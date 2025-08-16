‘আমি আমার বাড়িটি £ 1.2m এর জন্য স্ক্র্যাপড লাইনের জন্য এইচএস 2 এর কাছে বিক্রি করেছি – কেবল এটি গাঁজা কারখানায় পরিণত হওয়ার জন্য’

এইচএস 2 -এর কাছে নিজের বাড়ি বিক্রি করা এক ব্যক্তি বলেছেন যে এটি একটি গাঁজা কারখানায় পরিণত হয়েছে তা আবিষ্কার করার পরে তাকে অশান্ত হয়ে পড়েছিল।
অ্যালান উইলকিনসন ১৯ 1970০ এর দশকের শেষের দিকে তার স্ত্রী গিলিয়ানকে নিয়ে স্টাফোর্ডশায়ারের হুইটমোর হিথের হিলসাইড গ্রামে চার বেডরুমের বাড়ি কিনেছিলেন।
এই দম্পতি একটি সুইমিং পুল এবং নতুন রান্নাঘর যুক্ত করেছে-তবে যখন হ্যামলেটের নীচে এখন-অক্ষীয় এইচএস 2 লাইনের জন্য প্রস্তাবগুলি উত্থিত হয়েছিল, তখন তারা সরানো এবং ডাউনসাইজ করার পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যায়।
এটি ট্রিগার একটি যুদ্ধ এইচএস 2 -তে বাড়িটি বিক্রি করার জন্য, একটি লড়াই গিলিয়ান শেষটি দেখতে পাবে না, কারণ 2019 সালে নির্ধারিত পদক্ষেপের দু’সপ্তাহ আগে তিনি অগ্ন্যাশয় ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন।
বিচ্ছিন্ন সম্পত্তিটির লাইনের জন্য পথ তৈরি করার প্রয়োজন ছিল না, তবে এই দম্পতি এইচএস 2 এর সাথে একটি £ 1.2 মিলিয়ন ডলারে নিষ্পত্তি করেছেন, যা এটি একটি “বিশেষ পরিস্থিতিতে” স্কিমের অধীনে কিনেছিল।
তবে মিঃ উইলকিনসন যখন তার পুরানো বাড়িটি আবিষ্কার করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি হতবাক হয়েছিলেন, গাঁজা গাছের গাছ বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত হচ্ছিল।
“আমার পুরানো প্রতিবেশী দু’জন যিহোবার সাক্ষীকে আমার পুরানো ড্রাইভ থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল এবং তিনি তাদের বলেছিলেন যে ‘আপনি সেখানে কাউকে পাবেন না’,” 85 বছর বয়সী এই যুবক বলেছিলেন।
“তারা জবাব দিয়েছিল ‘না, তবে গাঁজা আছে’। দেখা যাচ্ছে যে ভিতরে 184 টি গাঁজা গাছের গাছ বাড়ছে They তারা এটি গন্ধ পেতে পারে।”
শীঘ্রই, স্টাফর্ডশায়ার পুলিশ বাড়িতে অভিযান চালিয়ে পাঁচটি কক্ষে মাদক বাড়ছে। মার্সেসাইডের এক ব্যক্তি জুলাই মাসে একটি ক্লাস বি ড্রাগের প্রযোজনায় দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন।
মিঃ উইলকিনসন যে সম্পত্তিটি বলেছিলেন তা পুনর্বিবেচনা করা হয়েছিল এবং তার সুইমিং পুলটি ভাড়া নেওয়ার আগে অপসারণ করা হয়েছিল, এখন খালি রেখে দেওয়া হয়েছে – 2023/24 সালে এইচএস 2 £ 1.9m ব্যয় করে সুরক্ষার জন্য শত শত সম্পত্তিগুলির মধ্যে একটি।
“এটা ভয়ানক,” তিনি বলেছিলেন। “আমি কী ঘটেছে সে সম্পর্কে আমি ভয়াবহ বোধ করি। আমি সেখানে 30 বছর ধরে থাকি; এটি আমার জীবনের একটি দুর্দান্ত অংশ, একটি সুন্দর বাড়ি, এবং এখন এটি খালি, পরিত্যক্ত হয়ে বসে আছে।
“আমি গুজব শুনেছি এটি সমতল ছিটকে যাবে এবং পুনর্নির্মাণ করা হবে।”
উইলকিনসনের বাড়িটি বেশ কয়েকটি স্কিমের অধীনে এইচএস 2-তে বিক্রি হওয়া 35 টির মধ্যে একটি ছিল কারণ সংস্থাটি পাহাড়ের শীর্ষ গ্রামের নীচে টুইন টানেলের পরিকল্পনা করেছিল।
কিছু এখন ভাড়া নেওয়া হয়, যখন একটি সংখ্যা খালি বসে থাকে, লেটিং মার্কেটের জন্য উপযুক্ত না বলে বিচার করা হয়।
২০২৩ সালে বার্মিংহাম থেকে ম্যানচেস্টার পর্যন্ত যে লাইনের অংশটি চলত তা স্ক্র্যাপ করার জন্য ২০২৩ সালে তত্কালীন সরকারের সিদ্ধান্তের ফলে পরিস্থিতি নিয়ে এই সম্প্রদায়ের চাপটি আরও বাড়িয়ে তুলেছিল।
মিঃ উইলকিনসন বলেছিলেন: “এইচএস 2 আমাদের গ্রামকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এটি একটি দুর্দান্ত সম্প্রদায় ছিল যেখানে এটি তৈরি করা লোকেরা বেঁচে থাকতে পেরেছিল। তবে এই লাইনের পরিকল্পনাগুলি এটি ছিঁড়ে ফেলেছিল, তাদের বাড়ি বিক্রি করার অপেক্ষায় এক ডজনেরও বেশি লোক মারা গিয়েছিল।
“আমি ফিরে যেতে সহ্য করতে পারি না, সেখানে আমার স্ত্রীর সাথে অনেক স্মৃতি, সমস্ত চলে গেছে।”
মিঃ উইলকিনসন, যিনি হুইটমোর প্যারিশ কাউন্সিলের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তিনি এইচএস 2 এর সাথে সম্প্রদায়ের বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন কারণ স্থানীয়রা তাদের বাড়ি বিক্রি করার জন্য চুক্তি চেয়েছিল।
তার স্ত্রীর অবস্থা আরও খারাপ হওয়ার সাথে সাথে তিনি 2018 সালে একটি উচ্চ গতির রেল বিল বিল কমিটির শুনানিতে এইচএস 2 এর জন্য একটি আবেদন করার জন্য লন্ডনে ভ্রমণ করেছিলেন।
তার পরিবারের স্বাস্থ্যের উপর এইচএস 2 পরিকল্পনার প্রভাব সম্পর্কে জানতে চাইলে মিঃ উইলকিনসন বলেছিলেন: “হ্যাঁ, অবশ্যই এটি (একটি প্রভাব ফেলেছে)। এইচএস 2 হুইটমোর হিথের ক্ষেত্রে সবচেয়ে খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে।”
এটি বোঝা গেছে যে হুইটমোর হিথের এইচএস 2 দ্বারা কেনা বাড়িগুলি এবং ম্যানচেস্টার পর্যন্ত অক্ষের রেখার প্রসারিত বরাবর, প্রায় দু’বছর আগে এই রুটটি বাতিল হওয়া সত্ত্বেও পরিবহণের মালিকানার বিভাগের অধীনে থাকবে।
মোট, এইচএস 2 সামগ্রিক লাইনের জন্য £ 3.79bn ক্রয়ের সম্পত্তি ব্যয় করেছে, রুটের এখন স্ক্র্যাপযুক্ত বিভাগগুলিতে £ 633 মিলিয়ন সহ।
এইচএস 2 এর একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, লাইনটি হুইটমোর হিথের নীচে 30 মিটার পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গে চলত এবং রেলপথটি তৈরির জন্য কোনও বাড়ির মালিক তাদের সম্পত্তি বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল।
তারা অব্যাহত রেখেছিল: “আমরা মিঃ উইলকিনসনের কঠিন পরিস্থিতি স্বীকৃতি দিয়েছি এবং তিনি এইচএস 2 এর বিশেষ পরিস্থিতিতে স্কিমের মাধ্যমে তার বাড়ি কেনার জন্য 2019 সালে আমাদের অফারটি গ্রহণ করেছিলেন, যার অধীনে আমরা চলমান ব্যয়, প্রদত্ত স্ট্যাম্প শুল্ক এবং আইনী ফিগুলি covered েকে রেখেছি।
“আমরা প্রকল্পের দ্বারা অর্জিত সম্পত্তির অবৈধভাবে গাঁজার খামার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে বলে নিন্দা জানাই। এটি করদাতাকে ব্যয় পুনরুদ্ধারে সহায়তা করার জন্য এটি উন্মুক্ত ভাড়া বাজারে এবং সম্পত্তি এজেন্টদের দ্বারা পরিচালিত করা হয়েছিল।
“ফার্মটি পুলিশ কর্তৃক বন্ধ করে দেওয়ার পরে আমরা সম্পত্তিটি পুনরায় তৈরি করতে পারিনি কারণ এটি একটি লেটেবল স্টেটে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যয় খুব দুর্দান্ত। এই অঞ্চলটি আমাদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা দলগুলি দ্বারা টহল দেওয়া হয়েছে, যারা স্টাফোর্ডশায়ার কনস্টাবুলারির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে।”
মিঃ উইলকিনসনের প্রাক্তন বাড়িতে আবিষ্কার করা গাঁজা খামারে স্টাফোর্ডশায়ার পুলিশ জানিয়েছে, লিভারপুলের গোমভিল রোডের 32 বছর বয়সী ড্যারেন পিনিংটনকে মে মাসে একটি নিয়ন্ত্রিত ক্লাস বি ড্রাগের প্রযোজনায় উদ্বিগ্ন হওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছিল।
তিনি জুলাইয়ে স্টোক-অন-ট্রেন্ট ক্রাউন কোর্টে অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছিলেন এবং সাজা দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।
এইচএস 2 বিভাগ যা এখনও এগিয়ে চলেছে তা লন্ডন থেকে স্টাফর্ডশায়ারের হ্যান্ডস্যাক্রে বার্মিংহামে উত্সাহ নিয়ে চলবে, তবে বিলম্ব এবং সর্পিলিং ব্যয় মানে এর উদ্বোধনের জন্য কোনও লক্ষ্য তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।