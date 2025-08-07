আমি ইস্টেন্ডার্স দেখা ছেড়ে দিয়েছি তবে জো স্লেটারের রিটার্ন আমাকে ফিরিয়ে আনবে | সাবান

আমি যখন 2017 সালে ইস্টেন্ডার্স দেখছি তখন আমি সত্যিই এমন একটি পৃথিবী কল্পনা করতে পারি না যেখানে আমি ফিরে আসি। এবং তারপরে দু’মাস আগে এই সংবাদটি এসেছিল যে মিশেল রায়ান জো স্লেটার হিসাবে ফিরে আসছেন।
দেখুন এবং দেখুন, এটি আমাকে কিংবদন্তি ব্রিটিশ সাবান পুনরায় পুনরায় করতে প্রস্তুত।
ইস্টেন্ডাররা সর্বদা সাবানগুলির বংশের মতো অনুভব করে। সর্বোপরি, অভিনয় এবং লেখাগুলি অতুলনীয় ছিল এবং এটি পুরো জাতিকে ক্যাপচার করার ক্ষমতা ছিল।
‘ফিল কে গুলি করেছে?’ এর আশেপাশে উত্তেজনা আমি কখনই ভুলব না? ততক্ষণে আমি ইস্টেন্ডার্সে হাঁটু-গভীর ছিলাম, কিন্তু এমনকি শোটি দেখেননি এমন লোকেরাও সেই মুহুর্তটি মনে রাখবেন যখন প্রায় 20 মিলিয়ন দর্শক আবিষ্কার করেছিলেন যে অপরাধীটি লিসা ছিল।
কেবলমাত্র অন্য ঘটনা যা জাতিকে এরকম একীভূত করতে পারে তা ছিল বিশ্বকাপের ফাইনাল এবং আমরা ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তাদের একজনকে দেখিনি।
নাটালি ক্যাসিডি, স্টিভ ম্যাকফ্যাডেন, পাম সেন্ট ক্লিমেন্ট, লুসি বেনজামিন এবং বারবারা উইন্ডসর এই সময়ের আশেপাশে শীর্ষস্থানীয় কিছু অভিনেতা ছিলেন এবং তারা সত্যই ব্রিটিশ টিভির সেরা কিছু ছিলেন।
এবং তারপরে একটি নতুন পরিবার এসেছিল: স্লেটারস। ‘চ্যাভস’ এর রাক্ষস এবং স্পাইস গার্লস যুগের সমাপ্তির শীর্ষে, একটি নতুন বংশ আলবার্ট স্কোয়ারে এসে সংজ্ঞায়িত ‘গার্ল পাওয়ার’ এসেছিল। ক্যাট, লিনে, লিটল মো এবং – আমরা সেই সময়ে যারা বিশ্বাস করি তাদের কনিষ্ঠ বোন – জো, আগে কোনও সাবানটিতে দেখা কোনও কিছুর বিপরীতে একটি ট্যুর ডি ফোর্স ছিল।
চার্লি এবং নান ‘বিগ’ মো -র সাথে যোগ দিয়ে তারা একেবারে কোনও বন্দী নেননি, তাত্ক্ষণিকভাবে সমস্ত নাটকের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল এবং আমি তত্ক্ষণাত্ এই মনোমুগ্ধকর শ্রোতাদের যেহেতু কোনও সাবানটিতে অন্য কোনও পরিবারকে ভাবতে পারি না।
আমি কেবল গেট-গো থেকে স্লেটারদের সম্পর্কে চিন্তা করি না, আমি তাদের ভালবাসি। বিশেষত জো এবং ক্যাট।
স্লেটার পরিবারের আগমনের প্রায় এক বছর পরে, ক্যাট এবং জো সহজেই ইস্টেন্ডার্সের কাছে সবচেয়ে বড় রাগ-টানতে যা দেখেছি তা কেন্দ্রে ছিল-যে মুহুর্তে জো চিৎকার করেছিল, ‘আপনি আমার মুভভা নন!’ কেবল ক্যাটকে পিছনে চিত্কার করার জন্য, ‘হ্যাঁ আমি আছি!’ আমি একেবারে চাঞ্চল্যকর উচ্চ শিবিরের এ জাতীয় অসাধারণ স্তরের কোনও দৃশ্যের কথা ভাবতে পারি না।
তারা তাদের প্রাপ্য ক্রেডিট পায় না, তবে জেসি ওয়ালেস এবং মিশেল রায়ানকে ক্যাট এবং জোয়ের মতো উল্লেখযোগ্য কিছু পারফরম্যান্স রয়েছে। তাদের রসায়নটি ছিল ডায়নামাইট, তাদের ভাগ করা ইতিহাস বেদনাদায়ক ছিল এবং সেই শকটির বিশ্বাসঘাতকতা এতটা বাস্তব এবং এত ধনী মনে হয়েছিল।
এটি বিশেষত চিত্তাকর্ষক এটি বিবেচনা করে, ইস্টেন্ডার্সের অন্যান্য চরিত্রগুলির তুলনায়, আমরা কেবল তাদের কেবল সত্যই জানতে চাই।
তারা সকলেই তাদের নিজস্বভাবে বেঁচে ছিল, এবং একটি তরুণ সমকামী বাচ্চা হিসাবে, একটি শক্তিশালী মহিলার শক্তির চেয়ে আমাকে আর উত্তেজিত করতে পারেনি। জো, বিশেষত।
তিনি যুবক, মজাদার এবং ভুল করেছিলেন যে আমি আমার কিশোর বয়সের সাথে কোণার চারপাশে নিজেকে তৈরি করার জন্য অপেক্ষা করতে পারিনি। রায়ানও একটি অবিশ্বাস্য প্রতিভা ছিল – এ কারণেই হলিউড শীঘ্রই ইশারা করেছিল এবং ২০০৫ সালে স্কয়ারটি ছেড়ে তিনি বায়োনিক ওম্যানের রিবুটে নেতৃত্বের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন।
আমি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছিলাম তবে তবুও আমি অবিচল ছিলাম। স্টেসি স্লেটার সম্প্রতি এসে গেছে এবং প্রায় অবিলম্বে তার নিজের মধ্যে আসার আগে প্রতিটি স্লেটারের মতো।
লেসি টার্নার, আমার কাছে, সেখানে সর্বকালের সেরা ইস্টেন্ডার অভিনেতা হলেন এবং চেষ্টা করা হয়েছে, পরীক্ষা করা হয়েছে এবং অন্য যে কোনওটির চেয়ে তার সীমাবদ্ধতার দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে।
ম্যাক্সের সাথে তার সম্পর্ক থেকে শুরু করে ব্র্যাডলির রানী ভিক থেকে পড়ে যাওয়া এবং তার মম জিনের যত্ন নেওয়া, যিনি বছরের পর বছর ধরে বাইপোলার ডায়াগনোসিস দ্বারা সংজ্ঞায়িত ছিলেন, স্টেসি একজন সত্যিকারের ওয়ালফোর্ড নায়িকা ছিলেন যিনি শূন্যতা পূরণ করেছিলেন।
তবে আমার আগ্রহ হ্রাস পেয়েছে এবং বিশেষত একটি গল্পরেখা আমাকে ধ্বংস করে দিয়েছে।
যে মুহুর্তে আমি জানতাম যে আমি শোটি সম্পন্ন করেছি তা নতুন বছরের দিন 2017 এ এসেছিল It সেদিনই রনি এবং রক্সি মিচেলকে হত্যা করা হয়েছিল – আমি ইস্টেন্ডার্সে কখনও দেখেছি এমন দুটি অনির্বচনীয় মৃত্যুর মধ্যে নির্দয়ভাবে ধাক্কা মেরে ফেলেছিলাম।
তারা একটি হোটেল সুইমিং পুলে মারা গেল। রক্সি স্পষ্টতই মাতাল ছিলেন তিনি সাঁতার কাটাতে অক্ষম ছিলেন, এবং রনির পোশাকটি সম্ভবত ডুবে যাওয়া জাহাজের ওজন ছিল, তাই তিনি তার সাথে ডুবে গেলেন।
আমি এখন এটি লিখছি, আমি এখনও এটি সম্পর্কে অযৌক্তিকভাবে রাগান্বিত।
এই পর্বটি আমাকে প্রান্তে টিপ দিয়েছে।
চোখের পলকের মতো যা অনুভূত হয়েছিল, তা যা আমার প্রিয় দিনের 30 মিনিট একসময় এমন কিছু হয়ে উঠল যা আমি ভয় পেতে শুরু করি।
তাই আমি দেখা বন্ধ করে দিয়েছি।
তবে তারপরে আমি এই খবরটি পেয়েছিলাম যে মিশেল রায়ান ফিরে আসবে, এবং হঠাৎ আমি ক্ষমা করতে এবং ভুলে যেতে সক্ষম বোধ করেছি – আমার পিছনে আট বছর পিছনে রেখেছি।
তার প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে সমস্ত কিছুই ইস্টেন্ডার্স গোল্ড। ক্যাট তার ছেলে টমিকে ‘আমি আপনার মুভভা’ জোয়ের বড় প্রকাশের আগে, এর নিখুঁত ধাক্কা দেওয়ার আগে।
জো রেলগুলি থেকে চলে গেছে, স্টেসি তাকে লুকিয়ে রেখেছিল এবং আলফিকে তার সামর্থ্য নয় এমন অন্য জগাখিচাতে টেনে নিয়ে যায়।
জোয়ের প্রতিভা ঝামেলা সৃষ্টি করছে; এই গ্রীষ্মের শুরুর দিকে তার সংক্ষিপ্ত প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি এটি প্রচুর পরিমাণে সৃষ্টি করেছিলেন। মিথ্যা কথা বলা, মদ্যপান এবং নিজের পরিবারকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে রায়ান জোয়ের রাক্ষসগুলিতে ফিরে গেলেন যেমন তিনি সবেমাত্র দূরে ছিলেন।
জো তার মায়ের সাথে বেডরুমে লুকিয়ে থাকা জো সহ দ্বিতীয় পর্বটি ছিল যন্ত্রণাদায়ক, পুরোপুরি আগমন এবং মুহুর্তের জন্য আমরা 20 বছর অপেক্ষা করেছিলাম এমন মুহুর্তটি পুরোপুরি সেট আপ করেছিলেন।
জো একটি গোপনীয়তা পেয়েছিল, প্রকাশ করে যে সে কিছু করেছে ‘এত খারাপ’ তার পরিবার কখনই তাকে ক্ষমা করবে না। সম্ভাবনাগুলি অন্তহীন তবে এটি প্রচুর পরিমাণে হতে চলেছে। আমি এটা অনুভব করতে পারি।
মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, আমি আবার ইস্টেন্ডার্স দেখার কল্পনাও করতে পারি না। এখন, আমি ওয়ালেস এবং রায়ানকে একসাথে পর্দায় এক সেকেন্ড মিস করার কথা ভাবতে পারি না।
এটি গ্রহণের পর থেকে এটি সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ – এবং অসম্ভব – পুনর্মিলন এবং আমি এর একটি মুহুর্ত মিস করতে যাচ্ছি না।
আমি সত্যিই ইস্টেন্ডার্সে বিনিয়োগ করেছি অনেক দিন হয়ে গেছে। ধন্যবাদ, আমি এখনও বেশিরভাগ মূল কাস্টকে স্বীকৃতি দিয়েছি, এমনকি যদি তারা এক দশকের সেরা অংশের জন্য কী ছিল তা আমার কোনও ধারণা না থাকলেও।
জোয়ের মতো, আমি অনেক কিছু করতে পেয়েছি। তবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে মিশেল রায়ান অদূর ভবিষ্যতের জন্য ফিরে এসেছেন, আমি পুরো প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরাসরি ডুব দিতে প্রস্তুত।
