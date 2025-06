আমি আমার ভিএমকে মনে করি এটির একটি সিপিইউ ফ্যান রয়েছে

root@host:/# dmidecode -t28 # dmidecode 3.3 Getting SMBIOS data from sysfs. SMBIOS 3.4 present. Handle 0x1C00, DMI type 28, 22 bytes Temperature Probe Description: CPU Thermal Probe Location: Processor Status: OK Maximum Value: 0.0 deg C Minimum Value: 0.0 deg C Resolution: 0.000 deg C Tolerance: 0.0 deg C Accuracy: 0.00% OEM-specific Information: 0x0000DC00 Nominal Value: 0.0 deg C