আমি এই 200 ডলার অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে গ্রিডে গিয়েছিলাম এবং নাইট ভিশন পরাশক্তিগুলি ক্লাচে এসেছিল

আমার মনে আছে যখন স্মার্টফোনগুলি অন্তর্নির্মিত ফ্ল্যাশকে ফ্ল্যাশলাইট হিসাবে ব্যবহার শুরু করেছিল-এটি বেশ বিপ্লবী ছিল। যদিও ফ্ল্যাশটি অনেক পরিস্থিতিতে যথেষ্ট ভাল, এমন সময় রয়েছে যখন এর পাওয়ার আউটপুট ক্ষমতা কিছুটা সীমাবদ্ধ থাকে এবং আরও বড় কিছু স্বাগত জানানো হয়।
প্রবেশ করুন ব্ল্যাকভিউ BV7300 – আমি একটি ফোনে দেখেছি এমন একটি সবচেয়ে বড় ফ্ল্যাশলাইট সহ একটি রাগান্বিত স্মার্টফোন।
হার্ডওয়্যার কথা বলা যাক
বিভি 7300 এ 6.67 ইঞ্চি এইচডি+ আইপিএস ডিসপ্লে 720 এ 1,604 রেজোলিউশন এবং একটি পরিবর্তনশীল রিফ্রেশ রেট রয়েছে যা স্ক্রিনের সামগ্রীর উপর নির্ভর করে 60Hz এবং 90Hz এর মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। অতিরিক্ত রাগান্বিততা যুক্ত করতে, প্রদর্শনটি প্রভাব এবং স্ক্র্যাচ প্রতিরোধের জন্য কর্নিং গরিলা গ্লাস 5 এর একটি স্তর দিয়ে সজ্জিত।
এটা একটি পাসেবল পর্দা, কেবলমাত্র পর্যাপ্ত রঙ এবং অ্যাপ্লিকেশন এবং পাঠ্যের স্পষ্টভাবে চিত্রিত করার বিপরীতে, তবে এটি সরাসরি সূর্যের আলোতে কিছুটা ধুয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। উজ্জ্বলতা (নিটস) একটি উত্সাহ ফোনটিকে অনেক সাহায্য করবে।
স্মার্টফোনটি শক্তিশালী করা একটি 2GHz অক্টা-কোর মিডিয়াটেক হেলিও জি 81 চিপ যা 6 জিবি র্যাম দ্বারা সমর্থিত (মেমরি এক্সপেনশন ব্যবহার করে আরও 12 জিবি যুক্ত করার ক্ষমতা সহ), যা আমি করার পরামর্শ দিই), 256 জিবি স্টোরেজ এবং এটি আরও 2 টিবি মাইক্রোসডি কার্ড দিয়ে আরও বাম্প করার ক্ষমতা।
ভিতরে, এখানে একটি 15,000 এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে (তুলনার জন্য, আইফোন 16 প্রো ম্যাক্সের একটি 4,685 এমএএইচ ব্যাটারি রয়েছে) যা স্ট্যান্ডবাইতে 57 দিনের জন্য ইউনিটকে শক্তিশালী করতে পারে, 56 ঘন্টা কল সময়, 28 ঘন্টা ওয়েব ব্রাউজিং এবং প্রায় 16 ঘন্টা ভিডিও প্লেব্যাক। ব্যাটারির আকার দেওয়া, স্মার্টফোনটি উপযুক্ত চার্জার সহ 45W পর্যন্ত দ্রুত চার্জিং সমর্থন করে, যা মাথাব্যথার কম চার্জ করে।
অডিও আউটপুটটি 1712 বক্স স্পিকারগুলির একটি জুড়ি দ্বারা পরিচালিত হয় যা সুন্দর এবং জোরে এবং এই দামের সীমাতে একটি স্মার্টফোনের জন্য বেশ শালীন পরিসীমা রয়েছে।
এটি একটি খুব শক্তিশালী ব্যাটারি, তবে এটি বিভি 7300 এর আকার এবং ওজনকে যুক্ত করে – এটি 8.15 x 8.11 x 1.46 ইঞ্চি পরিমাপ করে এবং দুই পাউন্ডের উপরে একটি ছায়া ওজন করে!
এবং আমি কীভাবে সম্মিলিত 800 এলইডি মডিউলগুলি সহ পিছনে সেই দৈত্য টুইন কোব (চিপ-অন বোর্ড) ফ্ল্যাশলাইটটি ভুলে যেতে পারি? একটি প্যানেল একটি উষ্ণ আলো, অন্যটি ঠান্ডা এবং এগুলি সম্পূর্ণ চার্জে 5.8 ঘন্টা পর্যন্ত সর্বোচ্চ 800 লুমেন সরবরাহ করার জন্য স্বাধীনভাবে বা একসাথে চালু করা যেতে পারে।
বিষয়বস্তুগুলি একটি জঘন্য, জল- এবং ধূলিকণা-প্রতিরোধী পলিমার-সজ্জিত প্যাকেজে আইপি 68/আইপি 69 কে এবং মিল-এসটিডি -810 এইচ রেট দেওয়া হয়। এটি একটি শক্ত ইউনিট যা বেশিরভাগ ফোঁটা, টাম্বল এবং অপ্রত্যাশিত এনকাউন্টারগুলি পরিচালনা করতে পারে।
বিভি 7300 একটি 50-মেগাপিক্সেল স্যামসাং আইসোসেল জেএন 1 কোয়াড বায়ার মেইন ক্যামেরা, একটি 20 এমপি সনি আইএমএক্স 376 নাইট ভিশন এবং একটি 32-মেগাপিক্সেল ফ্রন্ট-ফেসিং ক্যামেরা সহ একটি চিত্তাকর্ষক অ্যারে নিয়ে গর্ব করে। নাইট ভিশন ক্যামেরায় বিল্ট-ইন ইনফ্রারেড ইলুমিনেটর ব্যবহার করে এমন অঞ্চলটি বন্যার জন্য যা চোখের কাছে অদৃশ্য তবে ক্যামেরা দ্বারা তুলে নেওয়া হয়।
আমি যে শটগুলি জড়ো করেছি সেগুলি থেকে, এই ফোনটি আপনার মনকে উড়িয়ে দেবে বলে আশা করবেন না। উল্লেখযোগ্যভাবে, দুটি সেন্সর বিশদ এবং রঙ ভুলের একটি লক্ষণীয় অভাব প্রদর্শন করে, তবে আপনার বিষয়টিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতিতে চিত্রিত করে এমন ডিগ্রীতে নয়।
সিম কার্ড ট্রে ডুয়াল সিম কার্ড বা সিম কার্ডের সংমিশ্রণ এবং প্রসারিত স্টোরেজের জন্য একটি মাইক্রোএসডি/টিএফ কার্ড সমর্থন করে। সুরক্ষার ক্ষেত্রে, ডিভাইসটিতে আপনার পাসকোডে প্রবেশের জন্য ব্যয় করা সময়কে হ্রাস করে একটি ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর এবং মুখের স্বীকৃতি উভয়ই বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
সব মিলিয়ে ব্ল্যাকভিউ BV7300 একটি চিত্তাকর্ষক প্যাকেজ, আপনি যখন দামটি পরীক্ষা করে দেখেন এবং আপনি 230 ডলারে একটি বাছাই করতে পারেন তা সন্ধান করেন। আকার, ওজন এবং ক্রেজি ফ্ল্যাশলাইটের অর্থ এটি প্রত্যেকের জন্য নয়, ক্যাম্পার, এক্সপ্লোরার এবং যারা বাইরে কাজ করে তাদের জন্য যান্ত্রিক এবং প্রকৌশলীদের মতো, সেই আলো একটি সুন্দর ঝরঝরে বৈশিষ্ট্য।
