কোর্সটি শেষ করুন। আমি পড়াশোনা করতে চেয়েছিলাম! এটা খুব সুস্বাদু, আমি এটি সুপারিশ!
– নাটকটিতে ফিরে ভ্যানের স্ত্রী সহনশীলতা এবং মানবিক সম্পর্কের কথা বলেছেন। আপনি কি মনে করেন লোকেরা কম সহনশীল?
– আমার কোনও সন্দেহ নেই! আমরা সামাজিক নেটওয়ার্ক, মেশিনগুলির একটি ভাষা দ্বারা দূষিত ছিলাম, যা বাইনারি। হয় আপনি এটি, বা আপনি যে, আর কোনও ছেদ নেই এবং শিল্প নিশ্চিততার জায়গা নয়, এটি অবশ্যই ফাটলগুলির স্থান যা দৃ car ়তার সাথে দৃ car ়তার সাথে রয়েছে। এবং সে কারণেই সম্ভবত থিয়েটারগুলি পূর্ণ! লোকেরা অনিশ্চয়তার জন্য আগ্রহী, তারা ক্লান্ত, সজাগ, অসহিষ্ণু বোধ করছে। সমাধানটি হ’ল এটি উপলব্ধি করা এবং এই ওয়েব থেকে বেরিয়ে আসা, যা এমন একটি ওয়েব যা অনেক লোকের জন্য অর্থোপার্জন করে এবং উদ্দেশ্যমূলক। এবং সহানুভূতি বিকাশ করুন, শুনুন এবং বুঝতে পারেন যে জিনিসগুলি 0 এবং 1 নয়। 0 এল এর মধ্যে সৌন্দর্য রয়েছে!
– আপনি মঞ্চে রয়েছেন, টিভিতে এবং এখনও সিনেমাগুলির সাথে জড়িত … কোনটি সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং?
– আমি থিয়েটার থেকে এসেছি এবং তার একটি জিনিস রয়েছে যা অন্যের কাছে সময় নেই, আপনি সর্বদা শিখেন এবং এটি এমন কিছু যা থামে না, তার পুনরাবৃত্তি রয়েছে। অডিওভিজুয়াল ক্ষেত্রে, আপনি যদি ভুল করেন তবে আপনার ভুল রয়েছে, রেকর্ড করা হয়েছে, এটি এই ক্ষেত্রে আরও নিষ্ঠুর। থিয়েটারটি অভিনেতার অভিনয়ে খুব বেশি, যখন অডিওভিজুয়ালটিতে অন্যান্য সংস্থান রয়েছে যেমন সংস্করণ, সুতরাং আপনি কাজের মালিক কম, একেবারেই আলাদা।
-
কাকো সিওক্লার
ছবি: কারাস ব্রাসিল
