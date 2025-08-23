আমি এই ভাইরাল ‘ক্রাশ-প্রুফ’ ব্লুটুথ স্পিকারগুলি পরীক্ষা করেছি এবং সেগুলি আপনার গড় পোর্টেবল নয়

আমি প্রায়শই হট জর্জিয়া গ্রীষ্মের সময় স্ট্যাপল বিবেচিত বহিরঙ্গন ক্রিয়াকলাপগুলি এড়িয়ে যাই – কাদা, মাছ ধরা, শিকার বা হ্রদের দিনগুলি। যদি এটি পুলের পাশে শুয়ে না বা সৈকত ভ্রমণের জন্য উপসাগরে নেমে না যায় তবে আমি চলে যাব।
তবে আমার বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার যারা এই ভ্রমণগুলি পছন্দ করে তারা প্রায়শই আমার ব্লুটুথ স্পিকারগুলির মধ্যে একটি ধার নিতে বলে এবং আমি আমার সুন্দর বীট, বোস, বা জেবিএল স্পিকারগুলি উপাদানগুলির মধ্যে দিয়ে ঝাপিয়ে পড়ার ধারণাটি পছন্দ করি না, এমনকি যদি তারা এটি সহ্য করতে পারে। সুতরাং যখন আমি কিছু বহিরঙ্গন জীবিত টিকটোকের নির্মাতারা তাদের “আল্ট্রা রাগড” টার্টলবক্স স্পিকারের প্রশংসা করতে দেখলাম, তখন আমাকে নিজের জন্য একটি চেষ্টা করতে হয়েছিল।
আপনি যদি এই স্পিকারগুলি দেখে থাকেন তবে আপনি জানেন যে তাদের বিপণনটি এমন স্পিকারের সন্ধানকারী আউটডোর উত্সাহীদের দিকে প্রস্তুত রয়েছে যা ছাড়বে না। আমি চেষ্টা করেছি আসল জেনার 3 এবং রেঞ্জার স্পিকার, এবং এখানে আমার গ্রহণ।
টার্টলবক্স জেনার 3
জেনার 3 হ’ল টার্টলবক্সের ফ্ল্যাগশিপ ব্লুটুথ স্পিকার। এটি একটি বুমবক্স-স্টাইলের ফর্ম ফ্যাক্টর, বহনযোগ্যতার জন্য একটি হ্যান্ডেল, 25 ঘন্টা প্লেটাইম, একটি আইপি 67 জল এবং ডাস্টপ্রুফ রেটিং এবং ইউএসবি-সি চার্জিং ক্ষমতাগুলির বিপরীত খেলাধুলা করে।
আমি লোকেরা অনলাইনে টার্টলবক্সের সাউন্ড প্রোফাইলকে অপছন্দ করতে দেখেছি, বেশিরভাগই আপাতদৃষ্টিতে ফাঁকা খাদ প্রতিক্রিয়ার সমালোচনা করে। এবং আমি একমত আমি; আমি শুনেছি ছোট স্পিকাররা আরও গভীর খাদ উত্পাদন করে। তবে এটি বিশ্বাস করুন বা না করুন, টার্টলবক্সের শব্দ একটি দুর্দান্ত আউটডোর সাউন্ডস্কেপ তৈরি করে। খোলা-বায়ু পরিবেশে যথেষ্ট গভীর খাদ প্রতিক্রিয়া অর্জন করা ইতিমধ্যে আরও শক্ত এবং আপনি বাস দ্বারা অভিভূত হওয়ার চেয়ে আরও বেশি মনোনিবেশ করতে চাইতে পারেন।
আপনি যদি গভীর, বোমনি বাস খুঁজছেন তবে আপনি এটি জেনার 3 স্পিকারের সাথে পাবেন না। যাইহোক, এটিতে দুর্দান্ত মিডস রয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে উচ্চস্বরে রয়েছে, যা আপনাকে আপনার সংগীত স্পষ্টভাবে শুনতে সহায়তা করে – বিশেষত গানের কথা – যখন বাইরে।
একটি বড় অসুবিধা হ’ল টার্টলবক্সে EQ সেটিংসের জন্য স্পিকারে কোনও ডেডিকেটেড অ্যাপ্লিকেশন বা কোনও শারীরিক নিয়ন্ত্রণ নেই। সুতরাং, আপনি এর বাইরে থাকা শব্দের সাথে আটকে আছেন। যাইহোক, এই স্পিকারটি সত্যিকারের বাইরের জন্য নির্মিত এবং আপনি যখন ক্যাটফিশকে ধরার বা কর্নহোলের একটি খেলা জয়ের চেষ্টা করছেন তখন আপনি বাস এবং ট্রাবল সম্পর্কে কম উদ্বিগ্ন হতে পারেন।
430 ডলারে, টার্টলবক্স কোনও স্পিকারের জন্য খাড়া দাম জিজ্ঞাসা করে যা বোস, জেবিএল বা মার্শাল থেকে প্রতিযোগীদের মতো একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত, তবে এটির অত্যন্ত শক্ত নকশা এটিকে আলাদা করে দেয়। টার্টলবক্সের স্পিকারগুলি স্টেইনলেস স্টিল থেকে তৈরি করা হয়েছে এবিএসে লেপযুক্ত, এটি একটি পলিমার যা তার দৃ ness ়তার জন্য পরিচিত। এটি বর্ণহীন সুরক্ষার জন্য একটি ইউভি ইনহিবিটার এবং নন-স্লিপ বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য রাবারের পাও বৈশিষ্ট্যযুক্ত। এবং এর আকার সত্ত্বেও, জেনার 3 পানিতে ভাসমান।
টার্টলবক্স রেঞ্জার
রেঞ্জারটি টার্টলবক্সের সবচেয়ে বহনযোগ্য স্পিকার এবং আমি বেশিরভাগ লোকের কাছে সুপারিশ করব। এটি আরও সাশ্রয়ী মূল্যের, 250 ডলার খুচরা মূল্য খেলাধুলা করে। এটি মূল জেনার 3 এর মতোই রাগান্বিত, তবে চারপাশে লগ করা আরও সহজ।
এটি সম্পর্কে আমার প্রিয় জিনিসটি হ’ল শক্তিশালী চৌম্বকীয় দিকের মাউন্টগুলি, যা এমন লোকদের জন্য উপযুক্ত যারা রেঞ্জারকে গল্ফ কার্ট, ট্রাক বা ফোর-হুইলারে আটকে রাখবে। এর হালকা ফ্রেমটি হাইকিং, হাঁটাচলা, বাইক চালানো, বা মাছ ধরা এবং একটি ছোট গ্রুপের সাথে শিকারের জন্য আরও উপযুক্ত।
রেঞ্জারের ছোট আকারের কারণে এটিতে বৃহত্তর ব্যাটারি এবং অভ্যন্তরীণ অডিও উপাদানগুলির জন্য কম জায়গা রয়েছে। এটি 12 ঘন্টা প্লেটাইম, একটি আইপি 67 ডাস্ট এবং ওয়াটারপ্রুফ রেটিং, স্টেইনলেস স্টিলের টাই-ডাউনস এবং রাবারের পা এবং ইউএসবি-সি চার্জিংয়ের বিপরীত প্রতিশ্রুতি দেয়। আবার, রেঞ্জার বোস এবং জেবিএল থেকে একইভাবে নির্দিষ্ট প্রতিযোগীদের কাছে সমানভাবে সজ্জিত করে, তবে অতিরিক্ত ডলার আরও টেকসই বিল্ড উপকরণগুলিতে রয়েছে।
জেনার 3 এবং রেঞ্জার স্পিকার উভয়ই পার্টি মোড, টার্টলবক্সের মালিকানাধীন অডিও গ্রুপিং প্রযুক্তি দিয়ে সজ্জিত। আপনি সিঙ্কড অডিওর জন্য একাধিক জেনার 3 এবং রেঞ্জার স্পিকারকে একসাথে যুক্ত করতে পারেন, বা বাম/ডান স্টেরিও সাউন্ডের জন্য সত্য ওয়্যারলেস মোড ব্যবহার করতে পারেন।
আমি অনলাইনে আরও একটি অভিযোগ লক্ষ্য করেছি যে কিছু গ্রাহকরা তাদের টার্টলবক্স স্পিকারকে কাদা, লবণাক্ত জল, বালি বা ময়লার মাধ্যমে রাখার পরে পারফরম্যান্সে একটি ভাঙ্গন লক্ষ্য করেছেন। যদিও এই স্পিকাররা অন্যান্য সমস্ত রাগযুক্ত স্পিকারের মতো উপাদানগুলি পরিচালনা করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তাদের কিছু যত্নের প্রয়োজন হয়। যাইহোক, টার্টলবক্স স্পিকারদের বাইরে দীর্ঘ দিন পরে আরও কিছুটা ভালবাসা প্রয়োজন।
আপনার স্পিকারগুলি – সমস্ত রাগান্বিত স্পিকারগুলি সেই বিষয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে – সেগুলিকে লবণাক্ত জল, ক্লোরিনযুক্ত জল, বালি বা কাদায় প্রকাশ করার পরে মিঠা পানির সাথে। আপনার স্পিকারের ভিতরে রাসায়নিক এবং কণাগুলি রেখে যাওয়া সময়ের সাথে সাথে এর কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
জেডডনেটের কেনার পরামর্শ
আপনি যদি বাইরে বাইরে প্রচুর সময় ব্যয় করেন এবং এমন কোনও ব্লুটুথ স্পিকার না পান যা উপাদানগুলি সহ্য করতে পারে টার্টলবক্স জেনার 3 বা রেঞ্জার শক্ত পছন্দ হয়। তবে, যদি আরও ভাল ওয়্যারলেস সাউন্ড কোয়ালিটি বা কোনও বহিরঙ্গন স্পিকার যা বাড়ির অভ্যন্তরে যেমন কাজ করে ঠিক তেমনি আপনার অবশ্যই তা হতে পারে তবে এই স্পিকারগুলি আপনার পক্ষে নয়।
আপনি যদি পুলের সাহায্যে বা প্যাটিও টেবিলে “বাইরের দিকে থাকা” সংজ্ঞায়িত করেন তবে আপনি এটি দিয়ে পেতে পারেন বোস সাউন্ডলিঙ্ক প্লাস বা জেবিএল চার্জ 6।