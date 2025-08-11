আমি আমার পুরো শরীরকে 215k ট্যাটু করতে ব্যয় করেছি – একটি অঞ্চল এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বেদনাদায়ক ছিল | আমাদের | খবর

এটি ব্যক্তিদের পক্ষে তাদের শরীর জুড়ে অসংখ্য ট্যাটু খেলাধুলা করা মোটামুটি সাধারণ। তবে গ্লোবের সর্বাধিক কালিযুক্ত পিতার পক্ষে এটি কেবল একটি একক নকশা নয়, অগণিত শিল্পকর্মগুলি তার ত্বককে রেখেছে।
রেমি বছরের পর বছর ধরে তরঙ্গ তৈরি করে আসছে, বিশেষত সম্প্রতি, তার অসাধারণ বডি আর্টে 215,000 ডলার (394,000 ডলার সিএডি) বিনিয়োগ করেছে। প্রাক্তন শেফের রূপান্তরটি 2001 সালে তার প্রাথমিক মুখের ছিদ্র দিয়ে ফিরে এসেছিল, এরপরে খুব শীঘ্রই একটি উল্কি তার ছেলের নাম বহন করে bespoke লেটারিংয়ে।
তিনি সাপ্তাহিক বেশ কয়েকবার ট্যাটু পার্লারে যান বলে এখন তাকে থামানো নেই। প্রিন্স হ্যারি তার বন্ধুরা তাকে ট্যাটু পেতে থামিয়ে দেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পরে রেমির গল্পটি আসে।
তিনি প্রায়শই ইনস্টাগ্রামে (@ইফেমারাল__ রেমি) তার রূপান্তরটি নথিভুক্ত করেন, যেখানে তিনি ১4৪,০০০ অনুগামীদের আদেশ দেন এবং সম্প্রতি তাঁর চেহারার সমালোচনাকারী ট্রলগুলির নির্মম প্রতিক্রিয়াগুলিকে সম্বোধন করেছিলেন।
যাইহোক, উল্কি উত্সাহী নিয়মিতভাবে তাঁর দেহ শিল্প যাত্রা অনুপ্রেরণামূলক খুঁজে পাওয়া প্রশংসকদের কাছ থেকে প্রচুর সমর্থন পান। সাম্প্রতিক আপলোডের মন্তব্যে একজন অনুগামী বলেছিলেন: “এই পৃথিবীতে নিখুঁত হওয়ার মতো কোনও জিনিস নেই তবে আপনি একটি ট্যাটু গড রেমির একটি নিখুঁত, উদাহরণ”, আয়না রিপোর্ট।
সবচেয়ে বেদনাদায়ক জায়গা
একজন বাবা তাঁর রূপান্তর নিয়ে আলোচনা করেছিলেন এবং প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর দেহের কোন অংশটি উলকি দেওয়ার সময় সবচেয়ে যন্ত্রণা সৃষ্টি করে।
তিনি প্রকাশ করেছিলেন: “আমার জন্য সবচেয়ে বেদনাদায়ক জায়গাগুলি অভ্যন্তরীণ ক্রাচ/বম চেকগুলির ভিতরে রয়েছে।
“আমার বেশিরভাগই 10-30+ স্তরগুলির মধ্যে, এবং আমি 100% ইতিবাচক এমন কোনও মানুষ নেই যে কখনও বাস করেন নি যে আমার চেয়ে বেশি স্তর, ঘন্টা এবং সেশন রয়েছে।”
কোন ধীর গতিতে নেই
রেমি তার দেহ শিল্পের সন্ধানে নিরলস, প্রতি সপ্তাহে একাধিকবার উলকি আঁকা অবিরত করে কোনও ধীর হওয়ার কোনও লক্ষণ না দেখিয়ে চালিয়ে যান।
যদিও অনেক কালি উত্সাহীরা তাদের ব্যক্তিগত অঞ্চলগুলি উলকি আঁকার ধারণাটিতে ঝাঁকুনি দিতে পারে, তবে রেমি এ থেকে লজ্জা পান না।
তিনি ভাগ করে নিয়েছিলেন: “আমার যৌনাঙ্গে একাধিকবার উলকি আঁকা, এবং আমার বগলগুলি বছরের পর বছর ধরে মোট 33 টি বগল ট্যাটু সেশনের জন্য 16 এবং 17 বার উলকি দেওয়া হয়েছে।
“আমি বগলকে বেদনাদায়ক মনে করি না এবং বেশিরভাগ লোক আপনার বিশ্বাসের তুলনায় তাদের ব্যথার দিক থেকে সর্বদা তাদেরকে ওভাররেটেড হিসাবে বিবেচনা করেছি।”
কানাডিয়ান, যিনি একসময় শেফ হিসাবে কাজ করেছিলেন, তিনি তাঁর অসাধারণ রূপান্তরের জন্য কয়েক দশক উত্সর্গ করেছিলেন।
তিনি নিয়মিত ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবের মতো সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে তার উল্কিগুলিতে আপডেট পোস্ট করেন। তার প্রোফাইলগুলিতে, তিনি নিজেকে “বাস্তব বিশ্বের সবচেয়ে উলকিযুক্ত মানুষ” বলে ডাব করেন।
মাঝে মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রলগুলির মুখোমুখি হওয়া সত্ত্বেও, রেমি সাধারণত নেতিবাচকতার দিকে কোনও মনোযোগ দেয় না।