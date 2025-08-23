You are Here
আমি আমার বেনজ বিক্রি করতে চাই, পুলিশ চাঁদাবাজি খুব বেশি- জিকসালোমা চিৎকার করে
আমি আমার বেনজ বিক্রি করতে চাই, পুলিশ চাঁদাবাজি খুব বেশি- জিকসালোমা চিৎকার করে

জিকসালোমানাইজেরিয়ার স্কিট প্রস্তুতকারক, লেগোসে রঙিন কাচের অনুমতিগুলিতে রুটিন চেক চলাকালীন চাঁদাবাজি ও হয়রানির বিষয়ে নাইজেরিয়া পুলিশ বাহিনীর কর্মীদের আহ্বান জানাতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গিয়েছিলেন।

একটি সাম্প্রতিক ইনস্টাগ্রাম ভিডিওবিষয়বস্তু নির্মাতা অভিযোগ করেছেন যে পুলিশ কর্মীরা তাকে টার্গেট করেছিলেন কারণ তিনি একটি মার্সিডিজ-বেঞ্জকে চালিত করেছিলেন, জোর দিয়েছিলেন যে বহিরাগত গাড়িযুক্ত যুবকরা অন্যায়ভাবে স্টেরিওটাইপড।

জিকসালোমা জানিয়েছিলেন যে পুলিশ কর্তৃক জারি করা বৈধ টিন্টেড গ্লাস পারমিট থাকা সত্ত্বেও অফিসাররা কীভাবে তাকে বারবার থামিয়ে দিয়েছিল, তারা তার কাছ থেকে অর্থ আদায় করার চেষ্টা করার সময় এটি জাল হিসাবে বরখাস্ত করা হয়েছিল।

তিনি বলেছিলেন, “আমি আমার বেনজ বিক্রি করতে চাই, আমি ভেঙে পড়েছি বলে নয়, নাইজেরিয়ান পুলিশের কারণে। আপনি কীভাবে লোকেরা আমাকে একদিনে পাঁচবারের বেশি থামিয়ে দিতে পারেন? ইব্রাহিম তসিয়া ট্র্যাফিক লাইটের আগে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশ এখানে নেই (সিক)।

“তারা আমাকে থামিয়ে আমার গাড়িতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারা বলেছিল, ‘আসুন স্টেশনে যাই।’ আমি কী চেয়েছিলাম, এবং তারা বলেছিল, ‘টিন্টেড পারমিট।

“আমি আপনাকে আপনার ওয়েবসাইট থেকে একটি রঙিন পারমিট দেখিয়েছি। আমি এটি ক্যাপচার করতে মূল ভূখণ্ডে গিয়েছিলাম; তারা এখনও এটি নকল বলে দাবি করেছে। আমি বলেছিলাম, ‘কোনও সমস্যা নেই, চলুন চলুন।’ স্টেশনে গিয়ে তারা বলল, আসুন পিছনে ফিরে যাই। ‘ আমি জিজ্ঞাসা করলাম কেন আমরা স্টেশনে যেতে পারি না;

“এটি এমনই যে তারা লক্ষ্য করেছে যে লোকেরা আমাকে চেনে এবং আমি হয়তো সেই কেলেঙ্কারী, ইয়াহু ছেলে বা জালিয়াতি তারা মনে করেন যে আমি আছি, কারণ আমি একটি ক্যাপ এবং কানের দুল পরেছিলাম। পরের মিনিটে তারা আজিওয়ে থানা থেকে একটি ওগা ডেকেছিল, আজাহের আশেপাশের একজন আমার সাথে দেখা করার জন্য স্টেশনের বাইরে এসেছিল, তাই আমরা ওগা -কে চাহিদা পেয়েছিলেন এবং তিনি অনেক যত্নবান হয়েছি, এবং তিনি প্রচুর লোকেরা জানতেন এবং তার দাবি করা হয়েছিল।

“আমার সবচেয়ে বড় অবাক করে দিয়ে, তিনি স্টেশনটির পিছনে হাঁটতে শুরু করে এবং হাসিখুশি হওয়ার চেষ্টা করতে শুরু করেছিলেন এবং দেখেছিলেন যে আমি নিজেই রেকর্ড করছি। তিনি কেন আমাকে রেকর্ড করছি এবং তিনি আমাকে চার্জ করবেন, এবং আমি বলেছিলাম, ‘কোনও সমস্যা নেই, আমাকে ভিতরে যেতে দিন যাতে আপনি আমাকে চার্জ করবেন।’ তারপরে তিনি আমাকে উচ্চতর ওজিএতে নিয়ে গেলেন, এবং সে বলেছিল যে আমরা বন্ধু এবং তারপরে আমাকে যেতে দিন, “ তিনি গণনা করেছেন।

জিকসালোমা ব্যাখ্যা করেছিলেন যে একই দিনে আরও চারটি চেকপয়েন্টে হয়রানি অব্যাহত ছিল।

তিনি অবিরত, “আজাহ ব্রিজের দিকে যাত্রা করে, আরেকটি সেট আমাকে থামিয়ে বলেছিল যে আমি আজাহ ব্রিজের নীচে নীচে নেমে আসা উচিত। ভাগ্যক্রমে, অন্য সহকর্মী আমাকে চিনতেন এবং বলেছিলেন যে আমি একজন কৌতুক অভিনেতা হওয়ায় আমার যাওয়া উচিত।

“ভিজিসিতে যাচ্ছেন, অন্য একটি সেট আমাকে থামিয়ে দিয়েছে। আমাকে আপনার কাগজপত্রগুলি দেখতে দিন।

“আমার কাগজপত্রগুলি সম্পূর্ণ; এটি কেবল বেনজের কারণে আমি গাড়ি চালাচ্ছি It’s এটি সর্বদা বেনজ নয় যা কোনও অপরাধ করতে পারে।

“এখন যেমন মনে হচ্ছে, আমি একটি ছোট গাড়ি দিয়ে অপরাধ করতে পারি, মানুষের মাথাটি একটি ছোট করোলায় রাখতে পারি এবং সম্ভবত এটি ধরা না পড়তে পারে।

“দয়া করে, কে আমার বেনজ চায়? আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; থামানো ক্লান্তিকর এবং ক্লান্তিকর। এজন্য আমি খুব কমই আমার বেঞ্জকে চালাই,” তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

