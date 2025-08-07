আমি আমার সোনোস সাউন্ডবারকে বিচ্ছিন্ন রিয়ার স্পিকারগুলির সাথে একটির জন্য অদলবদল করেছি – প্রতিভা বা গিমিক?

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- জেবিএল বার 1000MK2 এ একটি সাউন্ডবার, দুটি পৃথকযোগ্য রিয়ার স্পিকার এবং $ 1,200 এর জন্য একটি বাহ্যিক সাবউফার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
- এটি একটি বহুমুখী সিস্টেম, বড় কক্ষগুলির জন্য উপযুক্ত শক্তিশালী অডিও পারফরম্যান্স সহ।
- স্থায়ী রিয়ার স্পিকার চান এমন লোকদের জন্য এটি আদর্শ বিকল্প নয়।
আরও কেনা পছন্দ
আসল জেবিএল বার 1000 তাদের জন্য একটি বহুমুখী সাউন্ডবার হিসাবে নিজের জন্য একটি বাধ্যতামূলক কেস তৈরি করেছে যারা চারপাশের শব্দ স্পিকারের বিকল্প চেয়েছিলেন যা অগত্যা স্থায়ীভাবে ইনস্টল করা হয়নি এবং প্রয়োজন অনুযায়ী স্থাপন করা সহজ ছিল। এখন, জেবিএল একটি ফলোআপ নিয়ে ফিরে এসেছে: দ্য জেবিএল বার 1000mk2।
আসলটির মতো, সাউন্ডবারটি স্যাটেলাইট স্পিকারগুলির সাথে আসে যা আপনি যখন চান না বা চারপাশের শব্দের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন না বা প্রয়োজন হয় তখন চৌম্বকীয়ভাবে সাউন্ডবারের সাথে সংযুক্ত করতে পারে। তারপরে, যখন মুভি নাইট আসে, তাদের আরও নিমজ্জনিত অডিওর জন্য সাউন্ডবারের দিক থেকে আলাদা করুন। তবে $ 1,200 এ, জেবিএল বার 1000MK2 অবশ্যই সস্তা নয়। এটি কেনার মূল্য? বা আপনি অন্য কিছু জন্য যেতে হবে? আসুন ডুব দিন।
বহুমুখিতা কী
জেবিএল বার 1000MK2 সম্পর্কে সেরা জিনিসটি হ’ল এর বহুমুখী নকশা। নকশাটি ছোট লিভিংরুমের সাথে তাদের পক্ষে স্থায়ীভাবে মাউন্ট না করে, তারযুক্ত চারপাশের স্পিকারগুলি ছাড়াই চারপাশের সাউন্ড সেটআপ পাওয়া সহজ করে তোলে। এটি এক ধরণের প্রতিভা ধারণা।
দু’জন চারপাশের স্পিকারগুলি কেবল সাউন্ডবারের অংশের মতো দেখায় যখন তারা পাশের সাথে সংযুক্ত থাকে এবং যখন তারা সংযুক্ত থাকে তখন তারা চার্জ করে। আপনি যদি বেশিরভাগই তাদের সাউন্ডবারের সাথে সংযুক্ত রাখেন এবং কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ধরণের সামগ্রীর জন্য এগুলি সরিয়ে নিয়ে যান তবে আপনাকে ব্যাটারির জীবন সম্পর্কে খুব বেশি চিন্তা করার দরকার নেই – আপনি চার্জে 10 ঘন্টা পাবেন।
যদিও আপনি তাদের চারপাশের অবস্থানে রাখতে পছন্দ করেন তবে তাদের চার্জ করার জন্য আপনাকে তাদের সাউন্ডবারের সাথে সংযুক্ত করার দরকার নেই। প্রতিটি স্পিকারের এটিতে একটি ছোট ইউএসবি-সি পোর্ট রয়েছে যা আপনি এটি পাওয়ার জন্য ব্যবহার করতে পারেন। সুতরাং আপনি যদি এগুলিকে আরও স্থায়ী অবস্থানে রাখতে চান তবে আপনি পারেন।
বাক্সে, আপনি সাউন্ডবার এবং আশেপাশের স্পিকারগুলি মাউন্ট করার জন্য মাউন্টিং হার্ডওয়্যারও পাবেন যা কার্যকর। অনুরূপ মূল্য পয়েন্টে অনেক স্ট্যান্ডেলোন সাউন্ডবারগুলি পৃথকভাবে মাউন্টিং গিয়ার বিক্রি করে।
বিচ্ছিন্ন চারপাশের স্পিকারগুলি সাউন্ডবার থেকে স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাদের প্রত্যেকের ব্লুটুথ সংযোগ রয়েছে, যাতে আপনি এগুলি আপনার বাড়ির চারপাশে পৃথক ব্লুটুথ স্পিকার হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।
সম্ভবত জেবিএল বার 1000 এমকে 2 এর ডিজাইনের সর্বনিম্ন বহুমুখী দিকটি অন্তর্ভুক্ত 10 ইঞ্চি বাহ্যিক সাবউফার। আমি পছন্দ করি যে জেবিএল সাউন্ডবারের সাথে তুলনামূলকভাবে ভারী সাবউফার অন্তর্ভুক্ত করেছে, তবে এর আকারটি সোনোস সাব 4 এর মতো স্লিমার সাবউফারের চেয়ে আপনার বসার ঘরে স্থাপন করা আরও কঠিন করে তোলে, যা আমার পছন্দের সাব। আপনার বসার ঘরে আপনাকে কোনও কোণ বা অন্য কোনও অঞ্চল সন্ধান করতে হবে যেখানে আপনি সাবউফারটি রাখতে পারেন।
বহুমুখিতা সাউন্ডবারের সাধারণ নকশার বাইরেও প্রসারিত, যদিও – আপনি বহুমুখী সংযোগের বিকল্পগুলিও পান। সাউন্ডবারের পিছনে, আপনি আপনার টিভিতে সাউন্ডবারকে সংযুক্ত করার জন্য একটি এইচডিএমআই ইয়ারক পোর্ট পাবেন, তবে আপনি তিনটি এইচডিএমআই 2.1 পাস-থ্রো পোর্টগুলিও পাবেন, যার অর্থ আপনি সাউন্ডবারটি আধুনিক গেম কনসোলগুলি সহ আপনার উত্সগুলির কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে পারেন।
সাউন্ডবারটি ওয়াই-ফাইয়ের সাথে সংযোগ স্থাপন করে, সুতরাং এটি এয়ারপ্লে 2 এবং গুগল কাস্টের মতো ওয়্যারলেস স্ট্রিমিং বিকল্পগুলিকে সমর্থন করে। আপনি স্পটিফাই কানেক্ট এবং জোয়ার কানেক্টের মতো প্ল্যাটফর্মগুলি থেকে স্ট্রিম করতে জেবিএল ওয়ান অ্যাপটিও ব্যবহার করতে পারেন।
নিমজ্জন এবং শক্তিশালী অডিও
নকশাটি কেবল একটি ছদ্মবেশী নয়। অডিও পারফরম্যান্সের ক্ষেত্রে সাউন্ডবারটিও খুব সক্ষম। যখন চারপাশের স্পিকারগুলি সাউন্ডবার থেকে আলাদা করা হয় এবং তাদের সঠিক অবস্থানে রাখা হয়, তখন ডলবি আতমোসে এনকোডযুক্ত সামগ্রী দেখার সময় তারা নিমজ্জনিত অডিও সরবরাহ করে।
নিমজ্জন বেশ ভাল ছিল; আমার পাশের এবং উপরে থেকে সাউন্ড এফেক্টগুলি ভাল অনুবাদ করেছে, যদিও আমার থাকার জায়গাটি সিলিং সাউন্ড রিফ্লেকশনগুলির জন্য উপযুক্তভাবে উপযুক্ত, এবং আপনার যদি আলাদা আকারের জায়গা থাকে তবে আপনার অভিজ্ঞতা পরিবর্তিত হতে পারে।
এছাড়াও: মূলধারার বিকল্প হিসাবে মার্শালের প্রথম সাউন্ডবার রকস – এখানে আমার গ্রহণ
এটি বলেছিল, আমি সাউন্ডবারের সাথে সংযুক্ত চারপাশের স্পিকারদের সাথে অডিওটি কীভাবে নিমগ্ন ছিল তা দেখে আমি সবচেয়ে অবাক হয়েছি। নিশ্চিত হওয়ার জন্য, এটি চারপাশের স্পিকারগুলি বিচ্ছিন্ন এবং আশেপাশের অবস্থানে যেমন ডুবে যায় তেমন নিমজ্জনিত ছিল না, তবে সাউন্ডবার প্রতিচ্ছবি ব্যবহার করে একটি দৃ inc ়প্রত্যয়ী চারপাশের অভিজ্ঞতা সরবরাহ করেছিল।
ফলস্বরূপ, আপনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই খুব বেশি না হারিয়ে বা আপনি সত্যিই মিস করছেন এমন অনুভূতি ছাড়াই চারপাশের স্পিকারগুলিকে সাউন্ডবারের সাথে সংযুক্ত রাখতে পারেন। এটি প্রতিদিন দেখার বা গ্রহণের জন্য উপযুক্ত যা অগত্যা কোনও চারপাশের শব্দ অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। তারপরে, যখন আপনার কোনও চলচ্চিত্রের রাত থাকে, আপনি সেই চারপাশের স্পিকারগুলিকে নিমজ্জনের মাত্রা বাড়ানোর জন্য সরিয়ে নিতে পারেন।
সাউন্ডবারের অফারটিতে সামগ্রিক ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়াটিও চিত্তাকর্ষক এবং এর বেশিরভাগ অংশ অন্তর্ভুক্ত সাবউফারকে owed ণী। সাবউফারটির একটি 10 ইঞ্চি ড্রাইভার রয়েছে এবং এটি গভীর এবং কার্যকরী খাদটি পাম্প করতে সক্ষম হয়েছিল যা মাঝে মাঝে কিছুটা বেশি হয়ে যায়।
ধন্যবাদ, আপনি জেবিএল ওয়ান অ্যাপে অডিও প্রতিক্রিয়াটিকে টুইট করতে পারেন, সুতরাং আপনি যদি দেখতে পান যে বাস প্রতিক্রিয়াটি শীর্ষে কিছুটা উপরে রয়েছে তবে আপনি এটি টোন করতে পারেন। টিভি এবং সিনেমা দেখার সময় এবং যখন সংগীতিকভাবে সংগীত শোনার সময় আমি উভয়ই ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া ভাল বলে মনে করি।
পারফরম্যান্স একটি ভাল ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া ছাড়িয়ে গেছে। সাউন্ডবারটি খুব জোরে পেতে পারে এবং এটি বৃহত্তর বসার ঘরে উপযুক্ত। এই মডেলটির একটি 960W মোট পাওয়ার আউটপুট রয়েছে, যা মূল জেবিএল বার 1000 এর 880W আউটপুট থেকে এক ধাপ উপরে।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
দ্য জেবিএল বার 1000mk2 সহজেই সেরা অল-ইন-ওয়ান হোম থিয়েটার সাউন্ডবারগুলির মধ্যে একটি। দুর্দান্ত শব্দ ছাড়াও, এটি আমি সবচেয়ে বেশি বহুমুখী সাউন্ডবার পরীক্ষা করেছি। আপনি যদি চারপাশের শব্দের ধারণাটি পছন্দ করেন তবে অগত্যা রিয়ার স্পিকারগুলি স্থায়ীভাবে ইনস্টল করতে চান না, জেবিএল বার 1000MK2 সহজেই যাওয়ার উপায়।
যদি আপনি আরও বেশি ব্যয় করতে ইচ্ছুক হন (অনেক বেশি) এবং স্থায়ী রিয়ার স্পিকারগুলিকে আপত্তি না করেন তবে এটি এখনও সম্ভবত এর মতো কিছু করার জন্য উপযুক্ত আর্ক আল্ট্রা রিয়ার সোনোস যুগের স্পিকার এবং একটি সোনোস সাবউফার সহ, যা কমপক্ষে $ 1,826 এবং সর্বাধিক $ 2,696 এ। বা আপনি সঙ্গে যেতে পারে স্যামসুং এইচডাব্লু-কিউ 990 এফএকটি হোম থিয়েটার-এ-বক্স যা $ 2,000 ডলারে খুচরা। তবে বার 1000MK2 এর মূল্য পয়েন্টে, আপনি অডিও প্রতিক্রিয়া এবং বহুমুখীতার একই ভারসাম্য সহ প্রতিযোগীদের খুঁজে পাবেন না।