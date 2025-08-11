আমি এই পাওয়ার ব্যাংকের সাথে 1930 এর দশক থেকে একটি বাস শুরু করেছি – এখানে রায়

গোলু জিটি 6000 জাম্প স্টার্টার
- জিটি 6000 অ্যামাজনে 140 ডলারে বিক্রি হচ্ছে।
- এটি ইউএসবি-সি এবং ইউএসবি-এ, ডিসি আউটপুট এবং জাম্প স্টার্টার সক্ষমতা সহ 99.9WH এ আপনি 99.9WH এ কিনতে পারেন এমন একটি বৃহত্তম পাওয়ার ব্যাংক।
- আপনি যদি আপনার ফোনের জন্য কোনও পোর্টেবল চার্জার খুঁজছেন তবে এটি ওভারকিল।
আমি প্রচুর পাওয়ার ব্যাংক পরীক্ষা করি এবং এই ছোট ডিভাইসে যে পরিমাণ শক্তি ক্র্যাম করা হচ্ছে তা অবিশ্বাস্য হয়ে উঠছে। এখন, তারা ছোট হ্যান্ডহেল্ড ইউনিট তৈরি করছে যা কেবল আপনার স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটটি রিচার্জ করতে পারে না, তবে বাস্তবে যানবাহন শুরু করতে পারে।
যদিও এই পোর্টেবল জাম্প স্টার্টারগুলি সাধারণ গাড়ি এবং ট্রাকগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, আমি ভেবেছিলাম আমি এটি দেব জিটি 6000 পেয়েছি একটি পরীক্ষা – 1936 অ্যালবিয়ন এসপি পিভি 70 কোচ শুরু করা, এটি অনেকগুলি ভিনটেজ যানবাহনের মধ্যে একটি অ্যাংলেসি ট্রান্সপোর্ট মিউজিয়াম এখানে যুক্তরাজ্যের নর্থ ওয়েলসে (এবং হ্যাঁ, এটি এখনও চালিত হয়!)।
জিটি 6000 পাওয়ার ব্যাংকগুলি যতটা বড়, এটি 27,000 এমএএইচ/99.9WH ব্যাটারি রাখে। এটি ইউএসবি-সি পোর্টে একটি 100W সর্বোচ্চ, একটি 18 ডাব্লু সর্বোচ্চ ইউএসবি-এ পোর্ট, একটি 12W ইউএসবি-এ পোর্ট এবং একটি 150W ডিসি আউটপুট পোর্টকে ক্ষমতা দেয়। একটি 100W ইউএসবি-সি চার্জার ব্যবহার করে, আপনি ইউনিটটি ফ্ল্যাট থেকে 20% থেকে সাত মিনিটের মধ্যে নিতে পারেন এবং 90 মিনিটের মধ্যে পুরোপুরি চার্জ করতে পারেন।
ইউনিটটি একটি ভাল দু’বছরের জন্য তার চার্জ ধরে রাখতে পারে, যাতে আপনি এটি চার্জ করতে পারেন, এটি একটি গাড়ির পিছনে ফেলে দিতে পারেন এবং এটি জরুরি অবস্থার জন্য প্রস্তুত রাখতে পারেন।
এটি গাড়ির জাম্প লিডগুলিতে বর্তমান/6,000 এ পিক কারেন্ট শুরু করে 800A এ ধাক্কা দিতে পারে। এটি সেখানে প্রতিটি পেট্রোল ইঞ্জিন এবং 12 লিটার পর্যন্ত ডিজেল ইঞ্জিনগুলি শুরু করার যথেষ্ট শক্তি। সুতরাং ছয় লিটার অ্যালবিয়ন ইঞ্জিনটি ছোট হলেও এটি একটি পুরানো, ভারী ইঞ্জিন এবং কোচের ব্যাটারি পুরোপুরি মারা গিয়েছিল।
জিটি 6000 এর একটি 3.2-ইঞ্চি এলইডি স্ক্রিন রয়েছে যা বুনিয়াদিগুলি দেখায়: ব্যাটারি ক্ষমতা, চার্জ/স্রাবের হার এবং ইউনিটটি কোনও যানবাহন শুরু করতে লাফাতে প্রস্তুত কিনা। ডিসপ্লেতে একটি ম্যাট ফিনিস রয়েছে যা উজ্জ্বল সূর্যের আলো এবং পরাধীন পরিস্থিতিতে উভয় ক্ষেত্রেই সত্যই ভাল কাজ করে।
তাহলে এটি কীভাবে ধরে গেল? জিটি 6000 এর কোনও সমস্যা ছিল না। আমাকে বিশ্বাস করবেন না? এই ভিডিওটি দেখুন।
https://www.youtube.com/watch?v=-jkhvqiedey
স্থায়িত্বের দিক থেকে, ইউনিটটি অত্যন্ত দৃ ust ়, বেশ মারধর করতে সক্ষম, এবং ধুলো এবং জল-প্রতিরোধের জন্য আইপি 65-রেটেড (সম্পূর্ণ ডাস্টপ্রুফ, এবং বৃষ্টি এবং স্প্ল্যাশগুলি প্রতিরোধে সক্ষম)। জিটি 6000 এর একটি অন্তর্নির্মিত এলইডি আলোও রয়েছে, যখন রাতের বেলা দুর্যোগের জন্য উপযুক্ত।
আমি খুব মুগ্ধ জিটি 6000 পেয়েছি। এটি খুব সক্ষম জাম্প স্টার্টার সহ একটি বিশাল পাওয়ার ব্যাংকের সংমিশ্রণ করে। আমি এটি বেশ কয়েকটি যানবাহন দিয়ে পরীক্ষা করেছি, তবে যে গতিতে এটি পুরানো অ্যালবিয়নটি সত্যিই আমাকে অবাক করে দিয়েছে। এটি একটি গাড়ীর দিকে প্রচুর স্রোতকে ধাক্কা দিতে পারে এবং এটি খুব নির্ভরযোগ্যভাবে এটি করে (সেই পুরানো বাসের যাত্রার সময় এটি কয়েকবার স্থগিত হওয়ায় কয়েকটি পুনরায় আরম্ভের দরকার ছিল!)।
এটি অবশ্যই এমন কিছু যা ওয়ার্কশপ কিট দ্বারা যুক্ত করা হচ্ছে।