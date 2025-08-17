You are Here
‘আমি একজন প্রাক্তন আর্মি অফিসার যার পরিবার নাৎসিদের পালিয়ে গেছে। এই কারণেই ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞাকে উল্টে দেওয়া উচিত ‘
‘আমি একজন প্রাক্তন আর্মি অফিসার যার পরিবার নাৎসিদের পালিয়ে গেছে। এই কারণেই ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষেধাজ্ঞাকে উল্টে দেওয়া উচিত ‘

মধ্য লন্ডনের কিং চার্লস স্ট্রিট, একজন রাস্তা কর্নেল ক্রিস রোমবার্গ ভাল জানেন। এটি ছিল সামরিক বাহিনীতে চূড়ান্ত পোস্টের সময় তাঁর ডাক ঠিকানা, বিদেশে থাকাকালীন বাড়ির লিঙ্ক।

গত সপ্তাহে, তিনি একই রাস্তায় মেট্রোপলিটন পুলিশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি প্রসেসিং স্টেশনে নিয়ে যাওয়া এবং একটি প্রসেসিং স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার পরে কর্নেল রোমবার্গের জীবনে আবারও ঠিকানাটি উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে।

শত শত বিক্ষোভকারী, যাদের মধ্যে অনেকে-75৫ বছর বয়সী কর্নেল রোমবার্গের মতো অবসরপ্রাপ্ত ছিলেন, তারা গণহত্যার প্রতিবাদ করতে এবং গ্রুপ ফিলিস্তিন অ্যাকশনকে সমর্থন প্রকাশের জন্য ওয়েস্টমিনস্টারের সংসদ স্কয়ারে চুপচাপ প্ল্যাকার্ড ধরে রেখেছিলেন।

স্বরাষ্ট্রসচিবের সন্ত্রাস আইনের অধীনে প্যালেস্টাইন অ্যাকশনের অধ্যক্ষের কারণে, টি-শার্টে বা কোনও চিহ্নে তাদের সমর্থন প্রকাশ করা এখন একটি ফৌজদারি অপরাধ। ফলস্বরূপ, মেট পুলিশ 522 টি গ্রেপ্তার করেছিল-যার মধ্যে প্রায় 112 বছর বয়সী বয়সের বেশি বয়সী ছিল।

জর্ডান এবং মিশরে যুক্তরাজ্যের দূতাবাসের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা সংযুক্তি, কর্নেল রোমবার্গ তাকে গ্রেপ্তার করার প্রায় পাঁচ ঘন্টা আগে অপেক্ষা করেছিলেন এবং তারপরে আরও তিনজন অফিসারদের দ্বারা প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং রাস্তার জামিনে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

মধ্য প্রাচ্যে তাঁর সময়কালে তিনি যে নিপীড়ন দেখেছিলেন তা দ্বারা অনুপ্রাণিত বোধ করে তিনি কয়েক বছর ধরে ফিলিস্তিনিদের কারণে প্রচারে জড়িত ছিলেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাঁর বাবা, চাচী এবং দাদা-দাদি, যারা ইহুদি বংশোদ্ভূত খ্রিস্টান ছিলেন, ১৯৩৮ সালে নাৎসি-নিয়ন্ত্রিত অস্ট্রিয়া থেকে পালিয়ে যান, তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

বিক্ষোভের আয়োজকরা পরের মাসে এক হাজার লোককে একত্রিত করার চেষ্টা করবেন অন্য বিক্ষোভের জন্য

বিক্ষোভের আয়োজকরা পরের মাসে এক হাজার লোককে একত্রিত করার চেষ্টা করবেন অন্য বিক্ষোভের জন্য (টম লেন)

তিনি বলেছিলেন, এই ইতিহাসটি তাকে গাজায় যা ঘটছে এবং যা তিনি পশ্চিমা সরকারগুলির জটিলতা হিসাবে বর্ণনা করেছেন তা উদ্ঘাটিত মানবিক সংকটে কী বর্ণনা করেছেন তার বিরোধিতা করতেও তাকে পরিচালিত করেছে।

গত উইকএন্ডের প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন: “আমি এটি নিয়ে ভাবলাম এবং আমি পরিবারের সাথে এটি নিয়ে আলোচনা করেছি কারণ এটি করা সহজ সিদ্ধান্ত নয়। যদিও এটি নিশ্চিত ছিল না যে আমাদের গ্রেপ্তার করা হবে, তবে আমাদের উচ্চ সম্ভাবনা ছিল।

“এটি আমার প্রথমবারের মতো গ্রেপ্তার হয়েছিল। তবে আমাদের সমস্ত স্বাধীনতা এবং গণতান্ত্রিক ও অ-গণতান্ত্রিক ইতিহাসে যে সমস্ত সেরা আন্দোলন হয়েছে তা ঝুঁকি নিয়ে লোকেরা এবং পদক্ষেপ গ্রহণকারী লোকেরা অর্জন করেছে। আমার অনুপ্রেরণা হ’ল বাকস্বাধীনতা এবং অভিব্যক্তির স্বাধীনতা রক্ষা করা, এবং একটি গণহত্যার প্রতিরোধ করা-যা আমাদের করার নৈতিক ও আইনী কর্তব্য রয়েছে।”

কর্নেল রোমবার্গকে পুলিশ দ্বারা সংসদ স্কয়ার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে

কর্নেল রোমবার্গকে পুলিশ দ্বারা সংসদ স্কয়ার থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে (টম লেন)

তিনি আরও যোগ করেছেন: “সেখানে প্রচুর লোকের জন্য, আমি বিশ্বাস করি যে তারা প্রথমবারের মতো গ্রেপ্তার হয়েছে, এবং তারা প্রথমবারের মতো এই আকারে পদক্ষেপ নিয়েছে। এর প্রভাবগুলি গুরুতর কারণ আমাদের আইনটির একটি অত্যন্ত গুরুতর অংশের অধীনে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে-সন্ত্রাসবাদ আইন। অনেক লোকের জন্য, বিশেষত কম বয়সী, তাদের জীবনযাত্রার জন্য গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে না”

তাঁর পরিবারের ইতিহাস তাকে হোলোকাস্ট বেঁচে যাওয়া লোকদের বংশধরদের সাথে সংযুক্ত করেছে যারা প্যালেস্টাইনপন্থী প্রতিবাদ আন্দোলনের অংশ। তিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন: “আমার ক্ষেত্রে, আমার বাবা এবং তার বাবা -মা -বোনরা বেঁচে গিয়েছিল কারণ তারা পালিয়ে গিয়েছিল। তারা ১৯৩৮ সালে জার্মান দখলের পরে অস্ট্রিয়া পালিয়ে যায়।

“আমাদের পারিবারিক সংযোগের কারণে, আমরা আতঙ্কিত হয়েছি যে একটি গণহত্যা আবারও হওয়া উচিত And

শ্রম সহকর্মী শামি চক্রবর্তী একটি 'আমি স্পার্টাকাস' মুহুর্তের বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে কয়েকজনকে লক্ষণ ধরে রাখার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল

শ্রম সহকর্মী শামি চক্রবর্তী একটি ‘আমি স্পার্টাকাস’ মুহুর্তের বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে কয়েকজনকে লক্ষণ ধরে রাখার জন্য গ্রেপ্তার করা হয়েছিল (টম লেন)

শ্রম পিয়ার এবং প্রাক্তন ছায়া অ্যাটর্নি জেনারেল শামি চক্রবর্তী সতর্ক করেছেন যে নিষেধাজ্ঞা “আমি স্পার্টাকাস” মুহুর্তে পরিণত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে, সরকারকে “আবার চিন্তা করুন” করার আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী পিটার হেইন গণকে গ্রেপ্তারকে “উন্মাদনা” হিসাবে বর্ণনা করেছেন, বলেছেন যে ফিলিস্তিন অ্যাকশন “আল-কায়েদা বা ইসলামিক স্টেটের মতো বাস্তব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর সমতুল্য নয়”।

প্যালেস্টাইন অ্যাকশন হুদা আম্মোরির সহ-প্রতিষ্ঠাতা আদালতে গ্রুপের নিষেধাজ্ঞাকে চ্যালেঞ্জ করার জন্য হাইকোর্ট কর্তৃক অনুমতি দেওয়া হয়েছে-প্রথম ক্ষেত্রে যেখানে এই জাতীয় আইনী লড়াইয়ে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

গত শনিবারের প্রতিবাদে সমন্বিত আমাদের জুরিদের রক্ষা করুন, প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে 1000 জন অংশ নিতে রাজি হলে সেপ্টেম্বরে তারা আবার প্রদর্শন করবে।

গণহত্যার প্রতিবাদে এবং নাগরিক স্বাধীনতার পক্ষে দাঁড়ানোর জন্য বিক্ষোভকারীরা রাস্তায় নেমে যাওয়ার সাথে সাথে স্বরাষ্ট্রসচিব ইয়ভেট কুপার ফিলিস্তিন কর্মের বিপদগুলির উপর জোর দেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

উইকএন্ডের গ্রেপ্তারের পরে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেছিলেন: “গ্রুপটি সংঘটিত গুরুতর হামলার পরে দৃ strong ় সুরক্ষার পরামর্শের ভিত্তিতে ফিলিস্তিন অ্যাকশন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, এতে সহিংসতা, উল্লেখযোগ্য আহত এবং ব্যাপক অপরাধমূলক ক্ষতি জড়িত … অনেকে এখনও এই সংস্থার বাস্তবতা জানেন না, তবে মূল্যায়নগুলি খুব স্পষ্ট-এটি একটি অ-ভৌতিক সংগঠন নয়”।

মিসেস আম্মোরি বলেছিলেন যে এই গোষ্ঠীর প্রাসক্রিপশনটি “সম্পূর্ণরূপে সম্পত্তির ক্ষতির উপর ভিত্তি করে ছিল এবং এটি অন্যান্য বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করে যে কোনও অন্তর্নিহিততা আমাদের বাকী অংশগুলির জন্য স্পষ্টতই অসত্য বা অনুপলব্ধ”।

