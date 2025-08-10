You are Here
আমি এই মুভিটি কতটা মিষ্টি এবং সৃজনশীল তা নিয়ে আমি বিস্মিত হয়েছি কারণ এটি চতুরতার সাথে মোকাবিলা করার ব্যবস্থাগুলি পরিচালনা করে
স্কেচ একটি দুর্দান্ত দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চার এবং একটি নতুন গল্পে নতুন গ্রহণ যেখানে বাস্তবতা এবং কল্পনার মধ্যে সীমানা চলে যায়। এটি চতুরতার সাথে মিষ্টি, হাসি-জোরে জোরে মজার এবং একটি টোনাল অসম্ভবতা।

স্কেচ সম্প্রতি বিধবা ফাদার টেলর অনুসরণ করেছেন (Veepএর টনি হেল) এবং তার দুই সন্তান অ্যাম্বার (বিয়ানকা বেল) এবং জ্যাক (কু লরেন্স)। অ্যাম্বার প্রচুর ক্রিয়েটি জ্যাক বনে আবিষ্কার করে এবং দানবরা প্রাণবন্ত হয়।

এটি কীভাবে শোক এবং অনুপ্রবেশমূলক চিন্তাভাবনা পরিচালনা করে তার জন্য স্কেচ একটি লুকানো রত্ন মানসিক স্বাস্থ্য চলচ্চিত্র

অন্ধকার যদিও তারা হতে পারে, অ্যাম্বারের মোকাবিলা করার ব্যবস্থাগুলি মোটেও সমালোচনা করা হয় না

প্রথম বন্ধ, স্কেচ এই ধরণের সিনেমার লোকেরা কীভাবে অভিনয় করার কথা রয়েছে সে সম্পর্কে প্রবৃত্তিগুলি সাবভার্ট করে। প্রিলিউডে মূল চরিত্রটি যে থেরাপিস্টের সাথে কথা বলে তা আসলে সহায়ক; ক্র্যাঙ্কি স্কুল বাস চালকের একটি মুহুর্তে সাহসী ছিল যা আমাকে ইচ্ছুক করে তোলে যে সে বাকী অ্যাকশনের অংশ ছিল।

যেসব বাচ্চারা নিজেকে ক্রাইওন মনস্ট্রোসিটি দ্বারা ধাওয়া করে দেখেছে তারাও দুর্দান্ত ছিল, ঘুরে দেখার জন্য দুর্দান্ত কৌতুক সময় সহ, একে অপরের কাছে রেফারেন্স এবং মজাদার উপায়ে এমনভাবে তৈরি করে যা আমাদের জানায় যে তারা অবশ্যই জেনারেল আলফা। একটি বিশেষ স্ট্যান্ডআউট হলেন কিউ লরেন্স, বিশেষত যখন জ্যাক তার বোনকে রক্ষা করছেন।

স্কেচ যে প্রতিষ্ঠা অ্যাম্বারের কল্পনাগুলি, যা তিনি কাগজে রেখেছেন, স্পষ্টতই হিংস্র। তবে স্কুল ডাক্তার তার ক্রোধকে এমনভাবে বের করার জন্য তার প্রশংসা করেছেন যাতে কারও ক্ষতি হয় না এবং সিনেমাটি এটিকে সামগ্রিক ইতিবাচক অভ্যাস হিসাবে ফ্রেম করে।

অ্যাম্বারের অঙ্কনগুলিকে একটি ভাল মোকাবেলা ব্যবস্থা হিসাবে চিত্রিত করার পাশাপাশি, স্কেচ এমনকি এই মারাত্মক দানবদের সাথেও তার আসল সৃজনশীলতা উদযাপন করার একটি উপায়ও খুঁজে পেয়েছে। টেলর তার বোন লিজের সাথে জুটিবদ্ধ (ভাল জায়গা‘এস ডি’আরসি কারডেন), যিনি তার ভাগ্নির কথা শুনে মন্তব্য করেছেন, “আমি তার মস্তিষ্ককে ভালবাসি।

অ্যাম্বার যখন ডুডলিং দানবদের দ্বারা বুলি এবং একাকীত্বের সাথে ডিল করে যারা তাকে আঘাত করে এমন সবাইকে হত্যা করবে, তার ভাই সমস্ত কিছু ঠিক করার চেষ্টা করছে এবং তার বাবা তার নিজের অনুভূতিগুলি হতাশ করছেন। পুরো জিনিসটি শুরু হয় কারণ জ্যাক, স্ট্রেঞ্জ পুকুরের শক্তিগুলি আবিষ্কার করে, অ্যাম্বার যখন তাদের মায়ের ছাই নিয়ে সেখানে ফিরে যায় তখন তার অনুসরণ করা হয়।

অ্যাম্বার কেবল একটি অন্ধকার মানসিকতা থাকতে পারে, এটি শোকের ফলাফলের চেয়ে।

যদিও শোকের অনুভূতিগুলিকে দমন করার গল্পের গল্পটি তার নিজস্বভাবে ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছে (কিছু হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সাথে লরেন্স এবং টনি হেলের মধ্যে পুরোপুরি অভিনয় করেছিল), এটি অ্যাম্বারের চাপ থেকে কিছুটা পৃথক ছিল। আখ্যানটি যা চূড়ান্তভাবে অ্যাম্বারের অনুপ্রবেশমূলক চিন্তাকে ক্ষতিকারক হিসাবে বিবেচনা না করে বৈধ করে তোলে তার নিজের পক্ষে আরও বেশি অর্থ দাঁড়াতে পারে।

যখন অ্যাম্বারের কাহিনীটি জ্যাক এবং টেলরের শক্তিশালী করে (কারণ তাদের সমস্যার একটি অংশ হ’ল তারা তাদের নিজস্ব সমস্যাগুলি সমাধান করার পরিবর্তে তার উপর স্থির করে), এটি সত্যিই অন্যভাবে একইভাবে একই কাজ করে না। অ্যাম্বার কেবল একটি অন্ধকার মানসিকতা থাকতে পারে, এটি শোকের ফলাফলের চেয়ে।

স্কেচ টোন এবং জেনারে একটি চরম ভারসাম্য আইনটি সরিয়ে দিচ্ছে

এই বাচ্চাদের হরর মুভিটি খুব মজার ছিল এবং চক বিস্ফোরণে আচ্ছাদিত ছিল

স্কেচ কিছু সাউন্ডট্র্যাক পছন্দ ব্যবহার করে যা ক্লাসিক হরর এবং ফ্যান্টাসি ভাইবগুলিকে উত্সাহিত করে। হরর ভিত্তিটি কখনই পুরোপুরি দূরে যায় না, তবুও অ্যাম্বারের ক্রিয়েশনগুলি কীভাবে উপলব্ধি করা হয় তার প্রকৃতির অর্থ একটি বোকা কল্পনা নান্দনিক। সব সময়, হেল এবং কারডেনের সুন্দর অনস্ক্রিন জুটি এবং বাচ্চাদের মধ্যে গতিশীলতাও এটিকে একটি কৌতুক করে তোলেপাশাপাশি একটি মর্মস্পর্শী পারিবারিক নাটক যা বাস্তবসম্মতভাবে একজন পিতামাতাকে কঠিন সময়ে তার সেরাটা করার চেষ্টা করছে।

স্কেচ গ্র্যাভিটি ফলস থেকে যথেষ্ট অদ্ভুত দৈত্যগুলির সাথে ফ্যান্টাসি-হরর-কমেডি-নাটকগুলির মতো কিছু এবং একটি বাজেট-বান্ধব চেহারা সহ রেন্ডার করা। কাজ করা খুব জটিল এবং তবুও এটি মূলত এটি করে।

একটি টোন বর্ম রয়েছে যা শ্রোতাদের জুড়ে আশ্বাস দেয় – বাচ্চারা যদি তারা এ থাকে তবে তারা যতটা আতঙ্কিত হয় না জুরাসিক পার্ক মুভি। অ্যাম্বারের বুলি হিসাবে বোম্যান (কালন কক্স) এ ক্ষেত্রেও একেবারে দুর্দান্ত, শিশুদের মতো ধারণা এবং অফ-বিট র‌্যালিং বক্তৃতা অবদান রাখে।

স্কেচ সুরের দিক থেকে এমন একটি সূক্ষ্ম রেখা হাঁটছে যে কয়েক মুহুর্ত রয়েছে যেখানে এটি একটি কৌতুকপূর্ণ হয়ে যায়, এবং কিছু তুলনামূলকভাবে হালকা হৃদয়যুক্ত সিনেমা উপভোগ করার পরে কিছুটা খুব ভীতিজনক বা খুব হাস্যকর মনে হয় যেখানে প্রত্যেকে আবেগগতভাবে এবং লড়াইয়ের সামর্থ্যের দিক থেকে খুব ভিত্তিযুক্ত।

স্কেচ অ্যাডভেঞ্চারাস এবং থিম্যাটিকভাবে সূক্ষ্মভাবে সুরযুক্ত। দানবগুলির চক বিস্ফোরণগুলি অদ্ভুতভাবে আনন্দদায়ক, এমনকি যদি ম্যাজিক সিস্টেমটি বিশ্রীভাবে ন্যায়সঙ্গত বা ব্যাখ্যা না করা হয়। এটি কেবল অন্য একটি সিনেমা নয় যা আশ্চর্য এবং কল্পনার মানকে (একটি নৈতিক আমি স্বীকার করি) এবং এটি কীভাবে মোকাবেলা এবং নিরাময় চিত্রিত করে তার অন্য কোনও কিছুর বিপরীতে।


স্কেচ 2025 ফিল্ম পোস্টার

স্কেচ

8/10

প্রকাশের তারিখ

আগস্ট 6, 2025

রানটাইম

92 মিনিট

পরিচালক

শেঠ ওয়ার্লি

লেখক

শেঠ ওয়ার্লি


পেশাদার ও কনস

  • সমস্ত পারফরম্যান্স মজার এবং সংবেদনশীল, এবং সিনেমার সাথে কিছুটা বাস্তববাদী এবং ইন-টিউন বোধ করে
  • শোক এবং মানসিক স্বাস্থ্যের সাথে জড়িত চরিত্রের আর্কগুলিতে একটি খুব তাজা এবং অনন্য গ্রহণ, অ্যাম্বারের মোকাবেলা করার পদ্ধতিগুলিকে ক্ষতিকারক হিসাবে বিবেচনা করছেন না
  • ভিজ্যুয়াল এবং সুরে সৃজনশীল; অ্যাম্বার এর সৃষ্টিগুলি মারাত্মকভাবে শিশুদের মতো, এবং সিনেমাটি বেশিরভাগ দক্ষতার সাথে কমেডি এবং নাটককে ভারসাম্যপূর্ণ করে তোলে
  • অ্যাম্বারের গল্পের গল্পটি তার মায়ের মৃত্যুর প্রভাব ছাড়াই আরও ভাল হত

