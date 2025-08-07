আমি আমার টিভিটি 4K ইউএসটি প্রজেক্টর দিয়ে স্যুইচ করেছি – এবং এটি বিভিন্ন উপায়ে একটি ভিজ্যুয়াল আপগ্রেড ছিল

ফর্মোভি সিনেমা এজ 4 কে ইউএসটি প্রজেক্টর
জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- ফর্মোভি সিনেমা এজ 4 কে ইউএসটি প্রজেক্টর এখন অ্যামাজনে 1,899 ডলারে উপলব্ধ।
- এটিতে একটি শক্ত নির্মাণ এবং মসৃণ নকশা রয়েছে।
- এটি সিনেমাটিক দেখার জন্য দুর্দান্ত, যদিও এটি একটি উত্সর্গীকৃত সাউন্ড সিস্টেম থাকার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উপকৃত হতে পারে।
প্রথম আল্ট্রা শর্ট-থ্রো (ইউএসটি) প্রজেক্টরগুলি ২০১৪ সালের প্রথম দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মূলধারার বাজারে এসেছিল। (আপনাকে ধন্যবাদ, সনি।) সম্মিলিতভাবে, তারা তখন থেকে ডিজাইন, পারফরম্যান্স এবং সাশ্রয়ী মূল্যের দিক থেকে অনেক দূর এগিয়ে এসেছে। তবুও, আজও, বেশিরভাগ ইউএসটিগুলি 2000 এর দশকের গোড়ার দিকে ভিসিআর এর আকার এবং আকারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
ফর্মোভির ফ্ল্যাগশিপ সিনেমা এজ থিয়েটার ইউএসটি প্রজেক্টর এক দশক পরে একটি আপগ্রেড থিয়েটার প্রিমিয়াম মডেল এবং আরও সাশ্রয়ী মূল্যের বেসলাইন সিনেমা এজ দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তারা হোম বিনোদন বাজারে যে অগ্রগতি হয়েছে তা উপস্থাপন করে।
গত কয়েক মাস ধরে, আমি পরীক্ষা করছি ফর্মোভি সিনেমা প্রান্তযা বর্তমানে এই পর্যালোচনার জন্য আমাদের লুইসভিলে টেস্টিং ল্যাবে $ 1,899 ডলারে ব্যয় করে।
বাক্সের বাইরে ইমপ্রেশন
ফর্মোভির সিনেমা এজ traditional তিহ্যবাহী ইউএসটি প্রজেক্টর ডিজাইন অনুসরণ করে। এর সমতল, বক্সি ফর্ম ফ্যাক্টরটি ইউএসটিগুলির মধ্যে সাধারণ এবং এটি মোটামুটি স্নিগ্ধ এবং কমপ্যাক্ট, মাত্র 15 পাউন্ডের ওজন এবং 18 x 12 x 3.6 ইঞ্চি পরিমাপ করে। এর অভ্যন্তরীণ এবং ক্ষমতাগুলি যদিও দুই দশক আগে তৈরি টেলিভিশন পেরিফেরাল এর চেয়ে আলাদা ক্লাসে রয়েছে।
সিনেমা প্রান্তের প্রয়োজন অনুসারে ইউনিটটি উন্নত করার জন্য সামনের দিকে দুটি সামঞ্জস্যযোগ্য পা রয়েছে। আমি এটি মোটেও প্রয়োজনীয় খুঁজে পাইনি, তবে এটি একটি সহায়ক বিকল্প কারণ আপনি কীস্টোন সংশোধন (সাধারণভাবে বলতে গেলে) সক্রিয় করার আগে আপনি প্রতিটি শারীরিক সামঞ্জস্য করতে চাইবেন। উল্লেখযোগ্যভাবে, প্রান্ত থেকে প্রান্তে আনুপাতিক এবং তীক্ষ্ণ ফোকাস পেতে আমার কখনই কীস্টোন সংশোধন ব্যবহার করার দরকার নেই।
রিমোট কন্ট্রোলটিতে নেটফ্লিক্স এবং ইউটিউবের জন্য ডেডিকেটেড বোতাম এবং তার গুগল টিভি প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে ভয়েস কমান্ডের জন্য একটি গুগল সহকারী বোতাম রয়েছে। হতাশাজনকভাবে, ফর্মোভি বাক্সে এএএ ব্যাটারি অন্তর্ভুক্ত করেনি এবং রিমোটটি অসীম চার্জিংয়ের জন্য সৌর প্যানেল নিয়ে আসে না।
আনবক্সিং এবং সেটআপ সহজ, যদিও আপনার আদর্শ চিত্রের সেটিংস সন্ধান করতে এক মিনিট সময় লাগতে পারে। (আরও পরে আরও।) প্রথমত, আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে সিনেমা এজের চিত্রটি কীভাবে আমাদের বড় পর্দায় ওরিয়েন্টেড।
প্রজেকশন পরামিতি
ইউএসটি প্রজেক্টর হিসাবে যোগ্যতা অর্জনের জন্য, ডিভাইসের অবশ্যই 0.40: 1 এর চেয়ে কম থ্রো অনুপাত থাকতে হবে। 0.23: 1 অনুপাত সহ, সিনেমা প্রান্তটি প্রজেকশন পৃষ্ঠ থেকে মাত্র 5.5 ইঞ্চি দূরে স্থাপন করার সময় একটি 80 ইঞ্চি চিত্র তৈরি করতে পারে।
ল্যাবটিতে, আমার প্রোটোকলটি হ’ল সবচেয়ে বড় এবং পরিষ্কার প্রজেকশন অর্জন করা। পরীক্ষার সময়, আমি মিষ্টি স্পটটি লেন্স থেকে স্ক্রিন থেকে 150 ইঞ্চি চিত্র (একটি সাধারণ কফি টেবিলের বিশ্রামের উচ্চতায়) প্রজেক্ট করার জন্য 25 ইঞ্চি হতে পেয়েছি। নোট করুন যে আমি “লেন্স টু স্ক্রিন” বলেছি। লেন্সটি ইউনিটের সামনের অংশে অবস্থিত, যার অর্থ এটির পিছনে (আপনার পর্দার নিকটবর্তী) 15 ইঞ্চি পর্যন্ত কাছাকাছি হতে পারে।
এটি সমস্তই বলা যায়: আপনার প্রাচীরের পৃষ্ঠ থেকে এক পাদদেশের মধ্যে সিনেমা প্রান্তটি নির্ধারণ করা – বা কোনও ইউএসটি – সেই আকারের 16: 9 চিত্রটি যতটা পায় তত ভাল।
এটি সেট আপ করার সময় আমার খুব কম ফ্যানের শব্দটি নির্গত ইউনিটটিও নোট করা উচিত। এবং এর অটো-শাট অফ সেন্সর, যা লেজারটিকে ম্লান করে দেয় যখন কোনও কিছু তার ফোটনের পথে বাধা দেয়, আমাকে কমপক্ষে দু’বার অন্ধ হতে বাধা দেয়।
পারফরম্যান্স পরীক্ষা করা
ইউটিউবে 4 কে প্রকৃতির ফুটেজ দেখা কোনও টিভি বা প্রজেক্টরের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা রঙ এবং উজ্জ্বলতায় পরীক্ষা করার একটি দুর্দান্ত উপায়। সিনেমা প্রান্তটি হতাশ করেনি।
এইচডিআর 10 এবং এইচএলজি এইচডিআর উভয়কেই সমর্থন করে, সিনেমা প্রান্তটি প্রচুর পরিমাণে উজ্জ্বল এবং এর রঙগুলি প্রাণবন্ত, এমনকি মুভি মোডে সেট করার পরেও – এমন একটি মোড যা প্রায়শই রঙের নির্ভুলতার পক্ষে স্পন্দনকে স্যাঁতসেঁতে দেয়। প্রবালের মধ্যে ক্লাউনফিশ সাঁতার কাটতে দেখে মনে হচ্ছিল তারা বিশাল কাচের অ্যাকোয়ারিয়ামের অন্যদিকে ছিল। এর ক্রিসালিস থেকে উদ্ভূত একটি প্রজাপতির একটি ঘনিষ্ঠতা একটি স্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট বিবরণ অন্তর্ভুক্ত।
ডলবি ভিশন বা এইচডিআর 10+এর অভাব থাকা সত্ত্বেও আমাদের 150 ইঞ্চি স্ক্রিনের চিত্রগুলি দুর্দান্ত দেখায়। এই বৈশিষ্ট্যগুলি প্রাইসিয়ার থিয়েটার এবং থিয়েটার প্রিমিয়াম মডেলগুলির জন্য সংরক্ষিত।
সিনেমা এজের আলোর উত্সটি একটি এএলপিডি (অ্যাডভান্সড লেজার ফসফোর ডিসপ্লে), এক্সপিআর ফাস্ট-স্যুইচ পিক্সেল শিফটিংয়ের সাথে সজ্জিত একটি ডিএলপি (ডিজিটাল লাইট প্রসেসিং) মাইক্রোচিপ দ্বারা চালিত। এই সমস্ত প্রযুক্তিগত প্রারম্ভিকতা 4K এইচডি রেজোলিউশনে REC.709 এর 110% এবং 3000: 1 এর বিপরীতে অনুপাতের সাথে রঙিন গামুট রেটিং সহ অনুবাদ করে। ফর্মোভি সিনেমা প্রান্তকে 2,100 লুমেন রাখার হিসাবে রেট দেয়, যদিও বেশিরভাগ পরিমাপ প্রায় 1,900 এ পৌঁছায়। এটি অবশ্যই উজ্জ্বল 4 কে প্রজেক্টর উপলভ্য নয়, তবে এটি $ 2,000 এর নিচে ব্যয়ের জন্য এটি প্রচুর উজ্জ্বল।
আমি যখন আমার চিত্রের মোড এবং অগণিত স্লাইডার সেটিংসের সাধারণ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে সাইকেল চালিয়েছি, অবশেষে আমি ডিফল্টগুলিতে ফিরে এসেছি। এটি আংশিক কারণ কারণ আমাদের এএলআর স্ক্রিনে ডিফল্ট সেটিংস ইতিমধ্যে ঠিক সুষম ছিল এবং আংশিক কারণ বিভিন্ন স্লাইডার এবং বিকল্পগুলির সাথে ফিডিং অত্যন্ত সংশ্লেষিত হয়ে ওঠে।
আমি তৈরি প্রতিটি সমন্বয় শালীন বৈসাদৃশ্য এবং পর্যাপ্ত রঙের স্যাচুরেশন অর্জন করে। যেখানে ছায়ার বিশদটির অভাব অনুভূত হয়েছিল, আমি শক্তিশালী হাইলাইটগুলির সাথে আরও গভীর কালো পেতে অন্যান্য বৈসাদৃশ্য নিয়ন্ত্রণগুলিকে স্পর্শ না করে অভিযোজিত লুমা (একটি “গতিশীল” কনট্রাস্ট সেটিং) বাড়িয়েছি। আমি ডিফল্ট সেটিংসের সামান্য সাবান অপেরা প্রভাবকে আপত্তি করি না, তবে ফ্রেম ইন্টারপোলেশন এমজেসি (মোশন জুডার বাতিল) সেটিংয়ের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা যায়।
ইতিবাচক ফলাফল সহ এতগুলি টুইটের পরে, আমি পছন্দসই পক্ষাঘাতের প্রবণ হয়ে উঠি। ভেরিয়েবলের এই আধিক্যগুলি যদিও তাদের ভিজ্যুয়াল পছন্দগুলি সহ অত্যন্ত বিচক্ষণ (অর্থাত্ পিক) তাদের জন্য একটি সম্পদ হতে পারে। রঙের তাপমাত্রার সাথে স্থানীয় বিপরীতে সামঞ্জস্য করা থেকে, বিকল্পগুলি সীমাহীন মনে হয়। আপনি যদি সিনেমা প্রান্ত পান তবে আপনার চোখের বলগুলির জন্য সেরা সংমিশ্রণটি খুঁজতে আপনার সময় নিন।
সংযোগ এবং অডিও অভিজ্ঞতা
সিনেমা এজের পাওয়ার প্লাগ পোর্টটি পিছনের বাম দিকে রয়েছে। পিছনের দিকের দুটি এইচডিএমআই পোর্ট, একটি কানের পোর্ট, দুটি ইউএসবি পোর্ট, একটি 3.5 মিমি লাইন-আউট জ্যাক, একটি এস/পিডিআইএফ এবং একটি ইথারনেট বন্দর রয়েছে। এর ফ্যাডে একটি নরম নান্দনিক রয়েছে যা স্পিকার গ্রিলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ – যা এটি।
এর পিছনে ডলবি অডিও এবং ডিটিএস-এইচডি সহ দুটি 15 ওয়াটের স্পিকার রয়েছে, এটি একটি সেটআপ যা আমাদের সাউন্ড-স্যাঁতসেঁতে টেস্টিং রুমের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ সরবরাহ করে। বৃহত্তর, আরও শাব্দ দেখার ক্ষেত্রে, অডিও গুণটি আপনাকে শীতল ছেড়ে দিতে পারে, যদিও এটি সাউন্ডবারের সংযুক্তি দিয়ে সহজেই প্রতিকার করা যায়।
কিছু নোট নোট
প্রতিটি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মের জন্য আমি পরিদর্শন করেছি (নেটফ্লিক্স, ইউটিউব, ডিজনি+, ইত্যাদি), ফর্মোভি সিনেমা প্রান্তটি ব্যতিক্রমী থেকে কেবল লাজুক লাগছিল, যা 4 কে ইউএসটির জন্য $ 1,799 এ অনুকূল রায়। যদিও আমি কোনওভাবেই এর পারফরম্যান্স নিয়ে হতাশ হইনি, তবে এটি লক্ষণীয় যে সিনেমা প্রান্তে নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলির অভাব রয়েছে এবং এগুলি এর মূল্য পয়েন্ট দ্বারা ন্যায়সঙ্গত।
এটির কোনও 3 ডি সমর্থন নেই, কোনও ডলবি ভিশন নেই, কোনও ভিআরআর নেই এবং এটি 60Hz ফ্রেমরেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এই উত্তরোত্তর স্পেসটি সুন্দর দৃশ্যাবলী, নাটকীয় চলচ্চিত্রের ক্যাপগুলি এবং নৈমিত্তিক গেমিং উপভোগ করার জন্য এটি সূক্ষ্ম করে তোলে – যদিও এটি ইনপুট ল্যাগ প্রশমিত করতে অলম (অটো লো ল্যাটেন্সি মোড) বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
শেষ পর্যন্ত, সিনেমা এজ একটি একক লেজার আল্ট্রা-শর্ট থ্রো ডিভাইস। আপনি যদি অতিরিক্ত রঙের স্পন্দন এবং লুমিনেসেন্স চান তবে এর জন্য প্রায় $ 1000 ডলার ব্যয় করতে প্রস্তুত থাকুন থিয়েটার প্রিমিয়াম সংস্করণএকটি ট্রিপল লেজার প্রজেক্টর, $ 2,799 এ। এমনকি আপনার বাজেটকে এই চূড়ান্তভাবে প্রসারিত করে, আপনি এখনও হিজেনস এলকিউ 9 এর মতো ট্রিপল-লেজারের অর্ধেকেরও বেশি দাম প্রদান করবেন।
যদি আপনার জন্য কোনও ইউএসটি কেনার জন্য এটি অর্থবোধ করে কারণ আপনি সেই অনুযায়ী আপনার দেখার ক্ষেত্রটি কনফিগার করতে পারেন, তবে সিনেমা এজ একটি ভাল বাজি। মনে রাখবেন যে, যে কোনও ইউএসটির মতো, সিনেমা প্রান্তটি অবশ্যই আপনার স্ক্রিন বা প্রজেকশন প্রাচীরের সামনে এবং কেন্দ্রে অবস্থিত থাকতে হবে, এটি উপরে বা নীচে।
(কিছু পোর্টেবল ইউনিটগুলি কোনও কোণে অবস্থিত হতে পারে এবং কীস্টোন সামঞ্জস্য করার পরে এখনও একটি ধারালো 16: 9 প্রক্ষেপণ দেয়)) সিনেমা প্রান্তটি আপনার সিলিংয়েও মাউন্ট করা যেতে পারে, আপনার প্রজেকশন প্রাচীর থেকে মাত্র কয়েক ইঞ্চি, চিত্রটি উল্টানো সহ।