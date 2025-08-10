“আমি আমার ছেলেকে বাদ দিয়ে সত্যিকারের ভালবাসা কখনও অনুভব করতে পারি নি” – তিওয়া সেভেজ বলেছেন যে তিনি তার ভালবাসার জীবনকে শোক প্রকাশ করেছেন (ভিডিও)

নাইজেরিয়ান গায়ক তিওয়া সেভেজ তার সত্যিকারের ভালবাসার অভাবকে উন্মুক্ত করেছেন।
সাম্প্রতিক এক সাক্ষাত্কারে, তিওয়া প্রকাশ করেছেন যে তিনি তার ছেলের ব্যতীত সত্যিকারের ভালবাসা কখনও অনুভব করেননি। গীতিকার আরও যোগ করেছেন যে তিনি কতটা চেষ্টা করেছেন তা সত্ত্বেও তিনি কখনও আত্মার সঙ্গী হওয়ার অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি।
হাল ছেড়ে দিয়ে তিওয়া বলেছিলেন যে এই জীবদ্দশায় প্রেম তার পক্ষে নয়।
“আমি মনে করি আমার ছেলের ব্যতীত আমি কখনই সত্যিকারের ভালবাসার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারি নি। আমি সেই আত্মার সাথী ধরণের জিনিসটি কখনও অনুভব করতে পারি নি। আমি বারবার চেষ্টা করেছি, সম্ভবত, এই জীবদ্দশায় ভালবাসা আমার পক্ষে নয়”।
টি বিলজ থেকে তার বিবাহবিচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে তিওয়া তার প্রেমের জীবনকে জনসাধারণ থেকে দূরে রেখেছে। তিনি অবিবাহিত, এমনকি ডেটিং মোটেও নিশ্চিত নয় এবং রহস্য ভক্তদের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রেখেছে।
তিনি তার প্রেমের জীবনে একটি id াকনা রেখেছেন তা সত্ত্বেও, তিনি কারা তারিখ করেছেন সে সম্পর্কে প্রচুর গুজব রয়েছে। কয়েক বছর আগে, নেটিজেনরা ভেবেছিল যে তিনি তার জুনিয়র সহকর্মী উইজকিডকে ডেটিং করছেন, যখন তিনি তাঁর হিট গান ‘ফিভার’ এর জন্য তাঁর সংগীত ভিডিওতে তাঁর কাছে তাঁর কাছে যোগ দিয়েছিলেন। যাইহোক, উভয় পক্ষই নেটিজেনদের অন্ধকারে রেখেছিল, কারণ তারা সম্পর্কের বিষয়টি নিশ্চিত করে না বা অস্বীকার করে না।
গত বছর, তিওয়া তার ভবিষ্যতের স্বামীর কাছে একটি বার্তা পাঠিয়েছিল, তাকে খেলোয়াড় এবং অস্বাস্থ্যকর বলে তিনি যে ধরণের ব্যক্তি তা তাকে জানাতে দিয়েছিলেন।
2022 সালে, সঞ্চালনের সময় তার প্রেমের জীবনের কথা বলার সময় সেভেজ অশ্রুতে ভেঙে পড়েছিল। তিনি স্বীকার করেছেন যে তাকে প্রচুর ‘প্রাতঃরাশ’ পরিবেশন করা হয়েছিল, যা ব্রেক আপের জন্য অপবাদযুক্ত, এবং অনেকবার জিল্ট করা হয়েছে।
স্মরণ করুন যে টিবিলজ এবং টিওয়া সেভেজ ২৩ শে নভেম্বর, ২০১৩ এ বিয়ে করেছিলেন। উভয় পক্ষের কাফেরতা ও মাদকাসক্তির অভিযোগের পরে ২০১৫ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত হওয়ার আগে এই দম্পতি ২০১৫ সালে একটি পুত্র জামালকে স্বাগত জানিয়েছেন।