‘আমি একজন বিবাহিত মানুষ’ – সরকারী সহযোগী প্রকাশ করেছেন যে কেন তিনি আইনজীবী ফাইল হিসাবে 500,000 ডলার চাকরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন ₦ 500 বিলিয়ন স্যুট

মিডিয়াতে ডেল্টা রাজ্য গভর্নরের বিশেষ উপদেষ্টা সাফল্য ওসাই ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তিনি কেন এমমাসসনকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য মাসিক বেতনের একটি ₦ 500,000 মাসের বেতন কাজের প্রস্তাব দিয়েছিলেন।
নাইজা নিউজ যে স্মরণ করে এমমাসন 10 ই আগস্টে ক্রু সদস্যদের নির্দেশ অনুসারে তার ফোনটি বন্ধ করতে অস্বীকার করার পরে লেগোস থেকে ইউওয়াইও পর্যন্ত একটি ফ্লাইট থেকে সরানো হয়েছিল।
তিনি যখন শারীরিকভাবে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেন, একটি ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টকে আঘাত করেছিলেন, তখন পরিস্থিতি আরও বেড়ে যায় এবং মুরতালা মোহাম্মদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে বিমান থেকে দূরে সরে যেতে হয়েছিল।
এর পরে, আইবম এয়ার তার উপর আজীবন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল, যখন তাকে কিরিকিরি সংশোধন কেন্দ্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং রিমান্ডও করা হয়েছিল।
তবে পরে বিমান মন্ত্রীর হস্তক্ষেপের পরে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, ফেস্টাস কিমো (সান)।
তার মুক্তির পরে, বুধবার একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টে ওসাই ঘোষণা করেছিলেন যে রাজ্যের মহিলা যাত্রীর জন্য ₦ 500,000 এর একটি মাসিক বেতন সুরক্ষিত করা হয়েছে।
ওসাইয়ের মতে এই প্যাকেজটিতে ফ্লাইটের টিকিট, একটি পাঁচতারা হোটেলে থাকার ব্যবস্থা, একটি গাইড ট্যুর এবং আসবায় ২৮ আগস্টে নির্ধারিত ডেল্টা সোশ্যাল মিডিয়া শীর্ষ সম্মেলনের টিকিট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
পাঞ্চের সাথে একটি সাক্ষাত্কারে বক্তব্য রেখে ওসাই স্পষ্ট করে জানিয়েছিলেন যে অঙ্গভঙ্গি রাজ্য সরকারের নয় বরং এমমাসসনকে সমাজে পুনরায় সংহত করতে সহায়তা করার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল।
আরামের প্রতি রোমান্টিক আগ্রহের জল্পনা -কল্পনা খারিজ করে, গভর্নরের সহযোগী বলেছিলেন, “আমি একজন বিবাহিত মানুষ এবং বিশ্বস্ত মানুষ। আমি নিজেকে এ জাতীয় জিনিসের সাথে জড়িত করতে পারি না। আমি কেবল তাকে নিরীহ সহায়তা দিচ্ছি।
“যাত্রীকে দেখানো অঙ্গভঙ্গি রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ছিল না। এটি আমার ব্যক্তিগত অঙ্গভঙ্গি। তিনি যা করেছেন তার জন্য তিনি অনুশোচনা দেখিয়েছেন। যা ঘটেছে তা ঘটেছে। তিনি কিরিকিরি কারাগারে গিয়ে ফিরে এসেছিলেন। এখন তাকে সমর্থন করার সময় এসেছে।। “
তিনি সমালোচনাও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে তাঁর প্রস্তাবটি বায়ু যাত্রীদের মধ্যে অযৌক্তিক আচরণকে উত্সাহিত করতে পারে।
ওসাই বলেছেন, এমমাসসন ডেল্টা স্টেট থেকে না থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি এই প্রস্তাবটি বাড়িয়েছিলেন সে সম্পর্কে, ওসাই বলেছেন, “ডেল্টা স্টেটে আমরা বৈষম্য করি না। আমরা ডেল্টা স্টেট থেকে থাকুক না কেন আমরা লোকদের সহায়তা অফার করি। আমরা অন্য যে কোনও কিছুর আগে প্রথম নাইজেরিয়ান।”
এদিকে, জনস্বার্থের আইনজীবী, অয়োডেল অ্যাডেমিলুই, ফেডারেল সরকার, নাইজেরিয়ান সিভিল এভিয়েশন অথরিটি এবং লেগোসের ফেডারেল হাইকোর্টে অন্যান্য দলগুলির বিরুদ্ধে 500 বিলিয়ন ডলার মামলা প্রতিষ্ঠা করেছেন।
অ্যাডেমিলুয়ি তাদের বিরুদ্ধে দুটি বিমানের ঘটনা পরিচালনার ক্ষেত্রে আইনের শাসনকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করার অভিযোগ এনেছে।
এফএইচসি/এল/সিএস/1632/25 হিসাবে চিহ্নিত মামলাটি, উত্তরদাতা হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে: নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি, ফেডারেশনের অ্যাটর্নি-জেনারেল, এভিয়েশন মন্ত্রী, ফেস্টাস কীমো (স্যান), এনসিএএ, নাইজেরিয়ার ফেডারেল বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, নাইজেরিয়ান সংশোধনী, নাইজেরিয়ান সংশোধন, দ্য আইবিওএএম, নাইজেরিয়ান সংশোধন, রাজ্য, রাজ্যের অ্যাটর্নি-জেনারেল এবং নাইজেরিয়ার এয়ারলাইন অপারেটর।
শুক্রবার সাংবাদিকদের সাথে বক্তব্য রেখে অ্যাডেমিলুয়ি বলেছেন, আইনী পদক্ষেপের লক্ষ্য ছিল জনস্বার্থ রক্ষা করা এবং বিমান চালনার অংশীদারদের জবাবদিহি করা, জোর দিয়ে যে এই বিরোধটি জড়িত ব্যক্তিদের ছাড়িয়ে যায়, গভীর প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলি প্রকাশ করে।
তিনি বলেছিলেন: “আমাদের বিমান ব্যবস্থা একটি সম্পূর্ণ ওভারহুলিং প্রয়োজন। আমরা দায়মুক্তি কোনও কলা প্রজাতন্ত্রের রাজত্ব বা অবনমিত হতে দিতে পারি না যেখানে কেউ তাদের খালি হাতে বিমান থামাতে এবং পরিণতি ছাড়াই দূরে চলে যেতে পারে। এটি একটি স্থূল ভারসাম্যহীনতা। কোনও গ্রেপ্তার ছিল না, গ্রেপ্তার ছিল না, মিঃ কোয়াম ১ এর কোনও মামলা নেই।
“আসলে, তাকে বিমান চলাচলের জন্য ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডরশিপ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছিল। জনসাধারণকে কোন বার্তা পাঠায়?“
অ্যাডেমিলুই জোর দিয়েছিলেন যে রাষ্ট্রদূতের ভূমিকায় সংগীতজ্ঞকে পুরস্কৃত করা অনুপযুক্ত ছিল, উল্লেখ করে যে, “যদি কেউ তাদের খালি হাতে বিমান থামাতে এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর নিযুক্ত হতে পারে তবে এটি ভুল সংকেত প্রেরণ করে। “
বিমান ও মহাকাশ বিকাশের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করার সময় কেইএএমও পক্ষ নেওয়ার অভিযোগে আইনজীবী নাইজেরিয়ার এমমাসন ম্যাটার পরিচালনার বিমান সংস্থা অপারেটরদের সমালোচনা করেছিলেন।
তিনি তাদের ভূমিকা ওভাররিচিং হিসাবে বর্ণনা করে বলেছিলেন, “কেন্দ্রীয় সমস্যাটি রয়ে গেছে: মিঃ কোয়াম 1 রাস্তায় মুক্ত হেঁটে যাচ্ছে। এটি আইনের শাসনের উপর একটি বড় চড়। আমরা যে মামলাটি দায়ের করেছি তা হ’ল জনস্বার্থের ক্রিয়া। রাজনীতির সম্মিলিত আগ্রহ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। “
