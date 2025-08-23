আমি উইন্ডোজ ব্যবহারকারীদের জন্য চূড়ান্ত ম্যাকবুক এয়ার বিকল্পটি পেয়েছি – এবং এটির দাম ভাল

জেডডনেটের কী টেকওয়েজ
- এইচপি ওমনিবুক 5 32 জিবি কনফিগারেশনের জন্য 900 ডলারে বিক্রি হচ্ছে।
- এটি ম্যাকবুক এয়ারের সেরা বিকল্প হতে পারে, এর অযৌক্তিক দীর্ঘ ব্যাটারি জীবন, লাইটওয়েট ডিজাইন এবং শক্ত পারফরম্যান্সের জন্য ধন্যবাদ।
- কয়েকটি ডাউনসাইড রয়েছে: চকচকে প্রদর্শনটি উজ্জ্বল অবস্থার অধীনে দেখতে শক্ত এবং এটিতে বন্দরগুলির সীমিত অ্যারে রয়েছে।
এইচপি’র নতুন ওমনিবুক 5 আমি 2025 সালে পরীক্ষা করা সবচেয়ে আকর্ষণীয় লাইটওয়েট ল্যাপটপগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। ব্যস্ত শিক্ষার্থী এবং পেশাদারদের জন্য নির্ভরযোগ্য সহযোগী হিসাবে বিপণন হিসাবে বিপণন করা হয়েছে, এই ডিভাইসটি দীর্ঘ ব্যাটারি, একটি তীক্ষ্ণ প্রদর্শন এবং একটি হালকা ওজনের নকশার সাথে সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে ব্যাক আপ করে।
আমি এই স্নিগ্ধ ল্যাপটপের সাথে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছি এবং এটি কতটা ভাল সম্পাদন করেছে তা দেখে মুগ্ধ হয়ে এসেছি। তবে এটি কেবল হার্ডওয়্যার সম্পর্কে নয়, এটি সামগ্রিক ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা। আমি এমনকি বলেছি যে অ্যাপল ব্যবহারকারীরা উইন্ডোজে একটি ম্যাকবুকের মতো অভিজ্ঞতার সন্ধান করছেন Omn ওমনিবুক 5 পরীক্ষা করা উচিত।
একটি পরিচিত নান্দনিক
প্রথমত, এক নজরে, ওমনিবুক 5 দেখতে অনেকটা ম্যাকবুকের মতো। উজ্জ্বল সিলভার কালারওয়ে থেকে বিপরীত ধূসর চিকলেট-স্টাইলের কীগুলি, প্রাণবন্ত, 2 কে ডিসপ্লে পর্যন্ত অবশ্যই এখানে কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। আমাকে অবাক করে দিয়েছিল, যদিও এটি ঠিক কতটা হালকা ছিল। ২.৮৮ পাউন্ডে, ওমনিবুক উত্তোলন করা কোনও কাগজের নোটবুক উত্তোলনের মতো মনে হয়।
ম্যাকবুক এয়ারের মতো এটিতে কেবল কয়েকটি বন্দর রয়েছে। একদিকে, আপনি 10 জিবিপিএস থান্ডারবোল্ট 4 পোর্টগুলির একটি জুটি পাবেন এবং অন্যদিকে, একটি হেডফোন জ্যাকের পাশে একটি ইউএসবি-এ। আপনি যদি আরও চান তবে আপনাকে ল্যাপটপ ডকিং স্টেশন সহ ডিভাইসটি পরিপূরক করতে হবে।
ওমনিবুকের স্পিকারগুলি ল্যাপটপের সামনের অংশে, কব্জি বিশ্রামের নীচে অবস্থিত। সবচেয়ে আদর্শ অবস্থান নয়, তবে কমপক্ষে তারা শক্তিশালী। এইচপি অডিও বুস্টকে ধন্যবাদ, অডিও আউটপুট সমৃদ্ধ এবং গানগুলি আমাকে শব্দের বুদবুদে আবদ্ধ করেছে। এইচপির ল্যাপটপের অভ্যন্তরে ওউফারগুলি একটি দুর্দান্ত, পাঞ্চি বাস সরবরাহ করে যা কম্পিউটারের নীচে অনুভূত হতে পারে।
কীবোর্ডে টাইপ করা বেশ সুন্দর লাগছিল। প্রতিটি কীতে বেশ ভাল পরিমাণে প্রতিক্রিয়াশীলতা থাকে এবং রাবারি ক্যাপগুলির জন্য ধন্যবাদ, তারাও শান্ত। আমি ওমনিবুক 5 ওয়ান আঙুলের পরীক্ষায় পাস করে ঘোষণা করেও সন্তুষ্ট। আপনি id াকনাটি বাড়ানোর সময় এটি দৃ ly ়ভাবে রোপণ করে।
আমার পর্যালোচনা ইউনিটের স্ক্রিনটি একটি 2K (1,900 x 1,200 পিক্সেল) ছিল সর্বাধিক 300 টি নিটগুলির উজ্জ্বলতা এবং ডিসিআই-পি 3 রঙের গামুটের 95% এর জন্য সমর্থন। এর মতো একটি প্রদর্শন একটি প্রাণবন্ত ভিজ্যুয়াল আউটপুট সরবরাহ করে যা কেবল জীবন পূর্ণ।
এক খারাপ দিকটি হ’ল এটি কতটা চকচকে তা আমার পছন্দ হয়নি। এমনকি যদি আপনি এর সর্বাধিক সেটিংয়ে উজ্জ্বলতা ক্র্যাঙ্ক করেন তবে এটি কতটা আলো প্রতিফলিত করে তার কারণে স্ক্রিনটি পরিষ্কারভাবে দেখা শক্ত হতে পারে। এটি কালি কালো OLED এর সাথে আরও জটিল।
লাইটওয়েট শক্তি
যেহেতু এইচপি ওমনিবুক 5 একটি বাহু-সামঞ্জস্যপূর্ণ ল্যাপটপ, তাই আমার সাধারণ কিছু পরীক্ষা কার্যকর না হওয়ায় বেঞ্চমার্কিং কিছুটা জটিল হতে পারে। হুডের নীচে একটি কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন এক্স প্লাস চিপসেট, 32 গিগাবাইট র্যাম এবং একটি কোয়ালকম অ্যাড্রেনো এক্স 1-45 গ্রাফিক্স কার্ড রয়েছে। এই ছোট ল্যাপটপে 32 গিগাবাইট স্মৃতি দেখে আমাকে অবাক করে দিয়েছিল কারণ আমি সাধারণ 16 জিবি র্যামের প্রত্যাশা করছিলাম।
আপনি এটি 16 জিবি কনফিগারেশনে পেতে পারেন, উপায় দ্বারা এবং এটি বেশ কিছুটা সস্তা। যে সংস্করণ এইচপি ওমনিবুক 5 549 ডলারে বেস্ট বাই এ উপলব্ধ।
32 জিবি সংস্করণটি অবশ্য কিছুটা শক্তিশালী এবং ক্রমবর্ধমান সফ্টওয়্যার দাবিগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। এই পরিমাণ থাকা ওমনিবুককে বেশ শালীনভাবে সম্পাদন করতে দেয়। নীচে এইচপির ডিভাইসটির সাথে এম 4 ম্যাকবুক এয়ার এবং আসুস জেনবুক এ 14 এর সাথে তুলনা করা একটি চার্ট রয়েছে, একটি ল্যাপটপ যা ফর্ম এবং ফাংশনে অনুরূপ।
আপনি লক্ষ্য করবেন যে এটি গীকবেঞ্চে জেনবুককে ছাড়িয়ে গেছে, উপরের গড় প্রক্রিয়াজাতকরণ শক্তির পরামর্শ দেয়, যদিও এটি এম 4 চিপের সাথে অ্যাপলের সর্বশেষ ম্যাকবুক এয়ারের পিছনে পড়ে। ওমনিবুক দুজনের মধ্যে কোথাও বসে আছে। যাইহোক, সংখ্যাগুলি এটি সিনেমায়ঞ্চ 24-এ পিছনে পড়ার দেখায়, যা প্রস্তাব দেয় যে এটি উচ্চ-রেজোলিউশন ভিডিও বা 3 ডি মডেল রেন্ডারিংয়ের মতো ভারী কাজের চাপ মোকাবেলায় কিছুটা অসুবিধা হবে।
আমার পরীক্ষার সময়, আমি ওমনিবুক 5 এর সাথে কোনও বড় সমস্যার মুখোমুখি হইনি। এটি একটি কাজের মেশিন হিসাবে বেশ ভাল পারফর্ম করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আমি ক্রোমে বেশ কয়েকটি 1440p ইউটিউব লাইভস্ট্রিম, 10 লুপিং জিআইএফ এবং একাধিক অ্যামাজন তালিকা চালানোর সময় কিছু উচ্চ-রেজোলিউশন ফটোগ্রাফ সম্পাদনা করেছি। এটি সমস্ত মায়াবীভাবে সম্পাদিত।
প্রতিদিনের ব্যবহারের সময়, কোনও মন্দা ছিল না এবং আমি আমার ফটো সম্পাদনাটি ঠিক সূক্ষ্মভাবে শেষ করতে সক্ষম হয়েছি। দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য, আমি 50 টি ক্রোম ট্যাব চালিয়ে ডায়ালটি চালু করেছি, যার মধ্যে একটি নেটফ্লিক্সে “ব্রেকিং ব্যাড” স্ট্রিম করেছিল।
আমি এইচপি’র এআই সহচর সহকারীটির সাথেও কথোপকথন করেছি, এবং এআই সহকারীটির সাথে আমার কথোপকথনটিও বাধাগ্রস্ত হয়নি। আমি কীভাবে আমার কার্ডিও ওয়ার্কআউটগুলি উন্নত করতে পারি এবং কোনটি কোনও বীট এড়িয়ে যাওয়া ছাড়াই কেনার জুতা কিনে তা সম্পর্কে পরামর্শ চাইতে সক্ষম হয়েছি। ক্রোমের সাথে কিছুটা মন্দা ছিল, তবে এটি ব্রাউজারের 50+ ট্যাব চালাতে খুব কঠিন সময় কাটানোর বিষয়টি আরও বেশি ছিল।
আমি উদ্বিগ্ন যে প্রতিটি উইন্ডোজ অ্যাপ্লিকেশন এই সিস্টেমে কাজ করবে না। মনে রাখবেন, এটি একটি উইন্ডোজ আর্ম-সামঞ্জস্যপূর্ণ কম্পিউটার, এবং সমস্ত কিছুই পুরোপুরি অনুকূলিত হবে না, তবে এই প্রসেসরগুলি গত বছর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে বিষয়গুলি অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আমি গুগল ক্রোম, স্টিম এবং ডিসকর্ডের মতো তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশনগুলির সাথে কোনও বড় সমস্যা অনুভব করিনি। সর্বদা সেই বিজোড় অ্যাপ্লিকেশনটি থাকতে পারে যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, তবে এটি সম্পর্কে সচেতন হন।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
এইচপি এর ওমনিবুক 5 এর বিভিন্ন কনফিগারেশন রয়েছে। বর্তমানে, এর 32 জিবি কনফিগারেশন এইচপি ওমনিবুক 5 2 কে ওএলইডি টাচস্ক্রিন সহ এইচপির ওয়েবসাইটে 899 ডলারে উপলব্ধ।
আপনার যদি এমন শক্তিশালী ডিভাইসের প্রয়োজন না হয় এবং কিছুটা বেশি সাশ্রয়ী মূল্যের কিছু খুঁজছেন তবে সেরা কেনার কাছে রয়েছে 16 জিবি কনফিগারেশন $ 549 এর জন্য। একটি ওএলইডি এবং 512 জিবি এসএসডি জন্য একটি খুব প্রতিযোগিতামূলক মূল্য।
আশ্চর্যজনকভাবে, অ্যাপলের এম 4 ম্যাকবুক এয়ার ওমনিবুক 5 এর একটি শক্ত বিকল্প এবং বর্তমানে এটি 100 ডলার সস্তা। আপনি যদি উইন্ডোজ 11 এ থাকতে পছন্দ করেন তবে আমি অন্য একটি পিসি সুপারিশ করছি ডেল ইন্সপায়রন 14 প্লাসযা 42% ছাড়ের জন্য বেস্ট কিনে বিক্রি হচ্ছে।